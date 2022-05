Passa a Iliad da Vodafone, TIM e Wind: le offerte di Maggio 2022

Passa a Iliad per avere minuti illimitati e fino a 120 GB per navigare in 5G . I clienti mobile hanno poi uno sconto di 8 euro al mese sulla rete fissa

Offerte in evidenza Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Iliad non fa distinzioni per quanto riguarda i nuovi clienti. Chiunque può sottoscrivere le sue offerte di telefonia mobile, a prescindere se vogliano acquistare una SIM con un nuovo numero o richiedano la portabilità da un altro operatore. L’azienda francese è stata tra le prime a proporre un’offerta 5G a meno di 10 euro al mese e continua a crescere per numero di linee attive e soddisfazione dei clienti.

Passa a Iliad: le offerte di maggio

Chi passa a Iliad può trovare solo offerte senza costi nascosti né vincoli di alcuna sorta. L’utente può recedere dal piano in ogni momento senza dover sobbarcarsi penali o spese ulteriori per la disattivazione della linea. Iliad non applica rimodulazioni e fissa per sempre il prezzo delle sue offerte, che includono gratuitamente tutti i servizi di base più richiesti come la Segreteria telefonica o la funzione Hotspot. L’operatore poi non prevede nemmeno limitazioni alla velocità di navigazione.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Giga 120 illimitati 120 GB in 5G 9,99 euro Gratuita 9,99 euro Giga 80 illimitati 80 GB in 4G/4G+ 7,99 euro Gratuita 9,99 euro Giga 40 illimitati 40 GB in 4G/4G+ 6,99 euro Gratuita 9,99 euro Voce illimitati 40 MB in 4G/4G+ 4,99 euro Gratuita 9,99 euro

1. Giga 120

Minuti e SMS illimitati

120 GB di traffico per navigare su Internet in 4G, 4G+ o 5G (7 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

Attiva Giga 120 »

Iliad ha raggiunto una copertura del 99% della popolazione italiana in 4G. L’operatore permette di navigare fino a 855 Mbps in download in 5G in alcune aree dei Comuni di:

Alessandria

Bari

Bologna

Brescia

Cagliari

Como

Ferrara

Firenze

Genova

La Spezia

Latina

Messina

Milano

Modena

Padova

Perugia

Pesaro

Pescara

Piacenza

Prato

Ravenna

Reggio Calabria

Reggio Emilia

Roma

Torino

Verona

Vicenza

Iliad sta ampliando i dispositivi in grado di connettersi alla sua rete 5G. I modelli attualmente compatibili sono:

Huawei : P40, P40 Pro, P40 Pro +

: P40, P40 Pro, P40 Pro + Oppo : Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo

: Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo Xiaomi : MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G

: MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G Motorola : Edge, Edge+, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto g50, Moto g100

: Edge, Edge+, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto g50, Moto g100 Nokia : Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20

: Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20 Apple : iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max Google : Pixel 5, Pixel 4a 5G

: Pixel 5, Pixel 4a 5G OnePlus : OnePlus 8T, OnePlus 8T+ 5G

: OnePlus 8T, OnePlus 8T+ 5G Poco : Poco F3

: Poco F3 Samsung : Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G

: Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G Sony : Xperia 5 II

: Xperia 5 II Vivo : X51 5G

2. Giga 80

Minuti e SMS illimitati

80 GB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ (4 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 7,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

Attiva Giga 80 »

3. Giga 40

Minuti e SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ (4 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 6,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

4. Voce

Minuti e SMS illimitati

40 MB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ anche in roaming in Ue

La tariffa ha un costo di 4,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

In tutte le offerte Iliad sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica visiva



Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Annunci Google

Per tutte le offerte Iliad, una volta esaurito il traffico dati incluso e previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. In Europa si applica invece la tariffa sovrapprezzo di 0,00427 euro ogni 1 MB. Per verificare i consumi e il credito residuo, oltre ad accedere ad altre funzioni associate alla linea, si può accedere da mobile o web all’Area Personale sul sito.

Chi passa da Iliad può anche associare al piano l’acquisto in un’unica soluzione o a rate dei più recenti modelli di iPhone direttamente online sul sito nella sezione Smartphone. Anche in questo caso la spedizione è gratuita. I modelli tra cui scegliere sono i seguenti:

Modello In un’unica soluzione Rate Anticipo iPhone 13 da 128 GB 929 euro 25 euro al mese 179 euro iPhone 13 da 256 GB 1049 euro 28 euro al mese 209 euro iPhone 13 da 512 GB 1279 euro 32 euro al mese 319 euro iPhone 13 Pro da 128 GB 1179 euro 30 euro al mese 279 euro iPhone 13 Pro Max da 128 GB 1279 euro 32 euro al mese 319 euro iPhone 13 Mini da 128 GB 829 euro 22 euro al mese 169 euro iPhone 13 Mini da 256 GB 949 euro 25 euro al mese 199 euro iPhone 11 da 64 GB 699 euro 18 euro al mese 159 euro iPhone 11 Pro Max da 64 GB 1.189 euro 32 euro al mese 229 euro iPhone XR da 64 GB 559 euro 16 euro al mese 119 euro iPhone SE 2020 da 64 GB 489 euro 13 euro al mese 99 euro iPhone 12 da 64 GB 889 euro 24 euro al mese 169 euro iPhone 12 da 128 GB 939 euro 25 euro al mese 189 euro iPhone 12 Pro da 128 GB 1.179 euro 30 euro al mese 279 euro iPhone 12 Pro Max da 128 GB 1.279 euro 32 euro al mese 319 euro iPhone 12 Mini da 64 GB 789 euro 21 euro al mese 159 euro iPhone 12 Mini da 128 GB 839 euro 22 euro al mese 179 euro

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Passa a Iliad: come attivare le offerte

Chi passa a Iliad può sottoscrivere le offerte dell’operatore low cost direttamente online registrandosi sul sito. Durante questa fase potrete richiedere la portabilità per mantenere il proprio numero di telefono nel cambio di gestore. Si può pagare con carta di credito/debito/prepagata. La SIM viene spedita a casa gratuitamente con Poste Italiane o corriere Bartolini. Nel primo caso viene imbucata direttamente nella cassetta delle lettere. Nel secondo, invece, si dovrà essere presenti alla consegna, in quanto non sono ammesse deleghe, e presentare al corriere il documento d’identità utilizzato per l’acquisto online e fornirgli una copia fronte/retro.

Per attivare la SIM chi passa a Iliad deve effettuare la videoidentificazione. Si tratta quindi di realizzare un videoselfie per la verifica dell’identità dell’intestatario dell’offerta. La procedura richiede circa tre minuti.

In alternativa chi passa a Iliad può acquistare la SIM in modalità self service grazie alle Simbox presenti nei 25 Iliad Store, posizionati nei centi storici di tutte le grandi città, e in oltre 1.200 Iliad Corner presso la GDO e centri commerciali. Per pagare in contanti si può effettuare l’acquisto negli Iliad Point (350 tabaccherie, edicole e bar collegate alla rete Snaipay) o Iliad Express (2.000 supermercati, ipermercati, bookstore e negozi di elettronica). Per l’attivazione della SIM si dovrà inserire il PIN e codice ICCID presenti sul pre-scontrino sul sito www.iliad.it/attiva.

Passa a Iliad Casa

Chi passa a Iliad per il mobile ha poi il vantaggio di poter sottoscrivere a prezzo scontato la sua offerta fibra ottica lanciata lo scorso gennaio. Il provider permette di avere una connessione illimitata con chiamate, attivazione e modem inclusi a un costo altamente competitivo di per sé, che si riduce ulteriormente di 8 euro al mese per i clienti fisso e mobile. Per tutti gli altri il costo è di 23,99 euro al mese per sempre.

Velocità connessione Chiamate Prezzo mensile Modem Installazione Iliadbox fino a 5 Gigabit complessivi in FTTH Minuti illimitati in Italia e 60 destinazioni all’estero 15,99 euro per i clienti Iliad mobile incluso 39,99 euro

Conclusa la registrazione per l’acquisto online si può selezionare l’orario preferito per l’appuntamento con il tecnico Open Fiber per l’installazione e aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender in locazione al costo di 1,99 euro al mese ciascuno. E’ possibile passare a Iliad mantenendo il proprio numero di telefonia fissa rispondendo “Sì” alla domanda “Hai già una linea attiva?”.

Confronta le offerte fibra ottica »

IliadBox, il modem circolare incluso nell’offerta, è dotato della funzione MI-MO che consente di accedere facilmente alla rete tramite l’apposito QR Code. Il router integra i più efficienti standard di sicurezza per proteggere tutti i dispositivi collegati. IliadBox permette infatti di creare una rete apposita per gli ospiti senza accesso a quella locale e dispone di tante altre opzioni come la lista dei dispositivi connessi o la possibilità di creare un profilo personalizzato per tutti i membri della famiglia. IliadBox nel dettaglio prevede le seguenti caratteristiche tecniche:

3 porte Gigabit:

2 porte LAN (1 Gigabit e 2.5 Gigabit)

1 porta WAN/LAN (1 Gigabit)

1 porta POTS (VoIP)

WiFi 11n 2×2 2.4GHz, 11ac 4×4 5GHz

Dimensioni: 16,1 cm (diametro) x 4 cm (altezza)

IliadBox e tutte le sue funzioni possono essere facilmente gestite con pochi click tramite l’apposita app IliadBox Connect. La piattaforma consente quindi di:

Gestire i propri dispositivi

Controllare che la rete funzioni correttamente e verificare quali dispositivi utilizzano più banda

Condividere l’accesso Wi-Fi inviando in pochi secondi il codice QR di accesso via mail o SMS

Pianificare gli orari di accesso al Wi-Fi per diversi dispositivi

Creare profili per i membri della famiglia

I Wi-Fi Extender grazie alla funzione smart permettono di avere un segnale wireless eccellente in ogni stanza della casa. Il dispositivo integra una funzione per connettersi automaticamente alla banda migliore. L’installazione avviene senza che si debba intervenire, basta collegarlo alla presa elettrica per iniziare a utilizzarlo.

La velocità massima di 5 Gbps nelle aree coperte da tecnologia FTTH EPON così suddivisa:

fino a 2,5 Gbps su 1 porta Ethernet

fino a 1 Gbps su 2 porte Ethernet (tecnologia GPON)

fino a 500 Mbps in Wi-Fi