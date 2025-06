Con l'estate sempre più vicina arriva una buona notizia per le famiglie: il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica è in calo e, quindi, c'è oggi la possibilità di ridurre le bollette in vista dell'aumento dei consumi che si registrerà con l'arrivo delle prime giornate di caldo torrido e l'accensione dei climatizzatori. Ecco cosa cambia da giugno 2025.

Il mercato energetico continua a registrare delle variazioni nel prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica. Prendendo in considerazione il PUN (Prezzo Unico Nazionale), infatti, nel corso del mese di maggio 2025 si nota un calo del costo dell’energia.

Quest’elemento si traduce in un doppio vantaggio per gli utenti finali. Da una parte, infatti, chi ha una tariffa indicizzata (con accesso diretto al valore mensile del PUN) può sfruttare subito la riduzione del costo all’ingrosso.

Dall’altra, invece, per i fornitori c’è oggi la possibilità di puntare su tariffe luce a prezzo fisso più convenienti rispetto al passato. Di conseguenza, i consumatori che vogliono bloccare il costo dell’energia per evitare possibili aumenti in futuro possono sfruttare nuove opportunità.

Per un quadro aggiornato sulle offerte disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce, accessibile dal box qui di sotto. Inserendo una stima del proprio consumo annuo sarà possibile individuare, facilmente, le tariffe più convenienti. In alternativa, è sempre possibile richiedere il supporto del servizio di consulenza (gratuito e senza impegno) disponibile al numero 02 5005 111.

Come è cambiato il prezzo dell’energia elettrica

3 COSE DA SAPERE PER RIDURRE LE BOLLETTE 1. A maggio 2025 si è registrato un nuovo calo del PUN con il valore più basso degli ultimi 12 mesi 2. Le tariffe indicizzate diventano subito più convenienti 3. Per bloccare il prezzo è possibile scegliere una tariffa a prezzo fisso: ora partono da 0,1 €/kWh

Il valore del prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica, con riferimento sempre al PUN, per il mese di maggio 2025 è stato pari a circa 0,093 €/kWh, in leggero calo rispetto al mese precedente e in netto calo rispetto al valore registrato a marzo 2025 (0,12 €/kWh).

Per tornare a un valore mensile più basso bisogna fare riferimento al mese di aprile 2024. Attualmente, quindi, il costo all’ingrosso dell’energia elettrica è particolarmente contenuto e può garantire dei vantaggi anche agli utenti finali.

In particolare, si tratta di un buon momento per attivare una nuova tariffa luce, sia scegliendo un’offerta indicizzata, con accesso diretto al PUN, che scegliendo un’offerta a prezzo bloccato che, come vedremo, in questo momento sono particolarmente convenienti.

Di fatto, è possibile sfruttare una doppia scelta che può rappresentare l’occasione giusta per accedere a condizioni tariffarie più vantaggiose, andando così a ridurre al minimo il costo dell’energia e, quindi, ad alleggerire le bollette.

Vediamo come fare a scegliere la tariffa giusta.

Come scegliere l’offerta giusta

Il calo del prezzo all’ingrosso permette ai consumatori la scelta di una nuova offerta luce vantaggiosa. Chi preferisce accedere al prezzo del mercato all’ingrosso può puntare su un’offerta a prezzo indicizzato rispetto al PUN. In questo modo è possibile utilizzare energia elettrica con un costo che segue l’andamento del mercato all’ingrosso, con aggiornamenti mensili.

In alternativa, c’è la possibilità di scegliere una tariffa a prezzo bloccato. Scegliendo l’offerta più vantaggiosa disponibile in questo momento è possibile ridurre il costo dell’energia fino a 0,1 €/kWh, con il vantaggio anche di poter sfruttare la clausola del prezzo fisso per 24 mesi, in modo da ottenere una protezione nel lungo periodo dai rincari.

Per scegliere l’offerta giusta basta premere sul box qui di sotto. Inserendo una stima del proprio consumo annuo (riportato in bolletta oppure calcolabile con l’apposito tool integrato nel comparatore) è possibile individuare facilmente l’opzione giusta.

Per una “famiglia tipo” (consumo annuo di 2.000 kWh) è possibile ridurre la spesa a meno di 45 euro al mese, scegliendo l’offerta più conveniente disponibile oggi.

Ricordiamo che per attivare una nuova tariffa luce è sufficiente avere a disposizione:

i dati dell’intestatario del contratto

i dati della fornitura (per la luce serve, in particolare, il codice POD riportato in bolletta o sul contatore)

le coordinate IBAN del conto per la domiciliazione

L’attivazione di una nuova offerta è sempre gratuita e non comporta costi iniziali. Il passaggio al nuovo fornitore avviene senza interruzione della fornitura e senza la necessità di cambiare il contatore.

