Crédit agricole, con Nowbanking ricevi Buoni Regalo Amazon.it: apri il conto online e ricevi fino a 100€

Sono tanti i vantaggi derivanti dall’apertura di un conto corrente online, che in genere permette di risparmiare su tutti i costi che caratterizzano invece un conto un conto corrente tradizionale. Fino al 15 gennaio 2020, i clienti che sceglieranno di aprire un conto corrente online con Crédit Agricole potranno usufruire non solo di un canone annuo con zero spese, ma anche di un vantaggio speciale da non perdere, che potrebbe tornare molto utile soprattutto in vista del Natale: un buono Amazon del valore di 100 euro.

Quali sono i principali vantaggi dell’apertura di un conto online Crédit Agricole? Come funziona la promozione che permette di ricevere buoni Amazon con Nowbanking? Ecco cosa sapere nel caso in cui si volesse approfittare dei benefici del conto corrente online di Crédit Agricole e quali sono i bonus derivanti da Nowbanking.

Il conto corrente online di Crédit Agricole

Aprire un conto corrente online con Crédit Agricole comporta una serie di agevolazioni sotto molteplici punti di vista:

intanto, non si dovrà pagare il canone annuo che è di solito presente quando si apre un conto corrente normale. Il canone sarà dunque gratuito;

il prelievo presso lo sportello è gratuito;

l’ Internet banking è a costo zero ;

; non sono previsti costi né per la carta di debito né per la carta di credito;

si ottiene un buono Amazon del valore di 100 euro ;

; nel caso di sottoscrizione di un servizio assicurativo con Nowbanking, sono previsti altri 100 euro.

Per quanto riguarda i costi delle principali operazioni legate al conto corrente:

il costo per un bonifico online è pari a 1 euro;

il costo per il bonifico allo sportello è di 2,50 euro;

il costo per il prelievo all’estero, in zona Ue è di 2,10 euro;

il costo per un prelievo ATM presso un’altra banca è zero per i primi 24 prelievi, poi diventa di 2,10 euro;

con il conto corrente di Crédit Agricole non è possibile fare trading online.

Il conto corrente online di Crédit Agricole: con Nowbanking ricevi buoni Amazon da 100 euro

Ci sono due modalità differenti per partecipare alla promozione di Crédit Agricole e ricevere il buono regalo Amazon.it del valore di 100 euro. Intanto, la promozione è valida su tutto il territorio italiano e ha l’obiettivo di incentivare l’apertura del Conto Easy di Crédit Agricole così come nuove sottoscrizioni da Nowbanking, che è il servizio gratuito di Internet banking del Gruppo Crédit Agricole.

1. L’apertura del Conto Easy di Crédit Agricole

La prima modalità di partecipazione è rivolta a coloro che fra il 1° novembre 2019 e il 15 gennaio 2020 decideranno di aprire il conto corrente online Conto Easy via web o tramite telefono e provvederanno a inviare la documentazione contrattuale firmata con tutti gli allegati richiedo entro e non oltre il 15 gennaio 2020.

Per ricevere il buono Amazon da 100 euro sarà necessario compilare il campo del form di richiesta con la dicitura “codice promozionale” inserendo il testo AMAZON o FITBIT e procedere con una delle seguenti operazione.

scegliere di accreditare lo stipendio o la pensione sul conto e di mantenere la domiciliazione di stipendio e pensione almeno fino al 29 febbraio 2020;

sul conto e di mantenere la domiciliazione di stipendio e pensione almeno fino al 29 febbraio 2020; possedere sul conto una liquidità di almeno 10.000 euro in data 29 febbraio 2020;

in data 29 febbraio 2020; accreditare sul conto almeno due bonifici con un importo minimo di 1.500 euro e attivazione la domiciliazione di un’utenza entro il 29 febbraio 2020;

richiedere un prestito personale Agos Ducato Spa, per una cifra minima di euro 3.000, sottoscritto tramite Nowbanking o tramite filiale che risulti accettato e concesso il 29 febbraio 2020;

o tramite filiale che risulti accettato e concesso il 29 febbraio 2020; attivare entro il 29 febbraio 2020 un dossier titoli con almeno un prodotto posseduto e trasferire da altro Istituto, sempre entro il 29 febbraio 2020, un patrimonio con controvalore di mercato pari o superiore a 20.000 euro.

In data 29 febbraio 2020, in pratica, si dovrà essere titolati del Conto Easy Crédit Agricole. Ogni persona fisica potrà aprire un solo conto: ciò significa che in caso di conto cointestato, si avrà diritto a un solo premio.

2. La sottoscrizione di una polizza CA Assicurazioni da Nowbanking

La seconda modalità di partecipazione da seguire per avere diritto alla ricezione del buono Amazon da 100 euro è riservata:

a tutti i nuovi clienti che effettueranno la richiesta di apertura di Conto via web o telefono dal 1 novembre 2019 al 15 gennaio 2020 e invieranno la documentazione contrattuale firmata, corredata da tutti gli allegati richiesti corretti e leggibili;

e invieranno la documentazione contrattuale firmata, corredata da tutti gli allegati richiesti corretti e leggibili; coloro i quali procederanno con la sottoscrizione di una polizza CA Assicurazioni da Nowbanking dal 1° novembre 2019 al 30 aprile 2020 . Sono esclusive dall’iniziativa la polizza auto “Protezione Guida” e ii rinnovi di polizze di vecchie polizze;

. Sono esclusive dall’iniziativa la polizza auto “Protezione Guida” e ii rinnovi di polizze di vecchie polizze; saranno titolari del Conto Easy Crédit Agricole in data del 30 Aprile 2020 ;

; saranno in regola con il pagamento del premio assicurativo e non abbiano esercitato il diritto di recesso.

Chi sceglie di partecipare alla promozione di Crédit Agricole con questa seconda modalità di partecipazione, riceverà un omaggio per ogni polizia che deciderà di sottoscrivere, fino a un massimo di 2 omaggi in totale previsti. Ciò significa che se gli intestatari di un conto cointestato attiveranno tramite Nowbanking due polizze assicurative non avranno diritto a 4 buoni Amazon, ma a due.

Annunci Google

Gli omaggi dell’iniziativa di Crédit Agricole

Come specificato nelle righe precedenti, rispettando una delle due modalità previste da regolamento e le tempistiche indicate, si avrà diritto agli omaggi della promozione di Crédit Agricole.

Per quanto riguarda la prima modalità di partecipazione, si potranno ottenere:

1 buono regalo Amazon.it del valore di 100 euro , se si utilizza il codice promozionale AMAZON;

, se si utilizza il codice promozionale AMAZON; 1 Fitbit Charge 3 Special Edition (con NFC), colore Bianco e Grafite del valore indicativo di 150 euro, nel caso di utilizzo del codice promozionale FITBIT.

Per quanto riguarda, invece, la seconda modalità di partecipazione, si potranno ricevere al massimo 2 Buoni Regalo Amazon.it del valore di 50 euro per la sottoscrizione di una polizza CA Assicurazioni con l’utilizzo di Nowbanking.

Si segnala inoltre che la banca non potrà essere ritenuta responsabile della mancata assegnazione del premio promozionale:

in caso di mancato riconoscimento del premio dovuto a problematiche tecniche o vincoli tecnici;

nel caso in cui non si dovessero possedere i requisiti specifici definiti dal regolamento della promozione;

qualora non dovesse essere possibile procedere con l’apertura a distanza di Conto Easy Crédit Agricole o con la sottoscrizione di una polizza CA Assicurazioni ;

o con la ; nel caso in cui il premio non potesse essere elargito a causa di dati personali errati o non aggiornati, perché non conformi a quanto presente sul documento di identità.

In merito al primo punto, per vincoli tecnici si intendono situazioni quali:

il soggetto è già censito negli archivi anagrafici della banca con una qualifica diversa rispetto a quella di consumatore (potrebbe quindi trattarsi di un dipendente);

i soggetti che hanno più di 70 anni al momento della richiesta.

Chi ha diritto alla promozione di Crédit Agricole tra i nuovi sottoscrittori di un conto corrente online?

L’operazione a premi di Crédit Agricole, si rivolge a tutti i nuovi correntisti che nel periodo di riferimento e nel rispetto delle tempistiche indicate procederanno con la sottoscrizione di un conto online e attiveranno una polizza.

La promozione:

non è cumulabile con altre iniziative lega te all’apertura del conto Easy e delle polizze incluse nello stesso periodo;

le due modalità di partecipazione sono invece cumulabili tra loro : ciò significa che si riceverà un buono da 100 euro per l’apertura di un conto e altri buoni del valore di 50 euro per la sottoscrizione di una polizza;

: ciò significa che si riceverà un buono da 100 euro per l’apertura di un conto e altri buoni del valore di 50 euro per la sottoscrizione di una polizza; in caso di Conto Easy Crédit Agricole cointestato, il premio sarà assegnato alla cointestazione.

Chi è escluso dalla promozione di Crédit Agricole?

Non potranno partecipare alla promozione a premi: