- L'opzione include 5G per sempre insieme a sconti, promozioni e offerte dedicate
- Il primo mese è gratis, poi si rinnova a 99 cent/mese entro il 30/6/25
Chi passa a Very Plus può avere inclusa non solo la navigazione 5G per sempre ma anche altre offerte, vantaggi e sconti. Il primo mese è gratis. Scopri a chi è riservata l'opzione e come attivarla
Very Mobile ha lanciato una nuova opzione per i suoi clienti pensata soprattutto per coloro che hanno attivato un’offerta 4G e vogliono di più dal proprio piano di telefonia mobile . Chi passa a Very Plus infatti non solo potrà navigare in 5G allo stesso prezzo per sempre ma ottiene anche sconti e promozioni davvero interessanti.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le offerte di Very Mobile con il comparatore di SOStariffe.it e trovare così in pochi secondi la soluzione più conveniente per le vostre necessità e abitudini di consumo, che potrete poi attivare comodamente online.
|Very Plus
|I dettagli
|Costi
|
|Servizi inclusi
|
|Come attivarla
|
Chi passa a Very Plus ha inclusa l’opzione Very Full Speed 5G, che consente di navigare in 5G fino a 2 Gbps in download sulla rete di WindTre con una copertura superiore al 97% del territorio italiano o in 4G fino a 300 Mbps in download. L’operatore low cost di base permetterebbe infatti di navigare in 4G fino a 30 Mbps in download e upload. Il prezzo di Very Full Speed 5G da sola sarebbe di 99 cent al mese ma il primo mese è gratis.
Very Plus prevede anche:
Potete attivare Very Plus in qualsiasi momento dall’app Very cliccando su “Offerta” > “Gestisci offerta” o chiamando gratuitamente il Servizio Clienti al 1929. Il primo mese è gratis, poi l’opzione si rinnova a 99 cent al mese, invece di 1,99 euro al mese, se la si attiva entro il 30/6/25.
|Offerte 5G
|Costi
|Servizi inclusi
|
4,99 Flash Esclusiva
|
|
|Very 5,99
|
|
|Very 6,99 (anche per nuovi numeri)
|
|
|Very 9,99 (anche per nuovi numeri)
|
|
|Very 11,99
|
|
|Very 600 Giga
|
|
Se ancora non siete clienti di Very Mobile potete scegliere tra offerte senza vincoli né costi nascosti. Chi arriva da un altro operatore e vuole mantenere il suo numero di telefono può farlo richiedendo la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.
La SIM vi verrà spedita gratuitamente entro pochi giorni lavorativi e in alternativa potete richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. Per effettuare la verifica dell’identità potete scegliere tra video identificazione, SPID oCIE (Carta d’Identità Elettronica).
Chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, Fastweb Mobile, CoopVoce e altri può scegliere tra le seguenti tariffe:
Il prezzo è di 4,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis.
Il primo mese è in omaggio, poi si rinnova a 5,99 euro al mese.
Il prezzo è di 6,99 euro al mese.
Il prezzo è di 9,99 euro al mese.
Chi arriva da Kena Mobile, TIM, ho. Mobile, Vodafone, WindTre o Spusu può invece attivare:
Il prezzo è di 11,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis.
Chi preferisce attivare una SIM con un nuovo numero Very può scegliere tra:
Il prezzo è di 6,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 4,99 euro, invece di 9,99 euro.
Attiva Very 5G 6,99 nuovi numeri»
Il prezzo è di 9,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 4,99 euro, invece di 9,99 euro.
Attiva Very 5G 9,99 nuovi numeri»
Il prezzo è di 11,99 euro al mese, invece di 13,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro.
Per tutte le offerte, salvo diversa indicazione, il contributo per l’attivazione è scontato a 99 cent, invece di 9,99 euro.
Avete inclusi diversi servizi di base molto utili come Ti ho cercato, RingMe e Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi e navigare su Internet anche in contemporanea.
Le offerte di Very Mobile per la massima trasparenza si rinnovano sempre lo stesso giorno del mese e per i nuovi clienti si attiva in automatico il servizio di autoricarica. In questo caso vi verrà addebitato ogni mese l’esatto importo necessario a coprire il canone del piano ma potete comunque cambiare metodo di pagamento dall’app Very quando volete e passare un’offerta FLASH con addebito su credito residuo ma 50 GB in meno al mese.
Se non siete soddisfatti della vostra promozione potete cambiare offerta gratuitamente in qualsiasi momento dall’app Very o chiamando il Servizio Clienti al 1929. In alternativa l’operatore low cost vi consente di richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali per la disattivazione della linea.
Very Mobile quando si esauriscono i Giga inclusi nelle sue offerte blocca in automatico la connessione a Internet per evitare all’utente spese superflue. In ogni caso è possibile riprendere a navigare quando si vuole cliccando sul tasto fucsia “Rinnova” nell’app Very. Il servizio infatti vi consente di aprire un nuovo ciclo mensile del piano allo stesso prezzo di sempre.
Per la sicurezza di tutta la famiglia potete aggiungere l’opzione Very Protetti al costo di 99 cent al mese ma con il primo mese gratis.
Chi programma un viaggio, invece, può scegliere tra diverse opzioni estero con inclusi fino a 10 GB in più a settimana per la navigazione su Internet in roaming in altri Paesi a partire da 9,99 euro.
In assenza di segnale mobile con il Wi-Fi Calling potete chiamare e ricevere telefonate alle stesse condizioni previste dalla vostra offerte quando si è connessi a una rete Wi-Fi.
Infine, con l’iniziativa Porta un amico in Very avrete in regalo una ricarica da 5 euro per ogni conoscente che utilizzando il vostro codice acquista online una delle offerte dell’operatore low cost. Se il vostro amico arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati si ottiene una ulteriore ricarica di 10 euro. Potete ricevere fino a 150 euro di ricariche omaggio portando un totale di 10 amici in Very Mobile.
Giga Green invece converte in automatico il traffico dati non utilizzato durante il mese in Giga Green, che potete visualizzare in qualsiasi momento nella sezione dedicata sull’app Very. Con questa iniziativa non solo si contribuisce a raggiungere obiettivi concreti per la tutela e riqualificazione dell’ambiente, dalla pulizia delle spiagge e fondali alla riforestazione delle aree colpite da una calamità, ma si ottengono anche sconti, bonus e coupon che vanno dalla mobilità agli accessori, dai viaggi al benessere.