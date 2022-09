Passa a TIM da Vodafone, Wind e Tre: le offerte di Settembre 2022

Passa a TIM da Vodafone o qualsiasi altro operatore per avere minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con priorità di accesso alla rete

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Fastweb Nexxt Casa Light 25,95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Chi passa a TIM da Vodafone ha una possibilità di scelta senza precedenti in termini di offerte di telefonia mobile. L’operatore italiano non solo dispone di una rete considerata tra le migliori per copertura e prestazioni, come hanno confermato diverse società di analisi indipendenti nel corso degli anni, ma soprattutto propone vantaggi imperdibili per chi attiva anche la linea fissa e la mantiene in concomitanza con la sua nuova tariffa mobile.

Passa a TIM da Vodafone e altri operatori

Offerte TIM per chi arriva Vodafone o WindTre Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Young (solo Under 25) illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro TIM 5G Power Top illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (50 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 19,99 euro TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G primo mese gratuito, poi 39,99 euro

Chi passa a TIM da Vodafone, WindTre o qualsiasi altro operatore di telefonia mobile può scegliere se richiedere la portabilità, che l’operatore esegue gratuitamente in massimo tre giorni lavorativi, o acquistare una SIM con un nuovo numero. TIM non fa distinzioni in base al gestore di provenienza.

Chi passa a TIM da Vodafone ha l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda le offerte 5G:

1. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB fino a 2 Gbps in download con accesso prioritario alla rete, che assicura il massimo delle prestazioni in qualsiasi situazione, a 14,99 euro al mese. Nel piano sono inclusi anche 100 GB su Google One per 3 mesi per salvare foto, video e documenti in alta qualità (poi 1,99 euro al mese) e TIM Safe Web Plus per la protezione di tutti i dispositivi collegati alla rete.

Attiva TIM 5G Power Smart »

2. TIM Young con minuti e SMS illimitati e 50 GB fino a 2 Gbps in download e tutto il catalogo di TIMMUSIC da ascoltare senza consumare traffico dati a 9,99 euro al mese. La tariffa è disponibile solo per gli Under 25 e si può anche personalizzare con:

Raddoppio dei Giga (fino a 100 GB) a 99 cent al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro al mese

TIMGAMES per giocare online senza consumare traffico dati a 5 euro al mese

TIM One Number per utilizzare lo stesso numero su smartphone o smartwatch a 99 cent al mese

Attiva TIM Young »

3. TIM 5G Power Top con minuti e SMS illimitati e 100 GB fino a 2 Gbps in download con accesso prioritario alla rete a 19,99 euro al mese. Il piano include 100 GB su Google One per 3 mesi, TIM Safe Web Plus, assistenza immediata da parte di un team dedicato al 119 (tutti i giorni dalle 8 alle 22) e servizio soddisfatti e garantiti per richiedere un bonus di 2 euro per ogni intervento di supporto per cui non siete soddisfatti.

4. TIM 5G Power Unlimited con minuti, SMS e Gigabyte illimitati fino a 2 Gbps in download con accesso prioritario alla rete a 39,99 euro al mese. Il piano include anche 100 GB su Google One per 3 mesi, TIM Safe Web Plus, assistenza immediata e dedicata con servizio soddisfatti e garantiti e TIM One Number.

Tutte le offerte per chi passa a TIM da Vodafone prevedono primo mese e attivazione gratuiti se acquistate online. La SIM ha un prezzo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In negozio invece costa 10 euro con 1 cent di traffico incluso.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Passa a TIM da Vodafone per i già clienti di rete fissa

Offerte per i già clienti fisso di TIM Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Premium Famiglia illimitati 5 GB (Giga illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 9,99 euro Supergiga Famiglia non inclusi 5 GB (Giga illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 5,99 euro Supergiga Pack Famiglia non inclusi 300 GB per 3 mesi, poi 5 GB (Giga illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 19,99 euro. Dopo due mesi 5,99 euro

I clienti fisso di TIM hanno a disposizione alcune offerte mobile dedicate, anche se arrivano da Vodafone. Tra le tante la migliore è TIM Premium Famiglia con minuti e SMS illimitati e 5 GB per navigare in 5G a 9,99 euro al mese. Primo mese e attivazione sono gratis se si acquista la tariffa online. La SIM costa sempre 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Con la promozione è anche incluso uno sconto per l’acquisto di un modem Wi-Fi 4G (a partire da 29,99 euro) o di una TIM Cam (a partire da 19,99 euro) in tutti i negozi dell’operatore.

Chi passa a TIM da Vodafone per il mobile ma è già cliente dell’operatore per la linea fissa o ne attiva una può accedere gratuitamente a TIM Unica per avere:

Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche non intestate al titolare della rete fissa)

TIMVISION con Disney+ per 3 mesi, poi 9,99 euro al mese

Seconda SIM con TIM Power Smart a 9,99 euro al mese

Seconda SIM con TIM Power Top a 15,99 euro al mese

Seconda SIM con TIM Power Unlimited a 29,99 euro al mese

Sconti fino a 500 euro su alcuni smartphone selezionati per chi mantiene la linea mobile per almeno 30 mesi

10 badge extra su Party Collection per vincere un volo a Las Vegas e Los Angeles con TIM Party

Il pagamento di tutte le linee con TIM Unica avviene tramite TIM Ricarica Automatica con addebito in bolletta.

Attiva TIM Premium Famiglia »

Annunci Google

Passa a TIM da Vodafone per la rete fissa

offerte fibra ottica di TIM Navigazione Chiamate Costo mensile TIM Wi-Fi Special Young (solo Under 30)

illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH a consumo 21,90 euro Premium Base illimitata fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 24,90 euro Premium Fibra + Mobile illimitata fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 24,90 euro TIM Wi-Fi Power Smart illimitata fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 29,90 euro Fibra + TIMVISION illimitata fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 29,90 euro + pacchetto TIMVISION TIM WiFi Power Top illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 34,90 euro TIM WiFi + 5G Power illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 39,90 euro

Chi passa a TIM da Vodafone e sceglie di farlo per la rete fissa può scegliere tra tante offerte Internet Casa con differenti tipologie di connessione in base alla copertura disponibile al proprio indirizzo. L’operatore italiano raggiunge oggi oltre 600 Comuni con la sua offerta fibra ottica per la FTTH (Fiber to the Home). In alternativa si può scegliere la fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 200 Mbps in download a seconda della distanza della cabina stradale dall’abitazione. Verifica gratuitamente la copertura con SOStariffe.it.

Le offerte disponibili a settembre sono:

1. Premium Base con navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH, chiamate a consumo (19 cent al minuto con 19 cent di scatto alla risposta) e attivazione a 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Allo stesso prezzo chi ha una SIM mobile di TIM da almeno 9,99 euro al mese può avere chiamate illimitate con acquisto online e modem TIM Hub+

2. TIM Wi-Fi Power Smart con navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate con acquisto online, modem TIM Hub+, attivazione e TIM Safe Web Plus a 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online

Scopri Premium Base e TIM Wi-Fi Power Smart »

3. TIM Wi-Fi Power Top con navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi, chiamate illimitate con acquisto online, modem TIM Hub+ Executive, assistenza immediata e dedicata con servizio soddisfatti e garantiti, Wi-Fi garantito in tutta la casa da parte di un tecnico dell’operatore, attivazione e TIM Safe Web Plus a 34,90 euro al mese con domiciliazione e conto online

4. TIM Wi-Fi Special Young con navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi, chiamate a consumo, 6 mesi di Amazon Prime, attivazione e tablet Samsung A8 opzionale (6 euro al mese per 30 mesi) a 21,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. L’offerta è riservata agli Under 30.

5. TIM Wi-Fi + 5G Power con navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi, chiamate illimitate con acquisto online, modem TIM Hub+ Executive, assistenza immediata e dedicata con servizio soddisfatti e garantiti, due SIM 5G (1° con minuti e SMS illimitati e 5 GB a 9,99 euro al mese – 2° con 5 GB a 5 euro al mese) e attivazione a 39,90 euro al mese con domiciliazione e conto online

6. Fibra con TIMVISION Calcio e Sport con navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate con acquisto online, modem TIM Hub+ e attivazione a 29,90 euro al mese + TIMVISION Calcio e Spot con DAZN (tutta la Serie A, Serie B, Europa League, il meglio della Conference League e il calcio internazionale, Eurosport HD 1 ed Eurosport HD 2 con ciclismo, sport invernali e altri sport – visione contemporanea su due dispositivi anche in luoghi diversi con DAZN Plus fino al 31/10/22), TIMVISION (film, Serie TV, produzioni originali, il meglio dei programmi di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport Player per 12 mesi), Infinity+ (104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K), 6 mesi di Amazon prime e TIMVISION Box a 24,99 euro per 6 mesi, poi 29,99 euro.

7. Fibra con TIMVISION Gold con navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate con acquisto online, modem TIM Hub+ e attivazione a 29,90 euro al mese + TIMVISION Gold con DAZN, TIMVISION, Infinity+, Disney+, Netflix (piano standard con visione in HD in contemporanea su due dispositivi) 6 mesi di Amazon prime e TIMVISION Box a 40,99 euro per 6 mesi, poi 45,99 euro.

Le offerte TIMVISION prevedono un costo di attivazione di 19,99 euro una tantum, scontati a 9,99 euro per chi ha già il TV box.

Scopri tutte le offerte TIM Fibra con TIMVISION incluso »

Passa a TIM da Vodafone con codice di migrazione

Chi passa a TIM da Vodafone può accelerare il trasferimento utilizzando il cosiddetto codice di migrazione. Si tratta di una serie di 15-19 numeri e lettere che una volta comunicate al nuovo provider gli consente di ridurre i tempi per il cambio di linea. Il codice di migrazione, che contiene informazioni importanti come il numero di telefonia fissa e il gestore di provenienza e arrivo, è presente nell’ultima bolletta di Vodafone o potete richiederlo al servizio clienti al numero 190 o tramite i canali online dell’azienda britannica. Con SOStariffe.it potete verificare gratuitamente che il codice di migrazione sia corretto.

Passa a TIM da Vodafone: tempistiche per avere la linea fissa

Chi passa a TIM da Vodafone non deve aspettare molto per iniziare a navigare sulla rete dell’operatore italiano. L’azienda afferma che per l’attivazione della linea telefonica per i servizi voce servono massimo 10 giorni. Per avere la connessione Internet invece sono massimo 30 giorni. In media quindi bastano tra 15 e 20 giorni. E’ possibile controllare lo stato dell’installazione chiamando il servizio clienti al 187, attivo gratuitamente tutti i giorni a qualsiasi ora, o dall’area MyTIM sul sito o app omonima. Nella sezione Richieste potrete controllare se l’operatore ha confermato l’attivazione.

« notizia precedente Carta prepagata DAZN 6 mesi: come attivarla a settembre 2022