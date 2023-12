Fixa Time è la soluzione luce e gas di Eni Plenitude per bloccare il prezzo di energia e metano per un anno. Ecco condizioni tariffarie, caratteristiche, costi e bonus extra di questa offerta che protegge i clienti domestici da eventuali rialzi dei beni energetici in vista dell’inverno.

Con l’arrivo di temperature più rigide su gran parte dell’Europa e l’aumento della domanda di metano per alimentare il riscaldamento, le quotazioni gas al TTF di Amsterdam, il principale hub per la compravendita all’ingrosso del gas naturale nel Vecchio Continente, viaggiano come su un ottovolante, alternando repentine fughe in avanti a improvvise ritirate (complici anche le abbondanti scorte di metano per il periodo).

Proprio ai clienti domestici che vogliano proteggersi dalle oscillazioni di prezzo dei beni energetici in vista dell’inverno, Eni Plenitude propone Fixa Time, l’offerta luce e gas a prezzo bloccato per 12 mesi.

Prima di tracciare un identikit di questa soluzione, è bene ricordare che il confronto periodico delle tariffe energia e metano per la casa messe a punto dai gestori energetici del Mercato Libero è una mossa utile per tenere a bada le bollette. Uno strumento gratuito, semplice e intuitivo per avviare questo confronto è il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, che scandaglia le soluzioni della libera concorrenza e seleziona le più vantaggiose in base al consumo energetico annuo dell’utente.

Chi non conosca il dato relativo al fabbisogno annuo di energia elettrica e metano della propria famiglia può recuperarlo in una bolletta recente (ecco un aiuto su come leggere la bolletta luce e come leggere la bolletta gas), oppure può calcolarne una stima impostando i filtri integrati nel comparatore stesso, accessibili dal widget qui sotto:

Offerte luce e gas a prezzo bloccato: cosa sono e vantaggi

Le offerte luce e gas a prezzo bloccato rappresentano una tipologia tariffaria del Mercato Libero. Esse propongono ai clienti domestici un prezzo dell’energia e del metano (espresso in costo kWh ed costo metano al metro cubo) che rimane fisso per un certo periodo di tempo.

Il loro vantaggio? La certezza che il prezzo applicato dal fornitore resti invariato per tutta la durata del vincolo contrattuale (di solito 12 o 24 mesi). Questo significa che le offerte a prezzo bloccato sono uno “scudo” di protezione contro improvvise impennate dei prezzi all’ingrosso dei beni energetici.

Secondo cifre di ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), il 76,7% dei clienti domestici ha sottoscritto nel Mercato Libero un contratto a prezzo fisso (contro il 23,3% che ha scelto un contratto a prezzo variabile), ma nel 2022 la preferenza verso il prezzo variabile è cresciuta: nel 2021 il contratto a prezzo variabile risultava scelto dal 18,6% dei clienti domestici.

A dicembre 2023, tra le offerte luce e gas a prezzo bloccato più vantaggiose del Mercato Libero, è possibile trovare soluzioni che propongano un prezzo della materia prima in grado di abbassarsi fino a:

0,1790 €/kWh per la fornitura di energia elettrica;

0,6650 €/Smc per la fornitura di gas.

Eni Plenitude: le offerte luce e gas a prezzo bloccato a Dicembre 2023

FIXA TIME LUCE FIXA TIME GAS Costo materia prima con 5% di sconto per domiciliazione bancaria 0,1829 €/kWh (tariffa monoraria)

0,1960 €/kWh (Fascia F1) – 0,1763 €/kWh (Fascia F23) 0,6650 €/Smc Spese di commercializzazione 12 €/mese (144 €/anno) 12 €/mese (144 €/anno) Spesa complessiva in bolletta 82,23 €/mese 147,02 €/mese

L’offerta Fixa Time luce e gas di Eni Plenitude è a prezzo bloccato per un anno. Le condizioni tariffarie elencate di seguito resteranno, dunque, in vigore per i dodici mesi successivi alla sottoscrizione del contratto di attivazione della fornitura:

l’energia elettrica ha un costo di 0,1829 €/kWh (per chi scelga la versione monoraria: il prezzo dell’energia è lo stesso nell’arco delle 24 ore);

(per chi scelga la versione monoraria: il prezzo dell’energia è lo stesso nell’arco delle 24 ore); l’energia elettrica ha un costo di 0,1960 €/kWh in Fascia F1 e 0,1763 €/kWh in Fascia F23 (per chi opti per la versione bioraria, concentrando i consumi nelle fasce orarie in cui l’elettricità costa meno: la sera e nei fine settimana);

in Fascia F1 e in Fascia F23 (per chi opti per la versione bioraria, concentrando i consumi nelle fasce orarie in cui l’elettricità costa meno: la sera e nei fine settimana); il gas costa 0,6650 €/Smc.

A queste tariffe (già comprensive di uno sconto del 5% con domiciliazione bancaria), va poi aggiunto un contributo fisso a copertura delle spese di commercializzazione (slegato dai consumi) pari a:

12 €/mese per la fornitura di energia elettrica (144 euro all’anno);

per la fornitura di energia elettrica (144 euro all’anno); 12 €/mese per quella del gas (144 euro all’anno).

I clienti domestici che preferiscano non attivare l’addebito diretto delle bollette sul conto corrente (non beneficiando, quindi, del 5% di sconto) pagheranno la materia prima come indicato qui sotto:

energia elettrica (monoraria): 0,1925 €/kWh;

energia elettrica (bioraria): 0,2063 €/kWh in Fascia F1 e 0,1856 €/kWh in Fascia F23;

gas: 0,7000 €/Smc.

A tutti i clienti che, entro giovedì 7 dicembre 2023, sottoscrivano Fixa Time luce e/o gas, Eni Plenitude propone uno speciale omaggio: una macchina NESCAFÉ Dolce Gusto Piccolo XS o, in alternativa, un assortimento di 130 capsule di NESCAFÉ Dolce Gusto.

Clicca sul pulsante verde di seguito per procedere con l’attivazione di Fixa Time luce, che costerebbe 82,23 euro al mese a una “famiglia tipo”, che abbia cioè un consumo medio di 2.700 kWh di energia elettrica all’anno:

La fornitura domestica di metano con Fixa Time gas avrebbe, invece, un impatto mensile di 147,02 euro al mese per una “famiglia tipo” che contabilizzi 1.400 Smc di gas all’anno. In entrambe le bollette di luce e gas, è già inclusa l’erogazione di energia elettrica 100% proveniente da fonti rinnovabili, così come le emissioni di CO₂ della fornitura gas sono compensate. Per procedere con l’attivazione di Fixa Time Gas, ecco il link di riferimento:

La sottoscrizione di Fixa Time di Eni Plenitude assicura l’accesso al programma fedeltà Plenitude Insieme, con vantaggi e possibilità di risparmio ogni giorno e la possibilità di avere le proprie forniture sempre a portata di smartphone grazie all’app Eni Plenitude.

