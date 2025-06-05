Very Plus: come funziona la nuova opzione per gli utenti dell'operatore

Telefonia Mobile
di Matteo Testa

Chi passa a Very Plus può avere inclusa non solo la navigazione 5G per sempre ma anche altre offerte, vantaggi e sconti. Il primo mese è gratis. Scopri a chi è riservata l'opzione e come attivarla

In 30 sec.
Very Plus: tutti i dettagli a giugno 2025
  • L'opzione include 5G per sempre insieme a sconti, promozioni e offerte dedicate
  • Il primo mese è gratis, poi si rinnova a 99 cent/mese entro il 30/6/25
Very Plus: come funziona la nuova opzione per gli utenti dell'operatore

Very Mobile ha lanciato una nuova opzione per i suoi clienti pensata soprattutto per coloro che hanno attivato un’offerta 4G e vogliono di più dal proprio piano di telefonia mobile . Chi passa a Very Plus infatti non solo potrà navigare in 5G allo stesso prezzo per sempre ma ottiene anche sconti e promozioni davvero interessanti.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le offerte di Very Mobile con il comparatore di SOStariffe.it e trovare così in pochi secondi la soluzione più conveniente per le vostre necessità e abitudini di consumo, che potrete poi attivare comodamente online.

La tariffa giusta per te
Quanti Minuti?
A consumo
Quanti SMS?
A consumo
Quanti GB?
Almeno 1 GB

Passa a Very Plus: costi, servizi inclusi e come attivarla a giugno 2025

Very Plus I dettagli
Costi
  • primo mese gratis, poi 99 cent/mese attivandola entro il 30/6/25
Servizi inclusi
  • Very Full Speed 5G con navigazione in 5G fino a 2 Gbps per sempre
  • Giga aggiuntivi ogni mese
  • 2×1 sui biglietti del cinema
  • 50% di sconto al ristorante
  • Concorso per tentare di vincere un premio diverso ogni mese
  • 30 € di sconto su smartphone, tablet e PC ricondizionati ogni mese
  • Offerte dedicate
Come attivarla
  • dall’app Very cliccando su “Offerta” > “Gestisci offerta”
  • chiamando il servizio clienti 1929

Chi passa a Very Plus ha inclusa l’opzione Very Full Speed 5G, che consente di navigare in 5G fino a 2 Gbps in download sulla rete di WindTre con una copertura superiore al 97% del territorio italiano o in 4G fino a 300 Mbps in download. L’operatore low cost di base permetterebbe infatti di navigare in 4G fino a 30 Mbps in download e upload. Il prezzo di Very Full Speed 5G da sola sarebbe di 99 cent al mese ma il primo mese è gratis.

Very Plus prevede anche:

  • Very Full Speed 5G
  • Giga in più ogni mese con Giga Plus
  • 2 biglietti per il cinema al prezzo di 1
  • 50% di sconto a pranzo e cena al ristorante per 2
  • Concorso Istant Win per tentare ogni giorno di vincere un premio diverso ogni mese
  • 30 euro di sconto su smartphone, tablet e PC ricondizionati ogni mese. I dispositivi sono in garanzia per 12 mesi e il prezzo è anche la metà rispetto a quello di un nuovo modello. Potete provarli gratis per 14 giorni e poi decidere se procedere con l’acquisto
  • Offerte dedicate

Potete attivare Very Plus in qualsiasi momento dall’app Very cliccando su “Offerta” > “Gestisci offerta” o chiamando gratuitamente il Servizio Clienti al 1929. Il primo mese è gratis, poi l’opzione si rinnova a 99 cent al mese, invece di 1,99 euro al mese, se la si attiva entro il 30/6/25.

Le offerte 5G di Very Mobile a giugno 2025

Offerte 5G Costi Servizi inclusi
4,99 Flash Esclusiva
  • 4,99 €/mese
  • Attivazione gratis
  • minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 30 Mbps
  • Opzione 5G a partire da 99 cent/mese e primo mese gratis
  • buono Amazon da 10 euro (entro il 12/6/25)
Very 5,99
  • primo mese in omaggio, poi 5,99 €/mese
  • Attivazione a 99 cent
  • minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G per sempre
Very 6,99 (anche per nuovi numeri)
  • 6,99 €/mese
  • Attivazione a 99 cent o 4,99 per nuovi numeri
  • minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G per sempre
Very 9,99 (anche per nuovi numeri)
  • 9,99 €/mese
  • Attivazione a 99 cent o 4,99 per nuovi numeri
  • minuti e SMS illimitati + 440 GB in 5G per sempre
Very 11,99
  • 11,99 €/mese
  • Attivazione a 99 cent
  • minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G per sempre
Very 600 Giga
  • 11,99 €/mese
  • Attivazione a 9,99
  • 600 GB in 5G per sempre

Se ancora non siete clienti di Very Mobile potete scegliere tra offerte senza vincoli né costi nascosti. Chi arriva da un altro operatore e vuole mantenere il suo numero di telefono può farlo richiedendo la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

La SIM vi verrà spedita gratuitamente entro pochi giorni lavorativi e in alternativa potete richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. Per effettuare la verifica dell’identità potete scegliere tra video identificazione, SPID oCIE (Carta d’Identità Elettronica).

Chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, Fastweb Mobile, CoopVoce e altri può scegliere tra le seguenti tariffe:

4,99 Flash Esclusiva

  • minuti e SMS illimitati
  • 150 GB in 4G fino a 30 Mbps
  • 6,3 GB per navigare in roaming in Ue
  • buono Amazon da 10 euro entro il 12/6/25

Il prezzo è di 4,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis.

Very 5,99 

  • minuti e SMS illimitati
  • 150 GB in 5G per sempre entro il 12/6/25
  • 7,6 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese è in omaggio, poi si rinnova a 5,99 euro al mese.

Attiva Very 5G 5,99 »

Very 6,99

  • minuti e SMS illimitati
  • 200 GB in 5G per sempre entro il 12/6/25
  • 8,9 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 6,99 euro al mese.

Attiva Very 5G 6,99 »

Very 9,99

  • minuti e SMS illimitati
  • 440 GB in 5G per sempre entro il 12/6/25
  • 12,6 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese.

Attiva Very 5G 9,99 »

Chi arriva da Kena Mobile, TIM, ho. Mobile, Vodafone, WindTre o Spusu può invece attivare:

Very 11,99

  • minuti e SMS illimitati
  • 200 GB in 5G per sempre entro il 12/6/25
  • 15,2 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis.

Attiva Very 5G 11,99 »

Le offerte Very Mobile per chi attiva un nuovo numero

Chi preferisce attivare una SIM con un nuovo numero Very può scegliere tra:

Very 6,99

  • minuti e SMS illimitati
  • 200 GB in 5G per sempre entro il 12/6/25
  • 8,9 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 6,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 4,99 euro, invece di 9,99 euro.

Attiva Very 5G 6,99 nuovi numeri»

Very 9,99

  • minuti e SMS illimitati
  • 440 GB in 5G per sempre entro il 12/6/25
  • 12,6 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 4,99 euro, invece di 9,99 euro.

Attiva Very 5G 9,99 nuovi numeri»

Very 600 Giga

  • 600 GB in 5G per sempre entro il 12/6/25
  • 15,2 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,99 euro al mese, invece di 13,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro.

Per tutte le offerte, salvo diversa indicazione, il contributo per l’attivazione è scontato a 99 cent, invece di 9,99 euro.

Avete inclusi diversi servizi di base molto utili come Ti ho cercato, RingMe e Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi e navigare su Internet anche in contemporanea.

Le offerte di Very Mobile per la massima trasparenza si rinnovano sempre lo stesso giorno del mese e per i nuovi clienti si attiva in automatico il servizio di autoricarica. In questo caso vi verrà addebitato ogni mese l’esatto importo necessario a coprire il canone del piano ma potete comunque cambiare metodo di pagamento dall’app Very quando volete e passare un’offerta FLASH con addebito su credito residuo ma 50 GB in meno al mese.

Se non siete soddisfatti della vostra promozione potete cambiare offerta gratuitamente in qualsiasi momento dall’app Very o chiamando il Servizio Clienti al 1929. In alternativa l’operatore low cost vi consente di richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali per la disattivazione della linea.

I servizi aggiuntivi di Very Mobile di giugno 2025

Very Mobile quando si esauriscono i Giga inclusi nelle sue offerte blocca in automatico la connessione a Internet per evitare all’utente spese superflue. In ogni caso è possibile riprendere a navigare quando si vuole cliccando sul tasto fucsia “Rinnova” nell’app Very. Il servizio infatti vi consente di aprire un nuovo ciclo mensile del piano allo stesso prezzo di sempre.

Per la sicurezza di tutta la famiglia potete aggiungere l’opzione Very Protetti al costo di 99 cent al mese ma con il primo mese gratis.

Chi programma un viaggio, invece, può scegliere tra diverse opzioni estero con inclusi fino a 10 GB in più a settimana per la navigazione su Internet in roaming in altri Paesi a partire da 9,99 euro.

In assenza di segnale mobile con il Wi-Fi Calling potete chiamare e ricevere telefonate alle stesse condizioni previste dalla vostra offerte quando si è connessi a una rete Wi-Fi.

Infine, con l’iniziativa Porta un amico in Very avrete in regalo una ricarica da 5 euro per ogni conoscente che utilizzando il vostro codice acquista online una delle offerte dell’operatore low cost. Se il vostro amico arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati si ottiene una ulteriore ricarica di 10 euro. Potete ricevere fino a 150 euro di ricariche omaggio portando un totale di 10 amici in Very Mobile.

Giga Green invece converte in automatico il traffico dati non utilizzato durante il mese in Giga Green, che potete visualizzare in qualsiasi momento nella sezione dedicata sull’app Very. Con questa iniziativa non solo si contribuisce a raggiungere obiettivi concreti per la tutela e riqualificazione dell’ambiente, dalla pulizia delle spiagge e fondali alla riforestazione delle aree colpite da una calamità, ma si ottengono anche sconti, bonus e coupon che vanno dalla mobilità agli accessori, dai viaggi al benessere.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
« notizia precedente « notizia successiva » »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Nuovo iPhone 17: prezzi e caratteristiche dopo la presentazione di settembre 2025
Telefonia Mobile
angle-right
Passa a Fastweb: nuove offerte per fisso, mobile e soluzioni convergenti da settembre 2025
Fastweb
angle-right
Conto Crédit Agricole: canone azzerabile e interessi al 3% per 6 mesi, ultimi giorni per la promo
Conti Correnti
angle-right
Arriva il 5G con CoopVoce? Ecco le novità di settembre 2025
CoopVoce
angle-right
Samsung Galaxy S25 FE: quanto costa con le offerte a rate degli operatori
Telefonia Mobile
angle-right
Le offerte Internet casa più veloci e a minor prezzo di settembre 2025
Internet Casa
angle-right
Le migliori offerte per telefonia mobile di settembre 2025
Telefonia Mobile
angle-right
Conto Deposito con interessi fino al 3,25%: le promo di settembre 2025
Conti deposito
angle-right
Viaggiare nel Regno Unito a settembre 2025: le offerte roaming del mese
Telefonia Mobile
angle-right
iPhone 16 e 16 Pro a rate: le offerte con gli operatori mobile di settembre 2025
Telefonia Mobile
angle-right
Le nostre Guide
Quali sono le offerte per avere minuti illimitati?
di Luana Galanti
angle-right
Bonus affitto 2025: guida a funzionamento, requisiti, domanda
di Alessandro Voci
angle-right
Qual è il tetto ISEE per il bonus bollette a settembre 2025?
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le offerte Lyca Mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Costo conto corrente: guida alle spese e all'apertura a settembre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte di debito di UniCredit?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è la fibra migliore in Italia? Classifica degli operatori più veloci di settembre 2025
di Davide Raia
angle-right
Conto corrente con carta di credito gratuita: le offerte di settembre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte prepagate a costo zero?
di Luana Galanti
angle-right
Come faccio a sapere se Iliad prende a casa mia?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
Alperia
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
N26
NeN
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Sos Tariffe S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.