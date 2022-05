Le assicurazioni moto online più economiche di maggio 2022

Per individuare l'assicurazione moto online più economica è essenziale affidarsi alla comparazione online dei preventivi. Solo un attento confronto delle proposte delle varie compagnie assicurative permetterà all'utente di individuare, con precisione, la polizza assicurativa più adatta alle proprie esigenze. Ecco, quindi , come fare ad individuare l'assicurazione moto online più economica in pochi minuti.

In attesa si scoprire se l’introduzione della nuova rc familiare porterà un abbattimento dei costi delle polizze delle famiglie, gli utenti continuano a cercare dei sistemi che riescano ad abbattere il più possibile i costi dell’rc auto e moto. La nuova norma permetterà di assicurare tutti i mezzi del nucleo familiare, sia auto che moto, con la classe di merito più bassa posseduta dai componenti del gruppo.

In ogni caso per dare un taglio netto ai costi dell’assicurazione moto è fondamentale essere certi di aver attivato una copertura assicurativa che sia davvero conveniente. Per minimizzare i costi è possibile affidarsi alle assicurazioni moto online che offrono considerevoli margini di risparmio per gli utenti. In particolare, affidandosi alla comparazione online dei preventivi sarà facile individuare l’assicurazione moto più conveniente.

Come si trovano le migliori polizze moto

I VANTAGGI DELLA COMPARAZIONE DEI PREVENTIVI PER L’ASSICURAZIONE MOTO SU SOSTARIFFE.IT Il confronto dei preventivi è gratuito È possibile considerare sia la sola polizza RC che i costi delle garanzie accessorie I preventivi vengono calcolati in base ai propri dati assicurativi È possibile richiedere assistenza gratuita chiamando al numero Il preventivo scelto può attivato online in pochi minuti

Individuare le migliori polizze moto e scegliere la soluzione più conveniente ed economica per il proprio veicolo è davvero semplice. Basta affidarsi al confronto online dei preventivi che consente di ottenere una panoramica completa sulle polizze disponibili, in base ai propri dati assicurativi. Si tratta della strada giusta e più vantaggiosa per poter risparmiare sull’assicurazione moto.

Grazie al confronto dei preventivi, infatti, è possibile inserire una sola volta i dati necessari andando però a calcolare decine di preventivi con tutte le principali compagnie assicurative presenti sul mercato italiano. In questo modo, per l’utente, c’è un enorme risparmio di tempo e, soprattutto, un considerevole risparmio di denaro. I preventivi calcolati vengono confrontati dal sistema di comparazione e ordinati in base alla convenienza.

Da notare che con il confronto online è possibile verificare sia il costo della copertura RC (obbligatoria per poter circolare) che il costo delle varie coperture accessorie (utili per arricchire i vantaggi del pacchetto assicurativo proposto dalla singola compagnia). In questo modo, è facile accedere ad una panoramica completa delle opzioni a propria disposizione e individuare le soluzioni migliori.

Il confronto online dei preventivi può avvenire, in modo rapido e gratuito, tramite SOStariffe.it. Basta cliccare sul link qui di sotto e seguire la breve procedura necessaria per il calcolo dei preventivi. È necessario inserire alcuni dati anagrafici e assicurativi. Si tratta degli stessi dati che una qualsiasi compagnia richiede al contraente di una polizza per il calcolo del preventivo.

Il sistema di comparazione di SOStariffe.it andrà però a calcolare decine di preventivi differenti che potranno poi essere confrontati in base alla convenienza. Per ogni preventivo, inoltre, vengono fornite tutte le informazioni utili ad individuare le caratteristiche della polizza ed è possibile aggiungere le garanzie accessorie con il prezzo che si adeguerà in tempo reale.

In qualsiasi momento, l’utente può richiedere assistenza gratuita nella scelta della polizza chiamando al numero verde 800 999 565. Per poter attivare la polizza moto, invece, basterà scegliere l’opzione VAI accanto al preventivo scelto. In pochi secondi, si verrà reindirizzati al sito della compagnia assicurativa per completare rapidamente l’attivazione della nuova assicurazione moto.

Assicurazione moto online: quali sono le più convenienti

Affidandosi alla comparazione online è possibile individuare le assicurazioni moto più conveniente ed economiche in pochi passaggi. È importante sottolineare come non esista una polizza più conveniente in assoluto. Bisogna calcolare i preventivi in base ai propri dati in modo da poter individuare l’offerta giusta per il proprio profilo. In linea di massima, il premio assicurativo per la polizza moto dipende da:

la provincia di residenza

la classe di merito

l’età e la storia assicurativa del proprietario del veicolo (non del contraente della polizza assicurativa che può essere un soggetto diverso)

modello di moto da assicurare e il suo valore commerciale:

Per offrire una panoramica indicativa delle polizze migliori andiamo a definire il profilo di un “motociclista tipo” che sarà caratterizzato dai seguenti dati:

uomo nato nel 1985 in 1° classe di merito senza sinistri negli ultimi 5 anni;

residente a Milano;

moto da assicurare: Yamaha T-Max.

Sulla base di questi dati, è possibile utilizzare il comparatore di preventivi di SOStariffe.it per andare ad identificare le polizze moto più economiche disponibili a maggio 2022.

Le 3 migliori polizze moto di maggio 2022

Ecco quali sono le 3 polizze moto più convenienti (in base al costo della copertura RC Moto) per il profilo di “motociclista tipo” individuato nel nostro esempio:

1) Allianz Direct

La polizza moto proposta da Allianz Direct al “motociclista tipo” presenta un costo di 597 euro (è previsto uno sconto di circa 244 euro rispetto al prezzo di listino per chi sceglie l’attivazione online). Questa polizza non può essere sospesa. Da notare, però, che la compagnia propone anche una seconda polizza, con un costo di 613 euro, che va ad aggiungere la possibilità di sospensione della validità. La polizza prevede la guida “esclusiva” del mezzo da parte del suo proprietario.

2) Verti

Un’altra ottima polizza moto disponibile nel corso del mese di maggio 2022, per il profilo di “motociclista tipo” utilizzato nel nostro esempio, viene proposta da Verti. La compagnia propone un preventivo di 672 euro che include la possibilità di sospensione della polizza. Da notare che la copertura RC garantita da Verti include la clausola della Guida Esperta che consente la guida del mezzo a tutti i conducenti con almeno 23 anni di età. È possibile richiedere l’attivazione della Guida Libera con un costo extra.

3) ConTe.it

Tra le migliori polizze moto disponibili a maggio 2022 per il profilo individuato dall’esempio, c’è anche la proposta di ConTe.it. In questo caso, la copertura RC presenta un costo di 793 euro ed include la possibilità di sospensione. La polizza prevede la Guida Esclusiva con possibilità di passaggio alla Guida Esperta a fronte di una spesa aggiuntiva da sostenere in fase di attivazione.

Da notare che la copertura di Responsabilità Civile include coperture extra come quella dei danni causati a terzi da civili trasportati o da figli minori che, all’insaputa del proprietario, prendono il controllo del mezzo. Anche i danni causati a terzi da incendio, scoppio o esplosione del veicolo, nei limiti del massimale, sono coperti. La polizza di ConTe.it include, senza costi aggiuntivi, l’Assistenza Stradale.

Tutte le polizze moto individuate con la comparazione dei preventivi possono essere arricchite con garanzie accessorie come:

assistenza stradale 24h su 24

incendio e furto

furto e incendio

infortuni conducente

protezione rivalse

tutela legale

mini kasko

Come scegliere l’assicurazione moto online più economica

Per scegliere l’assicurazione moto online più economica è necessario passare per la comparazione dei preventivi. Solo in questo modo, infatti, è possibile individuare le coperture più vantaggiose sulla base del proprio profilo di motociclista. Gli elementi che entrano in gioco nella definizione dei costi assicurativi, come abbiamo visto in precedenza, sono diversi. Per questo motivo è necessario calcolare i preventivi sulla base dei propri dati in modo da individuare la compagnia assicurativa più vantaggiosa.

La scelta dell’assicurazione modo più economica, grazie al confronto online dei preventivi, diventa la strada giusta per il risparmio. In questo modo, è possibile ridurre il costo dell’assicurazione di decine o addirittura di centinaia di euro all’anno. Parte del risparmio potrà essere utilizzato per l’attivazione di garanzie accessorie che consentono di incrementare le tutele, risultando in molti casi la scelta giusta per proteggersi contro i rischi legati alla circolazione in strada.

Non sempre il risparmio è l’opzione migliore

Scegliere l‘assicurazione moto più economica non è sempre la strada giusta. La polizza dal costo più basso può, infatti, presentare limitazioni come una clausola di Guida Esclusiva (solo il conducente è autorizzato a mettersi alla guida del mezzo) oppure massimali ridotti. Il confronto online delle polizze permette, infatti, di evidenziare le possibili mancanze di una qualsiasi polizza e valutare l’effettivo rapporto qualità/prezzo di un preventivo.

Optare per un’assicurazione moto molto economica potrebbe essere meno conveniente del previsto. In alcuni casi, infatti, scegliere di pagare qualche decina di euro in più, per passare alla Guida Libera oppure per aggiungere qualche garanzia accessoria, può rappresentare la scelta giusta. È sempre necessario valutare caso per caso le opzioni a propria disposizione per scegliere l’offerta migliore.

Ecco un breve elenco degli elementi da considerare (oltre al premio assicurativo della copertura RC) nella scelta dell’assicurazione auto più conveniente:

i massimali previsti dal contratto

la clausola di guida prevista (Guida Libera, Guida Esperta e Guida Esclusiva)

la possibilità di sospendere la validità della polizza per alcuni periodi durante i quali il veicolo assicurato non sarà utilizzato

le garanzie accessorie ed i relativi costi

