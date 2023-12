Telepass e Sorgenia “alleate” del risparmio e “paladine” della sostenibilità ambientale. In vista della fine Mercato Tutelato, che scatta il 10 gennaio 2024 per il gas e il 1° aprile 2024 per la luce, Telepass, la società italiana leader nei servizi di mobilità integrata, ha firmato un accordo con Sorgenia per accompagnare i propri clienti nel passaggio dalla Maggior Tutela al Mercato Libero.

Di seguito, una radiografia dell’intesa siglata dal tandem Telepass e Sorgenia. Prima, però, è bene segnalare che le famiglie in procinto di “traghettare” la propria fornitura domestica di luce e gas nel Mercato Libero possono utilizzare il comparatore di SOStariffe.it (disponibile al link qui sotto) per confrontare le tariffe luce e gas di Sorgenia e di altri gestori energetici che operano in libera concorrenza e individuare quella più vantaggiosa a dicembre 2023.

Ciò che rende il tool di SOStariffe.it una “bussola” del risparmio è la possibilità di confrontare le offerte luce e gas a partire dai propri dati di consumo reale. Queste informazioni sono riportate in bolletta, oppure possono essere stimate utilizzando i filtri integrati nel comparatore stesso. Una volta inseriti i dati richiesti, il tool online restituirà all’utente un elenco delle soluzioni in base alla convenienza e si potrà raggiungere direttamente il sito del fornitore scelto e procedere con l’attivazione.

Telepass e Sorgenia: cosa prevede l’accordo a Dicembre 2023

ACCORDO TELEPASS E SORGENIA: I VANTAGGI 1 I clienti Telepass possono aderire a offerte luce e gas di Sorgenia a prezzi esclusivi 2 L’accesso alle speciali promozioni Sorgenia è integrato nell’App Telepass 3 Bonus di 100 € in bolletta attivando l’offerta Next Energy Sunlight luce e gas entro il 31 dicembre 2023

L’accordo commerciale siglato da Telepass e Sorgenia consentirà ai clienti Telepass di beneficiare di offerte luce e gas di Sorgenia a prezzi esclusivi, anche e soprattutto in vista dell’ormai imminente scadenza del regime di Maggior Tutela luce e gas per i clienti domestici e il contestuale passaggio al Mercato Libero.

Con la recente integrazione sull’App Telepass di una vetrina dedicata alle offerte (anche relative ai servizi di partner terzi convenzionati), i clienti Telepass possono accedere direttamente alla speciali promozioni messe a disposizione da Sorgenia. Come quella attiva fino al 31 dicembre 2023 che consente di ricevere un bonus di 100 euro in bolletta attivando Next Energy Sunlight luce e gas, l’offerta di punta di Sorgenia.

L’alleanza tra due le società si fonda sulla condivisione di un Dna tutto digitale, così come di una forte spinta verso la sostenibilità ambientale. “In Sorgenia – spiega Aldo Agostinelli, Chief Consumer Sales and Marketing Officer di Telepass – abbiamo individuato il partner strategico che condivide il nostro stesso impegno all’innovazione e alla sostenibilità e con cui accompagnare i nostri clienti in un momento di scelta. L’obiettivo di Telepass è semplificare la vita delle persone e grazie a questa partnership possiamo offrire ai nostri clienti soluzioni innovative, accessibili in modo digitale e rapido, per essere al loro fianco nella vita di tutti i giorni”.

Soddisfatto anche Paolo Rohr, Digital Director di Sorgenia, secondo il quale: “in questo momento di grande trasformazione del mercato dell’energia è fondamentale mettere i consumatori nelle condizioni di fare scelte consapevoli. Questo accordo ci fornisce un ulteriore canale per essere ancora più capillari nella diffusione del digitale a supporto della transizione energetica”.

Next Energy Sunlight luce e gas di Sorgenia: l’offerta a Dicembre 2023

NOME OFFERTA TIPOLOGIA DI TARIFFA COSTO LUCE/GAS SPESA IN BOLLETTA Next Energy Sunlight Luce a prezzo indicizzato 0,14926 €/kWh 64,39 €/mese Next Energy Sunlight Gas a prezzo indicizzato 0,61368 €/Smc 134,13 €/mese

A dicembre 2023, Sorgenia propone l’offerta luce e gas Next Energy Sunlight. Si tratta di una soluzione a prezzo indicizzato, cioè consente l’accesso a condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso in base al PUN e al PSV, che sono gli indici di riferimento per la compravendita dell’elettricità e del metano all’ingrosso in Italia. Aggiornati mensilmente, questi indici sono usati da Sorgenia come punto di partenza per calcolare il prezzo finale della materia da applicare in bolletta. Tali indici sono poi maggiorati da un contributo al consumo stabilito direttamente da Sorgenia.

Precisiamo che le stime di spesa elencate in tabella si riferiscono al consumo di una “famiglia tipo” con 2.700 kWh di energia elettrica e 1.400 Smc di metano contabilizzati in un anno.

Di seguito le principali caratteristiche dell’offerta:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,015 €/kWh di contributo al consumo per il primo anno;

di contributo al consumo per il primo anno; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,150 €/Smc di contributo al consumo per il primo anno;

di contributo al consumo per il primo anno; contributo fisso per costi di commercializzazione a scalare per i clienti più fedeli : 7,60 euro al mese per la fornitura luce e 9,50 euro al mese per quella gas per il primo anno. Poi sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi;

: 7,60 euro al mese per la fornitura luce e 9,50 euro al mese per quella gas per il primo anno. Poi sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi; 100 euro di sconto in bolletta (distribuito nelle fatture di 12 mesi) per i clienti Telepass che attivino la fornitura congiunta luce e gas. Per i non clienti Telepass, il bonus si riduce a 40 euro;

di sconto in bolletta (distribuito nelle fatture di 12 mesi) per i che attivino la fornitura congiunta luce e gas. Per i non clienti Telepass, il bonus si riduce a 40 euro; accesso gratuito al servizio Beyond Energy , la piattaforma che offre il monitoraggio e l’analisi dei consumi domestici;

, la piattaforma che offre il monitoraggio e l’analisi dei consumi domestici; un catalogo di premi e servizi dedicato alla community Greeners ;

; energia verde proveniente da fonti rinnovabili.

Attivando Next Energy Sunlight, la “famiglia tipo” spenderebbe 64,39 euro al mese per la luce e 134,13 euro al mese per il gas. Per ulteriori dettagli sulla promozione, clicca al link di seguito:

Tutti i clienti domestici che attivino luce e gas con Sorgenia possono beneficiare di uno sconto sul canone mensile della fibra Sorgenia per navigare da casa alla massima velocità di 2,5 Gbps in download su rete FTTH. Per i già clienti luce e gas di Sorgenia, la fibra costa 21,90 euro al mese per il primo anno. Poi il canone sale a 26,90 euro al mese. Per saperne di più clicca sul pulsante verde qui sotto:

