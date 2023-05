Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super 20 4.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Kena Voce 4.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Ad aprile ho. Mobile ha lanciato la sua promozione Super Giga +30GB che permetteva di avere 30 GB in più al mese attivando le offerte di telefonia mobile riservate a chi richiede la portabilità del numero da Iliad, Fastweb Mobile, Coop Voce e altri operatori virtuali selezionati. La promozione è stata prorogata fino al 14 maggio 2023 e in più con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provare le tariffe per 30 giorni e decidere poi se continuare con il gestore o richiedere il recesso gratuito e il rimborso di tutte le spese sostenute direttamente online con due clic.

Offerte ho Mobile con 30 GB in più al mese fino al 14 maggio 2023

Offerte ho. per i clienti di Iliad e alcuni MVNO selezionati Minuti, SMS e Gigabyte Costo ho. 6,99 minuti e SMS illimitati + 130 GB in 4G 6,99 €/mese ho. 7,99 minuti e SMS illimitati + 180 GB in 4G 7,99 €/mese ho. 9,99 minuti e SMS illimitati + 230 GB in 4G 9,99 €/mese

Con le offerte ho mobile che rientrano nell’iniziativa Super Giga +30GB potete navigare fino a 30 Mbps in download in 4G con una copertura superiore al 98% della popolazione italiana. L’integrazione del servizio VoLTE nella rete dell’operatore si può chiamare con un’audio eccellente anche se si sta navigando e utilizzando le app, tutto in contemporanea. La portabilità è gratuita e viene eseguita da ho. entro un massimo di tre giorni lavorativi. Potete scegliere tra:

ho. 6,99 con minuti e SMS illimitati e 130 GB in 4G (invece di 100 GB) a 6,99 euro al mese più 7 euro per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. Nei Paesi Ue l’operatore include 6,4 GB per navigare in roaming.

ho. 7,99 con minuti e SMS illimitati e 180 GB in 4G (invece di 150 GB) a 7,99 euro al mese più 8 euro per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. Nei Paesi Ue l’operatore include 7,3 GB per navigare in roaming.

ho. 9,99 con minuti e SMS illimitati e 230 GB in 4G (invece di 200 GB) a 9,99 euro al mese più 10 euro per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. Nei Paesi Ue l’operatore include 9,1 GB per navigare in roaming.

Per tutte le offerte ho Mobile l’attivazione, SIM e spedizione sono gratuite acquistandole online. Se avete esaurito i Giga inclusi nelle tariffe l’operatore blocca la connessione per evitare all’utente spese superflue. Potete però riprendere a navigare in ogni momento utilizzando il servizio Riparti dall’app ho o accedendo all’Area Personale sul sito. Riparti consente di aprire un nuovo ciclo mensile dell’offerta allo stesso prezzo di sempre. Il tasto per attivarlo compare poco prima di esaurire i Giga inclusi e resta disponibile fino a qualche minuto prima della rinnovo dell’offerta. Attenzione però, utilizzare Riparti può modificare la scadenza del piano.

Se avete bisogno di assistenza potete contattare il servizio clienti di ho. al numero gratuito 192121 o visitare la community ho.fficina per avere consigli utili e indicazioni da parte degli esperti dell’operatore, oltre che confrontare la vostra esperienza con quella degli altri utenti.

Le iniziative di ho. Mobile per i clienti

Attivando le offerte di ho Mobile potete poi accedere alle tante iniziative dell’operatore come ho. Stickers. Rispondendo ad alcuni quiz o attivando servizi come Riparti e autoricarica riceverete da uno a tre adesivi. Arrivati a trenta si ottiene uno rimborso di 5 euro sul credito residuo. Con Porta tutti in ho. invece l’operatore regala 5 euro di bonus per ogni amico che si convince a passare a ho. Raggiunge le dieci persone si riceve una super ricarica da 50 euro. Il profilo Ambassador aggiungere un buono da 50 euro per gli acquisti su Amazon.it ogni dieci amici che passano a ho.

Tutte le altre offerte ho Mobile di maggio 2023

Altre offerte di ho. Mobile Minuti, SMS e Gigabyte Costo Per chi arriva da… Solo Voce minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G 4,99 €/mese Iliad, Fastweb Mobile, PosteMobile e altri ho. 6,99 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G 6,99 €/mese Per nuovi numeri ho. 7,99 minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G 7,99 €/mese Kena Mobile, Digi, Enegan e Feder Mobile ho. 8,99 minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G 8,99 €/mese Per nuovi numeri ho. 11,99 minuti e SMS illimitati + 50 GB in 4G 11,99 €/mese WindTre, TIM, Vodafone e Very Mobile ho. 13,99 minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G 13,99 €/mese WindTre, TIM, Vodafone e Very Mobile

Ci sono poi altre offerte ho Mobile che non prevedono Giga aggiuntivi ma sono comunque molto interessanti. Chi richiede la portabilità da Iliad, Fasweb Mobile, PosteMobile e altri può attivare:

Solo Voce con minuti e SMS illimitati a 4,99 euro al mese più 5 euro per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite.

Ci arriva da Kena Mobile, Digi, Enegan e Feder Mobile può attivare:

ho. 7,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G a 7,99 euro al mese più 8 euro per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. Nei Paesi Ue l’operatore include 9,1 GB per navigare in roaming. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite.

Chi arriva da WindTre, Vodafone, TIM o Very Mobile può attivare:

ho. 11,99 con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G a 11,99 euro al mese più 12 euro per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. Nei Paesi Ue l’operatore include 11 GB per navigare in roaming. Attivazione a partire da 9 euro ma SIM e spedizione sono gratuite.

con minuti e SMS illimitati e a più 12 euro per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. Nei Paesi Ue l’operatore include 11 GB per navigare in roaming. Attivazione a partire da 9 euro ma SIM e spedizione sono gratuite. ho. 13,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G a 13,99 euro al mese più 14 euro per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. Nei Paesi Ue l’operatore include 12,8 GB per navigare in roaming. Attivazione a partire da 9 euro ma SIM e spedizione sono gratuite.

Chi acquista una SIM con un nuovo numero può attivare:

ho. 6,99 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 6,99 euro al mese più 7 euro per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. Nei Paesi Ue l’operatore include 6,4 GB per navigare in roaming. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite.

con minuti e SMS illimitati e a più 7 euro per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. Nei Paesi Ue l’operatore include 6,4 GB per navigare in roaming. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. ho. 8,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G a 8,99 euro al mese più 9 euro per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. Nei Paesi Ue l’operatore include 7,3 GB per navigare in roaming. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite.

Le offerte ho Mobile solo dati di maggio 2023

Offerte solo dati di ho. Mobile Minuti, SMS e Giga Costo Internet ho. Things

50 minuti e 500 SMS minuti + 500 MB in 4G 2,99 €/mese ho. Tanti dati 12,99 minuti e SMS a consumo + 100 GB in 4G 12,99 €/mese ho. Tanti dati 19,99 minuti e SMS a consumo + 200 GB in 4G fino a 60 Mbps 19,99 €/mese

Alcune offerte ho Mobile prevedono solo traffico dati incluso e sono pensate sia come alternativa alla rete fissa, se abbinate a una chiavetta Internet o modem Wi-Fi 4G, sia per l’utilizzo con dispositivi di domotica come altoparlanti, termostati e allarmi smart:

ho. Tanti Dati 12,99 con chiamate a 19 cent al minuto, SMS a 29 cent e 100 GB in 4G a 12,99 euro al mese più 13 euro per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. Nei Paesi Ue l’operatore include 11,9 GB per navigare in roaming. Attivazione a 9 euro ma SIM e spedizione sono gratuite.

con chiamate a 19 cent al minuto, SMS a 29 cent e a più 13 euro per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. Nei Paesi Ue l’operatore include 11,9 GB per navigare in roaming. Attivazione a 9 euro ma SIM e spedizione sono gratuite. ho. Tanti Dati 19,99 con chiamate a 19 cent al minuto, SMS a 29 cent e 200 GB in 4G fino a 60 Mbps a 19,99 euro al mese più 20 euro per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. Nei Paesi Ue l’operatore include 18,3 GB per navigare in roaming. Attivazione a 9 euro ma SIM e spedizione sono gratuite.

con chiamate a 19 cent al minuto, SMS a 29 cent e a più 20 euro per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. Nei Paesi Ue l’operatore include 18,3 GB per navigare in roaming. Attivazione a 9 euro ma SIM e spedizione sono gratuite. Internet ho Thing con 50 minuti, 500 SMS e 500 MB in 4G a 2,99 euro al mese più 3 euro per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. Attivazione a 9 euro ma SIM e spedizione sono gratuite (disponibile nei formati micro, nano e standard).

Con le offerte ho. Tanti Dati avete incluso uno sconto per l’acquisto su Amazon.it di dispositivi TP-Link come:

Router Basic TL-MR6400 (sconto di 10 euro): Single-band con connessione wireless 2.4GHz

Router Advanced Archer MR600 (sconto di 15 euro): Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz

Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz Mesh: Deco E4 – 3-pack (sconto di 20 euro): per amplificare il segnale wireless

Come attivare online le offerte ho mobile a maggio

Potete attivare le offerte ho Mobile direttamente online tramite il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro servizio consente gratuitamente di confrontare le promozioni dei maggiori operatori e trovare la proposta più economica in base alle vostre specifiche esigenze e abitudini di consumo. Una volta trovata la tariffa giusta potrete poi attivarla comodamente online cliccando sull’apposito tasto che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore per completare l’acquisto.

Dopo aver cliccato sul tasto “Acquista” in corrispondenza dell’offerta di ho. che volete attivare dovrete completare una breve procedura di registrazione e procedere con il pagamento, che è previsto con carta di credito/debito/prepagata dei circuiti Visa e Mastercard o con PostePay, PayPal, Apple Pay o Google Pay. La spedizione della SIM è gratuita e avviene direttamente a domicilio con consegna nella cassetta delle lettere entro qualche giorno lavorativo dalla conferma di pagamento.

In alternativa potete ritirare la SIM personalmente in una delle edicole convenzionate con ho. Per trovare quella più vicina a voi dovete consultare la mappa nella sezione “Negozi” sul sito dell’operatore. Per il ritiro in edicola si devono presentare un documento d’identità e il codice QR inviato via email. Con questa modalità è possibile pagare anche in contanti.

Per completare l’attivazione dovrete poi effettuare la video identificazione in modo che l’operatore possa verificare l’identità dell’intestatario della SIM. Potete eseguire la procedura dall’app ho. quando volete e realizzare così un breve video in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento. Vi serviranno in tutto meno di 5 minuti.