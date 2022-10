Bollette bloccate: le tariffe a prezzo fisso per fermare il prezzo a Ottobre 2022

Uno "scudo" contro il caro bolletta, le offerte luce e gas a prezzo bloccato subiscono in questo periodo l'impatto delle quotazioni record dei beni energetici, che le rende poco appetibili per chi è a caccia di risparmio nel breve termine. Su SOStariffe.it , una fotografia delle soluzioni attivabili a Ottobre 2022 dai clienti domestici che vogliano fermare il prezzo di energia elettrica e gas.

Offerte in evidenza A2A Easy Luce 1.703,41 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.679,99 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.746,84 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Le offerte luce e gas a prezzo bloccato sono una delle principali opzioni tariffarie del Mercato libero. Esse presentano un prezzo della materia prima (espresso in €/Kwh per l’elettricità e €/Smc per il gas naturale) che rimane fisso per un certo periodo di tempo (12, 24 o 36 mesi). Durante tale periodo, il fornitore non potrà aumentare il prezzo dell’energia elettrica o del gas fissato dal vincolo contrattuale. Anche in caso di impennate dei prezzi, dunque, le condizioni tariffarie non subiranno aggiustamenti. Fino al 30 Aprile 2023, inoltre, i brand dell’energia non potranno esercitare la clausola che prevede modifiche unilaterali al contratto: una misura straordinaria messa in campo dal governo per arginare l’impatto della crisi energetica in corso.

Tuttavia, la “garanzia” del prezzo fisso e bloccato è anche sinonimo di svantaggi in un quadro, come quello attuale, che vede i prezzi di energia elettrica e gas viaggiare su quotazioni record. Come emerge dall’ultimo studio dell’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it, le tariffe a prezzo fisso oggi disponibili comportano una spesa annuale superiore rispetto a quella del regime di Maggior Tutela, ipotizzando che il prezzo del gas non subisca significative variazioni nel corso del prossimo anno. Bloccare il prezzo, dunque, mette al riparo da eventuali aumenti futuri ma nel breve termine comporta una spesa maggiore.

Il comparatore di SOStariffe.it è uno strumento digitale utile per confrontare le offerte più vantaggiose tra quelle che puntano sulle tariffe a prezzo bloccato e individuare la più adatta alle proprie esigenze di spesa e di consumo.

Gratuito, facile da utilizzare e imparziale, il tool di SOStariffe.it è disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per sistemi operativi iOS e Android.

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Luce e gas: le offerte che bloccano il prezzo a Ottobre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE/GAS COSTO 1 NeN Luce Special 48

Gas Special 48 0,5010 €/kWh

2,4000 €/Smc 140,52 euro al mese

337,56 euro al mese 2 Eni Plenitude Flexi Pertinenze Luce 0,5561 €/kWh 156,41 euro al mese 3 Hera Comm Nuova Impronta Zero Luce

Nuova Impronta Zero Gas 0,5889 €/kWh

2,8900 €/Smc 174,31 euro al mese

416,75 euro al mese

Setacciando il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, abbiamo individuato le soluzioni del Mercato libero che bloccano il prezzo dell’energia elettrica e del gas a Ottobre 2022, come scudo contro eventuali rialzi dei beni energetici.

Le spese di stima riportate nella tabella qui sopra sono state elaborate dal comparatore prendendo in considerazione il profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas all’anno, con fornitura attiva nel comune di Milano.

NeN Luce e Gas Special 48

Tra le soluzioni che fissano il prezzo di energia e gas, quella proposta da NeN (che è un marchio di proprietà di Yada Energia) assicura il maggior arco temporale di copertura: 36 mesi. La promozione è anche attivabile in modalità Dual Fuel: i clienti NeN possono decidere di sottoscrivere un unico contratto sia per la fornitura di energia elettrica, sia per quella del gas.

La carta d’identità della promozione include:

prezzo fisso per 36 mesi: 0,5010 €/kWh per la luce e 2,4000 €/Smc per il gas;

per 36 mesi: per la luce e per il gas; bonus di benvenuto di 48 euro a fornitura;

di 48 euro a fornitura; energia 100% proveniente da fonti rinnovabili;

sistema di fatturazione mensile definita come “energia in abbonamento”: 12 rate di pari importo poi conguaglio al termine dei 12 mesi e ricalcolo della nuova rata mensile fissa.

La “famiglia tipo” che volesse affidarsi a NeN per la fornitura di luce riceverebbe bollette mensili pari a 140,52 euro, mentre coloro che scegliessero NeN per la fornitura di metano avrebbero una spesa di 337,56 euro al mese.

Per maggiori informazioni sulla proposta NeN sia per la fornitura di luce sia per quella del gas, clicca sul pulsante verde di seguito:

Scopri NeN Luce e Gas Special 48 »

Flexi Pertinenze

Questa soluzione solo luce di Eni Plenitude (ex Eni Gas e Luce) è pensata per fornire energia elettrica a tutti quei locali con contatore separato, ma comunque considerati “pertinenze” della propria abitazione. Si tratta, in particolare, di box, soffitte, cantine, piscine, solai e tettoie.

Tra i punti di forza della promozione ci sono attenzione alla sostenibilità ambientale (l’energia elettrica è prodotta da fonti rinnovabili e coperta da Garanzie d’Origine) e gestione 100% digitale della fornitura grazie all’App My Plenitude e all’area clienti sul sito ufficiale del fornitore.

Ecco altre caratteristiche di Flexi Pertinenze:

prezzo bloccato per due anni: 0,5561 €/kWh ;

per due anni: ; opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

sconto del 5% con attivazione della domiciliazione bancaria;

La “famiglia tipo” che volesse sottoscrivere questa promozione, dovrebbe preventivare una spesa di 156,41 euro al mese.

Clicca al link di seguito per avere un quadro completo su Flexi Pertinenze Luce:

Scopri Flexi Pertinenze »

Nuova Impronta Zero Luce e Gas

Un anno di prezzo bloccato per la promozione messa a punto da Hera Comm, che fa parte del gruppo Hera (Holding Energia Risorse Ambiente). Questa soluzione, che include una riduzione del 20% sulla componente energia e su quella del gas, prevede anche un bonus per soluzioni sostenibili: si tratta di uno sconto di 20 euro (a fornitura) erogato a seguito dell’attivazione di almeno uno dei prodotti e servizi EstEnergy, tra cui Hera Led (kit di lampadine a led), Hera No problem (polizza assicurativa contro i guasti agli impianti elettrici e gas di casa), Hera Contawatt (per monitorare i consumi elettrici da smartphone, tablet e pc);

Di seguito altre caratteristiche dell’offerta:

prezzo bloccato per 12 mesi: 0,5889 €/kWh (per l’energia elettrica) e 2,8900 €/Smc (per il gas);

per 12 mesi: (per l’energia elettrica) e (per il gas); possibilità di scegliere una tariffa monoraria (ribattezzata “Profilo 24ore”) o una bioraria (definita “Profilo Sole-Luna”);

energia prodotta da fonti rinnovabili e gas verde CO₂ free.

L’attivazione di questa soluzione avrebbe un impatto sul budget mensile della “famiglia tipo” pari a 174,31 euro (per il profilo 24 ore) e a 416,76 euro per il gas.

Clicca al link di seguito per saperne di più sull’offerta Nuova Impronta Luce-Profilo 24:

Nuova impronta Zero Luce – Profilo 24 »

Clicca al link qui sotto per conoscere l’offerta Nuova Impronta Zero Luce-Profilo Sole e Luna, che costerebbe alla “famiglia tipo” 175,69 euro al mese:

Nuova impronta Zero Luce – Profilo Sole e Luna »

Clicca al link sottostante per maggiori dettagli di Nuova Impronta Zero Gas:

Nuova impronta Zero Gas »