Scopri le migliori offerte Fastweb Casa per i già clienti. Puoi avere una connessione in fibra ottica fino a 2,5 Gbps e chiamate illimitate incluse a meno di 30 euro al mese

Fastweb Casa ha riservato per i suoi clienti una serie di promozioni per ottenere sconti, vantaggi e servizi esclusivi come UPParty. In più alla rete fissa si può aggiungere un’offerta di telefonia mobile per navigare anche in 5G a un prezzo davvero conveniente. Potrete poi gestire comodamente la vostra offerta per la rete fissa e disporre di fatture e consumi a portata di smartphone.

Offerte Fastweb Casa per i già clienti di dicembre 2023

Le offerte Internet Casa di Fastweb Navigazione Chiamate Costo mensile Fastweb Casa Light FWA fino a 1 Gbps in Ultra FWA non incluse 24,95 €/mese Fastweb Casa Light fino a 2,5 Gbps in FTTH GPON a consumo 27,95 €/mese Fastweb Casa fino a 2,5 Gbps in FTTH GPON illimitate 29,95 €/mese Fastweb Casa Plus fino a 2,5 Gbps in FTTH GPON illimitate 36,95 €/mese

Le offerte Fastweb Casa proposte ai già clienti sono le stesse disponibili per chi sceglie l’operatore per la rete fissa per la prima volta. Potete provare le sue offerte Internet Casa per trenta giorni ed eventualmente decidere, se non siete soddisfatti, di disattivarle senza costi aggiuntivi o penali e ricevendo anche il rimborso di tutte le spese sostenute.

Con le offerte Fastweb Casa potete navigare alla massima velocità sulla fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) con l’integrazione della tecnologia GPON. L’operatore secondo la societò di analisi indipendenti nPerf è il primo in Italia per le prestazioni di rete in download e upload. In alternativa potete attivare una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download a seconda della distanza tra la vostra abitazione e la cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura con SOStariffe.it.

Le offerte Fastweb Casa disponibili a dicembre sono:

Fastweb Casa Light

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate a 15 cent al minuto + 15 cent di scatto alla risposta

attivazione inclusa

modem FASTGate incluso

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 27,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Fastweb Casa Light »

Fastweb Casa

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

attivazione inclusa

modem Internet Box NeXXt inclusa

assicurazione Assistenza Casa o Assistenza Pet di Quixa inclusa

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 29,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Fastweb Casa »

Ad entrambe le offerte Fastweb Casa è possibile aggiungere anche un Wi-Fi Extender per aumentare la potenza del segnale e raggiungere ogni angolo della casa al costo di 3 euro al mese. Allo stesso prezzo potete attivare l’opzione Plus con inclusi Assistenza Plus insieme a tutti i vantaggi di FastwebUP Plus come:

un film in streaming su CHILI

due biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI

un mese di abbonamento a Corriere.it per accedere senza limiti a tutti gli articoli

un mese di abbonamento a BuddyFit

Con Assistenza Plus se avere bisogno di supporto potete richiedere un intervento da parte di un tecnico specializzato. Il servizio è sempre gratuito, anche se il problema di connessione non è riconducibile a Fastweb (ad esempio per un collegamento non corretto dei cavi). Per gestire tutti i vantaggi di Assistenza Plus basta accedere all’app o all’area clienti MyFastweb.

Il modem Internet Box NeXXt è incluso nelle offerte Fastweb Casa in comodato d’uso gratuito e supporta il Wi-Fi 6 di ultima generazione a garanzia di un segnale sempre stabile e veloce. Il router poi integra Alexa di Amazon per gestire le sue diverse funzioni tramite comandi vocali. Tramite l’assistente personale potete, ad esempio, avviare la riproduzione di un brano musicale o chiedere informazioni sulle ultime news e meteo. Internet Box NeXXt poi vi protegge da tutte le principali minacce sul web e con il Parental Control potete creare dei profili di sicurezza personalizzati per i più piccoli.

Con Fastweb Casa potete scegliere tra due diverse forme di assicurazione con Quixa che si rinnovano di anno in anno insieme alla rete fissa:

Assistenza Casa con incluso supporto h24 per la sicurezza della propria casa in caso di danni o imprevisti

con incluso supporto h24 per la sicurezza della propria casa in caso di danni o imprevisti Assistenza Pet per richiedere il supporto h24 di un veterinario tramite il servizio di telemedicina. Consegna a domicilio dei farmaci e rimborso delle spese di ricerca in caso di smarrimento. Il cane o il gatto devono avere un’età compresa tra 3 mesi e 10 anni compiuti

Con i corsi della Fastweb Digital Academy potete invece ottenere nuove competenze digitali che vi renderanno più interessanti sul mercato del lavoro. FastwebPlus oggi mese vi propone due UpBox con sconti sui prodotti e servizi di marchi come Feltrinelli, Garmin, Moulinex, Zurich Connect e altri insieme a due tentativi per vincere con UpParty premi come una gift card fino a 500 euro per Dimore d’Epoca.

Se non siete raggiunti dalle offerte Fastweb Casa per la fibra ottica perché abitate in un piccolo Comune potete invece scegliere la sua offerta FWA (Fixed Wireless Access) per navigare sulla fibra misto radio:

Fastweb Casa Light FWA

navigazione fino a 1 Gbps in download in Ultra FWA

modem Internet Box NeXXt incluso

installazione antenna

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 24,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Fastweb Casa Light FWA»

Offerte Fastweb Casa: come aggiungere una SIM mobile a dicembre 2023

Le offerte mobile di Fastweb Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Fastweb Mobile minuti illimitati, 100 SMS + 150 GB anche in 5G primi 3 mesi gratis, poi 7,95 €/mese Fastweb Mobile Full minuti illimitati, 100 SMS + 200 GB anche in 5G primi 3 mesi gratis, poi 9,95 €/mese Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati, 100 SMS + 300 GB anche in 5G primi 3 mesi gratis, poi 11,95 €/mese

A tutte le offerte Fastweb Casa potete aggiungere oggi a un prezzo ancora più conveniente una SIM mobile. Con Fastweb Mobile potete scegliere tra alcune delle offerte 5G al prezzo più basso oggi disponibile. Con questo operatore potete navigare alla massima velocità in tutte le grandi città come Milano, Torino e Roma. L’obiettivo è arrivare a una copertura del 90% della popolazione italiana entro il 2025. Non solo, Fastweb Mobile secondo la società di analisi indipendente Ookla è il primo operatore in Italia per velocità di navigazione.

Tutte le offerte di Fastweb Mobile sono senza vincoli né costi costi. Potete quindi disattivarle quando volete senza il pagamento di penali o spese ulteriori per la disattivazione della linea. Per confrontare le promozioni del MVNO (si appoggia alla rete di WindTre) con quelle di altri operatori potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per avere tutte le informazioni che vi servono per scegliere la migliore soluzione in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

A dicembre sono disponibii le seguenti offerte per il mobile:

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB per navigare anche in 5G

per navigare anche in 5G 8 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

I primi 3 mesi sono gratis, poi si rinnova a 7,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Fastweb Mobile »

Fastweb Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB per navigare anche in 5G

per navigare anche in 5G 10 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Iprimi 3 mesi sono gratis, poi si rinnova a 9,95 euro al mese senza vincoli. Con FastwebUP Plus mobile avete inclusi ogni mese i seguenti vantaggi:

16 minuti di utilizzo gratuito sul noleggio di monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, giocattoli, merchandise e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

Attiva Fastweb Mobile Full »

Fastweb Mobile Maxi

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB per navigare anche in 5G

per navigare anche in 5G 12 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

Assistenza Pet con Quixa inclusa

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

I primi 3 mesi sono gratis, poi si rinnova a 11,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Fastweb Mobile Maxi »

Fastweb Mobile non richiede un contributo per l’attivazione. La SIM costa 10 euro e vi verrà spedita gratuitamente a casa e consegnata nella cassetta delle lettere entro un massimo di cinque giorni lavorativi. In negozio potete invece richiedere un’eSIM sempre al costo di 10 euro. Per attivare la vostra offerta potrete effettuare la verifica dell’identità tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o video identificazione.

Se avete terminato gli SMS o i Giga inclusi nelle offerte potete attivare una delle seguenti opzioni:

5 cent per ogni SMS inviato

1 GB extra al costo di 6 euro (massimo 10 volte al mese)

10 GB al mese a 6 euro con 10 Giga+. Si può disattivare quando si vuole

I clienti fisso e mobile grazie al profilo Dreamer di FastwebUp possono scegliere tra tre UPBox al mese e hanno tre tentativi per partecipare ad UPParty oltre ai vantaggi della sezione “Dedicati a te”.

Smartphone disponibili Prezzo a rate con Fastweb Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 46,45 €/mese per 20 rate

per 20 rate 50 € di risparmio 979 € iPhone 15 Plus a partire da 54,40 €/mese per 20 rate

per 20 rate 41 € di risparmio 1.129 € iPhone 15 Pro a partire da 59,30 €/mese per 20 rate

per 20 rate 53 € di risparmio 1.239 € iPhone 15 Pro Max a partire da 71,70 €/mese per 20 rate

per 20 rate 55 € di risparmio 1.489 €

A qualsiasi offerta di Fastweb Mobile si può poi aggiungere anche l’acquisto di iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 46,45 euro al mese per 20 rate e pagare tramite un finanziamento Findomestic a tasso zero, salvo approvazione. Se poi avete attivato l’offerta base con smartphone incluso avrete a disposizione 300 GB al mese allo stesso prezzo invece dei 150 GB previsti. Per i modelli di altri produttori potrebbe essere richiesto anche il pagamento di un anticipo, che varia a seconda del modello e del taglio di memoria desiderato. Potrete ritirare il vostro telefono direttamente in negozio.

