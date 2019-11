Le offerte ADSL e fibra più convenienti a novembre 2019

I clienti alla ricerca delle migliori offerte Internet casa a novembre 2019 potranno scegliere tra una delle soluzioni proposte dagli operatori Wind, Tre, Fastweb e TIM. L’offerta ADSL e fibra più conveniente di novembre 2019 è quella dell’operatore Wind, Fibra 1000 Chiamate Illimitate, disponibile al costo di 26,98 euro, assieme a quella di Tre, che propone la tariffa Super Fibra allo stesso costo di Wind, ovvero 26,98 euro;

Andando per ordine di costo ci sono poi le super offerte di:

Fastweb , con la sua promozione Fastweb Casa disponibile a 29,95 euro al mese;

, con la sua promozione Fastweb Casa disponibile a 29,95 euro al mese; TIM, che propone Super Fibra al costo di 30 euro ogni mese.

Come si sceglie la migliore offerta ADSL e fibra?

Oltre che puntare sul fattore convenienza, c’è un elemento dal quale dipende la scelta di qualsiasi offerta ADSL o fibra: la copertura e la velocità di connessione possibile nel luogo in cui si abita. Ecco perché dopo aver effettuato una comparazione – puoi farlo utilizzando il tool gratuito online di Sos.Tariffe.it – ti consigliamo di verificare qual è la copertura reale di una determinata offerta Internet casa presso la tua residenza.

Quello che puoi fare è uno speed test che, analizzando la velocità di connessione massima che può essere raggiunta presso la tua abitazione, sia in download sia in upload, permette di valutare quanto convenga attivare un determinato gestore oppure optare per un altro.

Detto questo, riportiamo di seguito le caratteristiche delle migliori offerte ADSL e fibra ottica disponibili attualmente sul mercato: potrai attivare un’offerta in fibra soltanto nel caso in cui sarai raggiunto dalla tecnologia. In caso contrario, potrai comunque fare affidamento a una connessione di tipo ADSL.

Migliori offerte ADSL e fibra a novembre 2019: Wind Fibra 1000 Chiamate Illimitate

L’offerta proposta da Wind si chiama Wind Fibra 1000 Chiamate Illimitate: è una promozione all inclusive, al costo di 26,98 euro per i primi 48 mesi (4 anni). Dal quinto anno avrà un costo standard di 20,99 euro al mese.

L’offerta Internet casa di Wind prevede:

un costo di attivazione , che è pari a 120 euro, rateizzati in 24 rate da 5 al mese, e che non si dovranno pagare nel caso in cui il contratto rimanga valido per almeno 24 mesi;

, che è pari a 120 euro, rateizzati in 24 rate da 5 al mese, e che non si dovranno pagare nel caso in cui il contratto rimanga valido per almeno 24 mesi; il modem Wi-Fidi ultima generazione, che ha in genere un costo di 5,99 euro al mese, che vengono inclusi nell’offerta, quindi il modem è gratuito;

L’offerta è valida unicamente per chi sceglie di sottoscriverla online, tramite il sito di Wind. Tra i servizi inclusi ci sono:

chiamate illimitate e gratuite ;

; Internet mobile;

una SIM dati con 100 Giga al mese che possono essere utilizzati da tutti i membri della famiglia che hanno attivato le offerte Wind All Inclusive, Call Your Country Super, WindHome Magnum e Wind Smart;

al mese che possono essere utilizzati da tutti i membri della famiglia che hanno attivato le offerte Wind All Inclusive, Call Your Country Super, WindHome Magnum e Wind Smart; Echo Dot, ovvero l’altoparlante in grado di connettersi wireless alla rete, che è collegato anche alla SIM 100 Giga.

L’offerta Internet casa proposta da Wind viaggia alla velocità di 1000 Mbs in download e 100 Mbs in upload nel caso in cui si avesse a disposizione la tecnologia in fibra ottica. In caso contrario, Wind mette a disposizione la stessa promozione in tecnologia di connessione ADSL, ma al costo di 33,98 euro al mese.

Novembre 2019, migliori offerte ADSL e fibra: 3 SUPER FIBRA

L’offerta Internet casa proposta dal provider Tre è molto simile a quella di Wind: il costo dell’abbonamento è lo stesso, ovvero 26,98 euro al mese. Dopo 4 anni la promozione di Tre avrà un costo di 20,99 euro al mese. Per quanto riguarda l’attivazione dell’offerta, è contenuta nel canone mensile al costo di 5 euro al mese per 24 mesi. Il modem hi-tech è incluso nell’offerta (di solito ha un costo pari a 2 euro al mese).

Scegliendo 3 SUPER FIBRA si ottengono i seguenti vantaggi:

Chiamate illimitate e gratuite ;

; Super Wi-Fi , un Modem hi-tech auto-installante che può essere collegato contemporaneamente a ben 10 dispositivi;

, un Modem hi-tech auto-installante che può essere collegato contemporaneamente a ben 10 dispositivi; Giga illimitati fino a 1000 Mbs , velocità resa disponibile dalla tecnologia in fibra ottica;

, velocità resa disponibile dalla tecnologia in fibra ottica; Giga extra , una promozione speciale attraverso la quale si possono aggiungere 15 Giga in più al mese sulla propria SIM e su altri 4 numeri a scelta;

, una promozione speciale attraverso la quale si possono aggiungere 15 Giga in più al mese sulla propria SIM e su altri 4 numeri a scelta; l’assistenza KASKO gratuita, che dà diritto al supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e alla sostituzione in caso di guasto senza costi extra con spedizione direttamente a casa.

Per i nuovi clienti è prevista la possibilità di attivare Best speed, che consiste nella possibilità di navigare alle massime velocità possibili, senza dover pagare costi aggiuntivi. Questo benefit può essere previsto però solo per i clienti che attivano un’offerta in fibra ottica, con la tecnologia di tipo FTTH (Fiber To The Cabinet).

Quali sono le velocità massime raggiunte dalla fibra ottica di Tre? Si tratta di:

fino a 1000 Mbs in download e 100 Mbs in upload in FFTH;

in FFTH; fino a 200/100 Mbs in download e 20 Mbs in upload in FFTC.

Nel caso di attivazione di un’offerta Internet casa di tipo ADSL, la promozione di Tre è disponibile al costo di 33,98 euro al mese.

Offerte ADSL e fibra ottica più convenienti a novembre 2019: Fastweb Casa

Fastweb Casa rappresenta una delle soluzioni non solo più convenienti ma anche più complete per tutti coloro che sono intenzionati ad attivare una nuova offerta per la linea fissa di casa. La tariffa ha un costo di 29,95 al mese (in promozione perché di solito costa 34,95 euro al mese), con prezzo bloccato per tutta la durata del contratto. Nell’abbonamento sono inclusi sia il costo dell’attivazione sia quello del modem da installare in caso di bisogno.

Con Fastweb Casa si ha diritto:

alla linea telefonica , la quale prevede chiamate gratuite al costo di zero centesimi al minuto e senza lo scatto alla risposta, da utilizzare verso tutti i numeri di rete fissa e i numeri di cellulare italiani (è anche possibile aggiungere 1.000 minuti verso l’estero al costo aggiuntivo di 5 euro al mese);

, la quale prevede al costo di zero centesimi al minuto e senza lo scatto alla risposta, da utilizzare verso tutti i numeri di rete fissa e i numeri di cellulare italiani (è anche possibile aggiungere 1.000 minuti verso l’estero al costo aggiuntivo di 5 euro al mese); alla connessione Internet illimitata , con velocità massima raggiungibile in download fino a 1000 Mbs;

, con velocità massima raggiungibile in download fino a 1000 Mbs; al servizio WOW Fi , che permette di accedere alla rete hotspot Wi-Fi dell’operatore quando si è fuori casa. Fastweb possiede più di un milione di punti di accesso in tutta Italia, attraverso i quali sarà possibile collegarsi in tutta sicurezza e nel pieno rispetto della privacy;

, che permette di accedere alla rete hotspot Wi-Fi dell’operatore quando si è fuori casa. Fastweb possiede più di un milione di punti di accesso in tutta Italia, attraverso i quali sarà possibile collegarsi in tutta sicurezza e nel pieno rispetto della privacy; al cloud storage illimitato WOW Space disponibile per i clienti Fastweb, che però ha un costo annuale di 9,95 euro;

disponibile per i clienti Fastweb, che però ha un costo annuale di 9,95 euro; all’applicazione dedicata mobile MyFastweb, attraverso la quale accedere a eventuali servizi.

Quali sono le velocità di connessione che si possono raggiungere nel caso in cui si decide di attivare l’offerta Internet casa di Fastweb? Com’è già stato ribadito perla tariffe degli altri operatori, anche nel caso di Fastweb il tutto è legato alla tipologia di connessione della quale si potrà disporre. Nello specifico:

la fibra FTTH permette di raggiungere la velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload. Purtroppo in questo momento la tecnologia FTTH è attiva soltanto in 30 città italiane ;

permette di raggiungere la velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload. Purtroppo in questo momento la tecnologia FTTH è attiva soltanto in ; la fibra mista FTTC garantisce una velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload;

garantisce una velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload; infine, per chi fosse impossibilitato nell’attivare un’offerta in fibra ottica e dovesse affidarsi alla tecnologia di tipo ADSL è prevista una velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload. A seconda dell’utilizzo che si fa di Internet, queste velocità potrebbero andare benissimo.

Tra i punti di forza del provider Fastweb, che lo rendono un fornitore di servizi Internet affidabile, ci sono:

la trasparenza delle offerte Internet casa proposte;

proposte; l’assenza di vincoli contrattuali e la possibilità di poter recedere in qualsiasi momento;

zero costi extra rispetto a quelli elencati dell’offerta che si sceglie di sottoscrivere;

rispetto a quelli elencati dell’offerta che si sceglie di sottoscrivere; una velocità di connessione che può essere davvero molto elevata con la tecnologia di tipo FFTH, ma che comunque può essere sempre verificata prima dell’attivazione della linea tramite uno speed test e una verifica della copertura nel luogo in cui si abita.

Novembre 2019, offerte ADSL e fibra ottica più convenienti: TIM Super Fibra

Per concludere con l’elenco delle migliori offerte ADSL e fibra ottica proposte a novembre 2019 dai vari provider di servizi Internet possiamo inserire in elenco anche TIM Super Fibra: l’offerta di TIM presenta un costo di 30 euro al mese, valido per il primo anno di sottoscrizione dell’abbonamento. In un secondo momento, diventerà invece di 35 euro al mese. La promozione è valida in caso di attivazione online fino al 28 novembre 2019.

Gli utenti raggiunti dalla fibra ottica FTTH potranno attivare TIM Super Fibra, promozione attraverso la quale è possibile sfruttare tutti i vantaggi della rete in fibra ottica. Di seguito sono presentati i dettagli della tariffa:

telefono fisso con chiamate al costo di 19 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta;

con chiamate al costo di 19 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta; Internet senza limiti , che in caso di fibra ottica FTTH raggiunge la velocità massima di 1000 Mega in download e di 100 Mega in upload;

, che in caso di fibra ottica FTTH raggiunge la velocità massima di 1000 Mega in download e di 100 Mega in upload; utilizzo illimitato della piattaforma di streaming TIM Vision, sulla quale trovare serie TV, film, documentari e programmi per bambini.

TIM Super Fibra può essere anche personalizzato con l’aggiunta di 5 euro al mese, attraverso l’attivazione di una delle cinque opzioni in elenco:

Voce , attraverso la quale si può avere accesso a chiamate gratuite, senza scatto alla risposta, valide per tutti i numeri fissi e mobili in Italia;

la quale si può avere accesso a chiamate gratuite, senza scatto alla risposta, valide per tutti i numeri fissi e mobili in Italia; Smart Home , opzione con la quale si acquistano due telecamere Wi-Fi da utilizzare per sfruttare la propria abitazione attraverso l’uso dell’APP IoTIM;

telecamere Wi-Fi da utilizzare per sfruttare la propria abitazione attraverso l’uso dell’APP IoTIM; TIM Vision Plus , extra con il quale si potrà accedere alla versione completa di TIM Vision e utilizzare così il servizio su più device in contemporanea, avendo anche a disposizione contenuti in HD e programmi in esclusiva;

, extra con il quale si potrà accedere alla versione completa di TIM Vision e utilizzare così il servizio su più device in contemporanea, avendo anche a disposizione contenuti in HD e programmi in esclusiva; Safe Web Plus , con la quale si garantisce ai clienti una maggiore protezione contro le minacce del web;

, con la quale si garantisce ai clienti una maggiore protezione contro le minacce del web; l’ultima opzione si chiama Assistenza: come suggerisce il nome stesso, mette a disposizione dei clienti un consulente specializzato nella risoluzione di ogni problema relativa alla linea e al collegamento ai vari dispositivi.

Anche nel caso di TIM, bisogna considerare il fatto che se non si è raggiunti dalla tecnologia della fibra ottica, si potrà comunque avere accesso ai servizi offerti dell’operatore, alla velocità di una tradizionale connessione di tipo ADSL.

