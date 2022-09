Il nuovo studio dell' Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it mette in evidenza quali sono le tipologie di offerte gas più costose del momento con una guida che punta ad evidenziare anche le soluzioni più convenienti per gli utenti in vista dell'inverno 2022 e del possibile nuovo aumento dei prezzi del gas. Ecco i risultati dell'indagine:

Offerte gas più costose: la guida per evitarle in inverno 2022

L’indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it ha preso in considerazione la spesa annuale che tre diversi profili di “cliente tipo” devono sostenere con l’attivazione delle varie tipologie di offerte gas attualmente disponibili sul mercato. In questo modo, lo studio punta a individuare quali sono, ad oggi, le opzioni più vantaggiose da attivare per alleggerire i costi della bolletta del gas.

Ecco quali sono i dati emersi dallo studio:

I dati dell’indagine: le tipologie di tariffe gas considerate e i tre “clienti tipo”

LE OFFERTE GAS DISPONIBILI LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI Maggior Tutela il prezzo si aggiorna mensilmente (da ottobre 2022) e viene stabilito da ARERA Offerte gas del Mercato Libero il prezzo può essere fisso o variabile

il fornitore determina tutte le caratteristiche della tariffa Offerte gas PLACET il prezzo può essere fisso o variabile

il fornitore determina solo le condizioni economiche (il prezzo) che devono essere aggiornate ogni 12 mesi

ARERA determina le condizioni contrattuali e la struttura del prezzo che sono inderogabili

Prima di entrare nel dettaglio dei risultati dell’indagine andiamo ad evidenziare quali sono i parametri utilizzati dall’Osservatorio per definire quelle che sono le offerte gas più costose. Ai fini dell’indagine, infatti, lo studio ha preso in considerazione tre tipologie di “cliente tipo“:

Single con fabbisogno annuo di 500 Smc

con fabbisogno annuo di Coppia con fabbisogno annuo di 800 Smc

con fabbisogno annuo di Famiglia di quattro persone con fabbisogno annuo di 1400 Smc

Per ogni profilo di consumo, inoltre, è stata stimata la spesa annuale che si otterrebbe:

restando in Maggior Tutela e, quindi, sfruttando le tariffe per il Mercato Tutelato stabilite da ARERA

e, quindi, sfruttando le tariffe per il Mercato Tutelato stabilite da ARERA passando al Mercato Libero ed attivando un’offerta gas a prezzo fisso oppure a prezzo variabile o ancora un’offerta PLACET, anche in questo caso a prezzo fisso o bloccato

Per la definizione di questi dati sono stati utilizzati i dati raccolti dal comparatore di SOStariffe.it per offerte gas che consente di individuare, facilmente, le tariffe più vantaggiose in rapporto al proprio consumo annuo di gas naturale, un dato che può essere rilevato consultando la bolletta inviata dal proprio fornitore attuale oppure sfruttando il tool di calcolo integrato nel comparatore stesso.

Le caratteristiche delle offerte gas a disposizione dei consumatori

A disposizione dei consumatori ci sono diverse tipologie di offerte gas. La prima opzione è rappresentata dal servizio di Maggior Tutela dove il prezzo, a partire da ottobre 2022, si aggiorna ogni mese in base a quanto stabilito da ARERA, l’autorità italiana per l’energia. Restare nel Mercato Tutelato comporta, per il cliente, l’impossibilità di scegliere la tipologia di tariffa e di poter contare su di una qualche forma di controllo sul prezzo.

La principale alternativa alla Tutela è rappresentata dalle offerte gas del Mercato Libero, disponibili in versione a prezzo fisso (per almeno 12 mesi) oppure con prezzo variabile (seguendo l’andamento di un indice del mercato all’ingrosso come il TTF o il PSV o anche l’andamento del prezzo del Mercato Tutelato, solitamente scontato di una certa percentuale).

In questo momento storico del settore energetico, come confermano i dati dell’indagine, puntare sulle tariffe a prezzo variabile garantisce un risparmio maggiore nel breve periodo mentre scegliere le offerte a prezzo fisso è la strada giusta per bloccare le condizioni tariffarie ed evitare nuovi possibili rincari che potrebbero colpire il mercato nel corso dei prossimi mesi.

C’è poi una terza via per gli utenti. Si tratta delle offerte PLACET (a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela). Tali offerte, disponibili sia in versione a prezzo fisso che in versione con prezzo variabile, presentano caratteristiche definite da ARERA e inderogabili per la struttura di prezzo e le condizioni contrattuali. Le condizioni economiche e, quindi, il prezzo dell’energia sono stabilite dal venditore e devono essere aggiornate ogni 12 mesi.

Le offerte gas più convenienti e quelle meno convenienti in vista dell’inverno 2022

Tipologia di tariffa Spesa annua Single Confronto con Tutela Spesa annua Coppia Confronto con Tutela Spesa annua Famiglia Confronto con Tutela Maggior Tutela 708 € – 1.107 € – 1.904 € – Prezzo fisso 1.001 € 293 € 1.556 € 449 € 2.665 € 761 € Prezzo variabile 639 € -69 € 1.046 € -61 € 1.824 € -80 € PLACET fisso 683 € -25 € 1.053 € -54 € 1.795 € -109 € PLACET variabile 689 € -19 € 1.080 € -27 € 1.862 € -42 €

Restare in Tutela, ad oggi, comporta una spesa molto elevata che supera i 1.000 euro all’anno per il profilo di cliente a basso consumo, come quello del Single, e arriva a valori da record (2.665 euro) per la famiglia di quattro persone. Per gli utenti, quindi, diventa fondamentale valutare le alternative disponibili per massimizzare il risparmio nel corso dei prossimi mesi invernali.

Lo studio dell’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it conferma la convenienza delle offerte a prezzo variabile del Mercato Libero. Queste soluzioni, come riportano i dati in tabella, garantiscono un sostanziale risparmio rispetto alla Maggior Tutela per tutti i profili di consumo considerati, con un massimo di 80 euro di risparmio annuale per il profilo ad alto consumo come quello della famiglia.

Da segnalare, invece, la scarsa convenienza delle offerte a prezzo fisso che, in un momento di profonda incertezza del mercato energetico all’ingrosso, risultano essere troppo rischiose per i fornitori. In questo caso, infatti, le offerte a prezzo fisso comportano una spesa annuale nettamente superiore rispetto alle condizioni del servizio di Maggior Tutela. Bloccare il prezzo mette al riparo da eventuali aumenti futuri ma nel breve termine comporta una spesa maggiore.

Anche le offerte PLACET garantiscono un sostanziale risparmio rispetto al servizio di Maggior Tutela. In questo caso, sia le offerte a prezzo fisso che quelle a prezzo variabile permettono di ridurre la spesa, arrivando ad un massimo di 109 euro di risparmio per il profilo di consumo delle famiglie per cui queste soluzioni rappresentano la scelta più conveniente in assoluto. Per Single e Coppia, invece, il risparmio massimo è garantito dalle offerte a prezzo variabile.