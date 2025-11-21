Con la nuova offerta PosteMobile potete avere inclusi minuti illimitati e 50 GB a meno di 5 euro al mese . Per navigare alla massima velocità in 5G è poi disponibile l'apposita opzione. Scopri come attivare la promozione

PosteMobile nei giorni che hanno preceduto il Black Friday ha lanciato una nuova offerta di telefonia mobile dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Con meno di 5 euro al mese potete infatti attivare un piano con 50 GB inclusi senza vincoli né costi nascosti. La promozione low cost sarà disponibile, però, solo per pochi giorni. Avete tempo fino ai primi giorni di dicembre per attivare la nuova offerta PosteMobile.

Cliccando sul tasto di seguito è possibile confrontare gratuitamente le migliori tariffe per il mobile dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più economica in base alle vostre necessità ed abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

PosteMobile TIM: le migliori offerte dei due operatori di novembre 2025

Creami EXTRA WOW 50 di PosteMobile Costi Costi 4,95 €/mese

Attivazion a 10 € Minuti, SMS e Gigabyte minuti e SMS illimitati + 50 in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps opzione 5G fino a 2 Gbps a 3 €/mese Chi può attivarla? solo online per i nuovi clienti entro il 7/12/25

La nuova offerta PosteMobile si chiama Creami EXTRA WOW 50 e include minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G+ fino a 300 Mbps sulla rete di Vodafone con una copertura superiore al 99% del territorio italiano al prezzo di 4,95 euro al mese, invece di 5,99 euro al mese. Sono previsti anche 8,81 GB per navigare in roaming in Ue. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro, a cui aggiungere altri 10 euro di ricarica comprensiva del primo canone. La spedizione della SIM è gratuita.

La nuova offerta PosteMobile è disponibile solo online per i nuovi clienti entro il 7/12/25, salvo proroghe.

PosteMobile vi permette poi di acquistare un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. Potrete poi effettuare la verifica dell’identità tramite SPID. Chi arriva da un altro operatore e vuole mantenere il proprio numero di telefono può fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente da PosteMobile entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Attiva Creami EXTRA WOW 50 »

Al costo di 3 euro al mese potete aggiungere l’opzione 5G per navigare sulla rete di Vodafone in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città italiane.

Di recente è stato poi ufficializzato il passaggio di PosteMobile sulla rete di TIM a partire dal 2026.

Un’altra offerta di interessante di PosteMobile si chiama Creami EXTRA WOW 150 e include minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps a 6,99 euro al mese. Avete inclusi anche 8,81 GB per navigare in roaming in Ue. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro, a cui aggiungere altri 10 euro di ricarica comprensiva del primo canone. L’offerta è disponibile solo online per i nuovi clienti.

Attiva Creami EXTRA WOW 150 »

Vi ricordiamo che PosteMobile utilizza un metodo unico per il conteggio del traffico voce e dati incluso nelle sue offerte. Ogni credit corrisponde a un minuto, un SMS e un Megabyte. I credit non possono essere utilizzati per acquistare servizi a sovrapprezzo e non si possono più utilizzare se non consumati durante il mese.

Nella nuova offerta PosteMobile sono inclusi anche servizi come “Ti cerco”, “Richiama ora”, avviso di chiamata, controllo del credito residuo al numero 401212 e Hotspot per condividere la connessione a Internet con altri dispositivi.

Se avete esaurito il traffico dati incluso, potete acquistare l’opzione GIGA EXTRA per continuare a navigare con 1 GB in più al costo di 1,99 euro.

Se invece non si ha sufficiente credito per il rinnovo dell’offerta, si attiva il piano a consumo che prevede chiamate a 18 cent al minuto, SMS a 12 cent e navigazione al costo di 2 euro al giorno per 500 MB alla prima connessione. Se la tariffa dati base è disabilitata non è possibile connettersi a Internet fino al rinnovo dell’offerta. Per abilitare/disabilitare la navigazione internet a consumo, potete inviare un SMS gratuito al 4071160 con testo NO BLOCCO/SI BLOCCO, accedi all’area personale del sito PostePay, chiamare il 160 o da App Poste Italiane.

Altre offerte mobile a meno di 5 euro al mese a novembre 2025

Offerte mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte EVO 30 di CoopVoce 4,90 €/mese per sempre

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 1000 SMS + 30 GB in 4G fino a 150 Mbps Super Mobile Smart di Optima Mobile 4,95 €/mese

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione 5G fino a 2 Gbps a 1,95 €/mese ma primo mese gratis Spusu 10 4,98 €/mese

Attivazione a 9,90 € 1000 minuti e 200 SMS + 10 GB in 4G+ fino a 300 Mbps + 20 GB di riserva 4,99 Special 150GB di Kena Mobile

4,99 €/mese

Attivazione 5 € + 1 cent per una ricarica minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione 5G fino a 250 Mbps a 99 cent/mese

Con meno di 5 euro al mese si possono attivare tante offerte interessanti con inclusi minuti illimitati e fino a 150 GB. Diversi operatori, poi, propongono opzioni 5G che permetteno di includere la navigazione alla massima velocità sulle reti di ultima generazione. Di seguito avete una descrizione di alcune promozioni interessanti tra cui scegliere e poi attivare tramite il comparatore di SOStariffe.it.

CoopVoce EVO 30 diCoopVocecon inclusi minuti illimitati e 1000 SMS e 30 GB in 4G fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone al prezzo di 4,90 euro al mese fisso per sempre. Potete poi utilizzare tutti i Giga inclusi per navigare in roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni di permanenza all’estero, poi avrete a disposizione 9 GB al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi. Per la verifica dell’identità si può utilizzare anche lo SPID. Questa offerta è disponibile, salvo proroghe, fino al 23/11/25.

Superata la soglia di traffico dati per il roaming, si può continuare a navigare in Ue al costo di 16 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.

Attiva EVO 30 di CoopVoce »

Con il servizio di Autoricarica con la spesa tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa vengono convertiti in automatico in ricariche telefoniche.

Super Mobile Smart di Optima Mobile con minuti illimitati e 200 SMS più 100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone al prezzo di 4,95 euro al mese. E’ previsto 1 GB per navigare in roaming in Ue. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro, invece di 19,90 euro, mentre SIM e spedizione sono gratis. Per ogni amico che passa a Optima Mobile riceverete entrambi 5 euro di ricarica.

Attiva Super Mobile Smart »

Potete poi attivare l’apposita opzione 5G per aumentare la velocità in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 1,95 euro al mese ma con primo mese gratis.

Spusu 10 di Spusu include 1000 minuti e 200 SMS in Italia, Ue e Uk più 10 GB in 4G+ fino a 300 Mbps sulla rete di WindTre al prezzo di 3,98 euro al mese fisso per sempre. Sono poi previsti 20 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso e 6,28 GB per navigare in roaming in Ue e Uk. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi l’operatore low cost potete richiedere un’eSIM anche online e cambiare offerta una volta al mese.

I Giga di riserva non scadono e si possono utilizzare a partire dal rinnovo successivo. Potete accumulare traffico dati aggiuntivo fino alla soglia massima prevista dalla promozione.

Scopri le offerte di Spusu »

4,99 Special 150GB di Kena Mobile include minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di TIM al prezzo di 4,99 euro al mese. Sono previsti poi 7 GB per navigare in roaming in Ue Il contributo per l’attivazione è di 5 euro più 1 cent per una prima ricarica mentre SIM e attivazione sono gratis. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità è possibile autenticarvi tramite SPID.

Può attivarla chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Attiva Kena 4,99 »

Potete poi attivare l’apposita opzione 5G per navigare in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload in tutte le principali città italiane al costo di 99 cent al mese. Le prestazioni sono le stesse previste dalle promozioni “base” di TIM con incluso il 5G.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

« notizia precedente Bollette poco chiare? Il nuovo formato voluto da ARERA non ha risolto il problema notizia successiva »