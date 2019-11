Mercato libero: le offerte per chi cambia a Novembre 2019

Tariffe luce e gas: quale conviene a novembre 2019? Quali sono le migliori tariffe gas 2019? Andare alla ricerca di quali sono le compagnie luce e gas convenienti , soprattutto durante il periodo invernale, è un ottimo modo per risparmiare sulle bollette mensili. La panoramica delle offerte luce e gas a confronto proposta in questo articolo ti permetterà di trovare la soluzione che si adatta meglio alle tue abitudini di consumo e alla tua situazione familiare.

Quali sono le compagnie luce e gas più convenienti nel mese di novembre 2019, per chi è interessato a risparmiare nell’ultimo periodo dell’anno, in vista dell’aumento dei consumi dovuto all’uso dei riscaldamenti e all’imminente arrivo del Natale? Tra le varie strategie da mettere in pratica, il confronto fra gli operatori luce e gas esistenti è sicuramente tra le migliori da adottare.

Tra le proposte messe a disposizione dei consumatori dal mercato libero dell’energia e del gas naturale ci sono:

tariffe solo luce;

tariffe solo gas;

tariffe Dual Fuel, che si contraddistinguono perché offrono la sottoscrizione in contemporanea di entrambe le tariffe, con alcuni benefici speciali dedicati a chi le sceglie.

Ecco di seguito le tariffe luce e gas di novembre a confronto, con il dettaglio sulle migliori soluzioni contrattuali.

Offerte luce e gas a confronto: quale conviene a novembre 2019

Attraverso un confronto effettuato con il tool online di SosTariffe.it, sono state individuate le migliori offerte luce e gas di novembre 2019; dalla loro comparazione emerge un risparmio notevole rispetto ai prezzi delle tariffe luce e gas previsti dalla Maggior Tutela, che corrisponde:

alla cifra di 120 euro per quanto riguarda l’energia elettrica;

per quanto riguarda l’energia elettrica; alla cifra di 100 euro per quanto riguarda il gas.

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno

Lavatrice

Frigorifero

Aria condizionata

Lavastoviglie

Scaldabagno Confronta

Novembre 2019, compagnie luce e gas convenienti: le tariffe Dual Fuel

Come anticipato in precedenza, esistono alcune soluzioni tariffarie che prendono il nome di Dual Fuel: la loro sottoscrizione permette di attivare nello stesso momento un contratto per la fornitura di luce e uno per la fornitura di gas con lo stesso operatore.

I vantaggi di una tariffa Dual Fuel sono legati al fatto che:

rende possibile un risparmio sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista burocratico, poiché si riceve una sola bolletta per entrambe le forniture di luce e gas;

sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista burocratico, poiché si riceve una sola bolletta per entrambe le forniture di luce e gas; grazie alla presenza dei siti Internet dei vari provider e delle app dedicate, la gestione delle fornitura è molto più semplice, veloce e intuitiva.

Nel mese di novembre 2019 sono disponibili due tariffe Dual Fuel che meritano una certa considerazione in virtù dei costi contenuti e dei vantaggi proposti:

ON Energia Luce e Gas Insieme;

Wekiwi Prezzo Fisso 12 mesi.

Vediamo quali sono le particolarità e le differenze che le contraddistinguono.

Novembre 2019, tariffa Dual Fuel migliore: Wekiwi Prezzo Fisso 12 mesi

La tariffa Dual Fuel più conveniente di novembre 2019 si chiama Prezzo Fisso 12 mesi ed è promossa dal fornitore Wekiwi. La promozione ha un costo di 61,98 euro al mese per la luce e di 80,74 euro al mese per il gas. La materia prima, il cui costo è bloccato per ben 12 mesi, che scattano nel momento della sottoscrizione del contratto, ha un costo di 0.038 €/kWh per la luce e di 0,1799 €/smc per il gas.

Tra i benefici aggiuntivi sulla componente luce e gas per l’attivazione dell’offerta Prezzo Fisso 12 mesi ci sono:

un risparmio di 120 sull’anno rispetto a prezzo imposto dal mercato tutelato per la luce;

rispetto a prezzo imposto dal mercato tutelato per la luce; conguagli solo sui consumi reali grazie al meccanismo della carica mensile, attraverso il quale non si paga mai di più rispetto a quello che si consuma effettivamente;

uno sconto online da utilizzare sul sito wekiwi.it;

una riduzione del 10% che si applica sui prodotti dell’e-commerce;

un buono acquisto Ticket Compliments di 40 euro per l’attivazione della tariffa in modalità Dual Fuel oppure di 20 euro per chi sceglie una sola fornitura, da utilizzare per negli 11.000 punti vendita aderenti all’iniziativa, per fare la spesa o per fare compere.

Scopri Prezzo Fisso 12 mesi

Novembre 2019, tariffa Dual Fuel migliore: E.ON Energia Luce e Gas Insieme

E.ON è senza dubbio uno dei principali sponsor delle offerte Dual Fuel. La tariffa proposta a novembre 2019 si chiama E.ON Energia Luce e Gas Insieme, ha un costo di 62,64 euro al mese per la luce e di 82,77 euro al mese per il gas. A conti fatti, rispetto al mercato tutelato, si risparmiano:

quasi 113 euro sull’energia elettrica;

sull’energia elettrica; quasi 30 euro per il gas.

Il prezzo della materia prima, che deriva totalmente da fonti rinnovabili ed è bloccato per un periodo di 12 mesi:

costa 0.03915 €/kWh per la luce;

per la luce; costa 0,193€/Smc per il gas.

Con Energia Luce e Gas Insieme di E.ON si ha diritto:

a uno sconto del 10% per l’attivazione in modalità Dual Fuel ;

; a uno sconto in più previsto per la bolletta smart e l’addebito sul conto corrente;

e l’addebito sul conto corrente; a pagare le bollette sia tramite RID sia tramite bollettino postale.

Scopri Luce e Gas Insieme

Di seguito le offerte luce e gas Dual Fuel a confronto, con un focus sui costi della tariffa, sul costo della materia prima e sui servizi extra ai quali si ha diritto con la sottoscrizione di entrambe le forniture. Dalla comparazione emerge una leggera convenienza della tariffa di Wekiwi rispetto a quello di E.ON.

Annunci Google

Le migliori offerte luce a novembre 2019

Offerte luce: quale tariffa conviene di più nel mese di novembre 2019? Sono due, ovvero:

SceltaSicura di Eni Gas e Luce;

Luce Web del fornitore Illumia.

Nella tabella è riportato un confronto fra le due offerte luce, dal quale si evince una maggiore convenienza in termini di prezzo da parte del fornitore Eni Gas e Luce.

Miglior offerta luce a novembre 2019: SceltaSicura di Eni Gas e Luce

SceltaSicura di Eni Gas e Luce è la tariffa luce più conveniente del mese di novembre 2019: ha un costo mensile di 62,98 euro e prevede un risparmio di quasi 109 euro all’anno. Nella promozione sono inclusi:

uno sconto extra del 20% sul prezzo in Maggior Tutela fino al 30 giugno 2020;

un prezzo bloccato garantito per sei mesi in più rispetto alla fine della Maggior Tutela, ovvero fino al 31 dicembre 2020;

uno sconto sui pacchetti Pay TV Sky, attivo sia per i nuovi, sia per i clienti di lunga data. I nuovi clienti riceveranno 2 mesi di Sky TV + HD oppure di Sky TV + HD + Cinema gratuiti, mentre i vecchi clienti avranno diritto a uno sconto del 50% per un periodo di 24 mesi, da applicare su un pacchetto a scelta per le categorie Sport, Calcio, Cinema, Famiglia.

Scopri SceltaSicura

Miglior offerta luce a novembre 2019: Luce Web di Illumia

La seconda soluzione tariffaria sulla componente luce più conveniente di novembre 2019 è Luce Web di Illumia. L’offerta si caratterizza per una tariffa di tipo monorario a prezzo bloccato, che prevede un costo mensile di 63,22 euro. Si può pagare solo ed esclusivamente con RID, risparmiando così i costi del bollettino cartaceo. Nella promozione, non ci sono costi di attivazione né deposito cauzionale e si risparmiano 105 euro all’anno rispetto alla Maggior Tutela.

Scopri Luce Web

Miglior gestore gas a novembre 2019

Se attivando una tariffa sulla componente luce nel mercato libero è possibile risparmiare fino a 120 euro, per quanto riguarda la componente gas sono previsti risparmi fino a 100 euro sull’anno. Dall’analisi dei migliori gestori gas disponibili a novembre 2019, emerge che le migliori tariffe sono quelle proposte da:

ON, con la promozione ValoreMercato Gas ;

; Hera Comm, con una promozione chiamata Prezzo Netto Special Web Casa Gas.

Dal confronto tra le tariffe dei due gestori, entrambe a prezzi molto competitivi, emerge una leggera convenienza da parte dell’offerta proposta da E.ON. Di seguito il dettaglio della comparazione, che ha preso in esame i costi della tariffa, quelli della materia prima e i servizi extra ai quali si ha diritto attivando l’offerta.

Migliori tariffe gas 2019: E.ON ValoreMercato Gas

La tariffa gas più conveniente fra tutte a novembre 2019 è dunque ValoreMercato Gas dell’operatore E.ON. L’offerta è disponibile al prezzo di 63,35 euro al mese: la materia prima viene venduta al prezzo di mercato, ovvero 0,1176 €/smc.

Le particolarità di ValoreMercato Gas sono le seguenti:

pagamento solo tramite RID;

zero costi di attivazione;

bolletta smart, con la quale è possibile abbassare i costi, con conseguenti benefici ambientali ed economici.

Scopri ValoreMercato Gas

Offerta gas novembre 2019: Hera Comm Prezzo Netto Special Web Casa Gas

In conclusione, per chi cerca un risparmio sicuro sulla bolletta del gas a novembre, è possibile scegliere di attivare l’offerta proposta da Hera Comm, Prezzo Netto Special Web Casa Gas.

La tariffa gas di Hera Comm:

ha un costo mensile di 78,91 euro ;

; prevede un bonus di benvenuto dedicato a tutti i nuovi contraenti: per l’attivazione della tariffa gas si ottengono 30 euro di sconto, ai quali si aggiungono altri 30 euro nel caso di attivazione simultanea anche dell’offerta sull’energia elettrica.

Scopri Prezzo Netto Special Web Casa

Nel caso in cui non si fosse del tutto convinti in merito alle tariffe luce e gas presentate finora perché molto simili a quella che si possiede già, è possibile fare un’ulteriore comparazione, personalizzando la ricerca, al fine di individuare la tariffa più giusta per le proprie esigenze di risparmio. Farlo non costa niente, solo il tempo di qualche clic.