L'offerta di Sky WiFi per il Black Friday non solo ha prezzo scontato per un anno ma l' attivazione è gratis . Aggiungendo un pacchetto per la pay TV il canone mensile, poi, scende ancora. Scopri come attivare la promozione

Sky WiFi ha lanciato una nuova e interessantissima promozione specifica per il Black Friday. Attivandola potete avere una connessione in fibra ottica alla massima velocità a prezzo scontato per un anno e con attivazione gratis.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fibra dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare la soluzione più economica per le vostre esigenze per navigare su Internet.

Sky WiFi a prezzo scontato e attivazione gratis a novembre 2025

Offerta Sky Wi-Fi per il Black Friday Dettagli Costi 22,90 €/mese per 12 mesi solo online

solo online 20,90 €/mese per 18 mesi con offerta TV

con offerta TV 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV

per i già clienti Sky TV Attivazione gratis Servizi inclusi navigazione illimitata fino a 1 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub

Sky TV a 9 €/mese per 18 mesi + 19 € per Sky Smart

L’offerta di Sky WiFi per il Black Friday costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e include una connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH (Fiber to the Home) insieme a chiamate illimitate e modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro. Questa promozione è disponibile solo per i nuovi clienti in esclusiva online entro l’1/12/25, salvo proroghe.

La stessa offerta di Sky Wi-Fi per i già clienti Sky TV costa invece 20,90 euro al mese 12 mesi acquistandola online.

Il prezzo di Sky Wi-Fi diventa invece di 20,90 euro al mese per 18 mesi e abbinando alla fibra un abbonamento a Sky TV a 9 euro al mese, invece di 25 euro al mese. L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi di 29,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream. Questa offerta è disponibile fino al 28/12/25.

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

Il pacchetto Sky TV include la visione dei migliori show come Bruno Barbieri – 4 Hotel, X Factor e Masterchef (dall’11/12/25) oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come Task, All her fault (dal 23/11/25), Accused – Sotto processo e It: Welcome to Derry insieme a produzioni originali come M – Il figlio del secolo, The Iris Affair – Missione ad alto rischio e Call My Agent 3.

Altre offerte fibra a un prezzo conveniente per il Black Friday di novembre 2025

Offerte fibra per il Black Friday Costi Servizi inclusi Super Casa Smart Fibra di Optima 19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese

, poi Attivazione a 29,90 € navigazione fino a 2,5 Gbps in FTTH

chiamate a consumo

modem a 3,95 €/mese

offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero

con minuti illimitati e 250 GB in 5G a con portabilità del numero sconto di benvenuto di 40 € in bolletta per i primi 6 mesi

buono Amazon da 49,90 € TIM WiFi Casa 24,90 €/mese per 20 mesi , poi 29,90 €/mese

, poi 29,90 €/mese 24,90 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile 29,90 €/mese con offerta TV

con offerta TV Attivazione a 39,90 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro

bonus di 100 € (5 €/mese per 20 mesi) entro il 29/11/25

Anche altri operatori di rete fissa per il Black Friday hanno inserito nel proprio listino offerte fibra ottica in promozione dall’eccellente rapporto qualità prezzo come:

Super Casa Smart di Optima costa 19,90 euro al mese per un anno, invece di 29,90 euro al mese, in abbinamento a una fornitura Luce e/o Gas. A partire dal secondo anno l’offerta per la rete fissa si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. L’offerta è disponibile, salvo proroghe, entro il 30/11/25 e include:

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

sconto di benvenuto di 40 euro in bolletta nei primi 6 mesi

di buono Amazon da 49,90 euro

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G chiamata Optima Super 250 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

TIM WiFi Casa per il Black Friday costa 24,90 euro al mese per 20 mesi, poi si rinnova a 29,90 euro al mese, attivandola online entro il 29/11/25 con domicilione e conto online. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro. L’offerta di TIM include:

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (zero euro al mese per i primi 24 mesi, poi 5 euro al mese per i restanti 24 mesi)

buono da 100 euro (5 euro al mese per 20 mesi) entro il 29/11/25

TIM WiFi Casa costa invece 24,90 euro al mese senza vincoli di tempo per i già clienti dell’operatore per la telefonia mobile o attivando contestualmente un’offerta con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, per navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete di TIM in tutte le principali città al costo di 9,99 euro al mese con addebito in fattura. II prezzo dell’offerta convergente diventa quindi di 34,89 euro al mese.

I clienti di TIM per la rete fissa e mobile possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa). Sono inclusi altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone mantenendo attiva la linea mobile per almeno 24 mesi e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi libera. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano 3 SIM entro il 29/11/25.

Al costo di 29,90 euro al mese, invece di 47,89 euro al mese, potete aggiungere anche un abbonamento a TIMVISION. Con il pacchetto Family M per lo streaming avete inclusi film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+, Eurosport oltre a un abbonamento Standard con pubblicità a Netflix e Disney+ oltre a DAZN Goal per vedere 3 partite di Serie A per giornata, tutta la Serie B e tanto altro sport. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito. Questa offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 29/11/25.

I clienti di TIM per la rete fissa hanno poi in regalo un anno di abbonamento di Perplexity Pro senza rinnovo automatico, che vi permette di risparmiare 229 euro per utilizzare l’intelligenza artificiale.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

