Passa a Iliad da Vodafone, Tim e Wind: le offerte di marzo 2021

Per chi passa a Iliad Marzo è il mese delle super offerte, il gestore ha riproposto la sua offerta da 100 Giga a meno di 10 euro al mese. L'operatore sin dal suo arrivo sul mercato di telefonia mobile si è distinto per l'ottimo rapporto tra qualità dei servizi e prezzi. Ecco quali sono le promozioni più interessanti per chi chiede la portabilità verso Iliad da Vodafone, Tim e WindTre

Se hai un’offerta Vodafone, Tim o WindTre ma vuoi più Giga e un canone più conveniente puoi approfittare delle nuove promozioni passa a Iliad. A Marzo il gestore ha rilanciato la tariffa da 100 Giga al mese a meno di 10 euro, uno dei pacchetti più vantaggiosi presenti sul mercato.

Per cambiare gestore non dovrete fare altro che selezionare la nuova offerta da attivare, registrare l’account Iliad e scegliere il metodo di pagamento. I dati necessari per acquistare una delle promozioni del gestore francese sono pochissimi: nome, cognome, indirizzo, mail, dati carta di identità e codice fiscale. Per chi chiede la portabilità sarà anche necessario fornire il codice seriale.

Il codice seriale, o ICCID, è una stringa di 19 numeri che identificano la sim, per poter mantenere il vecchio contatto vi sarà richiesto questo dato. Sarà poi il gestore ad occuparsi di tutte le pratiche amministrative e il passaggio non vi costerà nulla.

Si può cambiare gestore o attivare una promozione Iliad recandosi negli Store, presso i corner o collegandosi online. In base al canale che sceglierete per acquistare l’offerta dovrete effettuare una diversa procedura per l’identificazione dell’intestatario. Si potrà registrare un video messaggio in cui si dichiara di scegliere Iliad, oppure si può richiedere la consegna con corriere e il riconoscimento con copia della carta di identità.

Le promozioni per chi passa a Iliad

Iliad offre le sue promozioni a tutti i clienti, nel suo catalogo non sono presenti tariffe win back o piani riservati ad utenti provenienti da MVNO o da gestori tradizionali (Tim, Vodafone e WindTre).

Uno dei must di questo gestore è che le sue offerte non subiscono variazioni e il costo proposto resta fisso per sempre. Non sono presenti costi nascosti o altri contributi fissi, l’unica spesa iniziale da considerare è il costo per la sim (9,99 euro).

Se vuoi passare a Iliad le offerte internet e minuti che propone sono le stesse per tutti:

Giga 100

Giga 50

Voce

Ecco quali sono i costi e i servizi che potrai avere con le diverse tariffe e come si può individuare l’offerta più vantaggiosa per te.

Il raffronto di più offerte è il modo migliore per trovare la soluzione più conveniente per te e con i servizi che stai cercando.

Con il comparatore di SOStariffe.it è invece possibile automatizzare la ricerca, lo strumento è gratuito e non ti impegna all’acquisto. In più il servizio che ti offre questo algoritmo è di rendere facile e veloce il paragone delle condizioni e delle caratteristiche.

Negli schemi riassuntivi sono contenuti i principali dati relativi all’offerta: canone, spese per segreteria, promozioni e abbonamenti offerti o con attivazione a pagamento, vincoli. Potrai anche personalizzare le ricerche indicando quali sono i servizi preferiti che ricerchi nella nuova offerta.

Promo Iliad per chi passa da Vodafone, Tim e WindTre

Le offerte disponibili per chi ha una sim Vodafone, Tim e WindTre a Marzo sono tre, come dicevamo. Vediamo quali sono i vantaggi e i servizi proposti per ciascun piano e quali sono i limiti delle promozioni del gestore francese.

Per te che richiedi la portabilità il passaggio sarà senza intoppi, ti basterà scegliere l’offerta e flaggare l’opzione mantieni il tuo numero. Se tu fossi già un cliente Iliad non potresti invece effettuare il cambio tariffa, le sim hanno questo limite. Per attivare una nuova offerta in questo caso dovrai comprare una nuova sim.

1. Giga 100

Il pacchetto ha un canone da 9,99 euro ed è la promozione più conveniente se si considera il prezzo e il bundle dati offerto da Iliad. Questa promozione include:

100 Giga per navigare in 5G (6 GB in UE)

minuti illimitati in tutta Italia e in UE

sms senza limiti verso numeri italiani e UE

minuti illimitati verso i numeri mobili e fissi internazionali, compresi USA e Canada

servizi Mi richiami, Hotspot, segreteria e blocco numeri speciali

Per attivare un piano Iliad è richiesto a tutti i clienti di pagare 9,99 euro per la sim del gestore.

2. Giga 50

La promozione ormai storica di questo gestore è la Giga 50. Se attivi questa soluzione pagherai 7,99 euro al mese, oltre ai 9,99 euro per la sim. L’offerta ti permetterà di avere:

minuti illimitati verso numeri fissi e mobili italiani

sms illimitati verso numeri italiani

minuti e sms illimitati validi in UE

50 Giga da usare in Italia (no 5G)

4 Giga per navigare in roaming di UE

minuti illimitati verso i numeri mobili e fissi internazionali, sono comprese 60 destinazioni in Europa e nel mondo (come USA e Canada)

Ad ogni pacchetto viene applicata la stessa tariffa base e se si terminano i Giga compresi nel piano il costo extra soglia sarà 0,90 euro per 100 Mega.

Puoi attivare la promozione cliccando sul link in basso oppure potrai richiedere Maggiori informazioni agli addetti di SOStariffe.it.

3. Iliad Voce

Se utilizzi poco la connessione mobile per navigare online e hai invece bisogno di un piano voce che ti permetta di parlare e inviare messaggi senza pensieri, in Italia e all’estero, il pacchetto Iliad Voce è quello che fa al caso tuto. Il costo mensile richiesto è di 4,99 euro che includerà:

40 Mega per navigare alla massima velocità (sempre con reti 4G o 4G+)

minuti e sms illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia

minuti e sms senza limiti in UE

40 Mega per navigare in roaming UE

servizi di segreteria, Mi richiami

Per attivare questa offerta o chiedere qualche chiarimento sul procedimento di acquisto del pacchetto potete cliccare qui in basso.

Il 5G di Iliad

La Giga 100 è la promozione che ti offre il 5G di Iliad, la nuova tecnologia di connessione che ti farà navigare a 855 Megabit/s in download e a 72 Megabit/s in upload. Secondo il piano di sviluppo entro il 2024 sarà attiva l’infrastruttura sul territorio nazionale del gestore francese.

Nel frattempo per adesso le città in cui è disponibile la nuova linea più veloce sono: Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

Registrazione e verifica dell’identità

Per gestire l’offerta Iliad, controllare i contatori e modificare dati e servizi attivi potrai utilizzare il profilo sul Iliad.it. Per completare l’acquisto delle promozioni dovrai in ogni caso creare il tuo account personale, se attivi il piano negli Store al termine della procedura ti verrà consegnato uno scontrino su cui è riportato il nome utente e la password (da modificare dopo il primo accesso).

Se effettui l’attivazione invece tramite sito ti sarà inviata una mail di riepilogo dei dati con le credenziali. Attenzione, perché sia possibile ultimare l’iscrizione dovrai collegarti da un dispositivo con una web cam funzionante. Come dicevamo, per poter verificare la tua identità da remoto il gestore avrà bisogno di una prova che tu sei realmente chi dici di essere e che stai scegliendo Iliad.

In fase di registrazione dovrà associare come metodo di pagamento una carta di credito o di debito, oppure attivare l’addebito sul conto corrente. Successivamente sarai libero di procedere al rinnovo con il sistema che preferisci, potrai scegliere tra pagamenti ricorrenti su carta o ricariche in tabacchi o presso le Sim Box.

Assistenza e altre info utili

Il numero per l’assistenza commerciale e tecnica generale è il 177. Gli operatori di questo centralino ti supporteranno sia per la configurazione della tua nuova offerta, sia in caso di malfunzionamenti della linea o altri problemi. Il servizio di assistenza è disponibili dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, il sabato e la domenica dalle 9 alle 20.

In alternativa si potrà chattare con il Supporto clienti dalla propria pagina personale, si potranno anche effettuare delle modifiche di base o cambiare le impostazioni dei servizi attivi. Con tutte le offerte di questo operatore è possibile attivare gratis il servizio di segreteria telefonica o visiva (che potranno essere personalizzati) e si può controllare ogni contatore della propria offerta.

Per reclami, rimborsi o richieste di disdetta ufficiali invece è preferibile usare si raccomanda di inviare una raccomandata alla Casella Postale 14106, 20146 Milano. Per notizie, aggiornamenti sullo stato della rete o altre curiosità che non ti obbligano a fornire dati personali possono essere utili anche le pagine sociali Facebook, Twitter, Instagram di Iliad.