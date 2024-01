È il momento giusto per attivare una delle nuove offerte Fastweb Mobil e. L'operatore, sempre più punto di riferimento del settore di telefonia mobile grazie alle sue offerte 5G a prezzo ridotto, mette a disposizione una nuova promozione. Per tutti i nuovi clienti che attivano una delle offerte selezionate, infatti, ci sono 2 mesi gratis , senza alcun vincolo di permanenza. Vediamo i dettagli sulla nuova promozione.

Passare a Fastweb Mobile ora conviene di più. L’operatore è, da tempo, un riferimento del mercato di telefonia mobile grazie a offerte 5G particolarmente convenienti. Oggi, però, la gamma di offerte Fastweb Mobile si rinnova con una nuova promozione che garantisce due mesi di canone gratis per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero, con la possibilità di risparmiare fino a quasi 24 euro, accedendo a tutti i vantaggi proposti dall’operatore.

Vediamo, di seguito, i dettagli della promozione.

Due mesi gratis per chi passa a Fastweb Mobile a gennaio 2024

3 COSE DA SAPERE SULLA NUOVA PROMO FASTWEB 1. Ci sono 2 mesi di canone gratis sulle offerte selezionate 2. La spesa iniziale è pari al contributo di attivazione di 10 euro una tantum 3. Le offerte sono disponibili per tutti, con o senza portabilità del numero

Grazie alla nuova promozione, per chi passa a Fastweb Mobile ci sono due mesi di canone gratis. Si tratta di un’ottima occasione per accedere a una tariffa mobile ricca di Giga, senza vincoli di alcun tipo e con la possibilità di sfruttare il 5G senza costi extra. La promozione è valida per tutti i nuovi clienti che passano a Fastweb, con o senza portabilità del numero. L’unica spesa da mettere in conto è il contributo di attivazione di 10 euro una tantum.

Da nota re che, per tutte le sue offerte, Fastweb consente l’attivazione via SPID, per velocizzare la procedura di sottoscrizione online, e la possibilità di richiedere la eSIM (è sempre possibile richiedere la SIM Card tradizionale con spedizione gratuita). Vediamo, qui di seguito, quali sono le promozioni per cui è possibile beneficiare dei due mesi gratis:

Fastweb Mobile Full

La prima offerta in promozione è Fastweb Mobile Full, una delle tariffe più interessanti del listino di Fastweb. Chi sceglie quest’offerta può sfruttare

minuti illimitati

200 SMS

200 GB in 4G e 5G

Ad arricchire i contenuti della promozione ci sono i minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali e la possibilità di utilizzare fino a 11 GB in roaming in UE, Svizzera, Regno Unito e Ucraina (oltre a minuti illimitati e 200 SMS) ogni mese, senza costi aggiuntivi. Chi sceglie questa tariffa può accedere, gratuitamente, a tutti i vantaggi inclusi nel programma fedeltà FastwebUP Plus Mobile che, ogni mese, propone bonus di vario tipo per gli utenti.

Fastweb Mobile Full ha un costo di 9,95 euro al mese. In via promozionale, per tutti i nuovi clienti, è possibile beneficiare di due mesi gratis (con un risparmio di quasi 20 euro). L’offerta prevede esclusivamente un costo di attivazione di 10 euro una tantum. Per richiederne l’attivazione basta accedere al sito dell’operatore, tramite il link qui di sotto. La tariffa è attivabile con SPID ed è possibile richiedere, senza costi extra, una eSIM.

Fastweb Mobile Maxi

La promozione che garantisce due mesi gratis a tutti i nuovi clienti Fastweb Mobile si estende a una seconda tariffa. Si tratta di Fastweb Mobile Maxi, l’offerta più completa del listino dell’operatore. La tariffa in questione riprende tutte le caratteristiche viste in precedenza con la versione Full ma consente di utilizzare più Giga. In questo caso, infatti, sono disponibili per gli utenti:

minuti illimitati

200 SMS

300 GB in 4G e 5G

fino a 13 GB in roaming in UE, Svizzera, Regno Unito e Ucraina

Il costo di Fastweb Mobile Maxi è pari a 11,95 euro al mese, con o senza portabilità del numero da un altro operatore. La tariffa prevede attivazione di 10 euro una tantum mentre i primi due mesi di canone sono gratis, con un risparmio di quasi 24 euro. Da notare che è possibile completare l’attivazione via SPID e/o richiedere una eSIM. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Le altre offerte Fastweb Mobile

Per i clienti interessati a passare a Fastweb è possibile attivare anche la tariffa “base” Fastweb Mobile che include:

minuti illimitati

200 SMS

150 GB in 4G e 5G

fino a 9 GB in roaming in UE, Svizzera, Regno Unito e Ucraina

La promozione, in questo caso, ha un costo di 7,95 euro al mese con un contributo di attivazione di 10 euro una tantum ed è attivabile da tutti, con o senza portabilità del numero da un altro operatore. Per questa tariffa non è valida la promo con 2 mesi gratis. Si tratta, in ogni caso, dell’offerta 5G più economica sul mercato in questo momento. Per attivarla basta seguire il link qui di sotto.

