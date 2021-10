Migliore offerta Internet Casa: 5 promozioni di Ottobre 2021

Ottobre sembra essere un mese favorevole per un cambio della tua offerta Internet casa, gli operatori di rete fissa hanno infatti lanciato dei nuovi piani in fibra a prezzi molto convenienti. Ecco quali sono le migliori promozioni casa che puoi attivare e come puoi passare ad un nuovo gestore per la tua linea domestica

La fibra ottica è la tecnologia più recente a disposizione dei clienti per avere Internet a casa ed è sempre più diffusa in Italia, i gestori di rete fissa stanno puntando molto sulle infrastrutture per diffondere questa linea. Le caratteristiche della nuova tecnologia di connessione permettono di navigare a velocità decisamente superiori alla vecchia ADSL o alla fibra FTTC (Fiber to Cabinet).

Con il collegamento direttamente a casa tua (FTTH – Fiber to Home) potrai scegliere delle offerte Internet casa che ti consentiranno di scaricare i tuoi contenuti ad 1 Gigabit/s o anche a 2,5 Gigabit/s. Sono in corso anche delle sperimentazioni da parte di TIM per la nuova rete, realizzata in collaborazione con Open Fiber, che porta la velocità massima di connessione a 10 Gigabit/s.

La rete FTTH è la più performante ma non è ancora disponibile in tutta la Penisola, prima di decidere di attivare questa tipologia di offerta è importante che verifichi la copertura del servizio nella tua zona. Poi per assicurarti che la promozione in fibra del gestore che hai scelto ti offra delle condizioni realmente convenienti è importante che tu la metta a confronto con altre tariffe.

Il raffronto di costi, condizioni e vincoli delle promozioni ti permette di stabilire qual è la soluzione che si adatta meglio alle tue necessità, per esempio se vuoi un’offerta solo Internet o con le chiamate incluse nel canone. Le promozioni migliori del mese possono anche variare in base alla tecnologia disponibile nella tua zona, per esempio se non si è raggiunti dalla fibra ma si vuole comunque una connessione che superi i 30 Megabit/s è necessario valutare le offerte Internet FWA. Questi ultimi sono dei piani che collegano la tua rete al primo armadietto stradale grazie alle onde radio, la velocità di collegamento di questa offerte è tra i 100 Megabit/s e i 200 Megabit/s.

Le promozioni Internet casa del mese

Ecco una prima tabella che ti mostra quali sono le migliori offerte da attivare per la tua connessione domestica ad Ottobre 2021 se sei raggiunto dalla fibra ottica. Per poter individuare le offerte in fibra abbiamo utilizzato il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento gratuito e che automatizza le tue ricerche. Hai anche la possibilità di avviare analisi personalizzate selezionando tra i filtri a tua disposizione o di indicare la tua zona di residenza per capire se la promozione può essere attivata nella tua zona.

Offerta Caratteristiche Costi Note aggiuntive Tiscali Ultra chiamate a consumo e connessione senza limiti alla massima velocità 19,95 euro al mese per il primo anno dal secondo anno 27,95 euro al mese costo chiamate 0,05 euro al minuto attivazione e modem inclusi nel canone TIM Super Fibra Promo limited edition chiamate a consumo connessione illimitata velocità massima fino a 2,5Gigabit/s in promo a 24,90 euro al mese costo chiamate 0,19 euro al minuto modem Wi-Fi facoltativo (+5 euro al mese per 48 mesi) attivazione gratuita Super Fibra di Wind3 chiamate a consumo e connessione illimitata e velocità fino a 1 Gigabit/s in download 22,99 euro al mese per già clienti Wind3 25,99 euro al mese per chi passa a Wind3 12 mesi di Amazon Prime GRATIS Internet Unlimited di Vodafone chiamate gratis e connessione illimitata fino a 2,5 Gigabit/s 24,90 euro al mese offerte Family Plan e Family Plan Netflix Fastweb Casa Light chiamate gratis e connessione illimitata 24,95 euro al mese offerta valida per chi attiva anche SIM Fastweb – costo canone scheda 4,95 euro – 50 Giga e chiamate illimitate Sky WiFi chiamate gratis e connessione illimitata 24,90 euro al mese per 18 mesi (poi 29,90 euro al mese) solo per clienti Sky TV attivazione di 29 euro

Scopri le offerte Internet casa migliori di Ottobre »

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Le promozioni FWA

Se non hai la possibilità di attivare una delle promozioni in fibra descritte in tabella potresti trovare la tua nuova offerta tra le tariffe FWA presenti nei cataloghi dei gestori di rete fissa. Ecco quali sono le migliori soluzioni di questo tipo che puoi attivare ad Ottobre 2021.

Linkem Maxi Mega Promo 20 anni

Per festeggiare i suoi 20 anni Linkem ha lanciato un’offerta speciali per i nuovi clienti che decidano di attivare la sua promozione FWA. Con questa soluzione potrai avere la connessione a 19,90 al mese per i primi 6 mesi, poi il canone passerà a 26,90 euro al mese. Per poter passare a Linkem dovrai pagare anche 49 euro per l’attivazione, il costo sarà suddiviso nelle prime 5 bollette che riceverai. Ecco quali sono le caratteristiche della promozione speciale:

Navigazione illimitata fino a 100 Mbps in download e 10 Mbps in upload in FWA

Apparato da interno o da esterno a seconda della copertura incluso

Assistenza Prime inclusa

Attiva Linkem Promo Special »

Ultrainternet Wireless Abbonamento

Questa è una promozione Tiscali Wi-FI e ti costerà solo 19,95 euro al mese per il primo anno, al termine dell’offerta il canone passerà a 26,95 euro. Potrai attivare questa soluzione al costo di 49 euro e avrai inclusi:

installazione

modem 4G+

chiamate a consumo (se aggiungi 1 euro puoi avere telefonate illimitate)

velocità massima di navigazione 100 Megabit/s

Con Tiscali puoi pagare il tuo abbonamento sia con addebito su conto o carta che con i tradizionali bollettini postali. Avrai un tuo account My Tiscali dal quale potrai controllare i consumi, i costi e le altre informazioni della tua offerta.

Puoi avere maggiori informazioni su questa offerta cliccando sul link in basso.

Scopri Ultrainternet Fibra »

3. Vodafone Casa Wireless

Annunci Google

La promozione di Vodafone che puoi attivare se non hai accesso alla fibra ottica o all’ADSL è la sua offerta Casa Wireless. Questa soluzione ti costerà 21,90 euro al mese e ti garantirà una connessione fino a 100 Megabit/s per 200 Giga al mese, superata la soglia potrai continuare a navigare ma a 3 Megabit/s.

Non sono incluse le chiamate illimitate con questa offerta ma hai 3 mesi di servizio Internet gratuito. Le tue chiamate saranno soggette alla seguente tariffa:

0,19 euro al minuto e 0,19 euro di scatto alla risposta verso i cellulari

0,19 euro al minuto per la rete fissa

Con Vodafone le spese di attivazione e la consegna del modem sono comprese nel canone. Puoi avere maggiori informazioni su questa offerta del gestore britannico se clicchi sul link in basso.

Attiva Vodafone Casa Wireless»

4. TIM Super FWA

Una delle migliori offerte per chi attiva una soluzione FWA è la proposta di TIM, l’attuale promozione propone un costo mensile per il tuo piano internet di 24,90 euro al mese. Il piano include sono la connessione illimitata ad una velocità limitata (solo fino a 40 Megabit/s), non sono comprese le chiamate senza limiti con questa offerta (ma potrai attivarle aggiungendo 2 euro in più al mese).

Questo tipo di offerta necessità di installare un modem interno e in alcuni casi anche un’antenna esterna per la quale è necessario l’intervento del tecnico TIM, questo intervento ha un costo di 99 euro che potrai pagare a rate nelle bollette della tua offerta. Se la velocità standard proposta da TIM non è sufficiente per te potrai attivare l’opzione massima velocità, questo servizio ti consentirà di portare la velocità di connessione a 100 Megabit/s e ti costerà 2 euro in più al mese. Il primo mese al momento è offerto dal gestore. Se sei raggiunto dalla FTTC potrai anche attivare la Super Fibra a 24,90, in questo piano avrai:

modem Wi-Fi 6 TIM HUB +

attivazione già inclusa nel canone

velocità di connessione fino ad 1 Gigabit/s in download e 300 Megabit/s in upload

chiamate illimitate a 5 euro in più al mese

Potrai arricchire la promozione TIM Casa con l’attivazione del servizio di streaming della piattaforma TIMVISION, potrai scegliere tra i piani Calcio e Sport, Intrattenimento o nella combinazione di tutti questi servizi.

Se vuoi attivare Super FWA di TIM o se vuoi maggiori informazioni puoi cliccare sul link in basso.

Attiva Super FWA »

Come cambiare operatore

Qualunque sia l’offerta che ti interessa attivare dovrai innanzitutto effettuare la registrazione come cliente del nuovo gestore e selezionare la tua prossima promozione. Per poter passare ad un nuovo operatore dovrai fornire al provider il tuo codice di migrazione, si tratta di una stringa alfanumerica riportata sul tuo contratto e sulle tue bollette che identifica la tua linea attuale.

Oltre a questo dato dovrai fornire le tue informazioni personali, scegliere il nuovo metodo di pagamento, tra i documenti richiesti c’è una copia della carta di identità o della patente, il codice fiscale e anche una bolletta o un certificato che possa attestare che sei il proprietario di casa. Se non hai avuto nessun problema di pagamento delle altre tue offerte in abbonamento o dei servizi di fornitura e non risulti come cattivo pagatore non dovrai fare altro.

Quando effettuerai il cambio i gestori non potranno costringerti ad acquistare il modem proposto con la loro offerta e dovranno garantirti che il servizio non subisca interruzioni.