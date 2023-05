Offerte in evidenza Giga 150 9.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Dati 300 13.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Dopo tanta attesa oggi è il giorno delle offerte Iliad Business. L’operatore di telefonia mobile e fissa già da qualche giorno ha pubblicato sul proprio sito un banner che recita “AAA Cercasi” più una serie di categorie di lavoratori come panettieri, responsabile acquisti, architetto e altri. Accanto c’è la data del 4 maggio 2023, giorno in cui Iliad ha organizzato un evento presso Superstudiopiù a Milano.

“È arrivato il momento di andare a soddisfare anche questa fetta di mercato: nel corso degli anni abbiamo ricevuto molte richieste da parte di imprese e professionisti per un’offerta dedicata che annunceremo ufficialmente entro l’estate“, dichiarava ad aprile il CEO di Iliad, Benedetto Levi, in una intervista a corrierecomunicazioni.it.

Iliad Business: tutti i dettagli sulle offerte per aziende e partite IVA di maggio 2023

Offerte Iliad Business Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Business Dati 180 180 GB in 5G (minuti e SMS non inclusi – 15 GB in Ue e 60 minuti e 5 GB in 30 Paesi extra Ue in roaming) 9,99 euro + IVA Business Giga 220 minuti e SMS illimitati e 220 GB in 5G (15 GB in Ue e 60 minuti e 5 GB in 30 Paesi extra Ue in roaming) 11,99 euro + IVA

L’obiettivo dell’azienda con le offerte Iliad Business sono “imprese, di qualsiasi dimensione, e partite IVA“, sottolineando come molta aziende hanno aderito “alle nostre offerte per il consumer in questi anni pur di poter contare su tariffe trasparenti e senza sorprese sul fronte di rimodulazioni o rialzi. Abbiamo ora sviluppato offerte che andranno a rispondere a una serie di esigenze ad ampio spettro tenendo conto dei diversi tipi di impresa e di business“.

L’operatore low cost punterà sempre sulla trasparenza. Secondo Levi “navigando sui siti delle telco si fa fatica a capire il costo reale di un abbonamento, a partire dal fatto se sia comprensivo di IVA o non lo sia: bisogna navigare da una pagina all’altra per venirne a capo e non è una modalità plausibile se si considera che c’è uno scarto del 22% sull’IVA inclusa o esclusa. Per non parlare di altri balzelli o di offerte competitive solo per il primo anno e via dicendo“.

Levi ha poi dato alcuni dettagli su come saranno effettivamente le offerte Iliad Business. Si parla di tariffe senza rimodulazioni né vincoli e con una ridotta burocrazia. Inoltre ci sarà un call center dedicato, che come confermato durante la presentazione di questa mattina sarà gestito solamente da personale umano. Non è da escludere che possa essere presentata anche un’offerta convergente (mobile + fisso) a un prezzo conveniente.

E’ poi probabile che le offerte si chiameranno effettivamente Iliad Business o Iliad Pro e che si potranno attivare non direttamente sul sito storico dell’operatore low cost ma su un portale dedicato. L’azienda ha infatti registrato i domini iliadbusiness.it e iliadpro.it. Di seguito tutti i dettagli sulle offerte Iliad Business (in corso di aggiornamento):

Business Giga 220 con minuti e SMS illimitati e 220 GB per navigare in 5G in oltre 3.000 Comuni in Italia a 11,99 euro al mese + IVA per sempre . All’estero avete a disposizione 15 GB in Ue e 60 minuti e 5 GB in 30 Paesi extra Ue in roaming come Svizzera, Cina, Emirati Arabi, India, Canada, Brasile.

con minuti e SMS illimitati e per navigare in in oltre 3.000 Comuni in Italia a . All’estero avete a disposizione 15 GB in Ue e 60 minuti e 5 GB in 30 Paesi extra Ue in roaming come Svizzera, Cina, Emirati Arabi, India, Canada, Brasile. Business Dati 180 con 180 GB per navigare in 5G a 9,99 euro al mese + IVA per sempre. All’estero avete a disposizione 15 GB in Ue e 60 minuti e 5 GB in 30 Paesi extra Ue in roaming come Svizzera, Cina, Emirati Arabi, India, Canada, Brasile.

Per entrambe le offerte l’attivazione è di 9,99 euro + IVA.

Potete richiedere assistenza 24 ore su 24 tutto l’anno tramite la nuova linea dedicata al business al 176. L’operatore vi fornirà tutte le informazioni sull’offerta e supporto dedicato. Iliad è inoltre il primo operatore a includere un’opzione per tenere attive le SIM solo quando serve, come ad esempio spesso accede alle attività stagionali, e quindi di sospendere anche fino a 24 mesi una o più SIM. Potrete poi riattivarle direttamente dall’Area Personale con pochi clic al costo di 4,99 euro + IVA.

All’offerta Business Dati 180 potete aggiungere anche la protezione completa da virus e qualsiasi minaccia online fino a tre dispositivi con l’abbonamento McAfee Business Security a 1,99 euro al mese + IVA per ogni licenza.

“La rivoluzione Iliad non si ferma e oggi siamo al fianco del segmento business per supportare concretamente chi contribuisce allo sviluppo e alla crescita economica del Paese, tenendo fede sempre ai nostri valori. Con il lancio di Iliad Business rispondiamo alle necessità di sempre maggiore trasparenza e offerte dedicate di migliaia di professionisti italiani e imprese, garantendo tariffe chiare e semplici, ormai diventate il marchio di fabbrica di Iliad“, ha commentato Levi.

Potete attivare comodamente online le offerte Iliad Business tramite il comparatore di SOStariffe.it sul sito www.iliadbusiness, chiamando il numero dedicato 176 o tramite oltre 2,000 Simbox e nei Corner e negozi ufficiali dell’operatore in tutta Italia. Il nostro servizio gratuito consente infatti di confrontare le promozioni per i professionisti e trovare la soluzione più economica per la vostra impresa sulla base di consumi e reali esigenze. Trovata la giusta offerta potrete poi attivarla online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà sul sito dell’operatore per completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Durante la sessione di domande e risposte a fine evento, Levi ha dichiarato che l’eSIM di Iliad debutteranno a brevissimo in Italia ma che non verranno proposte in bundle con lo smartphone.