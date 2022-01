Internet Casa 2022: calano i costi delle promozioni, soprattutto per la fibra ottica

Il nuovo Osservatorio SOStariffe.it e Tariffe.Segugio.it si concentra sui costi delle offerte Internet casa di gennaio 2022 e sulla spesa da affrontare per cambiare operatore . L'indagine conferma un calo dei costi delle promozioni e, in particolare, per quanto riguarda le offerte fibra ottica FTTH. Vediamo i dettagli completi emersi dallo studio.

Le offerte Internet casa disponibili ad inizio gennaio 2022 possono garantire un notevole risparmio per gli utenti. Lo studio dell’Osservatorio SOStariffe.it e Tariffe.Segugio.it ha analizzato lo stato del mercato italiano di telefonia fissa ad inizio 2022 andando a confrontare i dati rilevati con quelli dello stesso periodo dello scorso anno in modo da “fotografare” la situazione e individuare i costi da sostenere per cambiare operatore e attivare una promozione più conveniente.

Vediamo tutti i dettagli dell’indagine:

Come variano i costi delle offerte Internet casa nel confronto con il 2021

Secondo i dati dell’indagine, ad inizio 2022, le offerte Internet casa si caratterizzano per un canone mensile standard pari a 28,20 euro. Il dato si traduce in un calo del 13% nel confronto con i dati di gennaio 2021. Da notare, però, che, quando viene applicata una promozione, i costi si riducono con il canone mensile in promozione che risulta essere pari a 24,69 euro con un incremento del +5% (circa 40 centesimi in più a rinnovo) rispetto al 2021.

Lo studio, inoltre, conferma anche un calo per il contributo di attivazione delle offerte Internet casa. Secondo i dati raccolti, infatti, gli operatori richiedono, in media, un contributo di 43,85 euro (da versare al momento dell’attivazione oppure in modalità rateale). Il confronto con lo scorso anno conferma che tale importo è in calo del 26% rendendo l’attivazione decisamente più leggera per gli utenti.

Anche il confronto con i dati medi del 2020 conferma una tendenza al ribasso dei costi per gli utenti. Il canone mensile standard di inizio 2022 risulta essere inferiore del 12% rispetto a quello registrato nel 2020. Il canone promozionale, invece, è in calo del 2% nel confronto con i dati di due anni fa. Netto calo anche dell’attivazione che, nel passaggio tra 2020 e 2022, registra una flessione del 38%.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te.

Anche la fibra ottica FTTH diventa più economica

Un altro aspetto rilevante dell’indagine è rappresentato dal costo medio della fibra ottica FTTH. Le offerte che prevedono l’accesso ad Internet tramite questa tecnologia presentano oggi un canone mensile di 25,27 euro con un calo del 5% nel confronto con i dati di inizio 2021. Per gli utenti, quindi, c’è la possibilità di risparmiare circa 1,32 euro ogni mese grazie al calo medio registrato dalle offerte FTTH.

In leggero calo è anche il costo medio delle offerte Internet casa che prevedono l’accesso ad Internet tramite rete in fibra mista rame FTTC. Questa tecnologia, intermedia tra la fibra FTTH e l’ADSL, consente di navigare fino a 200 Mega in download e prevede un canone mensile medio di 26,01 euro, in calo del 2% nel confronto con i dati emersi dalla rilevazione dello scorso anno.

Annunci Google

Gli sviluppi futuri: come cambieranno le offerte Internet casa con l’ingresso di Iliad?

Il mese di gennaio 2022 segna anche l’ingresso di Iliad nel settore delle offerte fibra ottica. L’operatore punta ad avviare una nuova “rivoluzione” dopo aver cambiato completamente lo scenario del mercato di telefonia mobile contribuendo al calo dei prezzi ed al netto aumento dei Giga mensili a disposizione degli utenti (il debutto di Iliad in Italia è avvenuto, ricordiamo, nel 2018).

Le prime offerte fibra di Iliad sono nettamente più convenienti rispetto alla media del mercato di gennaio 2022. L’operatore mette a disposizione un’offerta fibra FTTH con un canone mensile di 15,99 euro al mese (per i clienti Iliad mobile) oppure di 23,99 euro al mese (per chi non è cliente Iliad mobile). Si tratta, per i clienti Iliad mobile in convergenza, di un dato inferiore di quasi 10 euro al mese rispetto a quello rilevato, in media, per le offerte fibra FTTH.

Il debutto di Iliad potrebbe, quindi, dare il via ad un nuovo trend al ribasso in grado di garantire notevoli vantaggi agli utenti, soprattutto per quanto riguarda trasparenza e chiarezza tariffaria. Le risposte da parte degli operatori concorrenti non tarderanno di certo ad arrivare.

Quanto costa cambiare operatore?

La seconda parte dell’Osservatorio SOStariffe.it e Tariffe.Segugio.it si concentra sui costi da sostenere per cambiare operatore. In particolare, gli utenti che scelgono di passare ad un nuovo provider devono fare i conti con il contributo di disattivazione, una spesa da sostenere quando si lascia un provider. Tale spesa non rappresenta una penale ma un contributo che, come previsto da AGCOM, serve per compensare i costi effettivi che l’operatore deve sostenere in fase di disattivazione di un abbonamento.

Il contributo di disattivazione, come previsto dalla normativa, non può superare il valore del canone mensile dell’abbonamento che si sta interrompendo. L’indagine ha rilevato che, in media, il contributo di disattivazione è pari a 20,28 euro in caso di migrazione verso un altro operatore oppure a 26,80 euro in caso di cessazione della linea. Tale contributo viene addebitato nell’ultima fattura utile.

Da notare, però, che per gli utenti ci sono altri potenziali costi da tenere in considerazione. Alcuni operatori, infatti, includono nel canone mensile le rate dell’attivazione e del modem Wi-Fi. In caso di disdetta abbonamento prima della fine del pagamento rateale, quindi, sarà necessario pagare le rate residue. Se il modem Wi-Fi viene fornito in comodato d’uso gratuito, invece, potrebbe essere necessario, per il cliente, restituire il modem operatore per evitare penali aggiuntive.