Passa a Vodafone da Iliad, Tim, WindTre e altri operatori: le offerte di Ottobre 2022

Passa a Vodafone per avere anche minuti, SMS e Gigabyte illimitati in 5G e con Smart Pay anche i vantaggi di Vodafone Club . Di seguito tutti i dettagli sulle offerte

Vodafone è stato il primo operatore a lanciare la tecnologia 5G in Italia e si distingue per il costante sviluppo della sua rete, la protezione per i dati dell’utente e di tutta la famiglia e i ricchi premi settimanali di Vodafone Happy. Chi passa a Vodafone in questo periodo può accedere a offerte di telefonia mobile per tutti i gusti e gestirle comodamente con un tap sullo schermo dello smartphone grazie all’app My Vodafone.

Passa a Vodafone da Iliad a ottobre 2022

Offerte Vodafone per i clienti di Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Vodafone Silver illimitati 150 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 100 GB) 5 euro per il primo mese, poi 7,99 euro con Smart Pay 2 Vodafone Silver illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 150 GB) 5 euro per il primo mese, poi 9,99 euro per 24 mesi con Smart Pay

Chi passa a Vodafone a Iliad può scegliere tra due tariffe dedicate che possono essere attivate solo online. Per queste offerte è richiesta la portabilità del numero, che l’operatore britannico effettua gratis esattamente come tutti gli altri gestori.

1. Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4G a 5 euro per un mese, poi 7,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite

2. Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese con Smart Pay e prezzo bloccato per 24 mesi. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite

Per entrambe le offerte l’attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Con Smart Pay è il sistema di pagamento automatico con addebito su conto corrente o carta di credito per non dover acquistare ogni mese una ricarica manuale. Smart Pay permette di avere più Giga, uno sconto sul prezzo mensile del piano e accesso gratuito al Vodafone Club per disporre ogni mese di 10 GB aggiuntivi, navigazione 5G insieme a sconti e promozioni sui prodotti e servizi di marchi come Amazon.it, Eveli, Q8, Carrefour.it, YOOX e altri.

Passa a Vodafone da TIM, WindTre e altri operatori a ottobre 2022

Offerte per i clienti di qualsiasi operatore Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 RED Max Under 25 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay 2 RED Max Under 16 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro o 6,99 euro per i già clienti fisso con Smart Pay 3 Family + (solo già clienti fisso) illimitati illimitati in 5G 9,99 euro con Smart Pay 4 RED Pro illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay 5 RED Max illimitati 100 GB in 5G 19,99 euro con Smart Pay 6 Infinito illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 1 GB in roaming + 200 minuti) illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay 7 Infinito Black Edition illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 5 GB in roaming + 500 minuti) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Chi passa a Vodafone da TIM, WindTre e tutti gli altri operatori può attivare anche una serie di tariffe 5G senza necessariamente mantenere il proprio numero. Tutte queste offerte permettono di navigare a una velocità anche cinque volte superiore al 4G con una latenza minima, che garantisce una comunicazione istantanea per giocare online o guardare contenuti in streaming in modo fluido. E’ inoltre incluso l’accesso prioritario alla rete in caso di traffico elevato.

1. RED Max Under 25 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Il piano include anche Rete Sicura e 3 mesi di NOW Entertainment o un buono di 20 euro per PlayStation Store offerti da Vodafone

2. RED Max Under 16 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese o 6,99 euro al mese per i già clienti fisso con Smart Pay. Il piano include anche Rete Sicura

3. Family + con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Il piano è riservato ai già clienti fisso e fino al 10/11/22 include per l’intestatario della linea 4 mesi di Pass Cinema ed Entertainment di NOW TV con film, serie TV, programmi Sky e altri contenuti per i giovani

4. RED Pro con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay

5. RED Max con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 19,99 euro al mese con Smart Pay

6. Infinito con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 1 GB in roaming extra Ue e 200 minuti) a 24,99 euro al mese con Smart Pay

7. Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 5 GB in roaming extra Ue e 500 minuti) a 39,99 euro al mese con Smart Pay

Tutte le offerte hanno un costo di attivazione di 6,99 euro. Le offerte Infinito hanno anche il vantaggio di include l’accesso gratuito a Vodafone Club+, che oltre ai vantaggi del programma base include anche 12 mesi di Infinity+ per vedere 104 partite di Champions League insieme a film, serie TV e documentari anche in 4K e sconti nei Vodafone Store su diversi dispositivi elettronici.

Rete Sicura è una piattaforma di sicurezza che protegge gli utenti dalle principali minacce online e in particolare riduce il rischio di furto di dati personali o della carta di credito. Il Parental Control permette di monitorare le attività online dei più piccoli, bloccare l’accesso a siti potenzialmente pericolosi, fermare la navigazione in determinati momenti della giornata e impostare l’orario della buonanotte.

Passa a Vodafone per la fibra ottica: le offerte di ottobre 2022

Offerte fibra ottica Navigazione Chiamate Costo mensile 1 Internet Unlimited illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 27,90 euro 2 Internet Unlimited per i già clienti mobile illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH non incluse 22,90 euro 3 Internet Unlimited V-Max illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 32,90 euro 4 Family Plan illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 34,90 euro 5 Family Plan V-Max illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 39,40 euro 6 Family Plan Netflix Edition illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 44,90 euro

Chi passa a Vodafone per la telefonia mobile ha anche il vantaggio di poter accedere a un prezzo esclusivo a una delle offerte fibra ottica di base dell’operatore. La sua rete FTTH (Fiber to the Home) grazie all’integrazione della tecnologia GPON permette di raggiungere una velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo in download. La copertura è garantita in tutte le grandi città italiane ma potete verificarla gratis su SOStariffe.it. A breve verrà raggiunto anche il Comune di Faenza.

1. Internet Unlimited per i già clienti mobile con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps su rete FTTH e attivazione e modem Wi-Fi 6 con Wi-Fi Optimizer inclusi a 22,90 euro al mese senza vincoli

Il Wi-Fi Optimizer gestisce la connessione per tutti i dispositivi collegati alla rete erogando la giusta velocità in base ai consumi di ognuno di essi. Il sistema di adatta autonomamente e garantisce un rischio molto basso di cadute del segnale.

2. Internet Unlimited con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps su rete FTTH e chiamate illimitate da fisso (solo online), attivazione e modem Wi-Fi 6 con Wi-Fi Optimizer inclusi a 27,90 euro al mese senza vincoli

3. Internet Unlimited V-Max con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps su rete FTTH e chiamate illimitate da fisso (solo online), attivazione, Wi-Fi garantito da un tecnico Vodafone (altrimenti vi viene fornito un Super Wi-Fi Extender per potenziare il segnale), backup 4G quando non funziona la linea fissa, Rete Sicura Family e modem Wi-Fi 6 con Wi-Fi Optimizer inclusi a 32,90 euro al mese senza vincoli

4. Family Plan con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps su rete FTTH e chiamate illimitate da fisso (solo online), attivazione, SIM mobile (minuti, SMS e Giga illimitati in 5G) e modem Wi-Fi 6 con Wi-Fi Optimizer inclusi a 34,90 euro al mese senza vincoli

5. Family Plan Netflix Edition con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps su rete FTTH e chiamate illimitate da fisso (solo online), attivazione, SIM mobile (minuti, SMS e Giga illimitati in 5G), piano standard Netflix (visione in HD fino a 2 dispositivi in contemporanea) e modem Wi-Fi 6 con Wi-Fi Optimizer inclusi a 44,90 euro al mese senza vincoli

6. Family Plan V-Max con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps su rete FTTH e chiamate illimitate da fisso (solo online), attivazione, Wi-Fi garantito da un tecnico Vodafone, backup 4G, Rete Sicura Family, SIM mobile (minuti, SMS e Giga illimitati in 5G) e modem con Wi-Fi Optimizer inclusi a 39,90 euro al mese senza vincoli

Per chi attiva l’offerta con Netflix incluso è possibile passare a un Piano premium (visione in Ultra HD fino a 4 dispositivi in contemporanea) a 4 euro in più al mese. La Vodafone TV è inclusa su richieste. Tutte le tariffe invece includono 4 mesi di Pass Cinema ed Entertainment di NOW TV fino al 10/11/22.

Passa a Vodafone la rete fissa utilizzando il codice di migrazione

Il metodo più efficace per ridurre i tempi per il passaggio da un operatore di rete fissa a Vodafone è quello di fornire al secondo il codice di migrazione, ovvero quella sequenza di lettere e numeri (solitamente tra 15. e 19 caratteri) che potete facilmente trovare nell’ultima bolletta. Il codice di migrazione contiene informazioni importanti come il numero di telefono e il gestore di partenza e arrivo. Se non riuscite a trovarlo potete richiederlo al vostro provider chiamando il servizio clienti o tramite gli altri canali classici online di contatto. I clienti di TIM potrebbero vederlo riportato come codice segreto. Qui potete verificare gratis che il codice di migrazione sia corretto.

Chi passa a Vodafone oltre al codice di migrazione dovrà anche fornire un documento d’identità valido e codice fiscale per la portabilità del numero di telefono fisso.

Passa a Vodafone per la rete fissa: tempi di attivazione

Vodafone stima che per iniziare a navigare sulla sua rete FTTH arrivando da un altro operatore sono necessari dai 15 ai 20 giorni dalla richiesta di portabilità del numero di telefono. L’operatore comunque sottolinea che in alcuni casi si potrebbe arrivare anche a 60 giorni ma si tratta di casi più unici che rari.