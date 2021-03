Sky è tra le principali piattaforme di pay TV per l’intrattenimento televisivo in Italia. Le nuove offerte Sky sono completa, ampiamente personalizzabili e comprendendono film italiani e stranieri anche in on demand, produzioni Sky Original come Gomorra e Speravo de morì prima, documentari, contenuti per i più piccoli, sport, serie TV e programmi di successo come Yellowstone, X Factor, Family Food Fight e Masterchef. Recentemente Sky ha introdotto anche la sua offerta fibra ottica, che permette di associare all’intrattenimento televisivo anche una linea fissa fino a 1 Gigabit al secondo in download.

Nuove tariffe Sky Marzo 2021: le promozioni del mese

Sky ha introdotto per i nuovi e vecchi clienti due nuove modalità di abbonamento chiamate Sky Smart e Sky Open. La prima prevede un vincolo di 18 mesi e consente di pagare l’importo mensile in un’unica soluzione o con rateizzazione. L’offerta può essere rinnovata alla scadenza allo sconto applicabile. La seconda invece permette di disdire in ogni momento con un preavviso di 30 giorni in quanto non prevede vincoli di durata.

1. Sky TV + Intrattenimento Plus

Sky TV

Sky HD

piano standard Netflix con HD e visione contemporanea su 2 dispositivi

Sky Q senza parabola

L’offerta ha un costo di 19,90 euro al mese con vincolo di 18 mesi invece di 30 euro al mese con Sky Smart. L’attivazione è di 9 euro invece di 148 euro.

Sky TV offre tutte le serie TV, produzioni originali e programmi di Sky in alta definizione oltre ai canali Sky Uno, Sky Atlantic, Sky Sport 24, Sky Cinema Uno, Eurosport 1 e 2.

2. Sky TV + Sky Calcio

Sky TV

Sky Calcio

Sky HD

Sky Go Plus

Sky Q senza parabola

L’offerta ha un costo di 30,90 euro al mese con vincolo di 18 mesi invece di 45 euro al mese con Sky Smart. A partire dal 19° mese si applica la tariffa Sky Open. L’attivazione è di 9 euro invece di 148 euro.

Con Sky Calcio si possono seguire 7 partite su 10 per giornata di Serie A, 5 partite a turno di Premier League di cui una in 4K HDR e tutte le news e approfondimenti dei commentatori di Sky.

3. Sky TV + Sky Cinema

Sky TV

Sky Cinema

Sky HD

Sky Go Plus

Sky Q senza parabola

L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese con vincolo di 18 mesi invece di 39 euro al mese con Sky Smart. A partire dal 19° mese si applica la tariffa Sky Open. L’attivazione è di 9 euro invece di 148 euro.

Sky Cinema permette di accedere a canali tematici suddivisi per genere, le grandi produzioni di Hollywood, i campioni d’incasso italiani, collezioni di saghe ed eventi, tutti i canali Premium Cinema e le pellicole più celebrate in prima visione.

4. Sky TV + Sky Sport

Sky TV

Sky Sport

Sky HD

Sky Go Plus

Sky Q senza parabola

L’offerta ha un costo di 30,90 euro al mese con vincolo di 18 mesi invece di 45 euro al mese con Sky Smart. A partire dal 19° mese si applica la tariffa Sky Open. L’attivazione è di 9 euro invece di 148 euro.

Con Sky Sport si possono seguire Champions League ed Europa League, Formula 1 e MotoGP con due canali dedicati, NBA e il tennis con gli ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals e Wimbledon.

5. Sky TV

Sky TV

Sky HD

Sky Go Plus

Sky Q senza parabola

L’offerta ha un costo di 14,90 euro al mese con vincolo di 18 mesi invece di 25 euro al mese con Sky Smart. A partire dal 19° mese si applica la tariffa Sky Open. L’attivazione è di 9 euro invece di 148 euro.

Per tutte le tariffe è possibile provare Sky Q per 30 giorni a 9 euro fino all’8/6/21. Alla fine del periodo promozionale si può decidere se abbonarsi o restituire il decoder. L’offerta prevede:

Sky TV

piano standard Netflix

Sky Cinema

Sky Sport

Sky Kids

Con il decoder Sky Q, che non prevede l’installazione della parabola ed è compatibile con lo standard digitale terrestre DVB T2 HEVC, è possibile controllare il televisore con i comandi vocali e registrare fino a 3 programmi in contemporanea. Nel pacchetto sono compresi anche una memoria da 1 TB, tutti i canali del digitale terrestre, modalità on demand e la possibilità di accedere ad app come Netflix, DAZN, Mediaset Play, YouTube e Spotify direttamente dall’hub dedicato.

In alternativa, è possibile costruire da sé la propria offerta partendo dai seguenti profili base:

Sky TV – 14,90 euro al mese invece di 25 euro al mese

– 14,90 euro al mese invece di 25 euro al mese Intrattenimento Plus – 19,90 euro al mese invece di 30 euro al mese

A cui è possibile associare altri pacchetti:

Sky Cinema – 10 euro al mese invece di 14 euro al mese

– 10 euro al mese invece di 14 euro al mese Sky Sport – 16 euro al mese invece di 20 euro al mese

– 16 euro al mese invece di 20 euro al mese Sky Calcio – 16 euro al mese invece di 20 euro al mese

– 16 euro al mese invece di 20 euro al mese Sky Kids – 5 euro al mese

Le tecnologie per la visione dei contenuti sono:

Sky Q senza parabola – attivazione 9 euro una tantum

– attivazione 9 euro una tantum Sky Q Black – attivazione 29 euro una tantum

– attivazione 29 euro una tantum Sky Q Platinum con Sky Multiscreen (6 euro al mese) – attivazione 129 euro una tantum

Scegliendo la modalità Sky Open il costo dei diversi pacchetti è il seguente:

Sky TV : 25 euro al mese

: 25 euro al mese Sky Ultra HD : incluso

: incluso Intrattenimento Plus : 30 euro al mese

: 30 euro al mese Sky Calcio : 20 euro al mese

: 20 euro al mese Sky Sport : 20 euro al mese

: 20 euro al mese Sky Cinema : 14 euro al mese

: 14 euro al mese Sky Multiscreen : 6 euro al mese

: 6 euro al mese Sky Kids: 5 euro al mese

Nuove tariffe Sky Marzo 2021: le offerte fibra casa

L’offerta fibra ottica di Sky comprende diversi pacchetti, adatti a soddisfare i gusti di qualsiasi tipologie di utenti, e in termini di copertura comprende oltre 1.500 città. Oltre alla fibra FTTH (Fiber to the Home) è disponibile anche con Super Internet fino a 200 Mbps (FTTC). Potete verficare la copertura disponibile nel vostro Comune utilizzando l’apposito strumento gratuito di SOStariffe.it.

1. Sky Wi-Fi + Sky TV

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi nazionali con scatto alla risposta di 19 cent

Chiamate verso mobili nazionali a 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta

Modem Sky Wifi Hub incluso

Attivazione Sky Wi-Fi inclusa (49 euro)

Sky TV

App Sky WiFi inclusa

App My Sky inclusa

Attivazione di Sky Q senza parabola a 9 euro invece di 148 euro

My Team incluso

L’offerta è disponibile solo per chi ha una linea FTTH o FTTC già attiva e ha un costo di 39,90 euro al mese per 18 mesi invece di 54,90 euro al mese con Sky Smart. A partire dal 19° mese si applica la tariffa Sky Open. I costi per la migrazione o dismissione della linea sono gratuiti per i primi 18 mesi. Successivamente per la spesa in caso di cambio di operatore è di 11,53 euro e di 20,90 euro per la cessazione della linea.

My Team è un servizio di assistenza che mette a disposizione dell’utente un gruppo di esperti pronto a fornirgli supporto per tutti gli aspetti tecnici, amministrativi e commerciali. Per accedere al servizio basta chiamare il numero gratuito 170.

Ultra WiFi è il servizio che permette di ampliare e ottimizzare la copertura del segnale wireless in ogni angolo della casa. Aggiungendovi 2-3 Sky WiFi Pod è possibile garantire una connessione al massimo delle performance per abitazioni superiori ai 120 mq o su più piani.

L’app Sky WiFi, disponibile per iOS e Android, consente di:

Personalizzare il nome della rete

Cambiare la password

Attivare/disattivare la navigazione protetta

Creare profili personali per ogni membro della famiglia con impostazioni specifiche

Conoscere il tempo trascorso su Internet per ciascun profilo e Parental Control

Mettere in pausa il Wi-Fi

2. Sky Wi-Fi + Sky TV + Sky Calcio

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi nazionali con scatto alla risposta di 19 cent

Chiamate verso mobili nazionali a 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta

Modem Sky Wifi Hub incluso

Attivazione inclusa Sky WiFi inclusa (49 euro)

Sky TV

Sky Calcio

App Sky WiFi inclusa

App My Sky inclusa

Attivazione di Sky Q senza parabola a 9 euro invece di 148 euro

My Team incluso

L’offerta è disponibile solo per chi ha una linea FTTH o FTTC già attiva e ha un costo di 55,90 euro al mese per 18 mesi invece di 74,90 euro al mese con Sky Smart. A partire dal 19° mese si applica la tariffa Sky Open. I costi per la migrazione o dismissione della linea sono gratuiti per i primi 18 mesi. Successivamente per la spesa in caso di cambio di operatore è di 11,53 euro e di 20,90 euro per la cessazione della linea.

3. Sky Wi-Fi + Intrattenimento Plus

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi nazionali con scatto alla risposta di 19 cent

Chiamate verso mobili nazionali a 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta

Modem Sky Wifi Hub incluso

Attivazione Sky-Wi-Fi inclusa (49 euro)

Sky TV

Intrattenimento Plus

App Sky WiFi inclusa

App My Sky inclusa

Attivazione di Sky Q senza parabola a 9 euro invece di 148 euro

My Team incluso

L’offerta è disponibile solo per chi ha una linea FTTH o FTTC già attiva e ha un costo di 44,90 euro al mese per 18 mesi invece di 54,90 euro al mese con Sky Smart. A partire dal 19° mese si applica la tariffa Sky Open. I costi per la migrazione o dismissione della linea sono gratuiti per i primi 18 mesi. Successivamente per la spesa in caso di cambio di operatore è di 11,53 euro e di 20,90 euro per la cessazione della linea.

4. Sky Wi-Fi + Sky Cinema + Sky TV

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi nazionali con scatto alla risposta di 19 cent

Chiamate verso mobili nazionali a 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta

Modem Sky Wifi Hub incluso

Attivazione Sky-Wi-Fi inclusa (49 euro)

Sky TV

Sky Cinema

App Sky WiFi inclusa

App My Sky inclusa

Attivazione di Sky Q senza parabola a 9 euro invece di 148 euro

My Team incluso

L’offerta è disponibile solo per chi ha una linea FTTH o FTTC già attiva e ha un costo di 49,90 euro al mese per 18 mesi invece di 68,90 euro al mese con Sky Smart. A partire dal 19° mese si applica la tariffa Sky Open. I costi per la migrazione o dismissione della linea sono gratuiti per i primi 18 mesi. Successivamente per la spesa in caso di cambio di operatore è di 11,53 euro e di 20,90 euro per la cessazione della linea.

5. Sky Wi-Fi + Sky TV + Sky Sport

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi nazionali con scatto alla risposta di 19 cent

Chiamate verso mobili nazionali a 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta

Modem Sky Wifi Hub incluso

Attivazione Sky-Wi-Fi inclusa (49 euro)

Sky TV

Sky Sport

App Sky WiFi inclusa

App My Sky inclusa

Attivazione di Sky Q senza parabola a 9 euro invece di 148 euro

My Team incluso

L’offerta è disponibile solo per chi ha una linea FTTH o FTTC già attiva e ha un costo di 55,90 euro al mese per 18 mesi invece di 74,90 euro al mese con Sky Smart. A partire dal 19° mese si applica la tariffa Sky Open. I costi per la migrazione o dismissione della linea sono gratuiti per i primi 18 mesi. Successivamente per la spesa in caso di cambio di operatore è di 11,53 euro e di 20,90 euro per la cessazione della linea.