Offerte telefonia fissa e mobile tutto compreso: le promozioni di Gennaio 2021

Siete alla ricerca di piani che includano in un unico abbonamento sia i servizi di rete fissa che quelli mobile? Per voi una guida in cui analizziamo i pro e i contro di questa soluzione mista: costi, condizioni, convenienza dei canoni. Ecco quali sono le migliori promozioni fisso e mobile e l'analisi dei servizi offerti da ciascun operatore

Si sono moltiplicate le scadenza che gli utenti devono ricordare: il rinnovo del proprio abbonamento mobile, poi la scadenza dell’offerta internet casa, il canone dell’offerta mobile del figlio/o dei figli e della compagna. La somma delle promozioni inoltre è sempre più costosa e le scadenze rischiano di farvi impazzire?

Una soluzione offerta dai gestori sono le nuove promozioni di telefonia fissa e mobile. Si tratta di tariffe che uniscono in un unico abbonamento entrambi i servizi e propongono agli utenti dei canoni scontati. Le comodità sono diverse: in primis, il rinnovo alla stessa data e la bolletta unificata, poi i bonus per la doppia attivazione di servizi con lo stesso gestore.

Pro e contro delle offerte combinate

Attenzione però a non farsi trasportare dall’entusiasmo nella scelta e nel considerare solo questi aspetti. Le tariffe tutto incluso mobile e fisso non sono sempre le più convenienti, soprattutto per quanto riguarda la componente del telefono cellulare. Queste offerte infatti propongono dei canoni di rete fissa più bassi della media a parità di servizi.

Quando però si analizza in dettaglio la parte della promozione dedicata allo smartphone si può rimanere delusi, i canoni proposti infatti non sono concorrenziali se rapportati con le numerose offerte low cost che hanno invaso il mercato. Se si considera che il costo medio mensile richiesto dai MVNO è di circa 6 euro al mese, gli 8/10 euro richiesti per i piani mobile delle tariffe combinate sono poco convenienti.

Quanto costa recedere dai pacchetti fisso e mobile?

Altro aspetto da considerare bene prima di optare per queste soluzioni è quello che riguarda le eventuali penali se si decide di disdire il contratto, o anche solo una delle due componenti. Le spese da affrontare variano da operatore ad operatore e in base a quale servizio si decide di disattivare.

WindTre richiede il pagamento di una mensilità per poter disattivare l’offerta di rete fissa, inoltre se ha acquistato il modem incluso nell’offerta dovrà pagare le rate rimanenti. Il recesso anticipato dalle promozioni mobile prevede il pagamento della quota di attivazione, contributo pari a 49,99 euro.

Fastweb invece specifica che la dismissione del servizio di rete fissa costa 29,95 euro, questa somma viene richiesta dal gestore come ristoro per l’eventuale trasferimento verso un altro operatore o per le spese di dismissione della linea internet. Per quanto riguarda la disattivazione dell’offerta mobile non sono previsti costi di uscita, ma in questo caso il canone di rete fissa sarà aumentato di 5 euro al mese.

Anche Vodafone richiede dei contributi di uscita se si decide di recedere il contratto prima di precisi termini, per esempio l’utente dovrà versare 48 euro di spese di attivazione (o le rate rimanenti). Inoltre se ha acquistato la Vodafone Station con l’assistenza Vodafone Ready (6 euro per 48 mesi) dovrà anche corrispondere la restante somma prevista da contratto.

Lo stesso discorso vale anche per la promozione TIM che include Giga illimitati sui cellulari della famiglia. In questo caso le spese che si dovranno sostenere dipende dalla durata del contratto e dai vincoli temporali richiesti dal gestore. Il contributo per attivare Super Fibra con TIM UNICA è di 240 euro suddiviso in 24 rate da 10 euro, se si rescinde il contratto in anticipo si dovranno pagare le rate rimanenti. Ci sono poi da considerare le 48 rate da 5 euro da versare per il modem TIM HUB+.

Trovare le promozioni internet casa più vantaggiose

Per poter conoscere i costi e le condizioni proposte dai gestori per le offerte miste fisso e mobile si può utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Lo strumento permette di impostare delle analisi personalizzate e di filtrare i risultati in base a dei parametri selezionati dagli utenti. Nel caso si sia interessati alle promozioni internet casa con sim per lo smartphone si dovrà selezionare le voci tra le opzioni di ricerca.

I risultati restituiranno ai clienti le informazioni su canone mensile, bonus inclusi nel piano, costi di attivazione e periodi di vincolo imposti. Si potranno anche visualizzare i contributi richiesti per l’attivazione di servizi a pagamento e le performance di rete offerte dai diversi operatori.

A Gennaio 2021 le migliori promozioni di rete fissa e mobile sono:

Fastweb NeXXt Casa + Mobile

Super Fibra Unlimited di WindTre

TIM Super con UNICA

Giga Family Infinito Edition di Vodafone

1. Fastweb NeXXt Casa + Mobile

Con Fastweb si può ottenere un piano casa e smartphone da 34,90 euro al mese che dà accesso alle migliori tecnologie di connessione di rete fissa e mobile. L’offerta in fibra ottica che si può attivare, ad un prezzo scontato, è una delle promozioni più convenienti e che garantisce l’utilizzo della migliore rete internet d’Italia. La fibra FTTH (Fiber to Home) di questo operatore permette di navigare ad una velocità fino a 2,5 Gigabit/s.

Nel pacchetto casa a 25,95 euro sono compresi:

costi di attivazione

modem FastGate

chiamate illimitate verso i numeri nazionali

assistenza My Fastweb

La promozione per lo smartphone invece costa mensilmente 8,95 euro e offre:

50 Giga per navigare in 5G

4 Giga da usare in UE o Svizzera

minuti illimitati per chiamare numeri nazionali e di 60 paesi stranieri

500 minuti per le telefonate in roaming

100 sms verso i numeri nazionali, UE e svizzeri

La linea 5 G di Fastweb è la nuova rete ultra veloce, si tratta di una tecnologia ancora a disponibilità limitata. Al momento la rete 5G è soggetta alla verifica di copertura, ma il gestore si è impegnato a coprire il 90% del territorio nazionale entro il 2025.

Oltre a questo limite infrastrutturale, la possibilità di utilizzare la nuova linea dipende anche dal dispositivo mobile che si utilizza. Sono compatibili con la rete più veloce gli smartphone: Oppo Reno 4 Pro 5G, Oppo Reno 4 5G, Oppo Reno 4 Z 5G, Xiaomi Mi 10 T Pro 5G, Xiaomi Mi 10 T 5G, Xiaomi Mi 10 T Lite 5G, Huawei P40 Pro+ 5G, Huawei P40 Pro 5G, Huawei P40 5G, Huawei P40 Lite 5G, ZTE Axon 11 5G​.

2. Super Fibra Unlimited di WindTre

La promozione di WindTre che illustriamo non è una vera è propria offerta fisso e mobile. Questo gestore infatti non ha previsto un pacchetto integrato, bensì offre ai clienti che abbiano già attiva una delle sue promozioni mobile di ottenere dei bonus se si sottoscrive anche l’offerta internet casa. E viceversa.

Il piano Super Fibra Unlimited è uno dei più convenienti, secondo le analisi del comparatore di SOStariffe.it. Il canone richiesto da WindTre è di 28,98 euro e include:

internet senza limiti fino ad 1 Gigabit/s

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali

nessun costo di attivazione

12 mesi di Amazon Prime in regalo

A questo si aggiunge, per gli utenti che hanno già una sim WindTre attiva, la possibilità di avere Giga illimitati sul proprio numero e su altre 2 sim della famiglia (sempre a patto che siano dei numeri WindTre). Sono compatibili con questa promozione speciale le sim su cui sono stati attivati i seguenti piani: Unlimited Special, XLarge,Large, Medium, Seniore, Junior, Young, Call your country, All inclusive o Wind Smart.

Chi non è già un cliente mobile di WindTre può decidere di acquistare la sim Unlimited Special sulla quale sarà attivata la promozione da 9,99 euro al mese con minuti e Giga senza limiti.

3. TIM Super con UNICA

L’offerta di TIM che permette di avere sia il servizio di rete fissa che quello mobile c’è anche Super con l’opzione TIM UNICA. Questo pacchetto però può essere presuppone che l’utente abbia già una sim TIM attiva o che acquisti anche una delle promozioni per smartphone del gestore.

Il piano internet casa dell’operatore ha un costo mensile di 29,90 euro e l’attuale promozione prevede 2 mesi di canone offerto dal gestore. Nel pacchetto sono compresi:

costi di attivazione

modem TIM HUB con Wi-Fi 6

chiamate senza limiti verso i numeri fissi e mobili nazionali (solo per chi attiva la promo online)

TIM UNICA

TIMVision, la streaming tv dell’operatore

internet senza limiti alla massima velocità disponibile

L’opzione TIM UNICA permette di attivare Giga illimitati sul proprio numero di cellulare e su altre 5 sim della famiglia senza costi aggiuntivi. L’offerta è valida anche per chi abbia un numero di telefono TIM e decida di attivare la promozione in fibra.

4. Giga Family Infinito Edition di Vodafone

Con Vodafone il pacchetto completo mobile e fisso è un piano dal costo complessivo di 39,90 euro al mese e non prevede costi di attivazione (il gestore però pone dei vincoli temporali di permanenza). Ecco in dettaglio i servizi offerti dalla promozione internet casa compresa in Giga Family Infinito Edition.

Il piano in fibra proposto da Vodafone include l’opzione Vodafone Ready e la consegna della nuova Vodafone Station 6 con sistema di optimizer della rete domestica. Viene incluso nell’offerta anche il servizio di chiamate senza limiti verso i numeri nazionali.

Per quanto riguarda invece il pacchetto mobile, il cliente avrà ogni mese:

Giga illimitati alla massima velocità di 10 Megabit/s

sms senza limiti verso numeri nazionali

chiamate illimitati verso contatti mobili e fissi nazionali

Smart Passport + con 60 minuti per chiamare nei paesi extracomunitari, 60 sms verso numeri stranieri e 500 Mega per navigare al di fuori dei confini europei a 3 euro al giorno

I costi di attivazione di questo piano sono scontati a 6,99 euro (anziché 32,99 euro), questa promozione è valida per i nuovi clienti che passano a Vodafone mobile o per chi attiva una nuova sim. Per poter ottenere la riduzione gli utenti dovranno ricaricare almeno 180 euro sulla sim. Chi è già utente Vodafone e decide di passare alla promozione Giga Family sul cellulare dovrà invece pagare 22,50 euro come costo per la modifica dell’offerta.

