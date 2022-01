Aumenti luce e gas 2022: tutto sui rincari bollette di gennaio 2022

Il primo trimestre 2022 è iniziato, sulla base di quanto comunicato da ARERA con aumenti luce e gas da record , che hanno sfiorato rispettivamente un + 55% e +41,8% . Ecco cosa si può fare per contrastare il caro bollette e quali sono i prossimi interventi che sono stati previsti dal Governo in base alle ultime notizie che abbiamo.

Perché aumento luce e gas? Si tratta di una delle prime domande che ci si pone (o si pone al proprio fornitore) nel momento in cui ci si ritrova di fronte a un caro bollette, atteso o inaspettato che sia.

L’aumento del prezzo delle bollette di luce e gas è stato principalmente dovuto:

all’aumento del prezzo della materia prima luce e gas, quindi del prezzo di vendita all’ingrosso;

alla crescita di prezzi dei permessi relativi all’emissione di CO2

In generale, poi, il fabbisogno energetico e di gas aumenta sempre durante i periodi invernali, nel corso dei quali non solo fa più freddo, ma si trascorre anche più tempo in casa. Cosa si può fare per contrastare il caro bollette? Un’ottima soluzione consiste nel passaggio al mercato libero dell’energia e del gas naturale.

Come si passa al mercato libero?

Il passaggio al mercato libero, che avverrà in modo gratuito e senza alcuna interruzione della fornitura, dovrebbe essere preceduto da un’analisi comparativa tra le migliori offerte del momento, attraverso la quale scegliere la soluzione più conveniente.

Per ottimizzare il risparmio, si consiglia di puntare su:

una promozione con prezzo bloccato per almeno 12 mesi;

per almeno 12 mesi; una tariffa di tipo Dual Fuel, ovvero che permetta di attivare un’offerta luce e gas con lo stesso operatore.

Confronta le offerte luce e gas

Al fine di individuare quali siano le migliori offerte sulla componente luce e quelle sulla componente gas, è possibile fare delle simulazioni con l’utilizzo del comparatore di offerte di SOStariffe.it

In particolare, sarà possibile indicare:

quanti siano i componenti del proprio nucleo familiare;

quali siano gli elettrodomestici presenti in casa;

la grandezza della propria abitazione;

i principali motivi per i quali si utilizza il gas.

Le offerte presentate di seguito derivano da una simulazione sulle offerte luce e gas per un coppia che abita in una casa di 80 metri quadri, utilizza il gas per cucinare, l’acqua calda e il riscaldamento e usa ogni giorno forno, lavatrice, frigorifero e scaldabagno.

A2A Click Luce

Questa promozione, con tariffa monoraria e prezzo bloccato, è un’esclusiva via web, che permette di risparmiare fino a 764 euro all’anno rispetto al mercato tutelato.

Prevede la bolletta elettronica e la gestione totale via web, quindi full digital. Clicca sul link in basso per saperne di più.

Scopri A2A Click Luce

Iderbrola EcoClick Special

La promozione luce EcoClick Special di Iberdrola prevede il prezzo fisso per 24 mesi, uno sconto in bolletta del 5% se si attiva Tutto Fare Luce e uno sconto bonus pari a 50 euro in bolletta.

Si tratta di una tariffa monoraria o bioraria, a seconda delle proprie esigenze, con prezzo bloccato, energia green e con la quale sarà possibile risparmiare fino a 745 euro rispetto al prezzo previsto in Maggior tutela.

Clicca sul link per saperne di più.

Scopri EcoClick Special

Link di Eni gas e luce

La promozione Link di Eni gas e luce permette di risparmiare fino a 671 euro all’anno grazie alla presenza di una tariffa di tipo monorario con prezzo bloccato. Si potrà ricevere uno sconto del 10% sulla componente luce in caso di attivazione di RID e bolletta elettronica.

La promozione potrà essere personalizzata con l’aggiunta della stessa offerta anche sulla componente gas: in questo modo si attiverà una promozione Dual Fuel. Clicca sul link per saperne di più.

Scopri Link

In alternativa, si consiglia anche la promozione Eni SceltaSicura, con la quale si potranno risparmiare fino a 624 euro all’anno rispetto al mercato tutelato, avere un prezzo bloccato fino al 30 giugno 2023 e uno sconto del 10% sul prezzo della maggior tutela fino alla fine del 2022, oltre che una promo Sky con 60 giorni inclusi (o il 50% di sconto nel caso in cui si fosse già clienti).

Scegli SceltaSicura di Eni gas e luce

NeNvenuto Luce

La promozione proposta dal fornitore NeN:

ha un tariffa di tipo monorario;

prevede il prezzo bloccato e fisso per 36 mesi, con pagamento mensile;

permette di risparmiare fino a 662 euro rispetto alla Maggior Tutela;

include anche uno sconto di 48 euro su ogni fornitura attivata.

Scopri NeNvenuto Luce

Aumenti luce e gas: gli interventi del Governo

Le ultime novità del Governo per provare a contrastare gli aumenti di luce e gas sono contenute nel comunicato stampa del 21 gennaio 2022, titolato Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri (n. 57), sono stati trattati i seguenti punti:

interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili

azzeramento oneri di sistema

contributo d’imposta per energivori

extraprofitti rinnovabili

Di seguito, il suo contenuto sulla parte dedicata agli aumenti luce e gas, per i quali sono stati stanziati ben 5,5 miliardi di euro.

Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili

Il decreto interviene anche per far fronte al caro bollette. L’esecutivo era già intervenuto sul primo trimestre 2022 stanziando 3,8 miliardi al fine di mitigare il rincaro del costo dell’energia, in particolar modo per le famiglie. Con il provvedimento di oggi, il governo interviene nuovamente con un ulteriore 1,7 miliardi, un totale nel periodo gennaio/marzo 2022 di 5,5 miliardi. Questo intervento odierno è maggiormente mirato a sostenere il mondo delle imprese.

Azzeramento oneri di sistema

La disposizione prevede che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA, al fine di ridurre ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Contributo d’imposta per energivori

La norma è volta a garantire alle imprese energivore una parziale compensazione degli extra costi per l’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia.

A quelle che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento al medesimo periodo dell’anno 2019, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall’innalzamento dei costi dell’energia in questione, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Il beneficio è quantificato in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Extraprofitti rinnovabili

La norma vincola gli operatori che stanno producendo energia senza sopportare gli effetti dell’eccezionale aumento del prezzo dell’energia versino una differenza calcolata tenendo conto di prezzi equi ante-crisi.

Data la logica emergenziale a cui è ispirato, l’intervento ha una durata limitata. A partire dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria per differenza, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia affidato al GSE, il Gestore dei Servizi Energetici.

