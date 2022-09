Offerte Internet senza conto corrente: operatori e tariffe di Settembre 2022

È possibile attivare un’offerta Internet casa se si è sprovvisti di un conto corrente su cui far addebitare in modo automatico le fatture? Quali sono gli operatori delle Tlc che offrono ai propri clienti metodi di pagamento alternativi alla domiciliazione bancaria? Sono alcune delle domande che assillano i consumatori che, per necessità o scelta, non hanno aperto un conto in banca.

Gli esperti di SOStariffe.it hanno analizzato le promozioni per navigare da casa disponibili a Settembre 2022 e individuato quelle che prevedono l’opzione di pagamento con semplice carta di credito. Grazie al comparatore di SOStariffe.it, inoltre, abbiamo stilato una classifica di tali soluzioni e individuato quelle che salgono sul podio del risparmio a Settembre 2022, sia nella “categoria” fibra ottica (FTTH), sia in quella della tecnologia wireless (FWA).

Fibra ottica: le offerte senza conto corrente di Settembre 2022

OFFERTA NAVIGAZIONE COSTO 1 Fastweb Nexxt Casa + Plenitude fino a 2.5 Gbps in download su rete FTTH da 18,95 euro al mese 2 Internet Unlimited fino a 2.5 Gbps in FTTH 22,90 euro al mese per i già clienti Vodafone mobile

24,90 euro al mese per tutti gli altri clienti (promo online valida fino al 19 Settembre 2022) 3 Super Fibra WindTre fino a 1 Gbps in FTTH 22,99 euro al mese per già clienti WindTre Mobile

26,99 per tutti gli altri clienti

Di seguito analizziamo le offerte Internet casa senza conto corrente che sfruttano la tecnologia FTTH (Fiber to the Home), che rappresenta al momento la porta d’accesso alle migliori performance di navigazione. Le tre promozioni considerate sono quelle che il comparatore di SOStariffe.it ha decretato magneti del risparmio a Settembre 2022.

Fastweb Nexxt Casa + Plenitude

Fastweb, tra i principali operatori italiani nel comparto delle telecomunicazioni, assicura ai propri clienti la duplice opzione di pagamento per le sue offerte Internet casa: sia addebito diretto su conto corrente, sia pagamento con carte di credito (emesse anche da istituti finanziari esteri aderenti al protocollo Seda).

Passiamo ai raggi X la sua promozione che assicura un doppio vantaggio, sia sul fronte della connessione Internet, sia quello delle bollette di luce e gas. Grazie alla partnership tra il colosso delle Tlc ed Eni Plenitude (ex Eni Luce e Gas), i consumatori che attiveranno una fornitura di luce e/o gas con Plenitude, beneficeranno di uno sconto sui servizi Internet forniti da Fastweb.

Ecco un quadro della promozione:

fibra ultra veloce (velocità di navigazione fino a 2.5 Gigabit in download e 300 Megabit in upload);

e 300 Megabit in upload); chiamate illimitate da telefoni fissi e mobili;

Internet Box gratuito con copertura Wi-Fi 6 e Alexa integrata ;

; contributo di attivazione (1 euro per 24 mesi) incluso;

offerta energia Plenitude in promozione.

Internet ultra veloce di Fastweb costerebbe 18,95 euro al mese per 24 mesi se si attivasse la doppia fornitura di luce e gas con Eni Plenitude. Per chi, invece, scegliesse di sottoscrivere solo la fornitura di luce o solo quella del gas, la fibra di Fastweb costerebbe 21,95 euro al mese per 24 mesi. Dal 25esimo mese, il prezzo dell’offerta sale a 25,95 euro al mese (anziché 28,95 euro).

Internet Unlimited

Vodafone assicura ai propri clienti diversi modalità di pagamento alternative alla domiciliazione bancaria, tra cui carta di credito e bollettino postale. Internet Unlimited, la punta di diamante dell’offerta Internet casa di Vodafone, propone navigazione da casa alla massima velocità su fibra FTTH a un prezzo di favore per i già clienti Vodafone mobile: 22,90 euro al mese. Anche i nuovi clienti possono beneficiare di Internet Unlimited: in questo caso, il costo dell’offerta si attesta sui 24,90 euro al mese, grazie a una promo online valida fino al 19 Settembre 2022 che ne riduce il prezzo di listino pari a 29,90 euro al mese.

Ecco una fotografia dell’offerta Internet Unlimited:

velocità di navigazione fino a 2.5 Gbps in download su rete FTTH sulla GigaNetwork Fibra;

su rete FTTH sulla GigaNetwork Fibra; Wi-fi 6 Station gratuito con Wi-Fi Optimizer per migliorare la copertura in tutta la casa;

chiamate fisse o mobile non incluse (per i già clienti Vodafone mobile). Minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali (per i nuovi clienti);

costo di attivazione gratuito e nessun vincolo di permanenza.

Inoltre, il pacchetto fibra Vodafone può essere integrato con servizi aggiuntivi come la Vodafone TV (con NOW Intrattenimento e/o NOW Sport incluso) a partire da 12 euro al mese, oppure con la possibilità di attivare una SIM dati da 150 GB al mese al costo di 4 euro in più. Per scoprire le opzioni disponibili e aggiungerle all’offerta è necessario:

verificare la copertura di rete del proprio indirizzo di casa (sfruttando il link di seguito): questa operazione è la prima tappa per avviare la procedura di sottoscrizione dell’offerta scelta;

del proprio indirizzo di casa (sfruttando il link di seguito): questa operazione è la prima tappa per avviare la procedura di sottoscrizione dell’offerta scelta; cliccare sull’opzione AGGIUNGI/RIMUOVI per aggiungere le opzioni desiderate e comporre la propria offerta.

Super Fibra di WindTre per i già clienti Wind mobile

Opzione di pagamento con carta di credito anche per le offerte Internet casa di WindTre. L’operatore di telefonia propone la sua Super Fibra a un prezzo di favore ai già clienti mobile di WindTre. La speciale promozione, che costa 22,99 euro al mese (anziché 26,99 euro al mese) e può essere attivata tramite operatore, si caratterizza per:

navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download su rete FTTH;

su rete FTTH; modem Wi-Fi 6 incluso con configurazione gratuita e assistenza KASKO;

Giga illimitati gratis ogni mese per 3 SIM mobile;

chiamate a consumo;

12 mesi di Amazon Prime incluso (valido sia per i nuovi clienti sia per i già iscritti ad Amazon Prime);

(valido sia per i nuovi clienti sia per i già iscritti ad Amazon Prime); costo di attivazione: 9,99 euro una tantum.

La Super Fibra di WindTre è a disposizione anche per i nuovi clienti dell’operatore di telefonia, al prezzo intero di 26,99 euro al mese e con attivazione solo online. Clicca al link di seguito per saperne di più sull’offerta:

Wireless FWA: le offerte senza conto corrente di Settembre 2022

OFFERTA NAVIGAZIONE COSTO 1 Eolo Più fino a 30 Mbps in download su rete FWA 19,9o euro al mese 2 Linkem Promo Easy fino a 1 Gbps in download su rete FWA 19,90 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 24,90 euro al mese 3 Fastweb Casa Light FWA fino a 2.5 Gbps in FTTH 19,95 euro al mese

Di seguito le offerte Internet casa senza conto corrente che sfruttano la tecnologia wireless FWA (Fixed Wireless Access), la cui espansione è sempre più galoppante perché, grazie alla sua “fibra mista radio”, consente performance di navigazione simili a quella garantita dalla fibra tradizionale, pur in assenza della linea fissa in casa.

Eolo Più

Eolo, operatore italiano Tlc specializzato nella fornitura di servizi Internet a banda ultra-larga, offre ai suoi clienti la possibilità di scegliere il metodo di pagamento preferito: carta di credito o addebito automatico su conto corrente. La sua promozione, che conquista il gradino più alto del podio del risparmio nella categoria delle soluzioni wireless, può essere personalizzata con una serie di “upgrade” rispetto alla versione base, che costa 19,90 euro al mese (per i primi 12 mesi) e consente una navigazione fino a 30 Mbps in download.

Ecco cosa include il pacchetto base Eolo Più:

navigazione a una velocità di 30 Mbps in download ;

; chiamate illimitate ;

; EOLOrouter incluso e antenna fornita in comodato d’uso gratuito;

3 mesi di Amazon Prime in omaggio ;

; possibilità di ricevere assistenza entro 3 minuti dalla richiesta di aiuto;

opzioni di personalizzazione della navigazione Internet con i pacchetti “Studio“, “Lavoro” e “Sicurezza“, che possono essere provati gratuitamente per un mese, al termine del quale costeranno (se attivati) 10 euro in più al mese sul prezzo dell’offerta base.

Linkem Promo Easy 12 mesi

Linkem, operatore che dal 2001 offre servizi Internet a banda ultralarga a famiglie e imprese in Italia, consente ai propri clienti il pagamento con carta di credito prepagata. In tal caso, però, il contributo di attivazione dell’offerta (48 euro) sarà addebitato in un’unica soluzione (anziché in dodici fatture) come nel caso dell’addebito bancario.

Di seguito un’istantanea della promozione, che potrà essere sottoscritta entro il 3 Ottobre 2022:

navigazione senza limiti di traffico e internet ultraveloce fino a 1 Gbps in download ;

; opzione Parla&Naviga : chiamate gratuite e minuti illimitati verso i numeri fissi e mobile nazionali incluse (grazie alla tecnologia VoIP);

: chiamate gratuite e minuti illimitati verso i numeri fissi e mobile nazionali incluse (grazie alla tecnologia VoIP); contributo iniziale di attivazione: 48 euro;

modem MyLink Box gratis incluso (in comodato d’uso);

assistenza Prime inclusa, con supporto tecnico specializzato e assistenza continuativa sull’apparato di connessione.

Questa offerta costa 19,90 euro al mese per i primi 12 mesi, poi il costo salirà a 24,90 al mese.

Fastweb Casa Light FWA

Anche per la sua soluzione wireless, Fastweb apre le porte alla possibilità di pagamento con carta di credito. L’offerta Fastweb Casa Light FWA, che sfrutta la rete Ultra FWA per navigare alla massima velocità, ha i seguenti tratti distintivi:

connessione senza limiti e velocità di navigazione fino a 1 Gbps in download ;

; modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata;

installazione di un’antenna inclusa e nessun vincolo di permanenza contrattuale;

accesso gratuito ai corsi in streaming e on-demand della Fastweb Digital Academy , che è la scuola delle professioni digitali in cui acquisire le competenze più richieste dal mercato del lavoro;

, che è la scuola delle professioni digitali in cui acquisire le competenze più richieste dal mercato del lavoro; costo di attivazione pari a 40 euro (rata mensile di 2 euro per 20 mesi).

La promozione Fastweb Casa Light FWA è disponibile al prezzo di 19,95 euro al mese. È anche possibile personalizzare l’offerta con:

l’aggiunta di un amplificatore Wi-Fi Booster (al costo aggiuntivo di 4 euro rispetto al pacchetto base);

l’attivazione di una SIM Fastweb Mobile (+7,95 euro al mese con chiamate illimitate e 150 giga) o di Fastweb Mobile Maxi (+ 11,95 euro al mese, con chiamate illimitate e 300 Giga).

