Passa a Vodafone da Iliad, Tim, WindTre e altri operatori: le offerte di Settembre 2022

Passa a Vodafone da Iliad e altri operatori per avere minuti, SMS e Giga illimitati alla massima velocità in 5G. Scopri tutte le offerte di settembre

Vodafone è tra i primi operatori di telefonia mobile in Italia e in Europa per la velocità di navigazione in 5G. Questo gestore ha lavorato per creare una rete affidabile e stabile che raggiunge la quasi totalità della popolazione italiana. L’azienda inoltre tiene in grande considerazione l’aspetto della protezione dei dati personali e delle transazioni online dell’utente e della sua famiglia oltre ad aver predisposto tramite l’app My Vodafone un sistema semplice e intuitivo per gestire l’offerta con pochi tap sullo schermo del telefono. Ecco le proposte di settembre per chi passa a Vodafone da Iliad, TIM, WindTre e altri operatori.

Passa a Vodafone da Iliad

Offerte per chi arriva da Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Special Giga minuti illimitati e 1000 SMS 100 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 70 GB) 5 euro per il primo mese, poi 7,99 euro con Smart Pay Vodafone Silver illimitati 100 GB in 4G 5 euro per il primo mese, poi 9,99 euro per 24 mesi con Smart Pay

Appositamente per chi passa a Vodafone da Iliad sono disponibili due tariffe che si possono però attivare solo online. Per queste offerte è richiesta portabilità del numero, che Vodafone comunque esegue gratuitamente nell’arco di massimo tre giorni lavorativi. La prima tariffa è Special Giga con minuti illimitati, 1000 SMS e 70 GB per navigare in 5G. Scegliendo Smart Pay come metodo di pagamento si ottengono però 100 GB. Il primo mese a 5 euro, che poi diventano 7,99 euro al mese.

La seconda è Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 4G. Anche in questo caso il primo mese a 5 euro, poi 9,99 euro al mese. Il prezzo con Smart Pay è bloccato per 24 mesi. Per entrambe le tariffe la SIM, attivazione e spedizione sono gratuite.

Scopri le offerte Special »

Passa a Vodafone da TIM, WindTre e altri operatori

Offerte per i clienti di qualsiasi operatore Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile RED Max Under 25 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro RED Max Under 16 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro Family+ illimitati illimitati in 5G 9,99 euro RED Pro illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro RED Max illimitati 100 GB in 5G 19,99 euro Infinito illimitati (1000 minuti Extra Ue e 1 GB in roaming + 200 minuti) illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro Infinito Black Edition illimitati (1000 minuti Extra Ue e 5 GB in roaming + 500 minuti) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro

Chi invece passa a Vodafone da Iliad o qualsiasi alto operatore come TIM o WindTre può scegliere tra le tante offerte 5G dell’operatore in rosso anche senza portabilità del numero, che viene comunque eseguita gratuitamente da Vodafone entro 3 giorni lavorativi. Le più richieste sono quelle della famiglia RED, che permettono di avere minuti illimitati e fino a 100 GB in 5G a partire da 14,99 euro al mese con Smart Pay. Questa categoria di tariffe include anche proposte per i giovani con inclusa Rete Sicura, la piattaforma per la protezione dei dati personali di tutta la famiglia e che grazie al Parental Control consente di impedire l’accesso ai minori a contenuti non adatti alla loro età oltre che limitare l’utilizzo del telefono ad orari prestabiliti.

In alternativa potete avere minuti, SMS e Giga illimitati con le offerte Infinito. Il prezzo di partenza è di 24,99 euro al mese con Smart Pay per navigare in 5G fino a 10 Mbps in download ma per 39,99 euro al mese si può usufruire del massimo delle prestazione da parte della Giga Network 5G. Le stesse condizioni sono previste anche per chi è già cliente di Vodafone per la rete fissa e attiva l’offerta Family+ dedicata. Per tutte le tariffe è previsto un costo di attivazione di 6,99 euro.

Scegliendo Smart Pay si paga con addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Il servizio permette di evitare di acquistare una ricarica manuale per il rinnovo dell’offerta e include anche uno sconto sul prezzo mensile del piano. In più è anche incluso gratuitamente il programma Vodafone Cub per avere promozioni e vantaggi sull’acquisto di prodotti e servizi di partner dell’operatore come Booking.com, Amazon, Q8 e altri. Con le offerte Infinito grazie a Vodafone Club+ abbiamo anche 12 mesi di Infinity+ con 104 partite di Champions League e uno sconto nei negozi Vodafone per comprare alcuni dispositivi selezionati.

Confronta le offerte di Vodafone »

Le offerte fibra ottica di Vodafone a settembre 2022

Offerte fibra ottica Navigazione Chiamate Costo mensile Internet Unlimited illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 27,90 euro Internet Unlimited per i già clienti mobile illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH non incluse 22,90 euro Internet Unlimited V-Max illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 32,90 euro

Chi passa a Vodafone da Iliad e altri operatori potrebbe anche essere interessato alle offerte fibra ottica del primo gestore. Vodafone infatti a seconda della copertura al proprio indirizzo consente di scegliere tra differenti tipologie di linea fissa. La migliore per prestazioni è la FTTH (Fiber to the Home) in cui il segnale raggiunge direttamente il modem finale. Una valida alternativa in assenza di copertura è la fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet).

Annunci Google

L’introduzione della tecnologia GPON ha permesso di raggiungere fino a 2,5 Gigabit al secondo in download su rete FTTH e per alcune offerte in tutte le grandi città italiana. Con la FTTC si può invece arrivare a 200 Mbps in download in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Vodafone con la fibra ottica raggiunge oggi tutte le principali città italiane e a breve sarà disponibile anche a Faenza. Verifica gratuitamente la copertura con SOStariffe.it. Tra le offerte oggi attivabili abbiamo:

Internet Unlimited con connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in FTTH, chiamate da fisso con acquisto online, modem con Wi-Fi Optimizer e attivazione inclusi a 24,90 euro al mese fino al 19/9/22. Chi è già cliente di Vodafone per la telefonia mobile può avere la stessa offerta ma senza le chiamate a 22,90 euro al mese. Non sono previsti vincoli.

Vodafone tramite il Wi-Fi optimizer gestisce la connessione per tutti i dispositivi collegati in modo da erogare la giusta velocità per tutti i device connessi in base ai consumi. Tale sistema garantisce poi un minor rischio di cadute del segnale e si adatta autonomamente.

Attiva Internet Unlimited »

Internet Unlimited V-Max rispetto all’offerta base aggiunge anche il servizio Vodafone Sempre Connessi per il backup 4G, in modo da avere la certezza di poter sempre navigare senza interruzioni, e Rete Sicura Family al prezzo di 32,90 euro al mese senza vincoli. Con il Wi-Fi garantito un tecnico di Vodafone vi contatterà per il collaudo della rete e rilasciarvi la certificazione della qualità della connessione. In caso contrario vi fornirà un Super Wi-Fi Extender per potenziare il segnale in modo da renderlo omogeneo e potente in tutte le stanze della casa.

Offerte fisso + mobile Navigazione Chiamate Costo mensile Family Plan illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 34,90 euro Family Plan V-Max illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 39,90 euro Family Plan Netflix Edition illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 44,90 euro

Vodafone ha poi predisposto delle specifiche tariffe che uniscono connessione fissa e telefonia mobile. Con Family Plan, oltre alla navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, modem con Wi-Fi Optimizer e attivazione si ha anche una SIM con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità. Il prezzo è di 34,90 euro al mese senza vincoli.

Alla stessa offerta è poi possibile aggiungere il Wi-Fi Garantito e Rete Sicura Family a 39,90 euro al mese senza vincoli o un abbonamento a Netflix per la visione di contenuti in HD su due dispositivi in contemporanea a 44,90 euro al mese senza vincoli. Pagando 4 euro in più al mese si può avere un piano Premium con visione in Ultra HD su quattro dispositivi in contemporanea. La Vodafone TV è inclusa su richiesta.

Passa a Vodafone per il fisso con codice di migrazione

Se avete intenzione di attivare la linea fissa di Vodafone ma siete già clienti di un altro operatore potete accelerare il passaggio al nuovo gestore utilizzando il codice di migrazione, ovvero una sequenza di numeri e lettere che contiene informazioni importanti sull’utente come numero di telefono e provider di origine e destinazione. Potete verificare se il codice di migrazione è corretto utilizzando gratuitamente l’apposito strumento di SOStariffe.it. Per il passaggio a Vodafone, oltre al suddetto codice, serve fornire all’operatore anche un documento d’identità e codice fiscale per poter mantenere il proprio numero di telefonia fissa.

Tempistiche per passare a Vodafone per il fisso

Per l’attivazione della rete fissa con Vodafone servono dai 15 ai 20 giorni dalla richiesta di portabilità. Queste sono le tempistiche previste per navigare sulla nuova linea per una connessione in FTTH. In alcuni casi si può arrivare fino a 60 giorni ma in genere non servono più di due settimane per avere la fibra di Vodafone.

« notizia precedente Richiesta carta di credito con esito immediato: le proposte di Settembre 2022