Migliori offerte ADSL novembre 2019

Offerte ADSL, da Wind a Tre, da Vodafone a Fastweb: ecco quali sono le migliori offerte ADSL per il mese di novembre 2019 . Si tratta di promozioni all inclusive, che si contraddistinguono per il fatto che oltre a una connessione Internet illimitata permettono anche di ricevere nel pacchetto il telefono di casa con chiamate gratuite su tutto il territorio nazionale o comunque a prezzi molto contenuti.

Nonostante molto spesso gli utenti alla ricerca della migliore tariffa di tipo ADSL prediligano un’offerta ADSL senza linea telefonica, optare per una promozione con un pacchetto dedicato sia a Internet sia alle chiamate si rivela nella maggior parte dei casi una scelta più che vantaggiosa. Le migliori soluzioni ADSL disponibili a novembre 2019 non sono infatti offerte ADSL casa senza telefono, ma al contrario delle tariffe all inclusive.

Le più convenienti in assoluto sono tutte sotto i 30 euro mensili. Si tratta delle seguenti offerte ADSL casa:

Internet 20 Chiamate Illimitate di Wind , disponibile al costo di 26,98 euro al mese;

Fiber ADSL di Tre, che ha lo stesso costo di Wind, ovvero 26,98 euro al mese;

Internet Unlimited con chiamate ADSL di Vodafone, che ha un prezzo mensile di 27,90 euro;

l'offerta ADSL dell'operatore Fastweb, Fastweb Casa, che ha invece un costo di 29,95 euro al mese.

Di seguito è disponibile il confronto fra le quattro tariffe presentate, non solo in termini di costi, ma soprattutto per quanto riguarda i servizi aggiuntivi e le rispettive velocità di connessione.

Il confronto fra le migliori offerte ADSL di novembre 2019

Quando si vuole individuare la migliore offerta tra tutte quelle disponibili sul mercato, il modo migliore per raggiungere il proprio obiettivo è il meccanismo della comparazione. In questo modo, si potrà avere la certezza di aver vagliato tutte le ipotesi esistenti: il bello è che oggi tutto questo è possibile con pochi semplici clic.

In tabella abbiamo quindi riportato in confronto tra le migliori offerte ADSL sottoscrivibili nel mese di novembre 2019, realizzato attraverso il comparatore online di Sos.Tariffe.it. La comparazione ha preso in considerazione i seguenti parametri:

la tipologia di offerta in termini di pacchetto dati mensile, se illimitato oppure no;

se si tratta di un’ offerta ADSL senza linea telefonica : tutti i fornitori mettono a disposizione dei propri clienti delle offerte ADSL complete , che associano la connessione Internet all’attivazione di una linea telefonica;

: tutti i fornitori mettono a disposizione dei propri clienti delle , che associano la connessione Internet all’attivazione di una linea telefonica; la gratuità di alcuni benefit, quali il modem e il costo di attivazione;

la presenza di un pacchetto dati mobile;

i vantaggi esclusivi;

la velocità di connessione.

Quanto è veloce la tua ADSL? Speedtest

Come si può notare analizzando i valori in tabella in merito alla velocità di connessione, per quanto riguarda la velocità in download i quattro competitor presi in esame sono alla pari. Prendendo come riferimento la velocità di connessione in upload, invece, il provider che distingue dagli altri è Fastweb.

Si segnala infatti che:

Fastweb viaggia in upload alla velocità di 10 Mega ;

viaggia in upload alla ; Wind, Tre e Vodafone raggiungono la velocità massima in upload di 1 Mega.

ADSL offerte Wind: Internet 20 chiamate illimitate

L’offerta ADSL di Wind si chiama Internet 20 chiamate illimitate: è una promozione all inclusive, che costa 26,98 euro al mese per i primi 48 mesi e poi ha un costo standard di 20,99 euro al mese. Il modem Wi-Fi di ultima generazione è incluso nella tariffa mensile, che non prevede alcun costo di attivazione.

L’offerta ADSL di Wind prevede:

Internet illimitato;

chiamate illimitate e gratuite , che non prevedono lo scatto alla risposta.

, che non prevedono lo scatto alla risposta. Internet mobile;

una SIM dati con 100 Giga al mese da condividere con tutti i membri della famiglia che abbiano uno dei seguenti piani tariffari: Wind All Inclusive, Call Your Country Super, WindHome Magnum e Wind Smart;

al mese da condividere con tutti i membri della famiglia che abbiano uno dei seguenti piani tariffari: Wind All Inclusive, Call Your Country Super, WindHome Magnum e Wind Smart; Echo Dot, l’altoparlante intelligente di Amazon in grado di connettersi wireless alla rete.

L’offerta Internet casa ADSL proposta da Wind viaggia alla velocità di 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload.

Scopri Internet 20 Chiamate Illimitate

Novembre 2019, migliori offerte ADSL: 3 Fiber ADSL

L’offerta Internet casa proposta da Tre somiglia a quella di Wind per quanto riguarda il costo dell’abbonamento, pari a 26,98 euro al mese per i primi 4 anni. Dopodiché il costo della tariffa sarà di 20,99 euro al mese. L’attivazione dell’offerta è inclusa nel canone mensile così come il modem hi-tech, che di solito ha un costo pari a 2 euro al mese.

Con 3 Fiber ADSL si ha accesso ai seguenti benefici:

Internet Illimitato;

Chiamate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile con scatto alla risposta di 23 centesimi;

con scatto alla risposta di 23 centesimi; Giga extra: si possono 15 Giga in più al mese sulla SIM e su altri 4 numeri a scelta.

Per quanto riguarda la velocità di connessione dell’offerta ADSL dell’operatore 3 è di:

20 Mb/s in download;

1 Mb/s in upload.

I clienti che hanno la fortuna di poter attivare la stessa tariffa alla velocità della fibra ottica, possono anche scegliere Best speed, un servizio aggiuntivo con il quale è possibile navigare alle massime velocità raggiungibile, che non prevede costi aggiuntivi. A proposito della fibra ottica di Tre, è possibile effettuare una verifica della copertura per verificare se si è raggiunti da questo genere di tecnologia. In quel caso, si avrebbe accesso a una connessione Internet che viaggia alle seguenti velocità:

fino a 1000 Mbs e 100 Mbs in upload in FFTH;

fino a 200/100 Mbs in download e 20 Mbs in upload in FFTC.

La promozione ADSL di Tre al costo indicato può essere attivata esclusivamente online.

Scopri 3 Fiber ADSL

Offerte ADSL Vodafone: Internet Unlimited con chiamate ADSL

L’offerta ADSL che include Internet Wi-Fi dell’operatore Vodafone si chiama Internet Unlimited con chiamate ADSL. Nella tariffa sono inclusi i seguenti servizi:

Internet illimitato;

chiamate illimitate e gratuite , che non prevedono lo scatto alla risposta.

, che non prevedono lo scatto alla risposta. Internet mobile;

il modem gratuito;

Internet mobile incluso;

zero costi di attivazione;

una SIM Internet inclusa in 4.5G per navigare anche quando si è fuori casa, che sfrutta tutta la potenza della rete Vodafone 5G.

La tariffa ADSL casa di Vodafone ha un costo di 27,90 euro al mese per i primi quattro anni dall’attivazione, che diventano 20,90 euro al mese a partire dal quinto anno. La promozione sarà valida fino al 17 novembre 2019.

Per quanto riguarda la velocità della migliore offerta ADSL di Vodafone corrisponde a quella prevista dagli altri provider di servizi Internet ed è pari a:

20 Mb/s in download;

1 Mb/s in upload.

Nel pacchetto mensile dell’offerta ADSL Internet Unlimited con chiamate ADSL di Vodafone è incluso Vodafone Ready, che prevede l’assistenza e il Modem Vodafone Station con Giga Wi-FI inclusi. Nel caso in cui si decidesse di non sottoscrivere Vodafone Ready, l’offerta avrà un costo mensile di 31,90 euro.

A proposito della tariffa ADSL di Vodafone, si segnala che si avrà a disposizione:

Rete sicura , in prova per 3 mesi: si tratta del servizio che permette di personalizzare il livello di protezione della navigazione Internet, molto utile soprattutto quando in casa si hanno dei bambini;

, in prova per 3 mesi: si tratta del servizio che permette di personalizzare il livello di protezione della navigazione Internet, molto utile soprattutto quando in casa si hanno dei bambini; è prevista una permanenza minima contrattuali di 24 mesi. Nel caso in cui si decidesse di recedere, di migrare verso un altro operatore o di cessare la linea è previsto un costo di disattivazione pari a 28 euro.

Scopri Internet Unlimited con chiamate ADSL

Offerte ADSL casa per sempre: Fastweb Casa

L’offerta ADSL Fastweb casa è una soluzione molto conveniente e competitiva: si tratta di quella che può essere definita offerta ADSL casa per sempre, poiché ha un costo fisso bloccato pari a 29,95 euro al mese (in genere la tariffa ha un costo di 34.95 euro al mese).

La tariffa ADSL dell’operatore Fastweb dà accesso ogni mese ai seguenti servizi:

Internet illimitato;

chiamate illimitate e gratuite , che non prevedono lo scatto alla risposta.

, che non prevedono lo scatto alla risposta. Internet mobile;

modem FastGate gratuito;

zero costi di attivazione;

chiamate internazionali che possono essere aggiunte al costo di 5 centesimi al minuto e con le quale si avrà la possibilità di mettersi in contatto telefonico con più di 50 destinazioni estere.

Uno degli aspetti più interessanti tra quelli che caratterizzano Fastweb e lo pongono un gradino sopra rispetto alle proposte ADSL degli altri fornitori è relativo proprio alla velocità di connessione, aspetto nel quale Fastweb si è da sempre distinto. Fastweb Casa permette infatti di raggiungere la velocità di 20 Mb/s in download e di 10 Mb/s in upload, quando gli altri competitor sono in grado di raggiungere unicamente la velocità di 1 Mb/s in upload.

Altri punti a favore dell’offerta di Fastweb sono poi rappresentati da:

l’ assenza di vincoli di durata contrattuale e la possibilità di recedere in ogni momento;

di durata contrattuale e la possibilità di recedere in ogni momento; la trasparenza delle offerte Internet casa proposte;

delle offerte Internet casa proposte; la velocità delle soluzioni proposte;

delle soluzioni proposte; l’assenza totale di costi aggiuntivi rispetto a quelli elencati dell’offerta che si sceglie di sottoscrivere. In altri termini, si paga solo quello che si vede.

Scopri Fastweb Casa

Adesso che hai il quadro completo in merito alle migliori offerte ADSL proposte da Wind, Fastweb, Vodafone e Tre (che si pongono come i provider più convenienti di novembre) non ti resta che effettuare una verifica della copertura della connessione Internet. Se sei fortunato a abiti in una grande città, potrai anche avere accesso ai vantaggi garantiti da una rete in fibra ottica, altrimenti potrai usufruire della stabilità che la connessione ADSL è comunque in grado di offrire.