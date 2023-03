Passa a Vodafone da Postemobile: offerte telefoniche di Marzo 2023

Passa a Vodafone a marzo per avere anche minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità insieme a uno sconto sulla fibra ottica

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Easy 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Se siete tra i clienti di Postemobile non soddisfatti del vostro attuale operatore di telefonia mobile potreste valutare di passare a Vodafone. Il gestore britannico si caratterizza per la grande qualità della sua rete e attenzione alla sicurezza dei dati di tutta la famiglia. I clienti poi ricevono ogni settimana vantaggi, sconti e Giga aggiuntivi con Vodafone Happy. Basta raccogliere i “sorrisi” per ritirare i premi a voi dedicati.

Passa a Vodafone: le migliori offerte per chi arriva da un altro operatore a marzo 2023

Offerte Vodafone Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Vodafone Silver illimitati 150 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 100 GB) 5 euro per un mese, poi 7,99 euro 2 Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 150 GB) 5 euro per un mese, poi 9,99 euro 3 Family + (solo già clienti fisso) illimitati illimitati in 5G 9,99 euro con Smart Pay 4 RED Max Under 25 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay 5 RED Max Under 16 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro o 6,99 euro per i già clienti fisso con Smart Pay 6 RED Pro illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay 7 RED Max illimitati 100 GB in 5G 19,99 euro con Smart Pay 8 Infinito illimitati (+1000 minuti Extra Ue + 200 minuti e 1 GB) illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay 9 Infinito Black Edition illimitati (+1000 minuti Extra Ue + 500 minuti e 5 GB) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Se arrivate da Postemobile potete attivare Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G con Smart Pay. Il primo mese è a 5 euro, poi 7,99 euro al mese. Attivazione e SIM sono gratuite. L’offerta si può attivare solo online. La stessa offerta è disponibile anche con 200 GB inclusi con Smart Pay. In questo caso il prezzo di 9,99 euro al mese è bloccato per 24 mesi.

Chi passa a Vodafone da Postemobile o qualsiasi altro operatore può scegliere tra diverse offerte 5G. Si può decidere se mantenere il proprio numero richiedendo la portabilità, che viene eseguita gratuitamente entro tre giorni lavorativi, o acquistare una SIM con un nuovo numero. Sulla Giga Network 5G potete navigare alla massima velocità in tutte le grandi città con prestazioni anche cinque volte superiori rispetto al 4.5G e con una latenza minima, che consente l’accesso a contenuti in altissima qualità in streaming e gaming online senza problemi. Tra le migliori offerte del mese per chi passa a Vodafone sono disponibili:

RED Max Under 16 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Per i già clienti fisso di Vodafone il prezzo è di 6,99 euro al mese . E’ incluso anche Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. Per i già clienti fisso di Vodafone il prezzo è di . E’ incluso anche Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti RED Max Under 25 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. E’ incluso anche Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. E’ incluso anche Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. E’ incluso anche Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. Attivazione gratuita. L’offerta è riservata ai già clienti fisso di Vodafone

con a con Smart Pay. E’ incluso anche Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. Attivazione gratuita. L’offerta è riservata ai già clienti fisso di Vodafone RED Pro con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay. E’ incluso anche Rete Sicura, che po si disattiva in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. E’ incluso anche Rete Sicura, che po si disattiva in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti RED Max con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 19,99 euro al mese con Smart Pay. E’ incluso anche Rete Sicura, che po si disattiva in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. E’ incluso anche Rete Sicura, che po si disattiva in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti Infinito con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 100 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a 24,99 euro al mese con Smart Pay. E’ incluso anche Rete Sicura, che po si disattiva in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti

con fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 100 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a con Smart Pay. E’ incluso anche Rete Sicura, che po si disattiva in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) a 39,99 euro al mese con Smart Pay. E’ incluso anche Rete Sicura, che po si disattiva in automatico. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti

Confronta le offerte di Vodafone »

Con Smart Pay si attiva l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Questo sistema di pagamento permette di avere altri vantaggi, oltre a quello di non dover più acquistare una ricarica ogni mese, come il Vodafone Club. Il programma fedeltà dedicato ai clienti dell’operatore include 10 GB in più al mese, 3 mesi di Audible e sconti sui prodotti e servizi di partner come Amazon.it, Pulsee e altri. Se attivate le offerte Infinito avete incluso gratuitamente Vodafone Club+, che aggiunge 6 mesi di Infinity+ per seguire 104 partite di Champions League e sconti sui dispositivi elettronici nei Vodafone Store.

Chi passa a Vodafone e vuole confrontare le offerte dell’operatore con quelle degli altri gestori può utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi secondi per avere gratis tutte le informazioni sulle tariffe più economiche in base alle vostre specifiche abitudini di consumo e un link diretto per attivarle comodamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Chi passa a Vodafone poi può scegliere di attivare le sue offerte smartphone incluso. In questo caso potete aggiungere al piano mobile l’acquisto a rate di uno telefono di tutti i grandi marchi con vincolo di 24 mesi. E’ previsto anche il pagamento di un anticipo, che varia a seconda del modello e del taglio di memoria. La consegna è gratuita e avviene in pochi giorni lavorativi in tutta Italia. Con Vodafone Smart Change potete dare in permuta un vecchio telefono per avere uno sconto sulle rate per il nuovo cellulare. In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore prima dei 24 mesi dovrete corrispondere le rate residue più quella finale. Entro 14 giorni dalla consegna si può esercitare il diritto di ripensamento e restituire il telefono senza aggiuntivi insieme a tutti gli accessori contenuti nella confezione.

Passa a Vodafone per la fibra ottica: le offerte di marzo 2023

Offerte per la fibra di Vodafone Navigazione Chiamate Costo mensile 1 Internet Unlimited illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 24,90 euro oppure 22,90 per i clienti Vodafone mobile 2 Internet Unlimited V-Max illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 32,90 euro 3 Family Plan illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 34,90 euro

Chi passa a Vodafone per il mobile ha tutti i vantaggi a diventare cliente dell’operatore anche per la rete fissa. I clienti convergenti non solo hanno Giga illimitati in 5G per tutta la famiglia (massimo 6 SIM) con Infinito Insieme ma possono accedere all’offerta fibra ottica chiamata Internet Unlimited a 22,90 euro al mese senza vincoli, invece di 24,90 euro al mese. Con questa tariffa avete una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH (Fiber to the Home), modem con Wi-Fi Optimizer, chiamate illimitate (solo con acquisto online) e attivazione (5 euro al mese per 24 mesi).

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Se non siete raggiunti dalla FTTH potete in alternativa accedere alla fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 200 Mbps in download in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Altre offerte interessanti di Vodafone per la fibra ottica sono:

Internet Unlimited V-Max con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate da fisso con acquisto online, attivazione (5 euro al mese per 24 rate), modem con Super Wi-Fi 6 Extender per ampliare la portata del segnale in ogni angolo della casa e Rete Sicura Family a 32,90 euro al mese senza vincoli.

con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate da fisso con acquisto online, attivazione (5 euro al mese per 24 rate), modem con Super Wi-Fi 6 Extender per ampliare la portata del segnale in ogni angolo della casa e Rete Sicura Family a senza vincoli. Family Plan con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate da fisso con acquisto online, attivazione (5 euro al mese per 24 rate), modem con Super Wi-Fi Optimizer, SIM mobile (minuti, SMS e Giga illimitati in 5G), un mese di Rete Sicura (poi si disattiva in automatico) a 34,90 euro al mese senza vincoli.

Passa a Vodafone per la fibra ottica con codice di migrazione

Chi passa a Vodafone può accelerare il trasferimento verso il nuovo gestore fornendogli il codice di migrazione. Questa sequenza di 15-19 caratteri tra numeri e lettere contiene informazioni importanti come il numero di telefono e l’operatore di partenza e arrivo. Il codice di migrazione è presente nell’ultima bolletta e se siete attualmente clienti di Vodafone potreste trovarlo sotto la voce “codice segreto”. Nel caso in cui non riusciate a recuperarlo potete sempre richiederlo al servizio clienti del vostro operatore. Insieme al codice di migrazione dovrete fornire a Vodafone anche un documento d’identità e il codice fiscale per avviare la pratica di portabilità. Potete controllare gratis la correttezza del codice di migrazione su SOStariffe.it.

Passa a Vodafone per la fibra ottica: le tempistiche per il passaggio

Chi passa a Vodafone per la rete fissa deve attendere tra 15 e 20 giorni dalla richiesta di portabilità del numero fisso per iniziare a navigare con la sua nuova offerta. In alcuni casi potrebbero essere necessari 60 giorni.

« notizia precedente Bollette luce e gas troppo alte? Come cambiare fornitore a Marzo 2023