Chi passa a Very Mobile entro la metà di giugno può avere minuti illimitati e 150 GB inclusi a meno di 5 euro al mese insieme a buono Amazon da 10 euro in regalo . Scopri come attivare la promozione

Passa a Very Mobile a meno di 5 euro al mese: c'è un Buono Amazon in regalo

Very Mobile ha lanciato una nuova promozione di telefonia mobile davvero imperdibile. Chi passa a Very Mobile con meno di 5 euro al mese può avere un piano con minuti illimitati e 150 GB inclusi insieme a buono Amazon da 10 euro in regalo da spendere per i vostri acquisti online.

Per trovare la promozione perfetta per le vostre esigenze al prezzo più basso vi basta cliccare sul tasto di seguito per confrontare gratuitamente le migliori soluzioni dei principali operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it. Trovata l’offerta giusta potrete poi attivarla comodamente online.

Passa a Very Mobile con buono Amazon in regalo a giugno 2025

4,99 Flash Esclusiva Dettagli Costi 4,99 €/mese per sempre

Attivazione gratis

Very Full Speed 5G a 99 cent/mese ma primo mese gratis Minuti, SMS e Gigabyte minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 30 Mbps Chi può attivarla? Disponibile solo online con portabilità da Iliad o alcuni MVNO selezionati entro il 12/6/25

Chi passa a Very Mobile può quindi attivare un’offerta senza vincoli né costi nascosti. Per non perdere il numero di telefono si deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi. La promozione con buono Amazon incluso è disponibile, salvo proroghe, entro il 12/6/25.

Per attivarla online basta collegarsi al sito dell’operatore low cost, cliccare su “Ottieni l’offerta” e poi seguire le indicazioni a schermo. Una volta ricevuta la SIM o eSIM, che potete richiedere anche online senza costi aggiuntivi, dovrete collegarvi a verymobile.it/attiva, inserire i dati richiesti ed effettuare poi la verifica dell’identità rapidamente con SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o video identificazione.

4,99 Flash Esclusiva

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G fino a 30 Mbps sulla rete di WindTre

fino a 30 Mbps sulla rete di WindTre 6,3 GB per navigare in roaming in Ue

buono Amazon da 10 euro entro il 12/6/25

Il prezzo è di 4,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Può attivarla chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Con questa offerta potete navigare in 4G fino a 30 Mbps in download e upload. Già in fase di acquisto online è possibile attivare l’opzione Very Full Speed 5G per navigare sulla rete di WindTre in 5G fino a 2 Gbps in download con una copertura superiore al 97% del territorio italiano o in 4G fino a 300 Mbps in download. Il primo mese è gratis, poi si rinnova a 99 cent al mese.

In alternativa è disponibile la nuova opzione Very Plus con inclusi:

Very Full Speed 5G

Giga in più ogni mese con Giga Plus

2 biglietti per il cinema al prezzo di 1

50% di sconto a pranzo e cena al ristorante per 2

al ristorante per 2 Concorso Istant Win per tentare ogni giorno di vincere un premio diverso ogni mese

per tentare ogni giorno di vincere un premio diverso ogni mese 30 euro di sconto su smartphone, tablet e PC ricondizionati ogni mese

ogni mese Offerte dedicate

Il primo mese è gratis, poi si rinnova a 99 cent al mese, invece di 1,99 euro al mese, acquistandola entro il 30/6/25.

Potete attivare Very Plus anche in un secondo momento dall’app Very cliccando su “Offerta” > “Gestisci offerta” o chiamando gratuitamente il Servizio Clienti al 1929.

Attiva Very Esclusiva Flash »

La SIM vi verrà spedita gratuitamente a casa e consegnata nella cassetta postale entro cinque giorni lavorativi. Se avete scelto l’eSIM, riceverete via email il QR Code da scansionare con la fotocamera del telefono per scaricarla sul telefono.

Sono inclusi anche servizi per la reperibilità come Ti ho cercato e RingMe e la funzione Hotspot per condividere la connessione a Internet con altri dispositivi e navigare anche contemporaneamente.

Il rinnovo avviene sempre lo stesso giorno del mese e per i nuovi clienti viene attivato in automatico il servizio di autoricarica, che prevede l’addebitato solo dell’esatto importo necessario a coprire il canone della promozione. Potete comunque cambiare metodo di pagamento dall’app Very in qualsiasi momento e passare un’offerta FLASH con addebito su credito residuo ma 50 GB in meno al mese.

Chi passa a Very Mobile ma non è soddisfatto del proprio piano può cambiare offerta gratuitamente quando vuole dall’app Very o chiamando il Servizio Clienti al 1929. In alternativa potete richiedere il recesso senza penali o costi di disattivazione della linea.

L’app Very è un sistema pratico e intuitivo per gestire la vostra offerta e accedere a funzioni per verificare il credito residuo e i consumi, acquistare una ricarica online o cambiare metodo di pagamento, gestire le opzioni sulla SIM e tante altre. Potete scaricare gratuitamente l’app Very da App Store e Google Play.

Le offerte 5G di Very Mobile a giugno 2025

Offerte 5G Costi Minuti, SMS e Gigabyte Very 5,99 primo mese in omaggio , poi 5,99 €/mese

, poi Attivazione a 99 cent minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G per sempre Very 6,99 (anche per nuovi numeri) 6,99 €/mese

Attivazione a 99 cent o 4,99 € per nuovi numeri minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G per sempre Very 9,99 (anche per nuovi numeri) 9,99 €/mese

Attivazione a 99 cent o 4,99 € per nuovi numeri minuti e SMS illimitati + 440 GB in 5G per sempre Very 11,99 11,99 €/mese

Attivazione a 99 cent minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G per sempre Very 600 Giga 11,99 €/mese

Attivazione a 9,99 € 600 GB in 5G per sempre

Chi passa a Very Mobile con richiesta di portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, Fastweb Mobile, CoopVoce può scegliere anche tra le diverse offerte 5G dell’operatore low cost:

Very 5,99

minuti e SMS illimitati

150 GB in 5G per sempre entro il 12/6/25

7,6 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese è in omaggio, poi si rinnova a 5,99 euro al mese.

Attiva Very 5G 5,99 »

Very 6,99

minuti e SMS illimitati

200 GB in 5G per sempre entro il 12/6/25

8,9 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 6,99 euro al mese.

Attiva Very 5G 6,99 »

Very 9,99

minuti e SMS illimitati

440 GB in 5G per sempre entro il 12/6/25

12,6 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese.

Attiva Very 5G 9,99 »

Chi arriva da Kena Mobile, TIM, ho. Mobile, Vodafone, WindTre o Spusu può invece attivare:

Very 11,99

minuti e SMS illimitati

200 GB in 5G per sempre entro il 12/6/25

15,2 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis.

Attiva Very 5G 11,99 »

Le offerte Very Mobile per chi attiva un nuovo numero

Chi preferisce attivare una SIM con un nuovo numero Very può scegliere tra:

Very 6,99

minuti e SMS illimitati

200 GB in 5G per sempre entro il 12/6/25

8,9 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 6,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 4,99 euro, invece di 9,99 euro.

Attiva Very 5G 6,99 nuovi numeri»

Very 9,99

minuti e SMS illimitati

440 GB in 5G per sempre entro il 12/6/25

12,6 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 4,99 euro, invece di 9,99 euro.

Attiva Very 5G 9,99 nuovi numeri»

Very 600 Giga

600 GB in 5G per sempre entro il 12/6/25

15,2 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,99 euro al mese, invece di 13,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro.

Attiva Very 5G 600 Giga »

Per tutte le offerte, salvo diversa indicazione, il contributo per l’attivazione è scontato a 99 cent, invece di 9,99 euro. SIM e spedizione sono invece sempre gratuite.

I servizi aggiuntivi di Very Mobile di giugno 2025

Very Mobile blocca in automatico la connessione a Internet quando si hanno esaurito i Giga inclusi nelle proprie offerte per evitare spese aggiuntive non necessarie all’utente. Quando volete potete però riprendere a navigare cliccando sul tasto fucsia “Rinnova” nell’app Very, che vi permette di aprire un nuovo ciclo mensile della promozione allo stesso prezzo di sempre.

Chi passa a Very Mobile può aggiungere anche l’opzione Very Protetti per la sicurezza dei dati personali di tutta la famiglia. Il prezzo è di 99 cent al mese ma il primo mese è gratis.

Se invece state programmando un viaggio, avete a disposizione diverse opzioni estero con inclusi fino a 10 GB in più a settimana per navigare in roaming in altri Paesi a partire da 9,99 euro.

Con Wi-Fi Calling incluso gratuitamente nelle offerte di Very Mobile potete effettuare e ricevere chiamate anche in assenza di segnale mobile alle stessa condizioni della propria offerta se connessi a una rete Wi-Fi.

Grazie all’iniziativa Porta un amico in Very si riceve in regalo una ricarica da 5 euro per ogni amico che passa a Very Mobile utilizzando il vostro codice per l’acquisto online di una delle offerte dell’operatore low cost. Se poi il vostro conoscente arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati si riceve una ulteriore ricarica di 10 euro. Il limite dell’iniziativa è di 150 euro in ricariche omaggio per un totale di 10 amici.

Giga Green invece converte ogni Gigabyte non consumato in Giga Green, che potete visualizzare in qualsiasi momento nella sezione dedicata sull’app Very. Risparmiando sul traffico dati non solo contribuirete a raggiungere obiettivi concreti per la tutela e riqualificazione dell’ambiente, dalla pulizia delle spiagge e fondali alla riforestazione delle aree colpite da una calamità, ma potrete usufruire di sconti, bonus e coupon che vanno dalla mobilità agli accessori, dai viaggi al benessere.

Infine, chi passa a Very Mobile può acquistare un dispositivo ricondizionato (smartphone, tablet e PC) con garanzia per 12 mesi anche un prezzo dimezzato rispetto a un nuovo modello. Potete scegliere tra smartphone, tablet e PC a partire da 149 euro e provarli gratis per 14 giorni.

