Pensione Giugno 2022: quando arriva l'accredito?

Quando pagano le pensioni di giugno 2022 ? Si tratta di una domanda lecita, considerato che in periodo covid il pagamento delle pensioni in contanti è stato sempre anticipato al mese precedente. Già la situazione è tornata a una condizione di semi-normalità: ecco qual è il calendario pagamento pensioni previsto per il mese di giugno .

Pensioni giugno: quando vengono pagate? Quando si potrà vedere il proprio cedolino dal sito dell’INPS? Ecco di seguito quale sarà il calendario previsto per il pagamento delle pensioni di giugno 2022.

Suddivisione per cognome del titolare della pensione Giorno di ritiro in contanti Mercoledì 1° giugno Cognomi dalla A alla B Venerdì 3 giugno Cognomi dalla C alla D Sabato 4 giugno Cognomi dalla E alla K Lunedì 6 giugno Cognomi dalla L alla O Martedì 7 giugno Cognomi dalla P alla R; Mercoledì 8 giugno Cognomi dalla S alla Z

Il calendario pagamento pensioni di giugno 2022 presentato in tabella si riferisce ai pensionati che si recano presso l’ufficio postale ogni mese per ritirare la pensione in contanti.

Potranno farlo anche questo mese:

nella settimana compresa tra il 1° e l’8 giugno; nel rispetto della turnazione stabilita in base a un ordine alfabetico.

I soggetti che hanno più di 75 anni, che ricevono la pensione in contanti e che non hanno la possibilità (per esempio per motivi di salute) di recarsi in Posta a ritirare la pensione in contanti:

non potranno riceverla più a domicilio, in quanto questa possibilità è stata abolita dopo la fine dello stato di emergenza;

potranno comunque delegare qualcuno per il ritiro (potrebbe trattarsi anche di un Carabiniere nel caso in cui non avessero un parente o un amico che lo possa fare).

Le persone che, invece, ricevono la pensione sul conto corrente (bancario o postale) dovranno aspettare il primo giorno bancabile del mese per poter ricevere la pensione, che a giugno corrisponde a venerdì 3 giugno.

La pensione di luglio 2022 sarà invece caratterizzata da importanti novità, in quanto tra quattordicesima e maxi assegno l’importo dovrebbe essere più consistente.

Accredito pensione giugno 2022 su conto corrente

Chi riceve una pensione di importo superiore a 1.000 euro non potrà ritirare la pensione in contanti: dovrà scegliere dove accreditarla. Tra le soluzioni disponibili, ci sono i conti correnti online, le più consigliate in quanto permettono di risparmiare e di evitare che parte della pensione venga sprecata, tra costi di gestione e di mantenimento mensili.

Nella tabella che segue sono stati raccolti alcuni dei conti correnti per pensionati che sarà possibile attivare nel mese di maggio 2022 in modo tale da poterli utilizzare per ricevere la pensione di giugno.

Conto corrente per pensionati Costo Widiba Gratuito per i primi 6 mesi Poi disponibile al costo di 2 euro al mese SelfyConto di Mediolanum Gratuito per i primi 12 mesi Unicredit Gratuito per le sottoscrizione entro il 31 maggio 2022 Tinaba canone annuo gratuito Crédit Agricole canone annuo gratuito

Conto corrente online UniCredit

Il conto corrente My Genius di UniCredit consiste in un conto a canone zero per le sottoscrizioni che avverranno entro il 31 maggio 2022. In questo caso, si avrà diritto anche ai bonifici SEPA e ai giroconti online gratuiti. Il costo canone del conto My Genius in periodo non promozionale è invece pari a 4 euro.

Si riceverà la carta di debito internazionale MyOne, la quale appartiene al circuito VISA e per la quale viene solitamente richiesto un costo di emissione pari a 3,50 euro. Il conto corrente potrà essere gestito con il servizio di Banca Multicanale, ovvero:

via Internet;

via telefono;

via app, tramite mobile banking.

Per sottoscrivere il conto servirà avere a portata di mano i seguenti documenti: la carta d’identità, il passaporto o la patente. Si dovrà poi procedere con l’identificazione tramite webcam o fotocamera e un browser compatibile. Serviranno inoltre un numero di telefono con numero italiano e un indirizzo email valido.

Conto Tinaba

Tinaba è conto corrente a zero spese che non prevede né l’imposta di bollo né il canone mensile di gestione. Ha IBAN italiano e include una carta ricaricabile appartenente al circuito MasterCard.

Il conto potrà essere gestito direttamente tramite la comoda applicazione dedicata, con la quale sarà possibile effettuare pagamenti, monitorare l’accredito della pensione e le proprie movimentazioni, fare ricariche telefoniche e molto altro ancora.

Conto corrente per pensionati Crédit Agricole

L’istituto di credito tradizionale Crédit Agricole, conosciuto per la sua solidità e robustezza, permette di aprire anche un conto corrente online con canone gratuito, con inclusa una carta di debito MasterCard da poter utilizzare per gli acquisti in tutto il mondo.

Si tratta di una conto che comprende:

la gestione totale da remoto, grazie ai servizi di Internet e mobile banking, ovvero la possibilità di utilizzare il conto corrente senza andare in banca, direttamente dal proprio computer o cellulare;

i bonifici SEPA gratuiti, in particolare quelli online.

Per quanto riguarda, invece, i bonifici istantanei, è prevista una commissione minima di 90 centesimi a bonifico, con l’applicazione di una percentuale dello 0,05%. I bonifici allo sportello, invece, sono poco convenienti, in quanto hanno un costo pari a 6 euro.

Tra i vantaggi di questo conto online, che anche un pensionato potrà imparare a gestire in pochissimo tempo e in totale autonomia, c’è anche la possibilità di poter richiedere la carta di credito Nexi Classic, al costo di 40,99 euro all’anno.

Selfyconto di Mediolanum

Le caratteristiche del conto corrente per pensionati SelfyConto sono le seguenti:

canone a zero spese per tutti per i primi 12 mesi;

gestione totale online;

carta di debito gratuita e prelievi senza commissioni presso tutti gli sportelli automatici in zona euro.

Tra le sue caratteristiche, ricordiamo che le operazioni bancarie sono semplici e veloci. Grazie all’app Mediolanum sarà infatti possibile disporre pagamenti, effettuare bonifici istantanei, pagare F24 e bollettini con una foto. Si potrà inoltre verificare l’andamento di entrate, uscite e tutte le movimentazione della carta di pagamento associata.

Il conto potrà essere gestito totalmente da remoto e offrirà anche una piattaforma interna per fare trading online, quindi per operare sui mercati mondiali in tempo reale, investendo su azioni, ETF, fondi e titoli di Stato.

Conto corrente online Widiba

Il conto corrente online con canone gratuito per i primi 6 mesi per le sottoscrizioni che avverranno entro il 15 giugno 2022: la data risulta quindi perfetta per poterlo attivare prima del 3 giugno 2022 (ovvero la data in cui sarà pagata la pensione).

A partire dal 7° mese, il conto avrà un costo di 3 euro al mese, che sarà scontato di 1 euro proprio per il fatto che lo si utilizzerà per l’accredito della pensione: clicca sul link in basso per saperne di più.

Il conto Widiba permette di:

aprire il conto in 5 minuti con il riconoscimento via webcam​ o SPID

avere a propria disposizione la carta di debito, la PEC e la firma digitale incluse e gratuite​;

con il servizio di portabilità WidiExpress, trasferire un eventuale vecchio conto e tutte le operazioni collegate (quali stipendio, utenze, bonifici e molto altro) semplicemente compilando un modulo online.