Promozione conto corrente per risparmiare sulle spese bancarie. Canone gratuito e zero commissioni sulle principali operazioni, cashback sugli acquisti , buoni regalo e sconti per nuovi clienti sono alcune delle agevolazioni proposte dalle banche ai risparmiatori. Le migliori offerte di gennaio 2024 su SOStariffe.it .

Promozione conto corrente anche a gennaio 2024. Sconti, omaggi, regali e cashback sono una calamita per attirare nuovi clienti. Anche perché i risparmiatori sono alla continua ricerca di conti correnti che facciano risparmiare sui costi fissi di gestione e sulle commissioni. E in testa alla speciale classifica dei vantaggi ci sono i conti correnti online che, di solito, sono a zero spese e offrono una serie di prodotti e servizi in promozione. E, proprio per questo motivo, sono i più apprezzati.

Ma come trovare i migliori conti correnti online di gennaio 2024? Quelli selezionati sono 3 e sono stati individuati grazie al comparatore di conti di correnti di SOStariffe.it che ha messo a confronto le proposte più vantaggiose attualmente presenti sul mercato.

Promozione conto corrente: le migliori offerte di Gennaio 2024

MIGLIORI OFFERTE DETTAGLI DELLE OFFERTE 1 Conto BBVA canone annuale gratuito per sempre

remunerazione del 4% lordo annuo fino al 31/1/2025 sul saldo

fino al 31/1/2025 sul saldo carta di debito inclusa

prelievi gratis in area Euro per importi pari o superiori a 100€

in area Euro per importi pari o superiori a 100€ bonifici ordinari e bonifici istantanei senza commissioni

deposito libero con rendimento del 4,25% lordo annuo 2 Conto Crédit Agricole Online canone annuo gratuito per sempre se lo si apre entro il 15/01/2024

per sempre se lo si apre entro il 15/01/2024 carta di debito a canone gratuito per i primi 2 anni

prelievi di contanti gratuiti da ATM della banca

bonifico ordinario in area SEPA gratuito 3 Revolut Standard canone annuale gratuito

carta di debito inclusa

inclusa prelievo di denaro all’estero fino a 200€ senza costi

bonifici istantanei gratuiti verso altri utenti Revolut

cambio valuta senza commissioni fino a 1.000 euro al mese, da lunedì al venerdì

Quelle che analizziamo qui di seguito sono le tre migliori soluzioni per chi sia alla ricerca di un conto corrente online vantaggioso e sono tutte state selezionate dal comparatore di SOStariffe.it.

Conto BBVA

BBVA offre un conto corrente online a zero spese per sempre, che remunera con un tasso di interesse del 4% il saldo fino al 31 gennaio 2025, indipendentemente dall’importo minimo. Per i nuovi clienti, sono attive anche le seguenti promozioni:

Gran Cashback 10% BBVA : il primo mese c’è un rimborso fino a 50 euro su tutti gli acquisti in modo automatico sul conto;

: il primo mese c’è un rimborso fino a 50 euro su tutti gli acquisti in modo automatico sul conto; Cashback 5% Shopping BBVA per ottenere un rimborso fino a 30 euro in 3 mesi sugli acquisti delle migliori marche;

per ottenere un rimborso fino a 30 euro in 3 mesi sugli acquisti delle migliori marche; Passaparola: un bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, con un omaggio fino a 200 euro. La persona portata in BBVA riceverà invece 10 euro di bonus.

Con codice IBAN italiano, questo conto a canone annuo gratuito si caratterizza per:

carta di debito fisica o digitale gratuita;

fisica o digitale gratuita; prelievo di contanti a costo zero da qualsiasi sportello ATM (in Italia e in tutti i Paesi della zona Euro) se pari o superiore a 100 euro;

bonifico ordinario gratuito fino a un limite massimo di 6.000 euro;

bonifico istantaneo gratuito fino a un limite massimo di 1.000 euro;

fino a un limite massimo di 1.000 euro; trasferimento del vecchio conto e dei pagamenti in BBVA a costo zero;

ricarica del conto senza commissioni.

Essendo titolari del conto BBVA, i clienti possono anche:

ricevere l’ accredito anticipato dello stipendio fino a 5 giorni prima sul proprio conto corrente;

fino a 5 giorni prima sul proprio conto corrente; avvalersi del servizio “Prestito Immediato” per ottenere un finanziamento velocemente;

per ottenere un finanziamento velocemente; dividere con “Pay&Plan” l’importo dei propri acquisti in rate mensili.

Nuovi e già clienti di BBVA possono, infine, beneficiare del “Deposito flessibile”, un conto deposito senza vincoli (500 euro il minimo, 50.000 euro l’importo massimo) con un rendimento lordo del 4,25% annuo e, in caso di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali), la garanzia di un interesse dell’1% in base al periodo di permanenza.

Per avere una panoramica dell’offerta di BBVA, ecco il link di riferimento:

Scopri il conto BBVA »

Conto Crédit Agricole Online

Crédit Agricole mette a disposizione un conto corrente online a canone zero per sempre. È possibile beneficiare di questa vantaggiosa offerta fino al 15 gennaio 2024. La gestione (in autonomia) del conto avviene direttamente da app, ma i clienti, in caso di bisogno, possono comunque contare su un consulente dedicato in filiale e a distanza.

Inoltre, aprendo il conto Crédit Agricole Online entro il 29 febbraio 2024 e sottoscrivendo la Carta Debit Visa, è possibile ottenere fino a 150 euro in buoni regalo Amazon.it così suddivisi:

50 euro all’apertura del conto e con almeno una transazione con la carta Visa;

fino a 100 euro se si pagano con la carta stessa entro 60 giorni spese pari o superiori a 1.000 euro.

Con la possibilità di essere cointestato per un massimo di 2 persone, la banca ha messo a punto questa offerta di un conto corrente 100% digitale che include:

carta di debito Crédit Agricole Visa con canone gratuito per i primi 2 anni e collegamenti con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

con e collegamenti con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay; prelievi di contanti gratuiti da ATM della banca, da altra banca commissione di 2,10 euro;

da ATM della banca, da altra banca commissione di 2,10 euro; domiciliazioni bancarie gratuite ;

; bonifico ordinario in area SEPA gratuito;

in area SEPA gratuito; bonifico istantaneo in area SEPA con commissione dello 0,05% dell’importo del bonifico (commissione minima di 0,90 euro);

accredito di stipendio e pensione gratuiti;

invio estratto conto e documenti online gratuito, mentre per la versione cartacea la commissione è di 0,85 euro.

Con l’apertura del conto Crédit Agricole Online, a disposizione dei clienti c’è anche un conto deposito che prevede un tasso di interesse lordo annuo del 4% per vincoli di 9 mesi se lo si sottoscrive entro il 31 gennaio 2024. La liquidazione degli interessi è alla scadenza del vincolo.

Per conoscere l’offerta di Crédit Agricole, clicca al link qui sotto:

SCOPRI IL CONTO CREDIT AGRICOLE ONLINE »

Conto Revolut Standard

Per chi sia a caccia di un conto corrente online conveniente l’app finanziaria Revolut propone Revolut Standard (la versione base del conto). Con tre mesi di accesso gratuito ai servizi del conto Revolut Premium in promozione per i nuovi clienti e con cashback 10% prenotando (gratuitamente) l’alloggio delle proprie vacanze tramite Revolut, l’offerta del conto base prevede:

canone annuale gratuito;

carta di debito inclusa, con collegamenti a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online;

inclusa, con collegamenti a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online; prelievi di denaro in Italia e all’estero senza commissioni, fino a 200 euro; poi è prevista una commissione del 2%;

in Italia e all’estero senza commissioni, fino a 200 euro; poi è prevista una commissione del 2%; bonifici online senza costi aggiuntivi;

acquisti al di fuori dell’Italia in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario ;

; possibilità di sottoscrivere assicurazioni: dalla salute al telefono fino all’alloggio, con un costo di 1 euro al giorno.

Inoltre, con Revolut Standard è possibile beneficiare anche di una serie di servizi vantaggiosi per l’invio di denaro. Ecco che cos’è possibile fare:

bonifici immediati gratuiti verso altri utenti Revolut nel mondo;

pagamenti in Italia e in area SEPA senza commissioni;

cambio valuta senza commissioni fino a 1.000 euro al mese, da lunedì al venerdì

Con il conto Revolut Standard è possibile anche attivare Revolut <18, il conto per minorenni gratuito (dai 6 ai 17 anni), con carta prepagata (ricaricabile) in versione fisica e virtuale.

Per tutti i nuovi clienti che scelgono Revolut, grazie alla promozione in corso, è possibile provare gratis Revolut Premium. Il conto, che aggiunge diversi bonus extra per i clienti, ha un costo di 7,99 euro al mese ma è gratis per i primi 3 mesi. Alla fine del periodo promozionale è possibile passare a Revolut Standard, senza costi di alcun tipo, oppure scegliere di continuare a tenere attivo il piano Premium. Quest’ultimo piano prevede:

conto in euro con IBAN per ricevere ed effettuare bonifici;

per ricevere ed effettuare bonifici; possibilità di fare acquisti, in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario;

prelievi da ATM senza costi in tutto il mondo, con una soglia di 400 euro al mese ; poi è prevista una commissione del 2% sull’importo prelevato;

; poi è prevista una commissione del 2% sull’importo prelevato; accesso a 5 criptovalute ;

; possibilità di creare carte virtuali usa&getta;

cambio senza commissioni in 30 valute fiat senza alcun tetto mensile;

polizza assicurativa medica internazionale ;

; assicurazione per ritardi su voli e bagagli incluse nel canone mensile.

SCOPRI IL CONTO REVOLUT »

