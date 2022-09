Migliori offerte fibra ottica di Settembre 2022

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Fastweb Nexxt Casa Light 25,95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Pedale schiacciato sull’acceleratore per la fibra ottica in Italia. Sempre più comuni da Nord a Sud sono raggiunti dalla rete FTTH (Fiber to the Home), che consente di navigare al massimo della velocità garantendo una connessione stabile e la visione di contenuti in streaming in alta qualità. L’ultima evoluzione di questa tecnologia, infatti, assicura una velocità massima di 2.5 Gpbs in download, di gran lunga più performante dell’ADSL, che resta comunque la linea a oggi più diffusa su tutto il territorio nazionale.

Con la crescente diffusione della fibra ottica in Italia, si moltiplicano le offerte Internet casa degli operatori delle Tlc che sfruttano tale tecnologia. Un vasto assortimento di promozioni che il comparatore di SOStariffe.it mette a confronto, con l’obiettivo di orientare i consumatori nella scelta delle soluzioni Internet casa in grado di coniugare top prestazioni di connettività e competitività nei prezzi.

Il comparatore di SOStariffe.it, che può essere scaricato anche su dispositivi mobile grazie all’App di SOStariffe.it per sistemi operativi iOS e Android, è accessibile cliccando al link di seguito:

Confronta le migliori offerte Internet Casa »

Le migliori offerte Internet casa in fibra ottica a Settembre 2022

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA 1 Fastweb Nexxt Casa + Plenitude navigazione illimitata fino a 2.5 Gbps in download

chiamate illimitate da telefoni fissi e mobili

accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy, la scuola delle professioni digitali 18,95 euro al mese (per 24 mesi) con attivazione della doppia fornitura luce e gas con Eni Plenitude

al mese (per 24 mesi) con attivazione della doppia fornitura luce e gas con Eni Plenitude 21,95 euro al mese (per 24 mesi) con attivazione o di una fornitura luce o di una fornitura gas con Eni Plenitude 2 Illumia Wifi navigazione senza limiti fino a 1Gbps in download

nessun costo di attivazione per già clienti Illumia per fornitura di luce e/o gas 19,99 euro al mese per 12 mesi 3 Internet Unlimited navigazione illimitata fino a 2.5 Gbps in download

Vodafone Wi-Fi 6 Station con Wi-Fi Optimizer incluso 22,90 euro al mese per già clienti Vodafone mobile

al mese per già clienti Vodafone mobile 24,90 euro al mese per i nuovi clienti con promo online da attivare entro il 19 Settembre 2022

Accendiamo ora i riflettori sulle promozioni Internet casa in fibra ottica che il comparatore di SOStariffe.it fa salire sul podio del risparmio a Settembre 2022, grazie al loro rapporto qualità-prezzo. È comunque bene ricordare che, prima di procedere all’attivazione di una nuova offerta per navigare da casa, è raccomandato effettuare una verifica della copertura di rete dell’indirizzo della propria abitazione, così da avere un’indicazione precisa di quali possano essere le performance di connessione in quell’area.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Fastweb Nexxt Casa + Plenitude

Questa promozione scala la classifica della convenienza a Settembre 2022 perché il suo mirino punta a un doppio risparmio: essa associa la fibra ultraveloce di Fastweb alla fornitura di luce e gas di Eni Plenitude, in un’alleanza tutta a vantaggio dei consumatori.

Questo pacchetto “tutto completo”, frutto della partnership tra il colosso italiano delle Tlc la neonata società Eni Plenitude (ex Eni Gas e luce), include le seguenti caratteristiche:

velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 300 Mbps in upload) su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload) su rete FTTH; chiamate illimitate da telefoni fissi e mobili;

offerta Energia Plenitude in promozione;

in promozione; internet Box gratuito con copertura Wi-Fi 6 e Alexa integrata ;

; contributo di attivazione (1 euro per 24 mesi) incluso

accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy, la scuola delle professioni digitali per acquisire competenze più ricercate dal mondo del lavoro.

Avere la fibra ultra veloce di Fastweb a casa costa 18,95 euro al mese (per 24 mesi) con attivazione della doppia fornitura luce e gas Eni Plenitude. Con la sola sottoscrizione di una fornitura luce o gas, il costo della fibra Fastweb sale a 21,95 euro al mese (per 24 mesi). A partire dal 25esimo mese, il prezzo della promozione Internet di Fastweb ha un costo fisso di 25,95 euro al mese.

Ulteriori informazioni possono essere consultate al seguente link:

Scopri Fastweb Nexxt Casa + Plenitude »

Illumia Wifi

Annunci Google

Illumia, l’azienda italiana che opera nel mercato libero dell’energia con la fornitura di luce e gas, assicura ai propri clienti una fibra super veloce su rete FTTH che (sino al 30 Settembre 2022) può essere attivata online al prezzo promozionale di 19,99 euro al mese per 12 mesi (anziché 26,99 euro).

L’offerta Illumia Wifi presenta il seguente biglietto da visita:

navigazione senza limiti fino a 1Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; modem gratuito per il primo anno (poi costa 2,99 euro al mese);

nessun vincolo di durata e possibilità di disdetta senza penali;

pagamento solo tramite addebito su conto corrente bancario;

nessun costo di attivazione per coloro che hanno già una fornitura di luce e/o gas attiva. Altrimenti 39,90 euro una tantum (anziché 69,90).

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link:

Scopri Illumia Wifi »

Internet Unlimited (per già clienti mobile)

Vodafone “coccola” i clienti che hanno già attiva una SIM mobile con una promozione che assicura una navigazione alla massima velocità su rete FTTH a un prezzo di favore rispetto ai nuovi clienti. In particolare, chi è già cliente Vodafone potrà attivare Internet Unlimited a 22,90 euro al mese (anziché 24,90 euro al mese, che è il prezzo dell’esclusiva online valida fino a lunedì 19 Settembre 2022 e dedicata a tutti gli altri clienti). Il prezzo di listino di Internet Unlimited è di 29,90 euro al mese.

Di seguito, la carta d’identità della promozione per i già clienti mobile:

navigazione fino a 2.5 Gbps in download in FTTH sulla GigaNetwork Fibra;

in FTTH sulla GigaNetwork Fibra; Vodafone Wi-Fi 6 Station con Wi-Fi Optimizer incluso;

nessun costo di attivazione e nessun vincolo di permanenza: Vodafone consente di disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi (con restituzione della Vodafone Station).

Come detto, anche i nuovi clienti possono beneficiare delle potenzialità della fibra super veloce Vodafone (oltre a chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili), attivando Internet Unlimited al prezzo di 24,90 euro al mese con promo online fino al 19 Settembre 2022.

Ricordiamo che è anche possibile arricchire l’offerta fibra ottica Vodafone con i pacchetti Vodafone TV (con NOW Intrattenimento e/o NOW Sport incluso) a partire da 12 euro al mese, oppure con la possibilità di attivare una SIM dati da 150 GB al mese al costo di 4 euro in più. Per scoprire le opzioni disponibili e aggiungerle all’offerta è necessario:

verificare la copertura di rete della propria abitazione (sfruttando il link di seguito): questa operazione è la prima tappa per avviare la procedura di sottoscrizione dell’offerta scelta;

della propria abitazione (sfruttando il link di seguito): questa operazione è la prima tappa per avviare la procedura di sottoscrizione dell’offerta scelta; cliccare sull’opzione AGGIUNGI/RIMUOVI per aggiungere le opzioni desiderate e comporre la propria offerta.

Ulteriori informazioni su questa offerta sono disponibili al link qui sotto:

Scopri Internet Unlimited »

« notizia precedente Offerte TIM per il cellulare: le migliori promozioni di Settembre 2022