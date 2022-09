Iliad è tra gli operatori di telefonia mobile più convenienti anche quando si parla di offerte smartphone incluso. L’operatore low cost, infatti, permette di associare ai suoi piani dal prezzo altamente competitivo anche le rate necessarie per l’acquisto degli ultimi modelli di cellulare di Apple. In questi giorni a listino si è aggiunto anche iPhone 14 con notch rivisitato chiamato Dynamic Island, tripla fotocamera con tecnologia ProMotion e refresh rate fino a 120 Hz, processore più potente e batteria di ancora più lunga durata. Con le offerte Iliad smartphone incluso è possibile scegliere tra tutti i formati, tagli di memoria e colorazioni disponibili.

Iliad smartphone incluso: le offerte di settembre 2022

Offerte con smartphone a rate Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Flash 150 illimitati 150 GB anche in 5G 9,99 euro Giga 80 illimitati 80 GB in 4G/4G+ 7,99 euro Voce illimitati 40 MB in 4G/4G+ 4,99 euro Dati 300 chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro

Per poter accedere alle offerte Iliad smartphone incluso si deve possedere una SIM da almeno 3 mesi e aver attivato l’addebito automatico su carta di pagamento (credito/debito) con sistema di sicurezza 3D Secure. Per richiedere l’acquisto del telefono è sufficiente accedere all’Area Personale e poi all’area dedicata.

Lle offerte di Iliad non prevedono vincoli ma, abbinando uno smartphone, l’operatore richiede un periodo di permanenza minimo di 30 mesi. Durante questo periodo è possibile disattivare il piano mobile quando si vuole, senza il pagamento di penali ma si dovranno comunque corrispondere le rate residue in caso di passaggio ad altro operatore. Il prezzo mensile dell’offerta non cambia, dato che non sono previste rimodulazioni. Le tariffe oggi disponibili sono:

1. Flash 150 con minuti e SMS illimitati in Italia e 60 destinazioni all’estero e 150 GB in 5G fino a 855 Mbps in download in tutte le principali città a 9,99 euro al mese per sempre. È possibile utilizzare fino a 9 GB in roaming in Europa. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. La tariffa è disponibile fino a oggi 15/9/22, salvo proroghe da parte dell’operatore

Attiva Flash 150 di Iliad »

2. Giga 80 con minuti e SMS illimitati in Italia e 60 destinazioni all’estero e 80 GB in 4G/4G+ con una copertura del 99% del territorio italiano a 7,99 euro al mese per sempre. È possibile utilizzare fino a 7 GB in roaming in Europa. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro

Attiva Giga 80 di Iliad »

3. Voce con minuti e SMS illimitati in Italia e 60 destinazioni all’estero e 40 MB in 4G/4G+ utilizzabili anche in roaming in Europa a 4,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro

Annunci Google

4. Dati 300 con chiamate e SMS a consumo (20 cent al minuto – 28 cent per SMS) e 300 GB in 4G/4G+ a 13,99 euro al mese per sempre. È possibile utilizzare fino a 12 GB in roaming in Europa. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro

Una volta esaurito il traffico dati incluso nelle offerte si può continuare a navigare al costo di 90 cent ogni 100 MB. Se avete bisogno di assistenza potete contattare il servizio clienti al 177 dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle 22.00. Il servizio è gratuito chiamando con il proprio numero Iliad.

I clienti mobile di Iliad hanno poi uno sconto di 8 euro al mese sull’offerta fibra ottica dell’operatore low cost. Iliad Box permette di avere una connessione su rete FTTH (Fiber to the Home) fino a 5 Gbps in download e 300 Mbps in upload suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi, chiamate da fisso verso l’Italia e 60 destinazioni all’estero, modem Iliad Box e attivazione a 15,99 euro al mese con pagamento automatico fino a quando si mantiene attiva l’offerta mobile. All’offerta è poi possibile aggiungere fino a quattro Wi-Fi Extender (4,99 euro al mese per dispositivo) o la piattaforma per la sicurezza online di McAfee (2,99 euro al mese). È previsto un costo di installazione di 39,99 euro una tantum.

Con le tariffe Iliad smartphone incluso si possono quindi acquistare:

iPhone 14 da 128 GB in 30 rate da 27 euro al mese + 209 euro una tantum (mezzanotte, galassia, viola, PRODUCT-RED, blu)

in 30 rate da 27 euro al mese + 209 euro una tantum (mezzanotte, galassia, viola, PRODUCT-RED, blu) iPhone 14 da 256 GB in 30 rate da 30 euro al mese + 249 euro una tantum (mezzanotte, galassia, viola, PRODUCT-RED, blu)

in 30 rate da 30 euro al mese + 249 euro una tantum (mezzanotte, galassia, viola, PRODUCT-RED, blu) iPhone 14 Plus da 128 GB in 30 rate da 30 euro al mese + 269 euro una tantum (mezzanotte, galassia, viola, PRODUCT-RED, blu)

in 30 rate da 30 euro al mese + 269 euro una tantum (mezzanotte, galassia, viola, PRODUCT-RED, blu) iPhone 14 Plus da 256 GB in 30 rate da 33 euro al mese + 309 euro una tantum (mezzanotte, galassia, viola, PRODUCT-RED, blu)

in 30 rate da 33 euro al mese + 309 euro una tantum (mezzanotte, galassia, viola, PRODUCT-RED, blu) iPhone 14 Pro da 128 GB in 30 rate da 33 euro al mese + 339 euro una tantum (nero siderale, argento, oro, viola scuro)

in 30 rate da 33 euro al mese + 339 euro una tantum (nero siderale, argento, oro, viola scuro) iPhone 14 Pro da 256 GB in 30 rate da 37 euro al mese + 349 euro una tantum (nero siderale, argento, oro, viola scuro)

in 30 rate da 37 euro al mese + 349 euro una tantum (nero siderale, argento, oro, viola scuro) iPhone 14 Pro da 512 GB in 30 rate da 40 euro al mese + 519 euro una tantum (nero siderale, argento, oro, viola scuro)

in 30 rate da 40 euro al mese + 519 euro una tantum (nero siderale, argento, oro, viola scuro) iPhone 14 Pro Max da 128 GB in 30 rate da 37 euro al mese + 369 euro una tantum (nero siderale, argento, oro, viola scuro)

in 30 rate da 37 euro al mese + 369 euro una tantum (nero siderale, argento, oro, viola scuro) iPhone 14 Pro Max da 256 GB in 30 rate da 39 euro al mese + 439 euro una tantum (nero siderale, argento, oro, viola scuro)

in 30 rate da 39 euro al mese + 439 euro una tantum (nero siderale, argento, oro, viola scuro) iPhone 14 Pro Max da 512 GB in 30 rate da 44 euro al mese + 549 euro una tantum (nero siderale, argento, oro, viola scuro)

in 30 rate da 44 euro al mese + 549 euro una tantum (nero siderale, argento, oro, viola scuro) iPhone 13 da 128 GB in 30 rate da 25 euro al mese + 179 euro una tantum (mezzanotte, galassia, rosa, blu, PRODUCT-RED)

in 30 rate da 25 euro al mese + 179 euro una tantum (mezzanotte, galassia, rosa, blu, PRODUCT-RED) iPhone 13 Pro Max da 128 GB in 30 rate da 32 euro al mese + 319 euro una tantum (grafite, argento, oro, azzurro sierra)

in 30 rate da 32 euro al mese + 319 euro una tantum (grafite, argento, oro, azzurro sierra) iPhone 13 Pro da 128 GB in 30 rate da 30 euro al mese + 279 euro una tantum (grafite, argento, oro, azzurro sierra)

in 30 rate da 30 euro al mese + 279 euro una tantum (grafite, argento, oro, azzurro sierra) iPhone 13 Mini da 128 GB in 30 rate da 22 euro al mese + 169 euro una tantum (mezzanotte, galassia, rosa, blu, PRODUCT-RED)

in 30 rate da 22 euro al mese + 169 euro una tantum (mezzanotte, galassia, rosa, blu, PRODUCT-RED) iPhone 12 da 64 GB in 30 rate da 22 euro al mese + 159 euro una tantum (nero)

in 30 rate da 22 euro al mese + 159 euro una tantum (nero) iPhone 12 Mini da 64 GB in 30 rate da 18 euro al mese + 159 euro una tantum (nero)

in 30 rate da 18 euro al mese + 159 euro una tantum (nero) iPhone 11 da 64 GB in 30 rate da 15 euro al mese + 99 euro una tantum (nero)

È possibile preordinare oggi tutti i modelli di iPhone 14 ma le consegne inizieranno solo il 16/9/22. Il telefono quando disponibile verrà spedito gratuitamente tramite corriere e consegnato entro 5 giorni lavorativi. Sarà il corriere a comunicavi via email o SMS tutte le informazioni sulla data e modalità di consegna. Per il ritiro dovrete avere con voi un documento d’identità e il codice PIN ricevuto via email dall’operatore.

Nel caso in cui non foste soddisfatti dell’acquisto entro 14 giorni dalla consegna potete esercitare il diritto di ripensamento. La richiesta viene fatta compilando un apposito modulo da inviare via posta (Iliad Italia S.p.A. – Casella postale 14106 – 20146 Milano) o fax (+39 02 30377960). Il telefono e tutti gli accessori originali contenuti nella confezione vanno riconsegnati con raccomandata a Iliad Italia c/o XPO Logistics – via Casilina Km 48, Loc. Piombinara, CAP: 00034 Colleferro (RM).

Se ancora non siete clienti di Iliad potete acquistare la vostra offerta direttamente sul sito dell’operatore cliccando sulla voce Registrati. Durante la fase di registrazione è possibile richiedere la portabilità del numero, che Iliad esegue gratuitamente in massimo 3 giorni lavorativi. Il pagamento è con carta di pagamento dei circuiti Visa o Mastercard.

La SIM viene consegnata gratuitamente tramite Poste Italiane in 5 giorni lavorativi e imbucata direttamente nella cassetta delle lettere. Non è quindi previsto l’obbligo di firma. In alternativa si può scegliere la spedizione via corriere. In questo caso si deve essere presenti per il ritiro, dato che non ammesse deleghe, e presentare all’addetto il documento d’identità utilizzato per la registrazione online oltre a fornirgliene una copia fronte/retro. Per l’attivazione della SIM si deve effettuare la videoidentificazione. La procedura prevede di realizzare un video selfie con il supporto di un operatore e serve a verificare l’identità dell’intestatario della SIM. In tutto serviranno circa 3 minuti per iniziare a utilizzare la propria SIM.

« notizia precedente Migliori offerte fibra ottica di Settembre 2022