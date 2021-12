Pagare le bollette online: le migliori offerte di Dicembre 2021

Sei stanco o stanca di doverti ricordare di conservare i bollettini postali ogni mese e di andare in posta per pagarli? Sono tantissimi i servizi che ti offrono la possibilità di pagare le bollette online ormai, sia con accrediti automatici che con pagamenti mensili via app o sito con le tue carta o con le piattaforme digitali. Ecco quali sono le migliori offerte di Dicembre

Quando scegli tra le promozioni luce e gas, Internet casa, ma anche per l’abbonamento pay tv e di telefonia mobile, i gestori ti offrono dei prezzi più vantaggiosi o dei servizi extra se decidi di pagare le bollette online. Optare per gli addebiti su carta o per il RID è anche un metodo di pagamento che evitare inutili emissioni legate al trasporto e alla stampa delle fatture.

Per i clienti i sistemi di pagamento digitali sono semplici, i fornitori di servizi propongono spesso sconti sui costi di fatturazione con questi metodi di addebito e offrono spazi d’archiviazione per le bollette già pagate. Poter avere degli archivi virtuali in cui conservare le tue fatture è molto comodo per poter verificare velocemente qual è l’ultima bolletta saldate, se si è in regola con i versamenti. Per i servizi luce e gas è anche un ottimo sistema per poter consultare rapidamente i pagamenti precedenti e i dati sui consumi, in caso di eventuali conguagli.

Un altro vantaggio indiscutibile è che non rischierai più di dimenticarti di pagare le bollette, magari per aver seppellito il bollettino sotto una pila di giornali o per averlo inavvertitamente buttato nel cestino. Eviterai quindi di dover pagare le more previste quando saldi le fatture oltre i termini previsti dal contratto.

Ogni servizio poi, come dicevamo, ti riserva delle particolari promozioni quando automatizzi i versamenti o per pagare online. I metodi previsti sono almeno 5:

RID – domiciliazione bancaria

addebito diretto su carta

pagamento tramite app o sito del gestore

piattaforme come PayPal

sitemi automatici del fornitore

L’addebito sul conto corrente

Il RID è di gran lunga il procedimento di pagamento preferito dagli utenti, per attivarlo dovrai comunicare i tuoi dati al gestore del servizio e poi la banca provvederà ad effettuare il saldo delle bollette e degli abbonamenti. In alcuni casi si è un po’ restii a scegliere questo metodo per paura di non accorgersi per tempo di eventuali addebiti indebiti.

Quando si seleziona questo sistema di pagamento si hanno vantaggi importanti sui costi delle bollette. Il caso più eclatante è quello legato alle offerte luce e gas, i gestori delle utenze possono infatti richiedere ai propri clienti di versare un deposito cauzionale in fase di sottoscrizione delle promozioni. Questa garanzia può essere di poche decine di euro o di centinaia di euro a seconda della potenza dell’impianto (luce) o del consumo annuale (gas). Per i fornitori del libero mercato non è obbligatorio imporre questa spesa ai clienti, ma è una forma di tutela contro i clienti morosi. Se attivi una promozione luce e gas con pagamento RID o con addebiti automatici su carta non ti verrà chiesto il deposito cauzionale.

Per gli operatori Internet casa o mobile sono previsti dei bonus in bolletta oppure la possibilità di attivare dei servizi. TIM per esempio concede la sua TIM UNICA, opzione per avere Giga illimitati sugli smartphone, ai cliente Internet casa che attivano la domiciliazione dei pagamenti. Ci sono poi dei gestori, ad esempio Fastweb, che accettano solo addebiti su conto corrente o su carte come sistemi per il saldo del servizio.

App e altre piattaforme per pagare bollette online

Nella maggior parte dei casi e dei servizi è comunque prevista più di una modalità di versamento digitale. Le formule per pagare le tue bollette online anche senza domiciliazione sono:

app o sito del tuo fornitore – dovrai registrarti, memorizzare i dati del servizio e associarli al tuo nome

tramite il servizio clienti – le linee di supporto offrono spesso opzioni di pagamento

bonifici bancari tramite la banca

Per scoraggiare i clienti dal richiedere i bollettini postali molti provider hanno preso l’abitudine di maggiorare questo servizio rispetto alle altre formule di pagamento. Anche quando ricevi i bollettini puoi evitare la fila alle Poste o in banca, sulla fattura infatti viene ormai applicato un codice che puoi scansionare con il cellulare e che potrai usare per pagare con l’app della banca, o potrai compilare manualmente i dati del bollettino digitale.

Utilizzare il sistema di Home Banking o di Mobile Banking è molto semplice e una volta che avrai effettuato il primo pagamento potrai anche memorizzare i dati del fornitore per velocizzare le transazioni future. Per chi ha attivo un conto corrente online le spese associate ai pagamenti via app o con bonifici digitali sono completamente gratuite, quindi rispetto al pagamento in Poste con i bollettini risparmierai la commissione.

Potrai inserire anche di volta in volta i dati della carta se non vuoi domiciliare o automatizzare il servizio di pagamento, dovrai quindi indicare gli estremi della carta e i tuoi dati personali, potrai poi dare conferma del versamento.

Trovare le migliori promozioni

In base al servizio che intendi attivare potrai trovare utile usare il comparatore di SOStariffe.it per conoscere quali siano le condizioni più favorevoli offerte dai gestori se intendi pagare le bollette online. Il servizio confronterà per te le migliori offerte Internet casa per esempio o i piani di telefonia mobile in abbonamento. Se selezionerai l’apposita voce sui metodi di pagamento dello strumento di raffronto potrai individuare le proposte che ti permettono di ricevere solo bollette smart e pagare con i servizi digitali. Il servizio per individuare le migliori offerte per pagare le bollette online è particolarmente utile quando si tratta delle promozioni luce e gas, sono queste le soluzioni che propongono condizioni molto diverse a chi attiva i sistemi di pagamento digitali rispetto a quelli cartacei e ai bollettini.

Le offerte luce e gas

Per utilizzare al meglio il servizio di confronto delle offerte dovrai indicare alcune informazioni, nel caso di energia e gas il sistema calcolerà la tua spesa media in base alle tue abitudini di consumo o al dato di consumo annuo che copierai dalla tua bolletta. Per stimare la tua bolletta energia ti verrà richiesto di indicare:

con quante persone convivi

quali elettrodomestici hai in casa

in quali fasce orarie concentri i tuoi consumi

Per il gas invece dovrai rispondere a queste domande:

quali sono gli usi che fai del gas (riscaldamento, sanitari, cucina)

mq abitazione

numero di persone con cui vivi

Potrai anche selezionare uno specifico metodo di pagamento e nei risultati appariranno solo le offerte corrispondenti. I possibili strumenti per pagare le bollette online sono RID o carte.

A Dicembre l’offerta più conveniente segnalata dal sistema è Illumia ExtraWeb per il servizio luce. Il prezzo energia bloccato per un anno e una tariffa monoraria molto vantaggiosa (con un 40% di sconto sulla componente energia) ti consentirà un risparmio di oltre 304 euro rispetto alle tariffe del mercato tutelato se fai parte di una famiglia di 3 persone che consuma fino a 2.700 kWh l’anno.

Per il gas invece la promo del mese è la Green Home x The Fork. Engie con questa soluzione ti offre un buono da 25 euro da spendere sull’app The Fork, un prezzo bloccato della materia prima per 24 mesi e se consumi fino a 1.170 smc l’anno potrai risparmiare, con il costo del gas proposto, più 278 euro l’anno.

Le promozioni Internet casa

Come abbiamo visto un’altra tipologia di servizio che ti consentirà di pagare le bollette online è il tuo abbonamento in fibra ottica o ADSL, in questo caso potrai ottenere degli sconti o l’attivazione gratuita di servizi.

Per conoscere quali sono le promozioni FTTH o ADSL più vantaggiose nella tua zona ti basterà selezionare il menu Internet casa e poi avviare il confronto delle offerte. Potrai anche indicare il tuo indirizzo preciso, il comparatore potrà quindi individuare le tecnologie disponibili nel tuo quartiere e non rischierai di selezionare tariffe o promozioni al di fuori della copertura garantita.

Puoi effettuare la tua prima ricerca cliccando sul link che segue.

Pay tv, come pagare online

I servizi delle piattaforme di streaming o quelli relativi alla pay tv sono ormai soltanto online. I canoni di questi abbonamenti vengono richiesti mensilmente o annualmente ai clienti che possono pagare tramite l’Area clienti o con i sistemi di addebito automatici tramite le diverse piattaforme (Amazon, Disney+, Netflix e NOW TV) e la conferma del saldo viene inviata via mail o sulla stessa applicazione.

Sky, essendo stata una delle prime piattaforme di pay tv attive in Italia, si trova costretta a dare la possibilità agli utenti di scegliere tra la versione della bolletta digitale (gratis) o cartacea (2 euro a fattura), ma i metodi di pagamento accettati sono comunque carte di credito o addebito sui conti correnti.

