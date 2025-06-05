Chi passa a Very Plus può avere inclusa non solo la navigazione 5G per sempre ma anche altre offerte, vantaggi e sconti. Il primo mese è gratis . Scopri a chi è riservata l'opzione e come attivarla

Very Mobile ha lanciato una nuova opzione per i suoi clienti pensata soprattutto per coloro che hanno attivato un’offerta 4G e vogliono di più dal proprio piano di telefonia mobile . Chi passa a Very Plus infatti non solo potrà navigare in 5G allo stesso prezzo per sempre ma ottiene anche sconti e promozioni davvero interessanti.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le offerte di Very Mobile con il comparatore di SOStariffe.it e trovare così in pochi secondi la soluzione più conveniente per le vostre necessità e abitudini di consumo, che potrete poi attivare comodamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Passa a Very Plus: costi, servizi inclusi e come attivarla a giugno 2025

Very Plus I dettagli Costi primo mese gratis, poi 99 cent/mese attivandola entro il 30/6/25 Servizi inclusi Very Full Speed 5G con navigazione in 5G fino a 2 Gbps per sempre

con navigazione in Giga aggiuntivi ogni mese

ogni mese 2×1 sui biglietti del cinema

50% di sconto al ristorante

Concorso per tentare di vincere un premio diverso ogni mese

30 € di sconto su smartphone, tablet e PC ricondizionati ogni mese

ogni mese Offerte dedicate Come attivarla dall’ app Very cliccando su “Offerta” > “Gestisci offerta”

cliccando su chiamando il servizio clienti 1929

Chi passa a Very Plus ha inclusa l’opzione Very Full Speed 5G, che consente di navigare in 5G fino a 2 Gbps in download sulla rete di WindTre con una copertura superiore al 97% del territorio italiano o in 4G fino a 300 Mbps in download. L’operatore low cost di base permetterebbe infatti di navigare in 4G fino a 30 Mbps in download e upload. Il prezzo di Very Full Speed 5G da sola sarebbe di 99 cent al mese ma il primo mese è gratis.

Very Plus prevede anche:

Very Full Speed 5G

Giga in più ogni mese con Giga Plus

2 biglietti per il cinema al prezzo di 1

50% di sconto a pranzo e cena al ristorante per 2

al ristorante per 2 Concorso Istant Win per tentare ogni giorno di vincere un premio diverso ogni mese

per tentare ogni giorno di vincere un premio diverso ogni mese 30 euro di sconto su smartphone, tablet e PC ricondizionati ogni mese. I dispositivi sono in g aranzia per 12 mesi e il prezzo è anche la metà rispetto a quello di un nuovo modello. Potete provarli gratis per 14 giorni e poi decidere se procedere con l’acquisto

ogni mese. I dispositivi sono in g e il prezzo è anche la metà rispetto a quello di un nuovo modello. Potete e poi decidere se procedere con l’acquisto Offerte dedicate

Potete attivare Very Plus in qualsiasi momento dall’app Very cliccando su “Offerta” > “Gestisci offerta” o chiamando gratuitamente il Servizio Clienti al 1929. Il primo mese è gratis, poi l’opzione si rinnova a 99 cent al mese, invece di 1,99 euro al mese, se la si attiva entro il 30/6/25.

Le offerte 5G di Very Mobile a giugno 2025

Offerte 5G Costi Servizi inclusi 4,99 Flash Esclusiva

4,99 €/mese

Attivazione gratis minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 30 Mbps

Opzione 5G a partire da 99 cent/mese e primo mese gratis

a partire da e buono Amazon da 10 euro (entro il 12/6/25) Very 5,99 primo mese in omaggio , poi 5,99 €/mese

, poi Attivazione a 99 cent minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G per sempre Very 6,99 (anche per nuovi numeri) 6,99 €/mese

Attivazione a 99 cent o 4,99 € per nuovi numeri minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G per sempre Very 9,99 (anche per nuovi numeri) 9,99 €/mese

Attivazione a 99 cent o 4,99 € per nuovi numeri minuti e SMS illimitati + 440 GB in 5G per sempre Very 11,99 11,99 €/mese

Attivazione a 99 cent minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G per sempre Very 600 Giga 11,99 €/mese

Attivazione a 9,99 € 600 GB in 5G per sempre

Se ancora non siete clienti di Very Mobile potete scegliere tra offerte senza vincoli né costi nascosti. Chi arriva da un altro operatore e vuole mantenere il suo numero di telefono può farlo richiedendo la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

La SIM vi verrà spedita gratuitamente entro pochi giorni lavorativi e in alternativa potete richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. Per effettuare la verifica dell’identità potete scegliere tra video identificazione, SPID oCIE (Carta d’Identità Elettronica).

Chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, Fastweb Mobile, CoopVoce e altri può scegliere tra le seguenti tariffe:

4,99 Flash Esclusiva

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 6,3 GB per navigare in roaming in Ue

buono Amazon da 10 euro entro il 12/6/25

Il prezzo è di 4,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis.

Very 5,99

minuti e SMS illimitati

150 GB in 5G per sempre entro il 12/6/25

7,6 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese è in omaggio, poi si rinnova a 5,99 euro al mese.

Attiva Very 5G 5,99 »

Very 6,99

minuti e SMS illimitati

200 GB in 5G per sempre entro il 12/6/25

8,9 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 6,99 euro al mese.

Attiva Very 5G 6,99 »

Very 9,99

minuti e SMS illimitati

440 GB in 5G per sempre entro il 12/6/25

12,6 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese.

Attiva Very 5G 9,99 »

Chi arriva da Kena Mobile, TIM, ho. Mobile, Vodafone, WindTre o Spusu può invece attivare:

Very 11,99

minuti e SMS illimitati

200 GB in 5G per sempre entro il 12/6/25

15,2 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis.

Attiva Very 5G 11,99 »

Le offerte Very Mobile per chi attiva un nuovo numero

Chi preferisce attivare una SIM con un nuovo numero Very può scegliere tra:

Very 6,99

minuti e SMS illimitati

200 GB in 5G per sempre entro il 12/6/25

8,9 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 6,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 4,99 euro, invece di 9,99 euro.

Attiva Very 5G 6,99 nuovi numeri»

Very 9,99

minuti e SMS illimitati

440 GB in 5G per sempre entro il 12/6/25

12,6 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 4,99 euro, invece di 9,99 euro.

Attiva Very 5G 9,99 nuovi numeri»

Very 600 Giga

600 GB in 5G per sempre entro il 12/6/25

15,2 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,99 euro al mese, invece di 13,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro.

Per tutte le offerte, salvo diversa indicazione, il contributo per l’attivazione è scontato a 99 cent, invece di 9,99 euro.

Avete inclusi diversi servizi di base molto utili come Ti ho cercato, RingMe e Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi e navigare su Internet anche in contemporanea.

Le offerte di Very Mobile per la massima trasparenza si rinnovano sempre lo stesso giorno del mese e per i nuovi clienti si attiva in automatico il servizio di autoricarica. In questo caso vi verrà addebitato ogni mese l’esatto importo necessario a coprire il canone del piano ma potete comunque cambiare metodo di pagamento dall’app Very quando volete e passare un’offerta FLASH con addebito su credito residuo ma 50 GB in meno al mese.

Se non siete soddisfatti della vostra promozione potete cambiare offerta gratuitamente in qualsiasi momento dall’app Very o chiamando il Servizio Clienti al 1929. In alternativa l’operatore low cost vi consente di richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali per la disattivazione della linea.

I servizi aggiuntivi di Very Mobile di giugno 2025

Very Mobile quando si esauriscono i Giga inclusi nelle sue offerte blocca in automatico la connessione a Internet per evitare all’utente spese superflue. In ogni caso è possibile riprendere a navigare quando si vuole cliccando sul tasto fucsia “Rinnova” nell’app Very. Il servizio infatti vi consente di aprire un nuovo ciclo mensile del piano allo stesso prezzo di sempre.

Per la sicurezza di tutta la famiglia potete aggiungere l’opzione Very Protetti al costo di 99 cent al mese ma con il primo mese gratis.

Chi programma un viaggio, invece, può scegliere tra diverse opzioni estero con inclusi fino a 10 GB in più a settimana per la navigazione su Internet in roaming in altri Paesi a partire da 9,99 euro.

In assenza di segnale mobile con il Wi-Fi Calling potete chiamare e ricevere telefonate alle stesse condizioni previste dalla vostra offerte quando si è connessi a una rete Wi-Fi.

Infine, con l’iniziativa Porta un amico in Very avrete in regalo una ricarica da 5 euro per ogni conoscente che utilizzando il vostro codice acquista online una delle offerte dell’operatore low cost. Se il vostro amico arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati si ottiene una ulteriore ricarica di 10 euro. Potete ricevere fino a 150 euro di ricariche omaggio portando un totale di 10 amici in Very Mobile.

Giga Green invece converte in automatico il traffico dati non utilizzato durante il mese in Giga Green, che potete visualizzare in qualsiasi momento nella sezione dedicata sull’app Very. Con questa iniziativa non solo si contribuisce a raggiungere obiettivi concreti per la tutela e riqualificazione dell’ambiente, dalla pulizia delle spiagge e fondali alla riforestazione delle aree colpite da una calamità, ma si ottengono anche sconti, bonus e coupon che vanno dalla mobilità agli accessori, dai viaggi al benessere.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico