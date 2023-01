Pensioni a Febbraio 2023: quando arriva l’accredito

L’INPS ha definito il calendario di pagamento delle pensioni a febbraio 2023 . È previsto il versamento degli aumenti per la rivalutazione degli assegni non avvenuto a Gennaio. Così come saranno più “pesanti” i trattamenti minimi per gli over 75 saliti a 600 euro al mese.

Le pensioni di febbraio 2023 saranno più ricche. Infatti l’adeguamento dei trattamenti previdenziali che doveva scattare a gennaio 2023, ma che per ragioni tecniche è stato bloccato, come ha spiegato l’INPS, sarà pagato a febbraio 2023.

Grazie a questa rivalutazione degli assegni, i pensionati avranno maggior potere d’acquisto per far fronte al caro vita con l’impennata dei prezzi della spesa per la crescita dell’inflazione, delle bollette di luce e gas, così come di benzina e diesel.

Pensioni a febbraio: aumenti, arretrati e conguagli

Dopo i ritardi e i problemi di calcolo dei pagamenti delle pensioni di gennaio 2023 per motivi tecnici, l’INPS conferma che dal 1° febbraio 2023 scatteranno nuovi aumenti dovuti a rivalutazioni, conguagli e arretrati.

Nel cedolino di febbraio saranno inseriti tutti quei rialzi sulle pensioni non applicati a gennaio e riguardanti gli importi calcolati sull’andamento dei prezzi al consumo definito dall’ISTAT.

A quanto ammonta l’aumento? L’incremento è stato definito nel 7,3% ed è così ripartito:

aumento effettivo del 5,3% degli assegni previdenziali rispetto al mese precedente;

degli assegni previdenziali rispetto al mese precedente; il restante 2% della rivalutazione è già stato pagato a novembre 2022 come deciso dal governo Draghi.

Inoltre, c’è da evidenziare che la rivalutazione al 100% spetta solo agli assegni non superiori a 4 volte il trattamento minimo, ovvero fino a circa 2.100 euro. Per gli importi più elevati è previsto un taglio sugli aumenti come stabilito dalla manovra economica del 2023.

Infatti la legge di Bilancio 2023 ha modificato lo schema di applicazione della rivalutazione: non ci saranno più tre scaglioni, ma sei. In base a questo meccanismo le pensioni più sono alte, meno cresceranno percentualmente.

Pensioni a Febbraio 2023: quando arriva l’assegno

DATA PER IL RITIRO SUDDIVISIONE PER COGNOME Mercoledì 1° febbraio 2023 Cognomi dalla A alla C Giovedì 2 febbraio 2023 Cognomi dalla D alla K Venerdì 3 febbraio 2023 Cognomi dalla L alla P Sabato 4 febbraio 2023 Cognomi dalla Q alla Z

L’INPS ha reso noto le date dei pagamenti delle pensioni a febbraio 2023. Si comincia mercoledì 1° febbraio, quando l’Istituto di previdenza verserà l’assegno pensionistico a tutti coloro che hanno l’accredito sul proprio conto corrente bancario o postale.

Quello sopra riportato è il calendario messo a punto da Poste Italiane per il ritiro dei cedolini a febbraio 2023 per chi non ha optato per l’accredito, con la suddivisione dei giorni in base alla prima lettera dell’alfabeto in maniera tale da evitare il formarsi di code agli sportelli postali.

Pensioni febbraio 2023: minime a 600 euro per over 75

QUESITO 1 QUESITO 2 Aumenteranno le minime a febbraio 2023? Oltre all’aumento deciso dal governo, le “minime” saranno anche rivalutate per adeguarle all’inflazione? Sì, i trattamenti minimi saliranno a 600 euro al mese ma solo per gli over 75 Sì, le pensioni minime beneficeranno anche dell’aumento del 7,3% legato all’inflazione

Le pensioni minime di febbraio 2023 aumenteranno per tutti i titolari con più di 75 anni come stabilito dalla legge di Bilancio. Il governo Meloni ha previsto quanto segue:

un incremento dei trattamenti minimi;

un passaggio da 525 euro (nel 2022) a 600 euro (nel 2023);

un beneficio destinato solo per gli over 75.

C’è inoltre, da considerare che, aggiungendo a questo rialzo deciso dall’esecutivo di centrodestra la rivalutazione perequativa, l’assegno pensionistico minimo per chi ha 75 o più anni d’età sarà in totale di 697 euro a febbraio 2023.

Per i pensionati con trattamento minimo che invece hanno meno di 75 anni la pensione non sarà portata a 600 euro. A loro, oltre alla rivalutazione all’inflazione del 7,3%, ci sarà un ulteriore 1,5% di rivalutazione, portando a circa 570 euro l’assegno spettante.

Conto corrente: le migliori alternative di gennaio 2023

