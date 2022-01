Blocco conto corrente: le 4 modalità

Il blocco del conto corrente non avviene mai senza motivo o senza preavviso: ci sono sempre delle motivazioni alla base del blocco del conto da parte di una banca, che rende impossibile l’accesso al credito. Scopriamo quali sono le modalità con le quali può avvenire e cosa fare per sbloccarlo.

Il blocco del conto corrente (online o tradizionale) può essere effettuato dalla banca che ha ricevuto notifica da parte dell’Autorità giudiziaria: il correntista non potrà più avere accesso al proprio credito.

Il blocco può avvenire per motivazioni ben precise e rappresenta sia un’azione preventiva verso un cliente pieno di debiti, sia un modo per rispettare le norme antiriciclaggio. Può anche derivare da una richiesta da parte di eventuali creditori, che possono essere sia privati, sia imprese o enti pubblici. Il blocco può anche avvenire in caso di decesso da parte dell’intestatario dello stesso conto corrente.

4 modalità in cui avviene il blocco del conto corrente

Il blocco del conto corrente potrà avvenire:

per scoperto; per legge antiriciclaggio; per debiti; per decesso.

Il blocco per scoperto si verifica nel caso di conto corrente in rosso, quindi quando l’intestatario si trova senza fondi o non paga le rate di un finanziamento. Con un conto corrente bloccato, il correntista non potrà utilizzare carte di credito, bancomat o assegni. Nella pratica, la banca sta cercando di evitare che il correntista possa avere la possibilità di peggiorare ancor di più la sua condizione di indebitamento. Il conto potrà essere sbloccato nel momento in cui saranno saldati i propri debiti.

La legge antiriciclaggio, in vigore dal 1° gennaio 2014, è un altro motivo per il quale ci potrebbe essere il blocco del conto corrente: la legge prevede che i correntisti debbano firmare un questionario sui propri dati sensibili, e presentare un documento di identità in corso di validità. Se non ottemperano a tali obblighi entro 60 giorni dalla notifica da parte della banca, allora si verificherà il blocco del conto corrente per legge antiriciclaggio.

Dal suo lato, la banca è obbligata a effettuare i relativi controlli, altrimenti potrebbe essere soggetta a una sanzione pecuniaria compresa tra i 2.600 e 13mila euro per ogni omesso controllo.

La terza modalità con la quale avviene il blocco del conto corrente è quello per debiti: le banche ricevono un’ordinanza dall’Autorità giudiziaria, in base alla quale possono procedere con il pignoramento presso terzi del conto corrente bancario o postale. In pratica, è l’Agenzia delle Entrate che procede con il pignoramento del conto corrente (che si può verificare, per esempio, per il mancato pagamento di una cartella esattoriale).

In questo caso, dopo aver ricevuto la notifica, la banca blocca i soldi presenti sul conto corrente per un importo pari alla somma del debito, più la metà: il blocco termina quando il debito viene saldato, ponendo fine alla procedura esecutiva.

La quarta modalità in base alla quale si verifica il blocco del conto corrente è, infine, il blocco per decesso: il conto viene bloccato fino al momento in cui non termina l’intera procedura di successione.

Cosa fare per evitare il blocco del conto corrente?

Nell’attesa in cui il proprio conto corrente venga sbloccato in modo lecito, si potrà eventualmente scegliere di aprire un nuovo conto corrente, optando per esempio per la sottoscrizione di un conto corrente online, oppure di richiedere una carta conto con IBAN, per gestire le esigenze di liquidità più immediate.

Tra i migliori conti correnti online a costo zero che si possono sottoscrivere oggi, ci sono per esempio quelli proposti da:

Unicredit;

Crédit Agricole

ING Direct;;

Widiba.

Vediamo di seguito quali sono le loro caratteristiche principali e quanto si potrà risparmiare.

Conto corrente online Unicredit

Il conto corrente online My Genius di Unicredit si caratterizza per la gratuità del canone mensile di gestione. Tra le novità del nuovo anno, c’è la possibilità di partecipare alla manifestazione a premi mista Buoni e Super Buoni. Per i conti correnti che saranno aperti nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2021 e il 31 gennaio 2022 ci sarà la possibilità di ricevere un Buono Amazon del valore di 100 euro.

Sarà necessario:

accreditare lo stipendio o la pensione entro il 30 aprile 2022;

sottoscrivere la carta di debito internazionale MasterCard e attivarla. Si avrà anche la possibilità di partecipare all’estrazione di 20 Super Buoni spesa, voucher Idea Shopping, del valore di 6.000 euro ciascuno.

Conto corrente online Crédit Agricole

Il conto corrente online a canone zero di Crédit Agricole si caratterizza per:

l’assenza del canone mensile di gestione;

i bonifici online gratuiti;

la MasterCard debit a canone gratuito.

L’utilizzo di questa carta di pagamento online permette di ricevere in cashback fino a 100 euro in buoni regali Amazon. Nello specifico, si potranno ricevere 1 buono da 50 euro se si spendono 500 euro entro 60 giorni dall’apertura del conto, oppure 2 buoni da 50 euro se si spendono 1.000 euro entro 60 giorni dall’apertura.

Conto corrente online zero spese ING Direct

Il conto corrente online di ING Direct – ovvero il conto corrente Arancio – si caratterizza per la seguente proposta: se attivato entro il 31 marzo 2022, prevede la gratuità del canone mensile e della carta di credito per un intero anno.

Si tratta di un conto corrente 100% digitale, sicuro e conveniente, caratterizzato dall’assenza del canone mensile di gestione, la gratuità dei prelievi presso gli ATM di altre banche, i bonifici online gratuiti, il costo del singolo assegno gratuito.

Conto corrente online Widiba

Widiba è una banca digitale che propone un conto corrente online con canone gratuito per un periodo di 12 mesi: lo si potrà aprire direttamente online, anche con un semplice SPID.

Questo conto corrente include i bonifici online gratuiti, la PEC e la firma digitale, la possibilità di pagare tramite Google Pay. Offre anche possibilità di fare trading online e quella di associare al conto delle carte di credito, a partire da un canone annuale di 20 euro e con fido di 1.500 euro.

Carta conto con IBAN: cos’è

L’alternativa più valida al conto corrente è rappresentata dalle carte conto con IBAN, molto facili da richiedere e che non prevedono, in genere, costi di gestione. Di cosa si tratta di preciso?

Nella pratica, la carta conto è uno strumento del tutto simile a un conto corrente, in quanto è dotato di IBAN, e permette di effettuare, pertanto, le principali operazioni bancarie, come per esempio la ricezione e l’invio di bonifici, le domiciliazioni di utenze, i prelievi di contanti. Su una carta di questo tipo è per esempio possibile ricevere lo stipendio o la pensione.

