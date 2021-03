My Vodafone continua ad arrestarsi: cosa fare

My Vodafone è l’applicazione ufficiale con la quale i clienti Vodafone possono gestire le proprie offerte allo stesso modo in cui è possibile farlo dall’Area Clienti presente sul sito web dell’operatore. Cosa bisogna fare quando l’applicazione non funziona e continua ad arrestars i? Ecco qualche suggerimento su come procedere.

L’app My Vodafone è l’applicazione, disponibile in versione gratuita sia per iOS sia per Android, con la quale è possibile accedere a tutta una serie di informazioni relative al proprio profilo tariffario.

Per esempio, permette di controllare il credito residuo, di verificare qual è il traffico disponibile per navigare sul web da mobile, di effettuare una ricarica e di conoscere tutte le nuove offerte che sono state lanciate da Vodafone nel corso dei mesi.

Cosa bisogna fare nei casi in cui l’app My Vodafone non funziona e continua ad arrestarsi? Questa tipologia di malfunzionamento potrebbe verificarsi a prescindere dal sistema operativo del proprio smartphone: ecco qualche consiglio utile su come comportarsi in circostanze simili.

Confronta le offerte mobile proposte dall’operatore Vodafone »

Cosa fare quando l’app My Vodafone non funziona

Di tanto in tanto potrebbe capitare di avere dei problemi nel lancio dell’app My Vodafone: potrebbe infatti succedere che facendo tap sull’icona dell’applicazione, quest’ultima vada in caricamento continuo e non mostri alcun contenuto sullo schermo.

In altri casi, potrebbe anche accadere che compaia uno specifico messaggio di errore, ovvero “Anchor was not resolved on BE system”: come si risolve questo genere di problema tecnico?

La risposta dipende dal motivo per il quale My Vodafone crasha: se dovesse trattarsi di un down del servizio, c’è ben poco da fare. Sarà infatti necessario che venga risolto “dall’alto” per poter tornare a servirsi delle funzionalità dell’applicazione. In circostanze simili, potrebbe essere utile fare un check sul profilo Twitter ufficiale di Vodafone che rende partecipi gli utenti in tempo reale nei casi in cui si verifichino delle anomalie.

In altri casi, invece, ci sono due soluzioni che generalmente permettono di risolvere facilmente il problema relativo all’utilizzo dell’applicazione. Molte volte sarà infatti sufficiente:

chiudere e riaprire My Vodafone ;

cancellare lo strumento dal telefono e procedere con una nuova installazione: in questo modo si potrà disporre sul proprio smartphone della versione più aggiornata dell’app.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Come funziona l’app My Vodafone

Vodafone è uno dei principali operatori di telefonia mobile e Internet del nostro Paese e ha dunque una grande responsabilità nel garantire connettività e velocità ai propri clienti, oltre che uno strumento con il quale controllare la propria offerta in modo rapido.

Tale tool è rappresentato proprio dall’app My Vodafone, la cui efficacia consiste soprattutto nella praticità di utilizzo: un’applicazione dedicata e collegata alla propria SIM è un metodo ancor più veloce di una consultazione del proprio piano tariffario tramite il sito web ufficiale dell’operatore.

Annunci Google

Dopo aver scaricato all’applicazione, si dovrà effettuare il login utilizzando le stesse credenziali di accesso del sito vodafone.it. Nel caso in cui si fosse nuovi clienti e non si avesse ancora l’account, si dovrà cliccare su Registrati e seguire la procedura guidata, la quale include anche la conferma del proprio numero di cellulare.

Dopo aver effettuato l’accesso, nella schermata iniziale di potrà vedere:

il proprio numero;

i contatori;

il credito residuo;

i sorrisi che sono stati accumulati con il programma Vodafone Happy.

Cliccando sugli elementi in elenco sarà possibile avere informazioni più dettagliate. Dal pulsante Menu (collocato in alto a destra) si potrà accedere alle altre sezioni dell’app. In particolare:

su Vodafone Happy sarà disponibile il proprio profilo, i premi ottenuti nel tempo e la possibilità di partecipare, ogni venerdì, all’ Happy Friday , programma con il quale Vodafone regala ogni settimana un servizio ai propri clienti;

su Porta i tuoi amici si potranno ottenere delle agevolazioni o dei servizi extra nel caso in cui si riesca a convincere qualcun altro a diventare cliente Vodafone;

Offerte si potranno visualizzare non solo le promozioni attive sul proprio numero, ma anche tutta la gamma della proposta Vodafone, che comprende anche le susi potranno visualizzare non solo le promozioni attive sul proprio numero, ma anche tutta la gamma della proposta Vodafone, che comprende anche le soluzioni Internet casa

tramite la voce Ricarica&Gioca sarà invece possibile vincere dei premi dedicati ai clienti Vodagone.

Sono poi disponibili un’area dedicata alla spesa e al traffico, una intitolata Soddisfatti o rimborsati, con la quale si potrà richiedere un rimborso nel caso in cui non si fosse soddisfatti della rete 4G o si dovesse attivare per errore un determinato servizio, e una sezione dedicata all’assistenza e al supporto, nella quale si potrà interagire con il bot di Vodafone, effettuare uno speed test e verificare qual è la propria copertura di rete.

Offerte mobile Vodafone: quale piano scegliere

I piani tariffari che Vodafone dedica alla telefonia mobile sono tanti e di diversi tipo: si passa dalle offerte solo mobile alle promozioni convergenti fibra + mobile, fino alle proposte targettizate in base al pubblico, come quelle per gli Under 25 o per i giovanissimi.

Tra le offerte che prevedono Giga illimitati e accesso alla rete 5G troviamo:

Infinito , disponibile al costo scontato di 24,99 euro al mese invece di 36,99 euro, che comprende Giga, minuti e SMS illimitati, minuti illimitati verso Ue, 1.000 minuti verso Extra Ue, 1 Giga e 200 minuti in roaming extra Ue, il Top Service, ovvero l’accesso privilegiato al 190;

Infinito Gold Edition , disponibile al costo scontato di 29,99 euro al mese invece di 39,99 euro, che comprende Giga, minuti e SMS illimitati, minuti illimitati verso Ue, 1.000 minuti verso Extra Ue, 2 Giga e 300 minuti in roaming extra Ue, il Top Service, ovvero l’accesso privilegiato al 190;

Infinito Black Edition, disponibile al costo scontato di 39,99 euro al mese invece di 59,99 euro, che comprende Giga, minuti e SMS illimitati, minuti illimitati verso Ue, 1.000 minuti verso Extra Ue, 5 Giga e 500 minuti in roaming extra Ue, il Top Service, ovvero l’accesso privilegiato al 190.

Fa parte delle offerte convergenti fisso + mobile la promozione Giga Family Infinito Edition, che è disponibile al costo di 39,99 euro al mese e che permette di attivare una connessione Internet casa con chiamate illimitate da fisso verso tutti i numeri fissi e mobili e una SIM mobile, con la quale si potranno avere minuti illimitati e 50 Giga di traffico ogni mese. Per saperne di più, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri Giga Family Infinito Edition »

Fanno parte delle proposte mobile di Vodafone anche le seguenti offerte:

Red , che costa 18,99 euro al mese e comprende 40 Giga di traffico mensile, minuti e messaggi illimitati, minuti illimitati verso Ue e Giga illimitati sulle principali applicazioni, quali WhatsApp, Instagram, Spotify, Maps;

Shake It Easy , che ha un costo di 14,99 euro al mese e comprende 60 Giga di traffico mensile, minuti e messaggi illimitati e Giga illimitati sulle principali applicazioni, quali TikTok, WhatsApp, Instagram, Spotify, Maps, Si tratta di una promozione di tipo 5G dedicata agli under 30;

Vodafone Facile, che si rivolge agli over 60: ha un costo di 12,99 euro al mese e comprende 4 Giga di traffico mensile, minuti e messaggi illimitati, e Giga illimitati su WhatsApp, Messenger, Skype.

Tutte le offerte citate fin qui potranno essere sottoscritte in modalità Smart Pay, ovvero tramite addebito diretto della ricarica su carta di credito o conto corrente (SDD). Ci sono poi:

promozioni che si rivolgono agli Under 25, come per esempio Shake it fun , che ha un costo di 11,99 euro al mese con smart Pay e comprende 40 Giga di traffico mensile, minuti e messaggi illimitati e Giga illimitati sulle principali applicazioni di messaggistica istantanea;

offerte per giovanissimi, come Shake Remix Unlimited Junior, che costa soltanto 9,99 euro al mese e comprende 20 Giga di traffico mensile sulla Internet Giga Network 5G, Giga illimitati sulle principali applicazioni quali WhatsApp, Instagram, TikTok, 300 minuti + minuti illimitati verso due numeri Vodafone e 50 SMS al mese.

Dopo aver scelto l’offerta mobile che si adatta meglio alle proprie esigenze di consumo, sarà possibile controllare l’andamento del proprio piano tariffario con l’utilizzo dell’app My Vodafone.