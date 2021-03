Offerte luce, gas e internet: le migliori promozioni di marzo 2021

Capita sempre più spesso che i fornitori di servizi abbiano integrato offerte luce, gas e internet. In questa guida vedremo quali sono le migliori promozioni energia, gas e internet casa di Marzo e quali possono essere gli sconti riservati ai clienti di un gestore per chi attiva un piano in fibra ottica

È possibile attivare le offerte luce, gas e internet con lo stesso gestore? Non sono tanti i pacchetti dei tre servizi proposti dallo stesso fornitore, però ci sono dei provider che hanno creato delle promozioni ad hoc oppure sono previsti dei piani agevolati nati da accordi tra due gestori.

Con il comparatore di SOStariffe.it potrete facilmente individuare quali solo i costi e le condizioni offerte per attivare le tariffe energia e gas più convenienti. Con lo stesso strumento sarà poi anche possibile effettuare una ricerca delle migliori promozioni internet casa.

L’algoritmo studiato dagli esperti vi permetterà di calcolare le bollette per i vostri consumi di luce e gas e per pagare il canone dell’abbonamento in fibra. Potrete utilizzare lo strumento di analisi delle tariffe per confrontare i pacchetti dei singoli servizi e capire se potete ridurre le spese legate ai servizi.

La promozione di Sorgenia luce, gas e internet

Una delle migliori offerte energia, gas e internet con lo stesso gestore è quella proposta da Sorgenia. Scegliendo questo piano combinato si potrà avere Next Fiber, la fibra fino ad 1 Gigabit/s vi costerà 24,50 euro al mese. Nella promozione internet di questo provider non sono previsti costi di attivazione e avrete un modem FRITZ!Box 7530 gratis.

A chi sottoscrive con Sorgenia anche la fornitura di luce e gas viene offerto un buono da 100 euro da poter spendere su Amazon. Per passare con questo gestore potrete scegliere se attivare l’offerta luce monoraria a prezzo fisso per 1 anno o per 24 mesi. Nel primo caso il costo della materia prima applicato ai vostri consumi sarà di 0,05005 euro/kWh, nel pacchetto con il prezzo bloccato per 2 anni per ogni kWh consumato pagherete 0,0663 euro.

Per la fornitura gas il pacchetto abbinato alle tariffe descritte è Next Gas, anche per l’offerta gas naturale sono previsti dei costi della materia prima differenti in base al periodo di blocco della promozione. Il prezzo per chi opta per il piano 12 mesi sarà di 0,2062 euro/smc, mentre con il pacchetto 24 mesi il costo del gas naturale sarà di 0,23 euro/smc.

Eni Gas e Luce con Fastweb

Come accennato, si può anche ottenere un’unica offerta luce, gas e internet per i consumi domestici scegliendo una promozione combinata dei pacchetti proposti da due operatori. Per esempio, con Eni Gas e Luce e Fastweb si possono ottenere degli sconti interessanti combinando l’offerta energia e gas Link al piano Fastweb NEXXT Casa.

Per chi attiva questa tariffa, la promozione luce e gas vi offrirà dei corrispettivi delle materie prime scontati del 10% per il primo anno. La riduzione sarà del 20% se oltre all’attivazione di luce e gas con Eni si richiederà la domiciliazione dei pagamenti sui conti correnti e la bolletta smart.

L’offerta luce può essere attivata sia come soluzione monoraria che bioraria. Il costo della materia prima con la promo monoraria è 0,0446 euro/kWh, per il gas il prezzo applicato ai consumi è 0,1592 euro/smc. Per chi invece trascorre molto tempo fuori casa e preferisce arrivare un piano biorario, i costi dell’energia sono:

0,0478 euro/kWh dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19

0,0430 euro/kWh dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 8 e sabato e domenica per tutto il giorno

Dal secondo anno i prezzi saranno leggermente ritoccati.

Per quanto riguarda la promozione internet casa, Fastweb NEXXT Casa applica un canone mensile di 29,95 euro al mese per l’abbonamento alla fibra ottica. Per i clienti Eni Gas e Luce che attivano anche l’offerta internet è previsto uno sconto di 10 euro sul costo mensile della tariffa in fibra, quindi la bolletta sarà di 19,95 euro. Il risparmio in 24 mesi sarà di 240 euro.

Per chi attiva solo una fornitura luce o gas invece il canone internet sarà scontato di 7 euro al mese, il conto Fastweb sarà di 22,95 euro al mese. Il risparmio complessivo che potrete accumulare in due anni sarà di 168 euro.

Come si attivano le offerte luce, gas e internet

Sia nel caso della promozione Eni Gas e Luce che per le offerte di Sorgenia, per attivare le tariffe descritte dovrete fornire al nuovo gestore i seguenti dati:

documento di identità

codice fiscale dell’intestatario dell’ultima bolletta

bolletta del tuo attuale fornitore

IBAN, per addebitare i pagamenti sul tuo conto corrente

Sarà sufficiente che voi sottoscriviate il nuovo pacchetto che vi interessa, sarà poi l’operatore a provvedere alle pratiche amministrative per operare il passaggio.

Altre offerte luce e gas convenienti a Marzo

Se volete conoscere le condizioni e i costi proposti dalle migliori offerte luce e gas e quelli delle promozioni internet casa, perché pensate di poter risparmiare, ecco quali sono i piani più vantaggiosi di Marzo. Se con i piani luce e gas è possibile trovare offerte a prezzi più competitivi, non ci sono al momento promozioni internet casa che garantiscano condizioni migliori di quelle analizzate a costi più contenuti.Vediamo dunque quali sono i piani dual fuel tra cui scegliere a Marzo 2021.

Per calcolare in modo più preciso quali potranno essere i vostri costi in bolletta potrete inserire tra i filtri del comparatore di SOStariffe.it il vostro consumo annuale (lo troverete nell’ultima fattura). Oppure il sistema farà una stima dei kWh o degli smc che utilizzate se fornirete una serie di informazioni:

numero di conviventi

elettrodomestici utilizzate

fasce orarie di consumo

metri quadri appartamento

Per questa guida, e per raffrontare le offerte luce e gas, abbiamo preso ad esempio una coppia che abita con un terzo coinquilino. Le tre persone condividono un appartamento di 75 mq e usano forno, frigo e lavatrice. Il consumo luce per 1 anno è di 2690 kWh, per il gas invece di 1110 m³ l’anno per cucinare, avere acqua calda e riscaldamento.

1. Tate Luce e Gas

Con Tate questo gruppo potrebbe risparmiare in un anno più di 82 euro di bollette luce e altri 64,50 euro di gas rispetto alle tariffe del mercato tutelato. La promozione energia è una tariffa trioraria, quindi hai vostri consumi saranno applicati tre prezzi:

0,056 euro/kWh in F1 (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19, non si considerano i festivi)

0,055 euro/kWh in F2 (da lunedì a venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23)

0,044 euro/kWh in F3 (da lunedì a sabato da mezzanotte alle 7 e dalle 23 alle 24, domenica e festivi intera giornata)

L’offerta sarà molto conveniente se concentrerete l’uso degli elettrodomestici durante le ore serali e nei weekend. Il costo del gas applicato per chi sottoscrive l’offerta a Marzo sarà di 0,1561 euro/smc.Al prezzo della materia prima e degli altri oneri in bolletta sarà applicato una sconto di 35 euro per i nuovi utenti che passino a Tate, se attiverete questo piano luce e gas con SOStariffe.it, il gestore vi sconterà 84 euro sulla prima bolletta luce e 36 euro su quella gas.

2. Energia e Gas Prezzo Fisso 12 Mesi

La tariffa dual fuel di wekiwi vi propone per la componente energia un piano monorario con prezzo bloccato della materia prima per 1 anno. Il costo della luce applicato ai vostri consumi è di 0,0330 euro/kWh. La famiglia tipo potrebbe ridurre le proprie bollette di quasi 48 euro l’anno passando a questa promozione del libero mercato. Il gas con questa offerta vi costerà invece 0,1300 euro/smc.

Per poter attivare questa offerta dovrete pagare con domiciliazione delle bollette sul conto corrente. Il sistema di pagamento di wekiwi si basa sulle Cariche mensili, in pratica dovrete stimare il vostro consumo mensile e poi effettuare una ricarica che possa coprire la vostra stima di utilizzo delle materie prime. Se sarete attenti ed rientrerete nella vostra Taglia di spesa otterrete dei premi.

Per ogni fornitura attivata avrete diritto ad un voucher del valore di 20 euro che potrete spendere nei negozi e nei supermercati che espongono il simbolo Ticket Compliments.

3. E.ON Luce e Gas Insieme

Con E.ON è disponibile un’offerta con delle condizioni molto vantaggiose per i clienti che attivano sia la fornitura luce che quella gas di casa. Il gestore un piano monorario a prezzo bloccato della luce per 1 anno con energia verde (prodotta da fonti rinnovabili), il costo dell’energia con questo pacchetto è di 0,03710 euro/kWh. Mentre per il gas pagherete 0,1630 euro/smc. Il risparmio per il gruppo tipo preso ad esempio, rispetto alle offerte del mercato a Maggiori tutele, potrebbe essere di quasi 34 euro sulle bollette luce e di altri 53 euro sul gas.

Con E.ON sono previsti degli sconti del 10% sulle componenti luce e gas se si attivano entrambe le forniture. Per chi decide poi di richiedere la bolletta smart e il pagamento con RID sono state pensate altre riduzioni. Al momento è anche attiva un’offerta che vi restituisce un 15% delle spese effettuate su Amazon come cashback in bolletta. Una volta sottoscritta la vostra tariffa con il gestore potrete partecipare a questo promo rimborsi tramite la vostra pagina My E.ON.

Un’altra promozione che attira l’attenzione degli utenti è il piano Porta un amico. Con il fornitore potrete ricevere 30 euro per ogni nuovo cliente che sottoscrivere un’offerta con il vostro codice, il limite massimo di bonus in bolletta che potrete cumulare è 480 euro.

Questo fornitore è molto attento alla sostenibilità e ai temi ambientali, scegliendo E.ON potrete decidere di completare la vostra offerta con l’opzione Energy4Blue creata in collaborazione con Legambiente. Con un contributo di 2 euro, che saranno scalati dalla vostra prima bolletta, potrai finanziare la pulizia di 20 metri lineari di spiaggia.

