Gli operatori virtuali o MVNO (Mobile Virtual Network Operator) sono aziende nel settore delle telecomunicazioni che non dispongono di una rete di telefonia mobile proprietaria e quindi si appoggiano a quelle di altre gestori. Questi marchi però mantengono l’indipendenza per quanto riguarda la commercializzazione, promozione e attivazione delle SIM. Oggi ci sono diversi operatori virtuali Vodafone tra cui scegliere, che permettono di avere anche minuti illimitati e fino a 230 GB inclusi a un costo inferiore ai 10 euro al mese.

Operatori virtuali Vodafone: la lista completa di gennaio 2024

Tra gli operatori virtuali Vodafone abbiamo aziende sia molto conosciute come ho. Mobile, marchio che fa riferimento direttamente al gestore in rosso tramite VEI S.r.l., e altri più piccoli ma che propongono comunque offerte dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Di seguito la lista aggiornata degli operatori virtuali Vodafone a gennaio:

ho. Mobile

PosteMobile

DIGI Mobil

Daily Telecom Mobile

Lycamobile

1Mobile

Optima Mobile

Noitel Mobile

NT Mobile

Rabona Mobile

Operatori virtuali con Vodafone: le migliori offerte di gennaio 2024

Le migliori offerte dei MVNO di Vodafone Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Super Mobile Smart di Optima Italia minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 4,95 €/mese Smart Reward di 1Mobile minuti illimitati e 40 SMS + 50 GB in 4G + 10 GB dal terzo rinnovo 5 € per un mese, poi 5,99 €/mese ho. 5,99 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese Super 80 di 1Mobile minuti illimitati e 80 SMS + 80 GB in 4G 5 € per un mese, poi 6,99 €/mese ho. 6,99 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 €/mese ho, 7,99 minuti e SMS illimitati + 180 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 €/mese Top 150 di 1Mobile minuti illimitati e 50 SMS + 150 GB in 4G 5 € per un mese, poi 7,99 €/mese ho. 9,99 minuti e SMS illimitati + 230 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 €/mese

Per confrontare le offerte degli operatori virtuali Vodafone potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Vi basteranno pochi clic per costruire il vostro personale profilo di consumi e selezionare così la proposta più economica in base alle vostre reali esigenze. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Ecco le migliori offerte degli operatori virtuali Vodafone che potete attivare a gennaio:

1. Super Mobile Smart di Optima Italia

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G

1 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Optima Italia costa 4,95 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione mentre la SIM ha un prezzo di 9,90 euro, invece di 19,90 euro.

2. Smart Reward di 1Mobile

minuti illimitati e 40 SMS

50 GB per navigare in 4G + 10 GB dal terzo rinnovo

L’offerta di 1Mobile costa 5 euro per un mese, poi si rinnova a 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis con richiesta di portabilità del numero, che viene eseguita gratuitamente da tutti gli operatori entro un massimo di tre giorni lavorativi, da TIM, WindTre, Iliad e tutti gli MVNO e di 5 euro per i clienti di Vodafone.

3. ho. 5,99

minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 6,4 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di ho. Mobile costa 5,99 euro al mese più una ricarica di 6 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. In fase di acquisto online potete ricvere una ricarica omaggio di 5 euro inserendo il codice #hohoho5euro entro il 9/1/24. La tariffa è disponibile solo per richiede la portabilità gratuita da Iliad o alcuni MVNO come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

L’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati permette di provare tutte le offerte dell’operatore low cost per un mese. Se non fa per voi, potete poi richiedere direttamente online con due clic il recesso senza costi aggiuntivi o penali e ricevere il rimborso di tutte le spese sostenute. Per aumentare la velocità di navigazione fino a 60 Mbps in download si può attivare l’opzione ho. Il Turbo a 1,49 euro al mese. La stessa funzione è inclusa in ho+ insieme ad altri vantaggi come sconti e promozioni a 1,99 euro al mese.

4. Super 80 di 1Mobile

minuti illimitati e 80 SMS

80 GB per navigare in 4G

L’offerta di 1Mobile costa 5 euro per un mese, poi si rinnova 6,99 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione. La tariffa è disponibile solo per richiede la portabilità gratuita da TIM, WindTre, Vodafone, Iliad e tutti gli MVNO.

5. ho. 6,99 per nuovi numeri

minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 7,4 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di ho. Mobile costa 6,99 euro al mese più una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. In fase di acquisto online potete ricvere una ricarica omaggio di 5 euro inserendo il codice #hohoho5euro entro il 9/1/24. La tariffa è disponibile solo per attiva un nuovo numero.

6. Top 150 di 1Mobile

minuti illimitati e 50 SMS

150 GB per navigare in 4G

L’offerta di 1Mobile costa 5 euro per un mese, poi si rinnova 7,99 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione. La tariffa è disponibile solo per richiede la portabilità gratuita da TIM, WindTre, Vodafone, Iliad e tutti gli MVNO.

7. ho. 7,99

minuti e SMS illimitati

180 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 8,5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di ho. Mobile costa 7,99 euro al mese più una ricarica da 8 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. In fase di acquisto online potete ricvere una ricarica omaggio di 5 euro inserendo il codice #hohoho5euro entro il 9/1/24. La tariffa è disponibile solo per richiede la portabilità gratuita da Iliad o alcuni MVNO come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

8. ho. 9,99

minuti e SMS illimitati

230 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 10,6 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di ho. Mobile costa 9,99 euro al mese più una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. In fase di acquisto online potete ricvere una ricarica omaggio di 5 euro inserendo il codice #hohoho5euro entro il 9/1/24. La tariffa è disponibile solo per richiede la portabilità gratuita da Iliad o alcuni MVNO come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

