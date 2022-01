Offerte Internet Casa WiFi: le promozioni di Gennaio 2022

Gennaio è un mese di novità importanti nel campo delle offerte Internet casa WiFi. È stata lanciata la promozione Iliad, ci sono i nuovi piani Aruba, Fastweb oltre alle soluzioni dei gestori tradizionali di telefonia fissa. Ecco quali sono le caratteristiche delle principali offerte in fibra per avere la connessione senza limiti e alla massima velocità con o senza chiamate illimitate o con piani tv inclusi nel canone

Le promozioni in fibra o ADSL stanno diventando più convenienti, questo mese puoi attivare le offerte Internet casa WiFi a partire da 17,49 euro. Gli elementi comuni alle soluzioni basiche proposte dai diversi operatori casa includono una connessione fino ad 1 Gigabit/s, attivazione e modem. I piani più semplici ed economici dei gestori non ti consentiranno di effettuare chiamate senza limiti, quelli con le chiamate incluse nel canone hanno un costo minimo di 25 euro. Ci sono anche pacchetti molto più costosi (tra i 32 e fino ai 59 euro) che ti permettono di avere un’offerta Internet casa + mobile o TV.

Puoi individuare le migliori promozioni in fibra di Gennaio con il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento gratuito che confronterà per te le offerte dei gestori di telefonia fissa. Il sistema ha diversi filtri che ti consentono di scremare le proposte degli operatori in base a quello che stai cercando, puoi quindi visualizzare nei risultati solo le promo in fibra con una sim per il tuo smartphone o le soluzioni con un abbonamento tv compreso nel costo mensile.

Le promozioni Internet casa WiFi del mese

Puoi effettuare la tua analisi personalizzata dei migliori piani in fibra di Gennaio cliccando qui in basso.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te.

Iliad Casa

La novità del mese è l’offerta Iliad Casa, si tratta della soluzione più economica del mese. Il canone che il gestore francese propone ai clienti italiani è pari a 15,99 euro al mese per sempre se sei già cliente Iliad mobile. Gli altri utenti che decidono di passare alla promozione Iliad Casa potrai attivare l’offerta in fibra a 23,99 euro al mese.

Le caratteristiche di questa soluzione sono:

chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali e dal fisso verso oltre 60 Paesi al mondo

verso fissi e mobili nazionali e dal fisso verso oltre 60 Paesi al mondo connessione illimitata FTTH (velocità massima di 5 Gigabit/s in download e 700 Megabit/s in upload)

(velocità massima di 5 Gigabit/s in download e 700 Megabit/s in upload) Iliadbox in comodato d’uso gratuito

Se la tua zona non dovesse essere ancora raggiunta dalla tecnologia adatta a sostenere la velocità massima potrai navigare fino ad 1 Gigabit/s.

Aruba Fibra

La promozione di Aruba attiva fino al 31 Gennaio include un pacchetto che ti offre la sua fibra fino ad 1 Gigabit/s scontata per 1 anno. Il canone per i nuovi clienti che scelgono questa soluzione sarà pari a 17,49 euro al mese, dal secondo anno il costo mensile sarà di 26,47 euro.

Il gestore ti consentirà di attivare questa offerta gratuitamente, anche in aree bianche della Penisola. L’offerta Aruba Fibra puoi attivarla direttamente online, per maggiori informazioni puoi cliccare in basso.

Verifica la copertura ed attiva Aruba Fibra »

Fastweb NeXXt Casa + Eni

Tra le soluzioni proposte da Fastweb agli utenti domestici c’è un’offerta da 18,95 euro al mese, il gestore offre la sua fibra fino a 2.5 Gigabit/s a chi attiva la sua promozione e ha attive anche la fornitura di luce e gas con Eni Gas e Luce. Il piano Internet casa, oltre alla connessione senza limiti, include:

modem Internet Box di sesta generazione

chiamate senza limiti

WOW Space

corsi Fastweb Digital Academy

attivazione gratuita

La versione dell’offerta in fibra di questo gestore per gli altri clienti è Light, è un piano senza vincoli e che puoi disattivare in qualsiasi momento. La promozione in fibra fino a 2.5 Gigabit/s ti offre:

chiamate a consumo (0,15 euro al minuto)

Internet illimitato tramite fibra ottica FTTH

modem FastGate

corsi dell’Academy di Fastweb

Se nella tua zona non è disponibile potrai attivare la promozione con fibra fino ad 1 Gigabit/s o con la FTTC fino a 100 Megabit/s. Il costo mensile di queso piano è di 25,95 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa Light »

Puoi anche sottoscrivere l’offerta Fastweb Casa da 28,95 euro al mese. In questa versione avrai incluso nel canone:

attivazione

Internet Box NeXXt

WOW Space

Corsi Fastweb Academy

chiamate senza limiti

internet illimitato

Attiva Fastweb Casa »

Se hai una SIM Fastweb o decidi di richiedere la portabilità del tuo vecchio numero potrai attivare la promozione Light o Casa con un’offerta speciale. Il piano Mobile di questo gestore ti offre a 7,95 euro al mese:

minuti senza limiti

100 SMS

150 Giga in 4G o in 5G

Super Fibra WindTre

A Gennaio anche WindTre ha lanciato una nuova promozione per i clienti Internet casa. La Super Fibra di questo gestore ti costerà 26,99 euro al mese per la sua connessione fino ad 1 Gigabit/s in download e a 300 Megabit/s in upload. L’offerta include:

connessione senza limiti

modem WiFi 6

chiamate illimitate

1 anno di abbonamento gratuito di Amazon Prime

Se se già cliente mobile WindTre potrai avere una riduzione sul canone mensile da pagare, per te la stessa offerta appena descritta ti costerà 22,99 euro al mese.

Attiva Super Fibra di WindTre »

Annunci Google

Esistono altre due versioni di questa soluzione. La prima promozione è la Top WiFi da 28,99 euro al mese questa è un’offerta che puoi attivare se hai una casa grande e hai bisogno di un extender per potenziare la connessione in casa.

Il secondo è un piano mobile + casa, Super fibra e di più LITE ti costerà 35,98 euro al mese. In questa soluzione avrai tutto ciò che è incluso nella promozione in fibra del gestore e in più avrai una SIM con Giga illimitati, 200 SMS e minuti senza limiti.

Sky WiFi

Tra le migliori offerte del mese ci sono anche le proposte di Sky WiFi. La proposta base di questo gestore ti consentirà di attivare la sua fibra fino ad 1 Gigabit/s a partire da 24,90 euro al mese, il piano è scontato per i primi 18 mesi e al termine del periodo promozionale il canone salirà a 29,90 euro al mese. Chi sceglie le soluzioni di questo gestore dovrà pagare un contributo pari a 29 euro.

Nel pacchetto base potrai avere:

connessione senza limiti

modem WiFi

chiamate con scatto alla risposta

Se vorrai aggiungere all’offerta anche le chiamate illimitate il canone aumenterà di 5 euro al mese. È anche possibile richiedere i Pod di Sky, in questo caso il piano che ti interessa è il WiFi Ultra Plus offerto a 24,90 euro per 18 mesi (poi ti costerà 37,90 euro). Puoi attivare Sky WiFi cliccando qui in basso.

Attiva Sky WiFi »

Il gestore offre ai nuovi clienti anche la promozione Prova Sky Q, in pratica potrai attivare il servizio di pay tv e un abbonamento mensile a Netflix pagando solo 9 euro. Al termine del periodo di questa offerta potrai decidere se attivare uno dei pacchetti della pay tv.

Attiva Sky WiFi con Sky Q »

Se deciderai di attivare Sky WiFi con Sky TV che ti permetterà di vedere serie tv e programmi di intrattenimento della piattaforma di streaming. L’offerta include anche Sky HD e Sky Go e ti costerà 39,80 euro per 18 mesi (al termine del piano il costo passerà a 54,90 euro al mese).

Attiva Sky WiFi + Sky TV »

Internet Unlimited Vodafone

La promozione in fibra consigliata dagli esperti di SOStariffe.it è quella proposta da Vodafone ai nuovi clienti. In questa offerta da 24,90 euro al mese il gestore britannico includerà:

modem WiFi gratis

attivazione senza costi

velocità massima fino a 2.5 Gigabit/s (o fino ad 1 Gigabit/s)

L’Internet Unlimited ti garantisce chiamate senza limiti verso fissi e cellulari.

Verifica la copertura di Internet Unlimited di Vodafone »

Potrai aggiungere all’offerta base proposta da Vodafone anche un piano per il tuo smartphone, nella versione mista mobile e casa l’operatore include a 9,99 euro al mese:

Giga illimitati

chiamate senza limiti

Se invece se già un cliente Vodafone mobile otterrai uno sconto di 2 euro sul canone della promozione in fibra dell’operatore.

È disponibile anche un’altra combinazione con il tuo piano Internet Unlimited con i servizi streaming tv, questa versione ti costerà 5 euro al mese per il primo anno e poi passerà a 12 euro al mese. Nel piano TV sono compresi:

12 mesi di Amazon Prime Video

6 mesi gratuiti di Sky Cinema

Sky TV

TV BOX 4K

Illumia Wifi

Il gestore luce e gas propone ai suoi clienti l’offerta per attivare la sua fibra fino ad 1 Gigabit/s. Con Illumia potrai avere la connessione domestica alla massima velocità pagando solo 24,90 euro al mese, nella promozione sono inclusi:

connessione illimitata

chiamate a consumo

modem da 2,99 euro al mese (inizierai a pagarlo dal secondo anno)

attivazione da 29,90 euro

Il canone di questa offerta non subirà variazione per i primi 2 anni di servizio.

Se hai attivo solo il servizio luce o quello gas per te l’offerta internet casa avrà un canone pari a 26,90 euro al mese. Per chi invece sceglie la promozione in fibra di Illumia senza però essere un cliente del fornitore energia o gas, il piano in fibra costerà 29,9o euro al mese.

Per maggiori informazioni sulle promozioni Illumia puoi cliccare sul link che segue.

Attiva Illumia Wifi »