Prodotti TIM: tutte le offerte per device a rate di Ottobre 2021

TIM è un operatore di telefonia mobile attento alle nuove tecnologie. L’azienda quindi permette ai propri clienti di acquistare anche a rate i migliori device sul mercato. I prodotti TIM variano dagli smartphone di grandi brand come Apple, Samsung, OPPO e Huawei fino a tablet, PC, televisori, modem fissi e portatili, chiavette Internet, ripetitori Wi-Fi, prodotti Smart Home, smartwatch e altri ancora.

Prodotti TIM: le offerte per device a rate di ottobre

Per poter acquistare i prodotti TIM a rate si deve essere cliente dell’operatore per la telefonia mobile e anche per la rete fissa. Con questa modalità di pagamento è previsto un vincolo di durata da 24 a 48 mesi a seconda del device desiderato. In caso di recesso anticipato il cliente è tenuto al pagamento delle rate residue continuando con la rateizzazione con lo stesso metodo di pagamento scelto inizialmente o in un’unica soluzione.

Attualmente ai prodotti TIM sono associate diverse promozioni come le offerte WOW, che permettono di ricevere uno sconto all’acquisto in un’unica soluzione. In questo caso non è necessario registrarsi su MyTIM. Altri prodotti invece si possono trovare a prezzi ancora più convenienti nella sezione Outlet del sito dell’operatore.

Smartphone

iPhone 12 Mini : 27 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi)

: 27 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi) Xiaomi Mi 11 Lite 5G : 5 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi)

: 5 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi) OPPO A74 5G : 5 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi)

: 5 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi) Samsung Galaxy S21 5G : 15 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi)

: 15 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi) OPPO Find X3 Neo 5G : 17 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi)

: 17 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi) Samsung Galaxy S21+ 5G : 21 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi)

: 21 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi) Samsung Galaxy Z Fold3 5G : 50 euro al mese per 30 rate

: 50 euro al mese per 30 rate Samsung Galaxy Z Flip3 5G : 28 euro al mese per 30 rate

: 28 euro al mese per 30 rate Samsung Galaxy S20 FE New : 10 euro al mese per 30 rate

: 10 euro al mese per 30 rate OPPO Reno 6 5G : 13 euro al mese per 30 rate

: 13 euro al mese per 30 rate OPPO Reno 6 Pro 5G : 22 euro al mese per 30 rate

: 22 euro al mese per 30 rate iPhone 13 Pro Max da 128 GB : 43 euro al mese per 30 rate

da : 43 euro al mese per 30 rate iPhone 13 Pro Max da 256 GB : 47 euro al mese per 30 rate

da : 47 euro al mese per 30 rate iPhone 13 Pro da 128 : 40 euro al mese per 30 rate

da : 40 euro al mese per 30 rate iPhone 13 Mini da 256 GB : 33 euro al mese per 30 rate

da : 33 euro al mese per 30 rate iPhone 13 da 128 GB : 31 euro al mese per 30 rate

da : 31 euro al mese per 30 rate iPhone 13 da 256 GB: 37 euro al mese per 30 rate

TV, tablet e PC

Lenovo Tab P11 Wi-Fi : 10 euro al mese per 30 rate

: 10 euro al mese per 30 rate PC ONDA Oliver Plus 15.6″ : 14 euro al mese per 30 rate

: 14 euro al mese per 30 rate Google Chromecast TV : 1,46 euro al mese per 48 rate

: 1,46 euro al mese per 48 rate iPad da 10.2″ : 17 euro al mese per 30 rate

da : 17 euro al mese per 30 rate Samsung Galaxy Tab A7 10.4″ Wi-Fi : 8 euro al mese per 30 rate

: 8 euro al mese per 30 rate Samsung Galaxy Tab 6S Lite Wi-Fi: 11 euro al mese per 30 rate

Modem (fissi e portatili) e chiavette Internet

Repeater ONDA WE1200AC : 1 euro al mese per 30 rate

: 1 euro al mese per 30 rate TIM Repeater Easy Mesh : 2 euro al mese per 30 rate

: 2 euro al mese per 30 rate TIM Repeater Easy Mesh (compatibile solo con modem TIM Hub+) : 2 euro al mese per 30 rate

: 2 euro al mese per 30 rate TIM Modem Wi-Fi 5G : 22 euro al mese per 30 rate

: 22 euro al mese per 30 rate Repeater ZTE ZXHN H196A : 1 euro al mese per 30 rate

: 1 euro al mese per 30 rate Modem TIM Hub+ : 5 euro al mese per 48 rate

: 5 euro al mese per 48 rate FRITZ! Box 7590 : 5 euro al mese per 48 rate più 29 euro di anticipo

: 5 euro al mese per 48 rate più 29 euro di anticipo FRITZ! Repeater 2400: 2 euro al mese per 48 rate

Smart Home

Opzione Smart Home con 2 TIM Cam : 5 euro al mese con primo mese gratis

: 5 euro al mese con primo mese gratis Google Nest Mini : 62 cent al mese per 48 mesi

: 62 cent al mese per 48 mesi Google Nest Hub (2° generazione): 2 euro al mese per 30 mesi

Telefoni e Cordless

TIM SMILE : 3,3 euro al mese per 12 mesi

: 3,3 euro al mese per 12 mesi TIM Maxi Panasonic : 3,3 euro al mese per 12 mesi

: 3,3 euro al mese per 12 mesi TIM Facile Start AS405 Gigaset : 62 cent al mese per 48 mesi

: 62 cent al mese per 48 mesi TIM Sirio Classico 2016 : 3,3 euro al mese per 12 mesi

: 3,3 euro al mese per 12 mesi TIM Facile Start AS405 Gigaset : 62 cent al mese per 48 rate

: 62 cent al mese per 48 rate TIM Color CL665 Gigaset: 1,49 euro al mese per 48 mesi

Smartwatch e wearable

Apple Watch Serie 6 GPS : 15 euro al mese per 30 mesi

: 15 euro al mese per 30 mesi Apple AirPods con custodia di ricarica (2019) : 3,12 euro al mese per 48 mesi

: 3,12 euro al mese per 48 mesi Apple Watch SE : 10 euro al mese per 30 mesi

: 10 euro al mese per 30 mesi Samsung Galaxy Watch4 Classic : 10 euro al mese per 30 mesi

: 10 euro al mese per 30 mesi Samsung Galaxy Watch4 Active: 9 euro al mese per 30 mesi

TIM permette di pagare nelle seguenti modalità:

carta di credito (Visa, Mastercard, American Express e Diners)

PayPal

TIMpersonal

contrassegno alla consegna

credito residuo (solo opzioni tariffarie per la linea mobile)

rateizzazione senza interessi su bolletta della linea di casa

Inoltre, è possibile abilitare e modificare l’addebito automatico della fattura TIM della linea di casa, su conto corrente bancario (RID Bancario). La consegna è gratuita ed è possibile monitorare lo stato del proprio ordine tramite un apposito servizio di tracking dalle sezioni MyTIM Fisso o MyTIM Mobile. Gli smartphone vengono consegnati dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, indicativamente nelle seguenti fasce orarie: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00. Il tempo medio di consegna avviene in 3-8 giorni lavorativi, a partire dalla data di richiesta online.

Prodotti TIM: le offerte Internet casa per poterli acquistare a rate

Come detto in precedenza per poter acquistare a rate i prodotti TIM si deve essere suoi clienti per la rete fissa. L’operatore propone un’ampia scelta di offerte Internet casa per tutti i gusti, con chiamate, modem e attivazione incluse o con servizi aggiuntivi come l’intrattenimento televisivo. A seconda della copertura si può accedere a diverse tipologie di connessione.

Le offerte fibra ottica di TIM permettono di navigare fino a 1 Gigabit in download al secondo nella variante FTTH (Fiber to the Home). L’operatore oggi sta inoltre sperimentando con alcuni clienti selezionati una tecnologia per arrivare fino a 10 Gigabit al secondo. Con la fibra mista rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) si può arrivare fino a 100/200 Mbps in download a seconda della distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Dove non arriva la fibra ottica si può optare o per l’ADSL fino a 20 Mbps o alle offerte FWA (Fixed Wireless Access), che grazie al supporto della rete 4G permette di navigare fino a 100 Mbps. Per verificare la copertura della vostra abitazione potete utilizzare l’apposito strumento gratuito a disposizione su SOStariffe.it.

L’offerta Internet casa di TIM più completa è la seguente:

TIMVISION Gold

TIMVISION – film e serie TV italiani e internazionali, cartoni animati e produzioni originali. Il catologo completo di intrattenimento, lifestyle e crime di Discovery+ . Il meglio dei programmi, serie TV e film trasmessi da Mediaset negli ultimi 7 giorni e con Eurosport Player (incluso per 12 mesi)

– film e serie TV italiani e internazionali, cartoni animati e produzioni originali. Il catologo completo di intrattenimento, lifestyle e crime di . Il meglio dei programmi, serie TV e film trasmessi da negli ultimi 7 giorni e con (incluso per 12 mesi) DAZN – tutta la Serie A (10 partite per giornata), Serie BKT con 380 match stagionali, oltre a play off e play out e il calcio internazionale con La Liga, Copa Libertadores, UEFA Women’s Champions League, alcuni match di FA Women’s Super League e Division 1 Féminine oltre ai canali tematici di Inter e Milan . La programmazione dell’app comprende anche altri sport oltre al calcio come MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette insieme ai canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD

– tutta la (10 partite per giornata), con 380 match stagionali, oltre a play off e play out e il calcio internazionale con alcuni match di e oltre ai canali tematici di e . La programmazione dell’app comprende anche altri sport oltre al calcio come e per la e insieme ai canali e Infinity+ (incluso per 12 mesi) – le prossime tre stagioni della UEFA Champions League , con 104 big match disponibili per la prossima edizione. Migliaia di contenuti tra film, serie tv e cartoni animati disponibili anche on demand e 4K . Inoltre ogni settimana, un grande film in anteprima con Premiere

– le prossime , con 104 big match disponibili per la prossima edizione. Migliaia di contenuti tra film, serie tv e cartoni animati disponibili anche e . Inoltre ogni settimana, un grande film in anteprima con Netflix – piano standard per la visione di film, serie TV, cartoni animati, documentari e produzioni originali in HD e su due dispositivi in contemporanea

– piano standard per la visione di film, serie TV, cartoni animati, documentari e produzioni originali in HD e su due dispositivi in contemporanea Disney+ – serie e film per gli adulti e per i più piccoli tutte le produzioni di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star

– serie e film per gli adulti e per i più piccoli tutte le produzioni di e Voucher omaggio Premium Pack Leghe Fantacalcio Serie A TIM

TIMVISION Gold ha un costo di 29,99 euro al mese fino al 30/9/22, poi 44,99 euro al mese (15 euro al mese di risparmio). L’attivazione è di 9,99 euro una tantum più 3 euro al mese per 12 mesi già inclusi nel costo mensile. Nel caso in cui si registrino problemi allo streaming è stato predisposto un canale di backup sul digitale terrestre in HD al 409.

Con TIMVISION Gold il costo della linea fissa è azzerato fino al 31/12/21 (poi 29,90 euro al mese):

TIM Super Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi e mobili nazionali incluse

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. La copia cartacea della fattura viene inviata a domicilio al costo di 3 euro, esclusa la prima bolletta. Chiamando l’assistenza clienti al 187, accedendo all’Area Personale sul sito o dall’app MyTIM è possibile richiedere l’invio gratuito della fattura digitale.

Il TIMVISION Box permette di accedere non solo alle partite in streaming con l’ottimizzazione della connettività ma anche ad altre app popolari come Disney+, Netflix, Prime Video, Youtube e alle app Google Play su Smart TV e dispositivi mobili grazie al sistema operativo Android TV. Il TV box è compatibile con il nuovo standard del digitale terrestre DVBT2 e consente anche consultare la di guida TV avanzata e navigare fra i programmi in onda e on demand. Con Chromecast integrato si può trasmettere video e musica dal telefono alla TV mentre con i comandi vocali si può accedere ai propri contenuti preferiti, meteo e le news del giorno utilizzando solo la voce.

I clienti TIM per fisso e mobile possono attivare gratuitamente TIM Unica per avere ogni mese Gigabyte illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 linee) e 3 mesi di abbonamento a Disney+ (poi 9,99 euro al mese). Nel pacchetto è anche compreso TIM Safe Web Plus per la protezione di tutti i dispositivi, fissi e mobili, connessi alla rete. Il pagamento di tutte le linee, fissa e mobili, avviene per una maggiore comodità direttamente in bolletta con TIM Ricarica Automatica.