Le offerte fibra ottica sono la migliore soluzione per poter disporre di una elevata velocità di navigazione su Internet e di un tempo di risposta della rete ridotto (latenza) per utilizzare servizi che richiedono ampia disponibilità di banda come il gaming o lo streaming in alta qualità. C’è davvero l’imbarazzo della scelta in termini di tariffe per la Fibra Casa. Se non siete interessati alle chiamate da fisso potete trovare anche proposte che includono solo navigazione Internet e modem.

Fibra Casa: le migliori offerte per Internet veloce di ottobre 2022

Le migliori offerte fibra casa del mese Navigazione Chiamate Prezzo mensile IliadBox di Iliad fino a 5 Gbps in download complessivi in FTTH EPON illimitate 19,99 euro per i già clienti mobile Illumia Wi-Fi di Illumia fino a 1 Gbps in download in FTTH non incluse 19,99 euro per 12 mesi, poi 26,99 euro Premium Base di TIM fino a 1 Gbps in download in FTTH a consumo 24,90 euro PosteCasa Ultraveloce di Postemobile fino a 1 Gbps in download in FTTH non incluse 26,90 euro Super Fibra di WindTre fino a 1 Gbps in download in FTTH illimitate 26,99 euro Internet Unlimited di Vodafone fino a 2,5 Gbps in download in FTTH GPON illimitate (solo online) 27,90 euro Fastweb Casa di Fastweb fino a 2,5 Gbps in download in FTTH NGN GPON illimitate 28,95 euro TIM WiFi Power All Inclusive fino a 10 Gbps in download in FTTH XGS-PON illimitate 34,90 euro

Sono disponibili diverse tipologie di reti fibra Casa. La migliore per velocità di connessione e stabilità del segnale è la FTTH (Fiber to the Home) in quanto prevede un collegamento diretto con il modem dell’utente. In media con questa tecnologia è possibile navigare fino a 1 Gigabit al secondo in download ma con l’integrazione di altre tecnologie come la GPON (Gigabit Passive Optical Network) o EPON (Ethernet Passive Optica Network) si può arrivare a 2,5 Gigabit al secondo o addirittura fino a 10 Gigabit al secondo (oggi solo con TIM).

In alternativa alla FTTH è disponibile la FTTC (Fiber to the Cabinet) o fibra misto rame. Questa tecnologia che l’ultimo tratto dalla cabina stradale al modem dell’utente sia coperto tramite i doppini telefonici. Con queste reti si può navigare fino a 100/200 Mbps in download in base alla distanza dell’abitazione dallo snodo tra fibra e rete telefonica. Potete verificare gratis la copertura con SOStariffe.it.

1. IliadBox di Iliad con navigazione illimitata fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload complessivi suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi su rete FTTH EPON, chiamate illimitate da fisso anche verso 60 destinazioni all’estero, modem IliadBox Wi-Fi 6 e attivazione a 19,99 euro al mese per sempre per chi è già cliente mobile dell’operatore con un’offerta da 9,99 euro al mese, altrimenti 23,99 euro al mese. E’ previsto un costo di installazione di 39,99 euro una tantum.

All’offerta è possibile aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender per potenziare il segnale in tutta la casa (1,99 euro al mese per ciascun dispositivo) o la protezione di McAfee Multi Access (2,99 euro al mese).

2. Internet Unlimited di Vodafone con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH GPON, chiamate illimitate da fisso (solo online), attivazione e modem Wi-Fi 6 con Wi-Fi Optimizer a 27,90 euro al mese senza vincoli.

Il Wi-Fi Optimizer è un sistema automatico che gestisce la connessione di tutti i dispositivi erogando per ognuno la giusta velocità in base ai consumi. Il dispositivo si adatta in autonomia e lavora per garantire il minor rischio possibile di cadute del segnale.

Se siete già clienti dell’operatore per la telefonia mobile potete avere la stessa offerta ma senza le chiamate incluse a 22,90 euro al mese.

3. Super Fibra di WindTre con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download su rete FTTH, chiamate illimitate da fisso, modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime e Gigabyte illimitati per tutte le SIM mobile di WindTre a 26,99 euro al mese solo online. L’attivazione è di 9,99 euro.

Se siete già clienti operatore per la telefonia mobile potete avere la stessa offerte ma senza le chiamate incluse a 22,99 euro al mese.

4. Premium Base di TIM con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH, chiamate a consumo (19 cent al minuto con 19 cent di scatto alla risposta) e attivazione a 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Allo stesso prezzo chi è già cliente dell’operatore per la telefonia mobile con un’offerta da 9,99 euro al mese può avere la stessa tariffa ma con chiamate illimitate da fisso acquistandola online e modem TIM Hub+.

Le offerte di TIM al prezzo di 29,90 euro al mese per la fibra possono essere ulteriormente personalizzate aggiungendo i pacchetti intrattenimento:

TIMVISION Calcio e Sport con DAZN (tutta la Serie A e altri sport con visione in contemporanea su due dispositivi anche in luoghi diversi fino al 31/10/22), Infinity+ (104 partite di Champions League), 6 mesi di Amazon Prime oltre ai film, serie TV e produzioni originali di TIMVISION a 24,99 euro per 6 mesi , poi 29,99 euro al mese

con DAZN (tutta la Serie A e altri sport con visione in contemporanea su due dispositivi anche in luoghi diversi fino al 31/10/22), Infinity+ (104 partite di Champions League), 6 mesi di Amazon Prime oltre ai film, serie TV e produzioni originali di TIMVISION a , poi 29,99 euro al mese TIMVISION Gold con DAZN, Infinity+, TIMVISION, Disney+ e Netflix (piano standard per la visione di contenuti in HD in contemporanea su due dispositivi) a 40,99 euro per 6 mesi, poi 45,99 euro al mese

5. Illumia Wi-Fi di Illumia con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH e modem Fritz!Box 7530 gratuito per 12 mesi solo online (poi 2,99 euro al mese) a 19,99 euro al mese per 12 mesi per chi è già cliente del fornitore di energia, poi 26,99 euro al mese. L’attivazione è di 39,90 euro una tantum.

6. Ski Wi-Fi di Sky con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download 300 Mbps in upload su rete FTTH (Fibra 100%), chiamate a consumo, Sky Wi-Fi Hub a 24,90 euro al mese per 18 mesi, poi 29,90 euro al mese salvo rinnovo del profilo Smart. Attivazione a 29 euro.

All’offerta è possibile aggiungere Prova Sky Q che al costo di 9,99 euro include la visione per 30 giorni di Sky TV, Netflix, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio, Sky Kids e l’app Sky Go.

7. PosteCasa Ultraveloce di Postemobile con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download 300 Mbps in upload su rete FTTH, chiavetta USB per navigare in 4G anche fuori casa fino a 150 Mbps e modem Wi-Fi portatile a 26,90 euro al mese. Per l’attivazione, consegna e prima installazione di router e chiavetta è previsto un costo di 49,90 euro una tantum. L’imposta di bollo di 16 euro sarà rateizzata in 8 fatture.

8. Fastweb Casa di Fastweb con navigazione illimitata fino a 2,5 Gigabit al secondo in download su rete FTTH NGN GPON, chiamate illimitate da fisso, Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e attivazione a 28,95 euro al mese. E’ possibile provare l’offerta per 30 giorni, scaduti i quali in caso di disattivazione l’operatore vi restituirà tutte le spese sostenute nel mese.

Alla tariffa è possibile aggiungere:

Amplificatore Wi-Fi Booster a 4 euro al mese

a 4 euro al mese Fastweb Mobile con minuti illimitati e 150 GB per navigare in 5G a 7,95 euro al mese. Attivazione gratuita e 10 euro di contributo per la SIM

con minuti illimitati e 150 GB per navigare in 5G a 7,95 euro al mese. Attivazione gratuita e 10 euro di contributo per la SIM Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati e 300 GB per navigare in 5G a 9,95 euro al mese. Attivazione gratuita e 10 euro di contributo per la SIM

con minuti illimitati e 300 GB per navigare in 5G a 9,95 euro al mese. Attivazione gratuita e 10 euro di contributo per la SIM Fastweb Mobile Light con minuti illimitati e 50 GB per navigare in 5G a 5,95 euro al mese. Attivazione gratuita e 10 euro di contributo per la SIM

9. TIM Wi-Fi Power All Inclusive con navigazione illimitata fino a 10 Gbps in download e 2 Gbps in upload su rete FTTH XGS-PON in oltre 30 Comuni, chiamate illimitate da fisso, modem TIM 10 Gb, assistenza immediata e dedicata con servizio soddisfatti e garantiti, Wi-Fi garantito, TIM Safe Web Plus e assistenza Imprevisti TIM Protezione Casa in regalo per un anno a 34,90 euro al mese con domiciliazione e conto online fino al 29/10/22. Attivazione a 19,99 euro.

L’operatore con questa offerta permette di chiedere assistenza a un team dedicato di esperi al 187 tutti i giorni e di richiedere un bonus in bolletta di 2 euro per ogni intervento che non vi ha soddisfatto. La qualità del segnale e della copertura verrà certificata da un tecnico di TIM e con TIM Safe Web Plus avete protezione per voi e tutta la famiglia.

