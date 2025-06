La Moto GP è arrivata al suo ottavo appuntamento stagionale con il GP di Aragon . Scopri come vedere qualifiche, prove, sprint e gara in TV e streaming

Moto GP, gli orari e come vedere in streaming il GP di Aragon

La Moto GP torna in Spagna e più precisamente sul circuito di MotorLand Aragón ad Alcañiz, in Aragona. Marc Márquez, che guida la classifica mondiale, gioca praticamente in casa e dovrà vedersela non solo con il fratello Alex che lo segue in seconda posizione ma anche da Francesco Bagnaia in cerca di riscatto dopo le recenti prestazioni decisamente deludenti.

Moto GP, dove vedere il GP di Aragon in TV e streaming a giugno 2025

Sky si è aggiudicata l’esclusiva della Moto GP e Superbike fino al 2025. Potete quindi seguire il GP di Aragon, così come tutte le altre gare, su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 4K (213) oltre che in streaming su NOW.

La telecronaca è affidata come sempre a Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista di Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A commentare Moto2 e Moto3 ci saranno invece Rosario Triolo e Mattia Pasini.

Su TV8 al canale 8 del digitale terrestre potete seguire in chiaro le qualifiche e la gara in differita.

Di seguito il dettaglio il programma del weekend di Moto GP e dove vederla:

Giovedì 5 giugno

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 16: Conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18.15: Racebook

Venerdì 6 giugno

Ore 8.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 13.10: Paddock Live

Ore 13.15: Moto3 – Pre-qualifiche

Ore 14: Moto2 – Pre-qualifiche

Ore 14.55: MotoGP – Pre-qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Sabato 7 giugno

Ore 8.35: Moto3 – prove libere 2

Ore 9.20: Moto2 – prove libere 2

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP – qualifiche (diretta anche su TV8)

(diretta anche su TV8) Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.45: Moto 3 – qualifiche (diretta anche su TV8)

Ore 13.40: Moto2 – qualifiche (diretta anche su TV8)

Ore 14.30: Paddock Live – Sprint

Ore 14.55: MotoGP – Sprint 11 giri (diretta anche su TV8)

(diretta anche su TV8) Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Domenica 8 giugno

Ore 9.35: MotoGP – Warm Up

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Moto3 – gara (differita su TV8 alle 14:05)

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 – gara (differita su TV8 alle 15:20)

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP – gara (differita su TV8 alle 17:05)

(differita su TV8 alle 17:05) Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

Moto GP: le migliori offerte TV di giugno 2025

Con il Pass Sport di NOW potete vedere non solo tutta la Moto GP ma anche tantissimo altro sport come:

tutta la Formula 1 comprese prove libere, sprint race, qualifiche e le gare in diretta

comprese prove libere, sprint race, qualifiche e le gare in diretta Tennis internazionale (inclusi Wimbledon fino al 2026, tutti i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, tutti i tornei ATP 500 e ATP 250 e WTA di ogni stagione fino al 2028 e gli US Open maschile e femminile)

(inclusi Wimbledon fino al 2026, tutti i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, tutti i tornei ATP 500 e ATP 250 e WTA di ogni stagione fino al 2028 e gli US Open maschile e femminile) NBA (inclusi la Regular Season, i Playoff, le Finals e l’All Star Weekend fino alla stagione 2025/2026)

(inclusi la Regular Season, i Playoff, le Finals e l’All Star Weekend fino alla stagione 2025/2026) Eurosport 1 ed Eurosport 2

ed 3 partire di Serie A per giornata fino alla stagione 2028/2029 (quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 18:00 e del lunedì alle 20:45). Sono garantiti 4 big match per stagione con un sistema di selezione migliorato per vedere gli incontri più importanti per ogni turno per un totale di almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato

fino alla stagione 2028/2029 (quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 18:00 e del lunedì alle 20:45). Sono garantiti 4 big match per stagione con un sistema di selezione migliorato per vedere gli incontri più importanti per ogni turno per un totale di almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tutta la Serie C NOW (inclusi Play Off e i Play Out, la Supercoppa e la Coppa Italia)

(inclusi Play Off e i Play Out, la Supercoppa e la Coppa Italia) UEFA Champions League (con 185 partite su 203 a stagione)

(con 185 partite su 203 a stagione) UEFA Europa League

UEFA Europa Conference League

una selezione di partite di Premier League fino al 2028 e di Bundesliga fino al 2025

Il prezzo è di 24,99 euro al mese con la possibilità di recedere fino a 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa, potete attivare l’offerta da 14,99 euro al mese per un anno (12 mesi al prezzo di 7) ma con vincolo di permanenza minima di 12 mesi.

Al costo di 5 euro al mese potete poi aggiungere anche l’opzione Premium con inclusi visione su 2 dispositivi in contemporanea, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1.

La funzione Pause&Rewind consente di mettere in pausa la trasmissione su tutti i canali live e tornare indietro fino alle 2 ore precedenti. Con Restart, invece, potete far ripartire un programma dall’inizio anche sui canali in chiaro. L’app vi permette anche di scaricare i contenuti che preferite sul vostro dispositivo per vederli offline senza una connessione a Internet attiva.

Ad ogni profilo di NOW si possono associare fino a 6 differenti terminali in contemporanea. La visione in alta definizione non è disponibile su smartphone, Mac e tablet. L’app per una visione ottimale consiglia una connessione a Internet con una velocità di almeno 2,5 Mbps in download.

L’offerta di Sky

L’alternativa per vedere la Moto GP è attivare un abbonamento a Sky. Sulla pay TV avete inclusi non solo tantissimo sport ma anche programmi di successo come Cucine da Incubo e il nuovissimo Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo insieme a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come The Last of Us, The Walking Dead – Daryl Dixon e Ad Just Like That 3 oltre a produzioni originali come M – Il figlio del secolo, Gangs of Milano – Le nuove storie dal blocco e Dostoevskij.

Per vedere la Moto GP potete cliccare sul tasto di seguito, che vi re-indirizzerà verso il sito di Sky dove attivare comodamente online il pacchetto Sky TV + Sky Sport + Netflix al costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 56,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19 euro una tantum, invece di 99 euro. La consegna è gratuita e lo riceverete a casa entro 3-5 giorni lavorativi.

Oltre alla Moto GP avete inclusi anche Champions League, Europa League, Conference League, Formula 1 il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, basket italiano e internazionale, rugby, golf e molti altri sport insieme a un piano Netflix base con visione in HD su 1 dispositivo alla volta e l’app Sky Go per vedere i canali della pay TV anche su dispositivi mobili.

Dopo aver cliccato su “Acquista online” potrete aggiungere anche:

Sky Cinema a 10 euro al mese , invece di 14 euro al mese

a , invece di 14 euro al mese Sky Calcio a 8 euro al mese con incluse 3 partite di Serie A per giornata

a con incluse Sky Kids a 5 euro al mese

a Sky Ultra HD a 5 euro al mese

a Netflix Standard a 6,99 euro al mese con inclusa la visione in HD in contemporanea su 2 dispositivi

a con inclusa la visione in HD in contemporanea su 2 dispositivi Netflix Premium a 12,99 euro al mese con inclusa la visione in UHD in contemporanea su 4 dispositivi

Se siete interessati alla rete fissa, al vostro abbonamento Sky TV + Netlifx + Sky Sport potete abbinare anche Sky Wi-Fi con inclusi una connessione senza limiti in fibra FTTH fino a 1 Gbps in download e chiamate illimitate a 20,90 euro al mese e attivazione gratis. In questo caso il pacchetto per la rete fissa più pay TV costa 35,80 euro al mese per 18 mesi più 19 euro una tantum per il decoder Sky Stream.

