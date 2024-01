Gli ultimi mesi del 2023 hanno evidenziato alcuni trend chiari per il mercato energetico italiano : il numero di passaggi al Mercato Libero è cresciuto, con molti consumatori che hanno scelto di anticipare la fine del mercato tutelato per scegliere un nuovo fornitore. Nello stesso tempo, si registra un evidente ritorno delle tariffe a prezzo bloccato, strumenti ideali per proteggersi dal rischio di rincari futuri.

A fare il punto sulle ultime tendenze del mercato energetico italiano è una recente indagine di Segugio.it che ha evidenziato le scelte dei consumatori e degli operatori del mercato nel corso degli ultimi mesi del 2023, in vista della fine del mercato tutelato, arrivata in questi giorni per il gas e attesa per luglio 2024 per quanto riguarda l’energia elettrica. Tra i trend principali emerge un aumento dei passaggi al Mercato Libero, con tanti nuovi utenti che scelgono offerte luce e gas per ridurre le bollette, oltre a un ritorno delle tariffe a prezzo bloccato.

Vediamo, punto per punto, quali sono le ultime tendenze che caratterizzeranno il mercato energetico:

Crescono i passaggi dalla Maggior Tutela al Mercato Libero

Nel corso del quarto trimestre del 2023 si è registrata una decisa accelerazione dei passaggi dal servizio di Maggior Tutela a una delle offerte luce e gas del Mercato Libero. Secondo i dati raccolti, infatti, circa l’11,6% dei contratti di energia elettrica attivati tramite il comparatore riguarda utenti provenienti dal mercato tutelato.

Rispetto al trimestre precedente, si è registrata una crescita del 50%. Anche per il gas si evidenzia un trend netto: l’8,1% dei contratti attivati riguarda, infatti, clienti provenienti dalla Tutela. Rispetto al trimestre precedente, il numero di passaggi al Mercato Libero per il gas è cresciuto del +110%.

Gli altri trend del mercato

Tra gli elementi evidenziati dall’indagine di Segugio.it c’è il ritorno delle tariffe a prezzo bloccato. Questo tipo di tariffe rappresentava il 70% delle tariffe luce e il 65% delle tariffe gas scelte dagli utenti nel corso del primo trimestre del 2022.

Successivamente, a causa della crisi energetica che rendeva sconveniente per i fornitori bloccare il prezzo dell’energia a causa dell’instabilità del mercato, queste tariffe erano quasi del tutto sparite: nel primo semestre del 2023, infatti, solo il 13% delle tariffe luce e il 7% delle tariffe gas scelte dagli utenti era a prezzo bloccato.

Nel corso del secondo semestre del 2023 si registra una netta inversione di tendenza che viene chiarita, in modo definitivo, dai dati del quarto trimestre del 2023. L’ultimo quarto dell’anno appena terminato, infatti, vede il ritorno delle tariffe a prezzo bloccato, scelte dal 24% degli utenti per l’energia elettrica e dal 32% degli utenti per quanto riguarda il gas naturale.

I dati in tabella riassumendo la tipologia di tariffa scelta, su base trimestrale, nel corso degli ultimi due anni.

Da notare anche una crescita delle offerte “dual fuel”, che prevedono l’attivazione di luce e gas con lo stesso fornitore, e un aumento delle offerte “3 in 1” che aggiungono la fibra ottica alle forniture energetiche. In termini di preferenze da parte degli utenti, ci sono alcuni trend che oramai guidano il mercato.

Circa l’87% degli utenti preferisce il pagamento con addebito diretto su conto corrente per le bollette. Da notare, inoltre, che ben il 95% del totale opta per la bolletta elettronica, in sostituzione della più tradizionale (e costosa) bolletta cartacea.

Paolo Benazzi, Responsabile Utilities di Segugio.it: “Il mercato si è stabilizzato e per questo vediamo un ritorno delle tariffe a prezzo bloccato. Chi vuole bloccare il prezzo oggi può farlo, rinunciando nel breve periodo al massimo risparmio. La garanzia di un prezzo fisso nel tempo, infatti, è prezzata dagli operatori che devono assorbire il rischio di volatilità future, e si cautelano con marginalità maggiori sulle offerte fisse”

