Passa a WindTre da Vodafone, TIM e Iliad: le offerte di Ottobre 2022

Passa a WindTre a ottobre per avere anche minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità. Scopri le offerte a seconda dell'operatore provenienza

Se il vostro operatore di telefonia mobile non vi soddisfa dovete cambiarlo. Molto spesso infatti passare a un altro gestore si rivela una scelta conveniente sotto molti punti di vista. Chi passa a WindTre questo mese può trovare offerte per tutti i gusti e dall’eccellente rapporto qualità prezzo. La rete 5G dell’operatore poi è tra le più diffuse territorialmente e veloci in Italia.

Passa a WindTre da Iliad a ottobre 2022

Offerte per chi arriva da Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Go 50 Star+ Digital minuti illimitati e 200 SMS 50 GB in 4G 7,99 euro Go 101 Star+ Digital Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS 101 GB in 4G 7,99 euro Go 150 Flash+ Digital Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS 150 GB in 4G 8,99 euro Go 100 Special+ Digital minuti illimitati e 200 SMS 100 GB in 4G 9,99 euro

Il cliente di Iliad che passa a WindTre ha davvero l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda le offerte a lui riservate. Per chi ha arriva dall’operatore low cost sono state predisposto solo online una serie di tariffe che richiedono però la portabilità del numero, che WindTre comunque effettua gratis in massimo tre giorni lavorativi.

Chi arriva da Iliad può quindi avere minuti illimitati e fino a 150 GB in 4G a partire da 7,99 euro al mese. Per Go 50 Star+ Digital e Go 100 Special+ Digital l’attivazione è gratuita mentre per Go 101 Star+ Digital Easy Pay e Go 150 Flash+ Digital Easy Pay è di 49,99 euro una tantum, da dividere in 24 rate da 2,80 euro al mese. Per la SIM servono 10 euro.

Easy Pay è un sistema molto efficace per eliminare il fastidio di dover acquistare ogni mese una ricarica manale in quanto si attiva il pagamento automatico con carta di credito o con addebito su conto corrente. In più scegliendolo si ottiene il doppio dei Gigabyte rispetto a quelli inclusi nelle offerte con pagamento su credito residuo.

Passa a WindTre da TIM, Vodafone e tutti gli altri operatori a ottobre 2022

Offerte WindTre per tutti Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Di Più Full 5G con Easy Pay minuti illimitati (50 minuti verso l’estero) e 200 SMS 100 GB alla massima velocità in 5G 14,99 euro Di Più Lite 5G con Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS 50 GB alla massima velocità in 5G 12,99 euro Di Più Unlimited 5G con Easy Pay illimitati (200 minuti verso l’estero) e 200 SMS illimitati alla massima velocità in 5G 29,99 euro

Chi invece passa a WindTre da qualsiasi operatori, anche acquistando una SIM con un nuovo numero, può scegliere tra differenti tariffe con navigazione 5G inclusa alla massima velocità grazie al Priority Pass. Quando si esaurisce il traffico dati si potrà continuare a navigare al prezzo di 99 cent per 1 GB al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

Con le offerte Di Più è possibile disporre anche di minuti e Gigabyte illimitati. Il prezzo di partenza è di 12,99 euro al mese. Tutte le tariffe includono ance il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo e accesso prioritario e senza attese al servizio clienti al 159 tutti i giorni e h24. Con Di Più Full 5G si può avere anche gratuitamente un telefono Samsung Galaxy A13 5G da 64 GB.

Chi attiva Di Più Lite 5G o Di Più Full 5G in negozio può provarle gratis per 31 giorni. Allo scadere del mese si può decidere se continuare con il piano, pagando i costi previsti, o recedere senza penal. Il costo di attivazione per le offerte Di Più è sempre di 49,99 euro, che si possono suddividere in 24 rate da 2,08 euro al mese con acquisto in negozio o 1,08 euro al mese più 6,99 euro una tantum in negozio. Per la SIM servono 10 euro.

Confronta le offerte di WindTre »

Passa a WindTre: le offerte per Under 30 di ottobre 2022

Offerte WindTre per Under 30 Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Junior con Easy Pay (solo under 14) minuti illimitati per chiamare i numeri WindTre, 100 minuti verso tutti e 200 SMS 60 GB 6,99 euro Junior+ 5G con Easy Pay (solo under 14) minuti illimitati e 200 SMS 100 GB 9,99 euro Junior Crew (solo under 18) minuti illimitati e 200 SMS 120 GB 9,99 euro Young 5G (solo under 30) illimitati 100 GB 9,99 euro Young 5G+ (solo under 30) illimitati 200 GB 12,99 euro

Chi passa a WindTre può anche trovare l’offerta giusta per i propri figli. I ragazzi possono avere fino a 200 GB in 5G a 12,99 euro al mese per le loro numerosissime attività online. Con il Parental Control si può controllare le attività online dei figli e proteggerli da tutte le possibile minacce online. Con le offerte Junior potete acquistare attivare l’app WINDTRE GoPlay per giocare su mobile a 1,99 euro al mese invece di 3,99 euro al mese.

Attivando Young+ 5G in negozio è possibile provare l’offerta gratis per 31 giorni, scaduti i quali si può continuare con il piano o recedere senza costi aggiuntivi. Per tutte le tariffe l’attivazione di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistandole online. Per la SIM servono 10 euro.

Passa a WindTre con smartphone incluso a ottobre 2022

Offerte smartphone a rate con servizi inclusi Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS 200 GB in 5G 16,99 euro Smart Pack Protect 5G Galaxy S22 Edition

minuti illimitati e 200 SMS 200 GB in 5G 14,99 euro

Chi passa a WindTre può inoltre trovare offerte smartphone incluso uniche nel suo genere in quanto non solo permettono di acquistare a rate i migliori modelli di cellulare sul mercato senza anticipo ma si ha anche inclusa l’assicurazione contro il furto con Europ Assistance. utente poi con le offerte Smart Pack possono scegliere se legarsi all’operatore per 24 o 30 mesi. Il ritiro del telefono avviene in negozio. Per il cellulare l’attivazione è di 4,99 euro mentre per l’offerta mobile è di 49,99 euro, da dividere in 24 rate da 2,80 euro al mese.

Con Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay si può acquistare:

OPPO Find X5 a 30 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 23,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Nothing Phone (1) a 10,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Con Smart Pack Protect 5G Galaxy S22 Edition si può acquistare:

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB a 19 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 14,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22+ 5G da 128 GB a 33 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 25,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22 Ultra da 128 GB a 36 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 28,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Passa a WindTre per la rete fissa a ottobre 2022

Offerte fibra ottica e FWA di WindTre Navigazione Chiamate Costo mensile Super Fibra per i già clienti mobile fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 22,99 euro Super Internet Casa fino a 100 Mbps in FWA non incluse 22,99 euro per i già clienti WindTre Super Fibra fino a 1 Gbps in FTTH illimitate 26,99 euro Super Fibra Top Wi-Fi fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 28,99 euro Super Fibra & Unlimited fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 32,98 per i già clienti WindTre Super Fibra & Netflix fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 33,99 per i già clienti WindTre

Chi passa a WindTre per la telefonia mobile ha poi il vantaggio di poter attivare diverse offerte di rete fissa a prezzo scontato. Con le offerte fibra ottica dell’operatore nella variante FTTH (Fiber to the Home) si ha la garanzia della massima velocità e stabilità del segnale abbinata a una latenza minima. Le offerte FWA (Fixed Wireless Access) sono invece indicate per chi non è raggiunto da una connessione terrestre. Nelle Aree Bianche si deve sostenere un costo di primo allaccio di 99,99 euro. Clicca qui per verificare la copertura con SOStariffe.it. Le offerte per la rete fissa oggi disponibili sono:

Super Fibra con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download su rete FTTH, chiamate illimitate da fisso, modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime e Gigabyte illimitati su mobile per tutte le SIM WindTre a 26,99 euro al mese solo online. Attivazione a 9,99 euro.

Attiva Super Fibra di WindTre »

Super Fibra per i già clienti mobile con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download su rete FTTH, modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime e Gigabyte illimitati su mobile per tutte le SIM WindTre a 22,99 euro al mese solo online. Attivazione a 9,99 euro.

Attiva Super Fibra di WindTre per i già clienti mobile »

Super Fibra & Netflix con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download su rete FTTH, modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime, piano standard di Netflix (visione in HD in contemporanea su due dispositivi) e Gigabyte illimitati su mobile per tutte le SIM WindTre a 33,99 euro al mese per i clienti mobile dell’operatore. Attivazione a 9,99 euro.

con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download su rete FTTH, modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime, piano standard di Netflix (visione in HD in contemporanea su due dispositivi) e Gigabyte illimitati su mobile per tutte le SIM WindTre a per i clienti mobile dell’operatore. Attivazione a 9,99 euro. Super Fibra & Unlimited con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download su rete FTTH, modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime, SIM mobile con minuti, SMS e Giga illimitati a 32,98 euro al mese per i clienti WindTre. Attivazione a 9,99 euro.

con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download su rete FTTH, modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime, SIM mobile con minuti, SMS e Giga illimitati a per i clienti WindTre. Attivazione a 9,99 euro. Super Fibra Top Wi-Fi con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download su rete FTTH, modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime, Wi-Fi Extender a 28,99 euro al mese per i clienti mobile dell’operatore. Attivazione a 9,99 euro.

con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download su rete FTTH, modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime, Wi-Fi Extender a per i clienti mobile dell’operatore. Attivazione a 9,99 euro. Super Internet Casa con navigazione illimitata fino a 100 Mbps in download su rete FWA, modem Wi-Fi 6 e antenna, 12 mesi di Amazon Prime e Gigabyte illimitati su mobile per tutte le SIM WindTre a 22,99 euro al mese per i clienti mobile dell’operatore. Attivazione e installazione a 69,99 euro.

Passa a WindTre con codice di migrazione

Per velocizzare il passaggio dal vostro attuale provider a WindTre per la rete fissa potete fornire al secondo il proprio codice di migrazione. Si tratta di una sequenza numero i 15-19 caratteri che potete trovare nell’ultima bolletta. Se non riuscite a recuperarlo potete chiedere di fornirvelo al servizio clienti del vostro gestore per la connessione di casa. Il codice di migrazione contiene informazioni importanti, come il numero di telefono o l’operatore di provenienza e arrivo, e in alcuni casi potrebbe chiamarsi codice segreto (è il caso degli utenti di TIM). Potere verificare che il codice di migrazione sia corretto gratis e senza sforzo su SOStariffe.it

Passa a WindTre: le tempistiche per avere la rete fissa

Chi passa a WindTre per la connessione di casa inizierà a navigare con la sua nuova offerta entro circa 20 giorni. L’operatore vi informerà comunque quando la linea sarà effettivamente attiva con un notifica via SMS. La procedura prevede un contatto da parte di un tecnico per fissare l’appuntamento per la consegna del modem e l’allacciamento della linea. Scegliendo la consegna do domicilio, invece, si verrà invece contattati dal corriere per concordare il ritiro del modem. In un secondo momento si verrò nuovamente contattati per fissare l’appuntamento per l’attivazione della linea.