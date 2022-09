Carta prepagata DAZN 6 mesi: come attivarla a settembre 2022

Con una carta prepagata DAZN puoi passare al piano DAZN Plus e pagare senza carta di credito online. Scopri dove acquistarla e come attivarla

Offerte in evidenza Amazon Prime Video GRATIS con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ 1,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Tutti vogliono un abbonamento a DAZN per seguire la Serie A nonostante di recente abbia modificato le regole in merito alla visione schermi differenti. La piattaforma di streaming non solo permette di vedere 10 partite per giornata di campionato ma anche Serie B, Europa League, gli incontri di cartello della Conference League, la Liga e il calcio internazionale, UFC, NFL, freccette e i canali Eurosport HD 1 ed Eurosport HD 2 con tennis, ciclismo, sport invernali e tanto altro. Uno dei metodi per pagare l’abbonamento per il piano migliore proposto dall’app o regalarlo è utilizzare una carta prepagata DAZN.

Le offerte per avere DAZN a settembre

Offerte DAZN di settembre Cosa vedere Costo mensile DAZN Standard tutta la Serie A e Serie B, Europa League, il meglio della Conference League, calcio internazionale e altri sport su due dispositivi in contemporanea collegati alla stesse rete 29,99 euro DAZN Plus tutta la Serie A e Serie B, Europa League, il meglio della Conference League, calcio internazionale e altri sport su due dispositivi in contemporanea anche in luoghi diversi 39,99 euro TIMVISION Calcio e Sport DAZN (visione su due dispositivi in contemporanea anche in luoghi diversi fino al 31/10/22)

TIMVISION con TIMVISION Box

Infinity+

Eurosport Player per 12 mesi

6 mesi di Amazon Prime 24,99 euro per 6 mesi, poi 29,99 euro TIMVISION Gold DAZN (visione su due dispositivi in contemporanea anche in luoghi diversi fino al 31/10/22)

TIMVISION con TIMVISION Box

Infinity+

Eurosport Player per 12 mesi

6 mesi di Amazon Prime

Disney+

Netflix piano standard 40,99 euro per 6 mesi, poi 45,99 euro

Da agosto sono disponibili due diverse tipologie di abbonamento a DAZN:

1. DAZN Standard a 29,99 euro al mese per la visione dei contenuti su due dispositivi in contemporanea connessi alla stessa rete. È quindi impossibile utilizzare nello stesso momento un solo terminale connesso alla rete mobile e uno a quella fissa

2. DAZN Plus a 39,99 euro al mese che permette di associare fino a sei dispositivi allo stesso account con visione su due terminali in contemporanea anche non connessi alla stessa rete

Scopri le offerte di DAZN »

Per entrambi gli abbonamenti non sono previsti vincoli di permanenza o di nessun altro tipo. Ciò significa che è possibile disattivarli senza penali.

DAZN è anche incluso nelle offerte di intrattenimento di TIM. L’operatore permette di abbinare l’app di streaming e altri servizi a un piano di telefonia mobile o di rete fissa. In alternativa, se non volete cambiare gestore, si può attivare una SIM che verrà utilizzata solamente per l’addebito del costo della promozione dedicata all’intrattenimento. I pacchetti con DAZN incluso sono i seguenti:

3. TIMVISION Calcio e Sport

TIMVISION con film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali, una selezione dei migliori programmi di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ e 12 mesi di Eurosport Player

con film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali, una selezione dei migliori programmi di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ e 12 mesi di Eurosport Player DAZN

Infinity+ con tutte le 104 partite della Champions League e film, serie TV e documentari anche in 4K

con tutte le 104 partite della Champions League e film, serie TV e documentari anche in 4K 6 mesi di Amazon Prime

TIMVISION Box

L’offerta ha un costo di 24,99 euro al mese per 6 mesi, poi 29,99 euro al mese. L’attivazione è di 19,99 euro una tantum, scontati a 9,99 euro per chi ha già il decoder.

4. TIMVISION Gold

TIMVISION con film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali, una selezione dei migliori programmi di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ e 12 mesi di Eurosport Player

con film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali, una selezione dei migliori programmi di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ e 12 mesi di Eurosport Player DAZN

Infinity+ con tutte le 104 partite della Champions League e film, serie TV e documentari anche in 4K

con tutte le 104 partite della Champions League e film, serie TV e documentari anche in 4K 6 mesi di Amazon Prime

Disney+

Netflix piano standard (visione in HD su due dispositivi contemporanea)

piano standard (visione in HD su due dispositivi contemporanea) TIMVISION Box

L’offerta ha un costo di 40,99 euro al mese per 6 mesi, poi 45,99 euro al mese. L’attivazione è di 19,99 euro una tantum, scontati a 9,99 euro per chi ha già il decoder.

Annunci Google

Se volete passare a TIM per la rete fissa potete abbinare TIMVISION Calcio e Sport o TIMVISION Gold a un’offerta fibra ottica con navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in oltre 600 Comuni sulla rete FTTH (Fiber to the Home) con inclusi anche chiamate da fisso acquistando la tariffa online, attivazione e il modem TIM Hub+. Il costo è di 29,90 euro al mese più quello per il pacchetto intrattenimento.

Scopri tutte le offerte TIM Fibra con TIMVISION incluso »

Se siete interessati solo alla navigazione Internet potete scegliere l’offerta base senza chiamate e modem incluso a 24,90 euro al mese. Allo stesso prezzo questi servizi sono invece inclusi per chi è cliente dell’operatore anche per la telefonia mobile con un piano da almeno 9,99 euro al mese. I clienti fisso e mobile possono poi attivare gratuitamente TIM Unica e avere Giga illimitati per i cellulari di tutta la famiglia, anche se le SIM non sono intestate al titolare della connessione di casa. Il numero massimo di linee concesse è di sei. Il pagamento avviene con addebito in bolletta con TIM Ricarica Automatica.

Attiva Premium Fibra »

Carta prepagata DAZN: cos’è e come attivarla

Una carta prepagata DAZN è un sistema semplice ma efficace per pagare un abbonamento a DAZN Plus senza usare online una carta di credito o per fare un regalo. La carta è valida per il numero di mesi indicati su di essa è può essere utilizzata entro 12 mesi dalla data di acquisto. La carta prepagata DAZN si può acquistare presso i punti vendita di Mediaworld, Unieuro, Euronics, Expert, Trony, Comet, Esselunga, Carrefour, Coop, Bennet, Penny Market e Gamestop. Una volta attivata sono sarà possibile cambiare abbonamento e passare a DAZN Standard fino alla scadenza del periodo prepagato.

La carta prepagata DAZN può essere utilizzata solo nel Paese in cui è stata acquistata e non è rimborsabile. Dopo averla applicata a un account si può guardare DAZN Plus fino all’esaurimento del periodo prepagato.

Per riscattare una carta prepagata DAZN ci si deve collegare al sito www.dazn.com/redeem. Grattando delicatamente la copertura argentata sul retro della carta vi comparirà un codice che andrà poi digitato all’interno dell’apposito spazio. Se si ha un codice di 15 cifre sullo scontrino sarà quello a dover essere inserito. Per attivare l’abbonamento a DANZ Plus basterà poi cliccare su Conferma. A schermo vi compariranno le indicazioni per creare un nuovo abbonamento o accedere a quello di cui già disponete. E’ possibile che possa essere richiesto di inserire un metodo di pagamento aggiuntivo. Acquistando una carta prepagata DAZN in negozio, l’aggiunta del metodo di pagamento aggiuntivo è sempre opzionale.

Se non lo indicate l’abbonamento a DAZN Plus scadrà in automatico alla fine del periodo prepagato indicato sulla carta. Altrimenti inizierete a pagare il prezzo mensile previsto di 39,99 euro. E’ comunque possibile cambiare in ogni momento il metodo di pagamento dalla sezione “Il mio Account”, che diventerà effettivo alla fine dell’attuale ciclo di fatturazione, o disdire l’abbonamento senza penali o costi aggiuntivi.

Alcuni codici poi possono essere riscattati solo a particolari condizioni. Ad esempio potrebbe essere riservato ai nuovi clienti. Prima di procedere all’acquisto è quindi sempre bene controllare le condizioni di utilizzo descritte sulla carta.

Se avete già un abbonamento a DAZN Plus il periodo prepagato inizierà al termine dell’attuale ciclo di fatturazione. Se invece avete preferito il profilo DAZN Standard avete tre possibilità:

Riscattare la carta prepagata DAZN e iniziare immediatamente a vedere DAZN Plus per il periodo di tempo previsto

e iniziare immediatamente a vedere DAZN Plus per il periodo di tempo previsto Effettuare il passaggio a DAZN Plus dall’area “Il mio account” pagando una prima rata di 39,99 euro, scontati del credito residuo sul proprio abbonamento a DAZN Standard precedentemente attivo. Ora potete utilizzare la carta prepagata DAZN e avviare il periodo prepagato al termine del ciclo di fatturazione in corso

e avviare il periodo prepagato al termine del ciclo di fatturazione in corso Disdire l’abbonamento in corso e aspettare la chiusura dell’account con relativa conferma via email. Fatto ciò potete utilizzare la carta prepagata DAZN per avviare immediatamente il nuovo account DAZN Plus

Per chi paga l’abbonamento con piattaforme di terze parti come iTunes, Amazon In App Payment o Google prima di applicare il codice prepagato dovrà prima disdire l’attuale profilo, aspettare la conferma di chiusura da parte dell’app via email e poi riattivarlo utilizzando la carta. Se invece si ha un pacchetto che include DAZN ma fatturato da terzi, come ad esempio una delle offerte di intrattenimento di TIM, si consiglia di conservare il codice prepagato e utilizzarlo solo quando l’account non sarà più collegato.

Se avete problemi con la vostra carta prepagata DAZN potete sempre richiedere assistenza al servizio clienti dell’app via WhatsApp, tutti i giorni dalle 8 alle 23, oppure chiamando il +39 0282958308 dalle 14 alle 23 dal lunedì al venerdì e sabato e domenica dalle 12 alle 23.