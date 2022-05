Passa a Vodafone da TIM, Wind e Tre: le offerte di Maggio 2022

Passa a Vodafone per avere anche minuti e Gigabyte illimitati per navigare in 5G alla massima velocità e uno smartphone incluso

Vodafone resta un punto di riferimento nell’ambito della telefonia mobile soprattutto grazie alla sua rete di ultima generazione, battezzata Giga Network 5G, all’attenzione alla protezione dei dati personali e bancari e per tutti i vantaggi e promozioni di Vodafone Happy. Chi passa a Vodafone da TIM può poi gestire la nuova offerta con un tap sullo schermo del telefono grazie all’app MyVodafone.

Migliori tariffe per passare a Vodafone

Chi passa a Vodafone da Wind o qualsiasi altro operatore può trovare anche offerte 5G con Gigabyte illimitati per navigare alla massima velocità. Questo tipo di promozioni rientrano nella famiglia Infinito ma le stesse condizioni sono previste anche per i clienti fisso di Vodafone che attivano l’offerta mobile dedicata. Chi passa a Vodafone da Iliad invece può attivare un’offerta specifica per chi richiede la portabilità dall’operatore low cost ma disponibile solo online. La stessa tariffa è disponibile per chi passa a Vodafone da PosteMobile.

Smart Pay è il sistema che prevede l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito che permette di dimenticarsi delle ricariche manuali e ottenere un prezzo mensile del piano ancora più favorevole.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note RED Pro illimitati (anche in Ue) 50 GB per navigare in 5G 14,99 euro con Smart Pay 6,99 euro Gratuita RED Max illimitati (anche in Ue) 100 GB per navigare in 5G 19,99 euro con Smart Pay 6,99 euro Gratuita Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (1 GB in roaming in Ue – velocità fino a 2 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro con Smart Pay (altrimenti 36,99 euro) 6,99 euro se si consumano 384 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con Smart Pay (altrimenti 59,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Family+ (solo clienti rete fissa) illimitati 10 GB in 4.5G o illimitati in 5G per chi addebita in fattura l’offerta mobile 9,99 euro 6,99 euro Gratuita

Top Service è un servizio di assistenza con un team dedicato disponibile in ogni momento. Una volta fatta richiesta di supporto si verrà ricontattati in meno di un minuto. In alternativa, è possibile ottenere assistenza via chat 24 ore su 24 o ponendo il proprio quesito l’assistente digitale TOBi.

Vodafone garantisce copertura in 5G al 90% nei Comuni di Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Genova, Verona, Firenze, Palermo e Bari e in alcune aree di Alessandria, Ancona, Arezzo, Bergamo, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Catania, Catanzaro, Como, Ferrara, Foggia, Forlì, Giugliano in Campania, Grosseto, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, L’Aquila, Messina, Modena, Monza, Novara, Padova, Parma, Perugia, Pescara, Pisa., Pistoia, Pozzuoli, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio nell’Emilia, Rimini, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Terni, Torre del Greco, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia e Vicenza.

Tutte le offerte per chi passa a Vodafone mobile inoltre includono:

Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

(12 cent al giorno solo in caso di utilizzo) Modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi

Le offerte sopra descritte sono indicate anche per chi passa a Vodafone con smartphone. L’operatore in rosso consente di acquistare a rate i migliori modelli di telefono oggi disponibili. Queste tariffe prevedono un vincolo di permanenza minimo e in alcuni casi anche un anticipo. Ad esempio, chi passa a Vodafone iPhone può scegliere tra:

iPhone 13 a partire da 28 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

a partire da 28 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo iPhone 13 Pro a partire da 39,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

a partire da 39,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo iPhone 13 Pro Max a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo iPhone 13 Mini a partire da 24 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

a partire da 24 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo iPhone SE (2022) a partire da 16 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo

Passa a Vodafone: offerte Under 30

Chi passa a Vodafone cellulare può anche trovare tantissime offerte dedicate specificatamente ai bisogni dei giovani. I più grandicelli possono avere tanti Gigabyte per navigare su Internet, utilizzare social, chat e piattaforme di streaming. Per i più piccoli sono inoltre integrati anche servizi di sicurezza per proteggerli dalle principali minacce online. I genitori possono monitorare da remoto le attività online sui figli e limitare l’uso del telefono solo a specifici orari per dare il giusto spazio a studio e riposo.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Shake it Easy (solo per under 30) illimitati 100 GB anche in 5G (10 GB in roaming in Ue) 14,99 euro con Smart Pay 6,99 euro Gratuita Giga illimitati per chat, mappe per sempre e meeting per 3 mesi Vodafone Power Gaming incluso GameNow incluso per 6 mesi (poi si disattiva in automatico) Shake Remix Unlimited Junior (solo per under 15 e in negozio) minuti illimitati per chiamare due numeri Vodafone 300 minuti verso tutti 50 SMS 20 GB 9,99 euro (6,99 euro per i clienti rete fissa) 5 euro Gratuita Kids Planet incluso per 12 mesi Digital Privacy & Security incluso Giga illimitati per chat, mappe per sempre e meeting per 3 mesi Shake it Fun (solo per under 25) illimitati 50 GB 9,99 euro con Smart Pay (altrimenti 11,99 euro) 6,99 euro Gratuita Digital Privacy & Security incluso Vodafone Power Gaming incluso Giga illimitati per chat, mappe per sempre e meeting per 3 mesi GameNow incluso per 6 mesi (poi si disattiva in automatico)

Vodafone Power Gaming è la piattaforma che permette di giocare su mobile e seguire dirette su Twitch senza limiti ai consumi di Gigabyte. Tra i giochi supportati ci sono: Asphalt 9: Legends, Brawl Stars, Dead Rivals, Clash of Clans, Clash Royale, Elvenar, Forge of Empires, HayDay, Pokémon GO e Warlords of Aternum.

GameNow è la piattaforma ottimizzata per il 5G che permette di giocare gratis per un mese a tutti i mobile game in catalogo su PC, smartphone o tablet. Il servizio poi si rinnova a 9,99 euro al mese.

Digital Privacy & Security permette di bloccare l’accesso a siti con contenuti inadatti ai minori e di pianificare le ore di navigazione in modo che i bambini non trascurino studio, sport e sonno.

Kids Planet è una piattaforma per bambini che raccoglie giochi, video e musica con Parental Control integrato per la sicurezza dei più piccoli e monitorarne le attività online. Solo con Shake Remix Unlimited Junior si può avere lo smartwatch Vodafone Neo a 9,99 euro al mese.

Passa a Vodafone: offerte Over 60

Vodafone ha anche predisposto un’offerta ad hoc per gli anziani, che spesso non sono troppo avvezzi alle nuove tecnologie ma vogliono restare in contatto con amici e parenti. L’operatore per loro ha pensato a un’offerta economica ma in grado di migliorare la loro qualità della vita grazie ai nuovi servizi digitali come le videochiamate.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Vodafone Facile (solo over 60) illimitati 4 GB 12,99 euro al mese con Smart Pay 5 euro se si consumano almeno 195 euro di ricariche Giga illimitati per chat e VoIP Blocco automatico servizi digitali a pagamento

Passa a Vodafone fisso e mobile con Family Plan

Vodafone è una soluzione efficiente e conveniente se volete affidarsi a un solo operatore per mobile per fisso. Il provider infatti permette di attivare ben tre tariffe convergenti che appartengono alla famiglia Family Plan e uniscono a una connessione in fibra ottica alla massima velocità in tutte le principali città una SIM mobile con Giga illimitati per navigare sulla nuova rete 5G. Una di esse include anche tutti i film, serie TV e produzioni originali di Netflix.

Velocità connessione Chiamate Prezzo mensile Modem Attivazione Servizi aggiuntivi Family Plan fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 34,90 euro Incluso con Wi-Fi Optimizer Gratuita 1 SIM con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G Family Plan V-MAX fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 39,90 euro Incluso con Wi-Fi Optimizer Gratuita Vodafone sempre connessi Wi-Fi garantito Digital Privacy&Security Family Family Plan Netflix Edition fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 44,90 euro Incluso con Wi-Fi Optimizer Gratuita Netflix piano standard Vodafone TV su richiesta

All’offerta con Netflix incluso è possibile aggiungere gratuitamente il Vodafone TV Box, che permette di accedere a una serie di contenuti, anche in 4K, da un unico dispositivo ed è compatibile con il digitale terrestre DVB T2. Gli stessi contenuti sono disponibili anche su smartphone e tablet iOS e Android tramite l’app Vodafone TV. Dal TV box è possibile anche utilizzare app popolari come appunto DAZN, Amazon Prime, Netflix, YouTube e molte altre.

La versione Pro del Vodafone TV Box include anche i comandi vocali per la gestione del terminale e la ricerca dei contenuti e l’area Kids. Il TV Box si può collegare alla TV tramite il cavo HDMI in dotazione o alla rete di Vodafone via Wi-Fi o cavo Ethernet.

Con l’app Vodafone TV, disponibile gratuitamente per iOS e Android, si può portare effettuare la visione anche in mobilità. E’ possibile associare allo stesso profilo fino a 4 dispositivi e guardare contenuti in contemporanea sul TV Box e un altro terminale.

Passa a Vodafone Casa: offerte fibra e FWA

Oltre alle proposte convergenti, chi passa a Vodafone può scegliere tra tante offerte fibra ottica con navigazione e chiamate illimitate su rete FTTH (Fiber to the Home) o sulla fibra mista rame (FTTC – Fiber to the Cabinet) a seconda della copertura. Vodafone con la sua rete fissa raggiunge oggi tutti i Comuni medio/grandi d’Italia ma per verificare la copertura potete utilizzare l’apposito strumento gratuito di SOStariffe.it.

Velocità connessione Chiamate Prezzo mensile Modem Attivazione Servizi aggiuntivi Internet Unlimited fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 24,90 euro per i clienti Vodafone mobile (altrimenti 27,90 euro) Incluso con Wi-Fi Optimizer Gratuita Internet Unlimited V-MAX fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 32,90 euro Incluso con Wi-Fi Optimizer Gratuita Vodafone sempre connessi Wi-Fi garantito Digital Privacy&Security Family Family Plan fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 34,90 euro Incluso con Wi-Fi Optimizer Gratuita 1 SIM con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G Family Plan V-MAX fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 39,90 euro Incluso con Wi-Fi Optimizer Gratuita Vodafone sempre connessi Wi-Fi garantito Digital Privacy&Security Family Family Plan Netflix Edition fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 44,90 euro Incluso con Wi-Fi Optimizer Gratuita Netflix piano standard Vodafone TV su richiesta

La Vodafone Wi-Fi 6 Station è pensata per offrire una maggiore velocità e stabilità del segnale per ogni dispositivo collegato alla rete oltre ad ampliare la copertura a ogni angolo della casa riducendo le interferenze con i router dei vicini. Tutto questo è possibile grazie alle 8 antenne e alla tecnologia BSS Coloring integrate. E’ possibile connettere fino a 120 dispositivi contemporaneamente.

Il Wi-Fi optimizer consente di:

Ottimizzare la connessione nel tempo per tutti i dispositivi collegati

Garantire una tenuta e di lunga durata del segnale senza cadute

Erogare per tutti i dispositivi la migliore velocità in base ai consumi

Adattare automaticamente le prestazioni del router ai device connessi contemporaneamente

Vodafone Sempre Connessi è il servizio che grazie al Backup 4G permette di navigare senza interruzioni

Con il Wi-Fi garantito entro 15 giorni dall’attivazione della linea si riceverà una chiamata di collaudo da parte di un tecnico di Vodafone per certificare la qualità della connessione wireless. Se il segnale risulterà insufficiente, verrà inviato un Super Wi-Fi Extender.

Digital Privacy & Security Family invece offre:

Report se i propri dati personali (nome utente, password, numeri delle certe di credito) sono stati esposti a minacce

Blocco di siti malevoli e contraffatti

Riduce la diffusione di malware e virus e protegge tutta la famiglia da email di phishing

Parental Control per bloccare siti non adatti ai minori e impostare orari predefiniti per la navigazione

Alle offerte fibra ottica di Vodafone può anche essere associato un pacchetto con intrattenimento televisivo:

Vodafone TV Intrattenimento e NOW Entertainment: le serie TV e gli show di Sky , stagioni complete disponibili on demand, le produzioni Sky Original , come Diavoli e Gomorra , documentari di natura, scienza, storia e arte, e tutta la qualità dei canali Sky Atlantic, Nat Geo, Comedy Central, e Sky Uno, con X Factor e MasterChef Italia . Amazon Prime con Prime Video incluso per 12 mesi (poi 3,99 euro al mese). L’offerta ha un costo di 32,90 euro per il primo mese , poi 36,90 euro al mese.

le serie TV e gli show di , stagioni complete disponibili on demand, le produzioni , come e , documentari di natura, scienza, storia e arte, e tutta la qualità dei canali e con e . con incluso per 12 mesi (poi 3,99 euro al mese). L’offerta ha un costo di , poi 36,90 euro al mese. Vodafone TV Sport Plus e NOW Sport : la Serie A TIM 2021/2024 con le 3 partite su 10 a turno e la Serie BKT 2021-24 c on tutte le 380 partite stagionali, oltre a playoff e playout. La fase a eliminazione diretta della stagione 2020/2021 della UEFA Champions League e della UEFA Europa League , NBA , MotoGP , Formula 1 , tennis e molto altro tutto in Super HD. Amazon Prime con Prime Video incluso per 12 mesi (poi 3,99 euro al mese) . L’offerta ha un costo di 39,90 euro al mese (sconto 3 euro sulla rete fissa già incluso)

: la con le 3 partite su 10 a turno e la on tutte le 380 partite stagionali, oltre a playoff e playout. La fase a eliminazione diretta della stagione 2020/2021 della e della , , , , e molto altro tutto in . L’offerta ha un costo di (sconto 3 euro sulla rete fissa già incluso) Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento e NOW Sport e Entertainment a 47,90 euro al mese (sconto 5 euro sulla rete fissa già incluso)

Se non siete raggiunti dalla fibra ottica potete attivare una delle offerte FWA (Fixed Wireless Access) di Vodafone. Questa tecnologia prevede che il segnale viaggi verso il modem finale dell’utente nell’ultimo tratto tramite un ponte radio.

Velocità connessione Chiamate Prezzo mensile Modem Attivazione Installazione Vodafone Casa Wireless 200 GB al mese fino a 100 Mbps in FWA a consumo 24,90 euro Incluso Inclusa 72 euro per apparato indoor 96 euro per apparato outdoor Vodafone Casa Wireless+ Giga illimitati a 100 Mbps in FWA a consumo 27,90 euro Incluso Inclusa 72 euro per apparato indoor 96 euro per apparato outdoor

