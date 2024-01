Carte di credito gratuite sono quelle a zero spese per sempre o al primo anno. Oppure le carte con un canone annuo basso. Per scoprire quali siano le offerte più vantaggiose di gennaio 2024 un aiuto arriva dal comparatore di SOStariffe.it che ha selezionato le migliori opzioni attualmente presenti sul mercato.

Carte di credito gratuite sempre più ricercate dai consumatori, in quanto sono in aumento i pagamenti digitali e in diminuzione l’uso del contante, soprattutto da parte degli under 35. Con l’incremento dei pagamenti tramite “denaro elettronico”, le richieste di carte di credito gratuite, che facciano risparmiare sulle spese fisse di gestione, sono in continua crescita.

Per trovare le carte di credito gratuite, il confronto delle varie offerte presenti sul mercato è un’utile strada da seguire. E una bussola della convenienza è il comparatore per carte di credito di SOStariffe.it che ha individuato le migliori offerte di gennaio 2024. Per consultare il tool digitale e gratuito di SOStariffe.it, vai al link qui sotto:

Carte di credito gratuite abbinate a un conto corrente: le offerte di Gennaio 2024

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Cartaimpronta One di Webank canone annuo gratuito

plafond mensile da un minimo di 500 € a un massimo di 7.800 € 2 Fineco Card Credit Monofunzione di FinecoBank canone annuale di 19,95 €

plafond di 1.600 €/mese

Analizziamo qui di seguito quali siano le proposte più vantaggiose per avere una carta di credito abbinata a un conto corrente a gennaio 2024. Sono soluzioni trovate grazie al comparatore per carte di credito di SOStariffe.it che mette a confronto le alternative più convenienti.

Cartaimpronta One di Webank

Webank propone Cartaimpronta One che è una delle carte di credito più convenienti in quanto è a zero spese e con un plafond mensile minimo di 500 euro e massimo di 7.800 euro. Queste le sue principali caratteristiche:

addebito a saldo ;

; appartenenza ai circuiti Visa/MasterCard;

collegamenti con Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay e Xiaomi Pay ;

; zero commissioni sui pagamenti in area Euro. In valuta diversa maggiorazione dell’1,50% dell’importo, più una commissione dell’1% variabile da Paese a Paese;

sui pagamenti in area Euro. In valuta diversa maggiorazione dell’1,50% dell’importo, più una commissione dell’1% variabile da Paese a Paese; tecnologia contactless: con importi fino a 25 euro non è necessario inserire il PIN.

Cartaimpronta One si appoggia al conto corrente online di Webank. Questo conto è a canone zero per i nuovi clienti che lo aprano entro il 24 gennaio 2024. Le sue caratteristiche principali sono:

carta di debito internazionale inclusa con collegamenti ai principali wallet digitali;

inclusa con collegamenti ai principali wallet digitali; prelievo di contante gratuito da tutti gli ATM in Italia e area Euro;

domiciliazione delle utenze incluse;

bonifico ordinario in Italia e area SEPA senza commissioni;

ricarica cellulare gratuite;

pagamenti MAV e RAV senza costi.

Per avere più informazioni sull’offerta di Webank, segui il link:

Fineco Card Credit Monofunzione di FinecoBank

Fineco Card Credit Monofunzione, con canone annuo di 19,95 euro (incluse le spese di spedizione), è una soluzione vantaggiosa proposta da FinecoBank. Questa carta di credito ha un fido di 1.600 euro al mese, offre la possibilità di prelevare contanti fino a un massimo di 500 euro al giorno (massimo 3 al giorno) presso ATM in Italia e all’estero. Mentre la modalità di rimborso è a scelta del cliente e può essere:

a saldo;

opzione revolving;

oppure opzione PagoFacile.

Fineco Card Credit Monofunzione si appoggia al conto corrente online di FinecoBank che è a canone gratuito per 12 mesi con apertura entro il 12 aprile 2024. Poi il canone è di 3,95 euro al mese. Tuttavia, c’è la possibilità di azzerarlo o ridurlo al minimo tramite una serie di promozioni proposte dalla banca.

Inoltre, il conto di FinecoBank ha le seguenti caratteristiche:

carta di debito Fineco Card Debit con canone annuo di 9,95 euro (più la spedizione a domicilio 2,25 euro);

con canone annuo di 9,95 euro (più la spedizione a domicilio 2,25 euro); prelievo gratuito superiore a 99 euro dagli ATM in Italia su circuito Bancomat;

maxi prelievo gratuito su circuito Bancomat (fino a 3.000 euro giorno), ma il servizio è disponibile presso tutti gli ATM evoluti UniCredit;

pagamento online di MAV, RAV e pagamento tasse F24 gratis;

bonifico SEPA senza commissioni;

ricariche telefoniche gratuite.

Per una panoramica dell’offerta di FinecoBank, ecco il link di riferimento:

Carte di credito gratuite senza conto corrente: le offerte di Gennaio 2024

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Carta YOU di Advanzia Bank canone annuale gratuito

plafond mensile in base al reddito del richiedente 2 Carta Blu di American Express canone gratuito il primo anno, poi 35 €/anno

linea di credito personalizzata fino a 10.000 €

Vediamo qui di seguito due carte di credito vantaggiose senza l’obbligo di aprire un conto corrente per richiederle. Sono due strumenti di pagamenti, individuati grazie al comparatore di SOStariffe.it.

Carta YOU di Advanzia Bank

Per i giovani, Carta YOU è una soluzione economica offerta dalla lussemburghese Advanzia Bank. Per richiedere questa carta non è necessario aprire un conto corrente in questa banca. Le caratteristiche principali di Carta YOU, che appartiene al circuito Mastercard e prevede un addebito a saldo, sono:

canone annuale gratuito ;

; fido mensile variabile in base al reddito del richiedente . Solitamente, però, il massimale di spesa mensile oscilla tra un minimo di 300 euro e un massimo di 3.000 euro. Tuttavia, nel tempo, il titolare potrà richiedere un aumento del plafond , saldando regolarmente le spese sostenute con carta;

. Solitamente, però, il massimale di spesa mensile oscilla tra un minimo di 300 euro e un massimo di 3.000 euro. Tuttavia, nel tempo, , saldando regolarmente le spese sostenute con carta; pagamenti e prelievi senza costi in Italia e all’estero;

collegamenti con Google Pay o Apple Pay.

La procedura online per richiedere Carta YOU è facile, veloce e sicura: occorre un documento di identità (carta d’identità o passaporto) in corso di validità e un indirizzo email.

Pers saperne di più di Carta YOU, clicca il link qui sotto:

Carta Blu American Express

Carta Blu American Express è una carta di credito con cashback dell’1% ogni anno su tutti gli acquisti pagati con la carta. Questa carta di credito prevede un canone gratuito il primo anno, mentre dal secondo è previsto un costo di 35 euro l’anno. Carta Blu ha una versione fisica e virtuale con collegamenti ai principali wallet digitali. Si caratterizza per:

linea di credito personalizzata fino a 10.000 euro;

possibilità di scelta fra pagamento a rate (o revolving) o a saldo ;

(o revolving) o ; pagamenti online e contactless;

reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro;

annuale lordo di almeno limite massimo di prelievo di 500 euro al giorno;

TAN/TAEG: 14%/23,69% se si sceglie di pagare a rate.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta di Carta Blu American Express, vai al link seguente:

