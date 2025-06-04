La nuova offerta per la fibra Vodafone prevede una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH , chiamate illimitate e attivazione gratis . In più è incluso un buono Amazon da 50 euro. Scopri come attivarla

L’offerta fibra ottica di Vodafone è diventata ancora più conveniente in questi giorni. Siete infatti ancora in tempo per attivare una linea fissa senza costi iniziali con l’operatore in rosso ottenendo un buono Amazon da 50 euro in regalo. La promozione è disponibile per tutti i nuovi clienti che attivano online la fibra Vodafone.

Fibra Vodafone con buono Amazon in regalo: come attivarla a giugno 2025

Internet Unlimited Smart Dettagli Costi 27,95 €/mese

23,95 €/mese per chi è anche cliente mobile

per chi è anche cliente mobile Attivazione gratis Servizi inclusi navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem

SIM dati con 50 GB al mese Come avere il buono Amazon da 50 dovete attivare la fibra online entro l’11/6/25 utilizzano in fase di acquisto il codice BUONO50

Per ottenere il buono Amazon di 50 euro dovrete attivare online la fibra Vodafone entro l’11/6/25, salvo eventuali proroghe, utilizzando in fase di acquisto il codice BUONO50. Entro 90 giorni dall’attivazione della linea riceverete un’email con un link ad una pagina in cui si devono inserire i propri dati entro il 31/10/25 per ottenere il regalo. Il buono da utilizzare su Amazon.it vi verrà quindi inviato all’interno di una seconda email.

Con Internet Unlimited Smart avete quindi inclusi:

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi ottimizzato e tecnologia “Sempre connessi”

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate)

SIM dati con 50 GB al mese (solo nuovi clienti)

buono Amazon da 50 euro acquistandola online entro l’11/6/25

Il prezzo è di 27,95 euro al mese in esclusiva online. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.

Attivandola con Telepass avrete 2 mensilità a canone zero per la fibra Vodafone più 6 mesi di abbonamento a Telepass Sempre a zero euro, poi 3,90 euro al mese, e 6 mesi di Assistenza Stradale Europa, poi 2,80 euro al mese. La promozione prevede anche il 50% di Cashback sui pedaggi effettuati con Telepass in Italia fino a un massimo di 25 euro per 3 mesi (con un limite di 10 euro al mese). In questo caso sembrerebbe non sia però incluso il buono Amazon in regalo.

Attiva Internet Unlimited »

Se siete già clienti di Vodafone per la telefonia mobile potete invece attivare la fibra a 23,95 euro al mese ma senza la SIM dati inclusa. I clienti convergenti possono poi aggiungere l’opzione Infinito Insieme per aver Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Attiva l’offerta per clienti mobile »

Il buono Amazon da 50 euro in regalo è incluso anche nell’offerta FWA (Fixed Wireless Access) di Vodafone. Con Casa FWA Light avete inclusi:

navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA 5G

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi ottimizzato e tecnologia “Sempre connessi”

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone)

buono Amazon da 50 euro acquistandola online entro l’11/6/25

Il prezzo è di 24,95 euro al mese con acquisto online. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro.

Attiva Vodafone Casa FWA Light »

In caso di copertura Outdoor vi verrà fornita una piccola antenna per ricevere il segnale 4G/5G, che verrà installata da un tecnico specializzato nel luogo migliore all’esterno della casa e poi collegata alla Vodafone Power Station. Con copertura Indoor, invece, vi verrà fornito in comodato d’uso gratuito solo un modem FWA per iniziare subito a navigare su Internet.

Fibra Vodafone con offerta Fastweb Energia a prezzo scontato a giugno 2025

Le offerte di Fastweb Energia Costo mensile (già scontato) e servizi Fastweb Energia Light fino a 1.500 kWh/anno

40 €/mese

canone fisso per 5 anni Fastweb Energia Full fino a 2.500 kWh/anno

60 €/mese

canone fisso per 5 anni Fastweb Energia Maxi fino a 4.000 kWh/anno

90 €/mese

canone fisso per 5 anni

Chi ha attivato al fibra Vodafone può poi accedere a uno sconto di 10 euro al mese sulle offerte Luce di Fastweb Energia. Per le prime 11mila sottoscrizioni il canone è congelato per 5 anni. In seguito la promozione prevederà prezzo bloccato per 12 mesi.

Scopri le offerte Fastweb Energia »

Con l’iniziativa Salva consumi se alla fine dell’anno avrete consumato il 10% in meno rispetto alla soglia annuale prevista dalla propria offerta riceverete un buono del valore di una mensilità del canone base da spendere sulla piattaforma “Per te“​.

Superati i kWh all’anno previsti dal proprio piano, per ogni kWh consumato verrà applicato un costo di 45 cent/kWh comprensivo di tutte le voci di costo in bolletta: spesa per la materia prima (definita dal corrispettivo di adeguamento), i servizi di trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, imposte ed IVA, applicato a partire dalla data di attivazione della fornitura e definito in base alla potenza contrattuale, al consumo annuo dichiarato dal cliente e alla tipologia d’uso (residente/non residente).

Altre offerte fibra con buono in regalo a giugno 2025

Super Casa Smart di Optima Mobile Dettagli Costi 19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese

, poi Attivazione a 29,90 € Servizi inclusi navigazione fino a 1 Gbps in FTTH

chiamate a consumo

modem a 3,95 €/mese

buono Amazon da 49,90 €

Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero

Anche un altro operatore oggi permette di avere un buono Amazon in regalo attivando la rete fissa. Chi è già cliente di Optima con un’offerta Luce e/o Gas può infatti attivare Super Casa Smart con inclusi:

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download in fibra FTTH (Fiber to the Home)

chiamate a 18 cent al minuto

modem a 3,95 euro al mese

buono Amazon da 49,90 euro

Il prezzo è di 19,90 euro al mese per un anno, poi 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. Questa promozione, salvo proroghe, è disponibile solo online entro l’8/6/25.

Potete aggiungere anche Optima Super 250 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum.

Attivando un nuovo numero di Optima Mobile avrete uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore entro un massimo di tre giorni lavorativi, è previsto uno sconto è di 9,90 euro al mese.

Attiva Super Casa Smart Fibra »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

